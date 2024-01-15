1 603 как минимум столько человек осудили по политическим мотивам в 2023 году

Из них 73% мужчины, 27% женщины. 2 996 - общее количество лет, которые суды вынесли по всем видам наказания.

Суды в общей сложности приговорили 458 человек к 1 935 годам лишения свободы; 854 года домашней химии для 389 человек; 106 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа для 51 человека; четыре года ареста для 18 человек; принудительное лечение пяти беларусам; один год лишения свободы условно для одного человека.

Больше всего осужденных по уголовным делам зафиксировано в Минске (57%). В регионах наибольшее количество осужденных — в Гомельской (10%) и Брестской (10%) областях.

863 человек судили за грубое нарушение общественного порядка (статья 342 УК). 187 за оскорбление представителя власти (статья 369 УК). 324 человека были осуждены за оскорбление Лукашенко (статья 368 УК), а 162 человека — за разжигание вражды (статья 130 УК).