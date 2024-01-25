32,8% беларусов, подавших заявку на американскую визу, получили отказы

За 2023 год из всех заявителей-беларусов отказы в американской визе получили 32,8%, следует из данных Госдепартамента США. Внимание на них обратило «Зеркало». В 2022 году процент отказов белорусам в визах был 26,05%.

Среди соседних стран реже всего отказывают в американской визе латвийцам — всего 9,28% отказов. Следом идут литовцы (13,4%) и поляки (16,47%). Хуже, чем беларусам, американскую визу дают украинцам и россиянам — у них 34,39% и 39,49% отказов соответственно.

