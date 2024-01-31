29 уголовных дел за насилие, угрозы и сопротивление милиционерам завели в Гомельской области в 2023 году

В 2023 году в Гомельской области завели 29 уголовных дел за угрозы, насилие или сопротивление милиционерам, пишет пресс-служба УВД местного облисполкома.

К уголовной ответственности привлекли 31 человека, большинство из них находится под стражей.

По 20 уголовным делам вынесли обвинительные приговоры: 11 человек приговорили к лишению свободы, четверых — к химии, шестерых — к домашней химии. Еще одному человеку назначили принудительное лечение.

«Административки» за неповиновение требованию милиционера (статья 24.3 КоАП) получили 944 человека, за оскорбление милиционера (статья 24.4 КоАП) — 264 человека.

В сообщении говорится, что от противоправных действий пострадали 39 милиционеров. Им помогли подготовить иски о возмещении морального вреда. Деньги, которые перечислили обвиняемые, пошли нуждающимся, а также медицинским и дошкольным учреждениям, утверждает пресс-служба.