583 «преступления экстремистской направленности» зарегистрировали в Брестской области за 11 месяцев

«преступления экстремистской направленности» зарегистрировали в Брестской области за 11 месяцевпрокуратура Брестской области
За 11 месяцев 2023 года прокуратура Брестской области зарегистрировала 583 «преступления экстремистской направленности». Об этом рассказали на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.
Большая часть из них относится к оскорблениям и угрозам насильственных действий, отметили в прокуратуре.
«Складывающаяся общественно-политическая обстановка, особенно в преддверии электоральной кампании, говорит об актуальности борьбы с проявлениями экстремизма», — сказал первый заместитель прокурора Брестской области Сергей Туровец.
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