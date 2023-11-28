600 беларусов Литва не пустила в страну из‑за угрозы национальной безопасности

Служба охраны государственной границы Литвы за год не пропустила в страну 600 беларусов из-за угрозы национальной безопасности, заявила министерка внутренних дел соседней страны Агне Билокайте, передает lrt.lt.

По этой же причине в страну не въехали 527 граждан России. У 411 беларусов аннулировали ВНЖ, а 562 гражданина нашей страны получили отказ в получении временного вида на жительство.

«Это свидетельствует о том, что принятые нами ранее решения и ограничительные меры действительно приносят свои плоды», — сказала Билотайте.