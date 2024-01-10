2 500 уголовных дел за «экстремизм» заведено с августа 2020 года в Гродненской области

В СК сообщили, что чаще всего возбуждались уголовные дела за оскорбления представителей власти, президента, разжигания социальной вражды или розни. Также были заведены более тяжкие уголовные дела за групповые действия и применение насилия к сотрудникам милиции, с уничтожения и повреждения имущества.

С августа 2020 года СК передал в прокурору для направления в суд более 450 уголовных дел в отношении 498 лиц, совершивших более 1060 преступлений «экстремистской» направленности.