85 человек осудили за получение безвозмездной помощи от «экстремистского формирования» после январской облавы силовиков
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человек осудили за получение безвозмездной помощи от «экстремистского формирования» после январской облавы силовиков

Правозащитный центр «Вясна»
22 февраля 2024, 15:43
 
 
 
 
 

85 человек осудили по административной статье за получение помощи от «экстремистского формирования» (часть 2 статьи 24.15 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

Всего под облаву силовиков 23-24 января на родственников политзаключенных попали не менее 275 человек. По информации правозащитников, во многих случаях задержания по всей стране были связаны с проектом Ineedhelpby, который оказывает продуктовую помощь уволенным из-за политической позиции и пострадавшим от репрессий.

По административным статьям осудили минимум 115 человек, из них 85 — за получение безвозмездной помощи от «экстремистского формирования».

24 человека проходят обвиняемыми по уголовным статьям о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) и создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК).

Из-за допросов два человека попали в больницу, сообщила представительница «Вясны» Яна Галаган. По словам представительницы фонда «Страна для жизни» Ольги Зазулинской, среди них — 82-летняя женщина. Случаи преследования проходили не только 23-24 января, но и неделю спустя. «174 следователя работали по облавам», — уточнила она.

23-24 января по всей Беларуси прошли массовые обыски и задержания бывших политзаключенных и их близких. Часть из них была связана с деятельностью проекта INeedHelpBY, занимающегося помощью пострадавшим от репрессий. Филипп Гавришев, руководитель проекта, сказал, что взломов системы и утечек информации со стороны проекта не было.

     
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