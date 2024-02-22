85 человек осудили за получение безвозмездной помощи от «экстремистского формирования» после январской облавы силовиков

Всего под облаву силовиков 23-24 января на родственников политзаключенных попали не менее 275 человек. По информации правозащитников, во многих случаях задержания по всей стране были связаны с проектом Ineedhelpby, который оказывает продуктовую помощь уволенным из-за политической позиции и пострадавшим от репрессий.

По административным статьям осудили минимум 115 человек, из них 85 — за получение безвозмездной помощи от «экстремистского формирования».

24 человека проходят обвиняемыми по уголовным статьям о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) и создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК).

Из-за допросов два человека попали в больницу, сообщила представительница «Вясны» Яна Галаган. По словам представительницы фонда «Страна для жизни» Ольги Зазулинской, среди них — 82-летняя женщина. Случаи преследования проходили не только 23-24 января, но и неделю спустя. «174 следователя работали по облавам», — уточнила она.

23-24 января по всей Беларуси прошли массовые обыски и задержания бывших политзаключенных и их близких. Часть из них была связана с деятельностью проекта INeedHelpBY, занимающегося помощью пострадавшим от репрессий. Филипп Гавришев, руководитель проекта, сказал, что взломов системы и утечек информации со стороны проекта не было.