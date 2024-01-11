207 человек задержали при возвращении в Беларусь в 2023 году

Как минимум 207 человек были задержаны после проверок на границе при возвращении в Беларусь, пишет правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, среди задержанных кроме беларусов были граждане Украины, Литвы и России. Почти всех задержанных судили по статьям о распространении «экстремистских материалов» (19.11 КоАП), мелком хулиганстве (17.1 КоАП) или несанкционированном пикетировании (статья 24.23 КоАП).

Как минимум 18 человек были осуждены по уголовным делам, 12 из них — к лишению свободы.