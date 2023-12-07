58 000 беларусов сообщили властям о наличии иностранных документов

Более 58 тысяч беларусов уведомили власти о наличии иностранных документов. Об этом начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал на прямой линии «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, в ОВД поступило более 36,5 тысяч уведомлений, а в диппредставительства и консульства — 22 тысячи.

Беларусы должны сообщать об иностранных документах из-за изменений в закон о гражданстве, вступивших в силу 11 июля. Это предлагается делать добровольно в течение трех месяцев с момента получения документов. Пока закон не предусматривает ответственности за непредоставление такой информации.

— Эта информация нужна, чтобы знать, где проживают наши граждане и какие документы имеют. Пока ответственности, если не сообщил о карте поляка и других указанных выше документах иностранного государства, нет. Но этот вопрос прорабатывается соответствующими органами, — сказал Бегун.



