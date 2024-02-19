1450 человек обвиняли по «экстремистским» статьям за 2023 год

Генпрокурор Андрей Швед заявил, что за 2023 год 1450 человек обвиняли по статьям, связанным с «экстремизмом», пишет Sputnik.

По его словам, за прошлый год количество таких дел «сократилось в два раза». В 2022 году по статьям об «экстремизме» возбудили более 3 тысяч дел.

Оправдательных приговоров по таким обвинениям не выносилось, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обновлено в 12:26. По информации Sputnik уточнена информация о количестве уголовных дел, изменен заголовок.