650 человек прошли по административным делам о пропаганде нацистской символики с 2020 года

С 2020 года за пропаганду или распространение нацистской символики (статья 19.10 КоАП) «административки» получили 650 человек. Об этом рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, его слова передает «Белта».

За этот период трое человек были осуждены по статье о реабилитации нацизма (статья 130-1 УК).

Сукало добавил, что при рассмотрении дел, связанных с протестами 2020 года, «установлены многочисленные случаи проявления экстремизма, массовых беспорядков и протестной активности именно под нацистской символикой и идеологией».



