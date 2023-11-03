2000 «преступлений экстремисткой направленности» зарегистрировали в Гродненской области с 2020 года

С 2020 года в Гродненской области зарегистрировали 2000 «преступлений экстремистской направленности» рассказал оперуполномоченный уголовного розыска по местному УВД Алексей Ерш на встрече с сотрудниками детского сада №21 в Гродно.

Всего по Беларуси таких случаев зарегистрировано 16 тысяч таких случаев, уточнил он. В Минске этот показатель составил более 6 тысяч, а в Витебском и Могилевском регионах — по 1000. О каких именно статьях идет речь, неизвестно.