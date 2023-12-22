583 «преступления экстремистской направленности» зарегистрировали в Брестской области за 11 месяцев
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«преступления экстремистской направленности» зарегистрировали в Брестской области за 11 месяцев

прокуратура Брестской области
22 декабря 2023, 16:17
 
 
 
 
 

За 11 месяцев 2023 года прокуратура Брестской области зарегистрировала 583 «преступления экстремистской направленности». Об этом рассказали на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.

Большая часть из них относится к оскорблениям и угрозам насильственных действий, отметили в прокуратуре.

«Складывающаяся общественно-политическая обстановка, особенно в преддверии электоральной кампании, говорит об актуальности борьбы с проявлениями экстремизма», — сказал первый заместитель прокурора Брестской области Сергей Туровец.

     
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