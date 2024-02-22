85 человек осудили за получение безвозмездной помощи от «экстремистского формирования» после январской облавы силовиков

человек осудили за получение безвозмездной помощи от «экстремистского формирования» после январской облавы силовиковПравозащитный центр «Вясна»
85 человек осудили по административной статье за получение помощи от «экстремистского формирования» (часть 2 статьи 24.15 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».
Всего под облаву силовиков 23-24 января на родственников политзаключенных попали не менее 275 человек. По информации правозащитников, во многих случаях задержания по всей стране были связаны с проектом Ineedhelpby, который оказывает продуктовую помощь уволенным из-за политической позиции и пострадавшим от репрессий.
По административным статьям осудили минимум 115 человек, из них 85 — за получение безвозмездной помощи от «экстремистского формирования».
24 человека проходят обвиняемыми по уголовным статьям о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) и создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК).
Из-за допросов два человека попали в больницу, сообщила представительница «Вясны» Яна Галаган. По словам представительницы фонда «Страна для жизни» Ольги Зазулинской, среди них — 82-летняя женщина. Случаи преследования проходили не только 23-24 января, но и неделю спустя. «174 следователя работали по облавам», — уточнила она.
23-24 января по всей Беларуси прошли массовые обыски и задержания бывших политзаключенных и их близких. Часть из них была связана с деятельностью проекта INeedHelpBY, занимающегося помощью пострадавшим от репрессий. Филипп Гавришев, руководитель проекта, сказал, что взломов системы и утечек информации со стороны проекта не было.