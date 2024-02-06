3 уголовных дела о дедовщине возбудили в Беларуси за 2023 год

За 2023 год в Беларуси возбудили три уголовных дела по фактам внеуставных отношений, сказал в эфире «Беларусь 1» начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский, заметил Reform.by.

Подробности дел он не раскрыл. Касинский назвал дедовщину «страшилкой» и заверил, что «три случая — это скорее межличностные конфликты между двумя горячими финскими парнями».