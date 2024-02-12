2 580 дел, связанных с «экстремизмом», возбудили в Минске за 2023 год

За 2023 год в Минске возбудили 2 580 уголовных дел, связанных с «экстремизмом». Об этом «Минск-Новости» рассказала представительница УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Среди них 1 003 дела возбудили по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). По случаям оскорбления Лукашенко и представителей власти в Минске завели «более тысячи» уголовных дел.

«Не оглядываясь на своих предшественников, в отношении которых уже вынесены обвинительные приговоры, такие комментаторы запугивают население, сотрудников госорганов, угрожают расправой их семьям», — сказала она.