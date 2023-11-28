23 человека осудили за распространение «экстремизма» в Поставском районе с начала года

С начала года за распространение «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) в Поставском районе осудили 23 человека. Об этом газете «Поставский край» рассказал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики местного РОВД Павел Наганович.

По словам милиционера, у 22 человек нашли «экстремистские» материалы в соцсетях, а один человек хранил дома «экстремистские» листовки. Суд назначал им от 370 до 1110 рублей штрафа, кто-то получил 15 суток ареста. Кроме этого, у многих конфисковали телефоны и ноутбуки.