1 671 человека задерживали за антивоенную позицию за последние два года

С начала полномасштабной войны в Украине 1 671 человека задерживали в Беларуси за проявление антивоенной позиции, подсчитали правозащитники «Вясны».

Из них 94 человека проходят по уголовным делам. 13 человек были осуждены за диверсии на железной дороге. За передачу фото и видео российской техники осуждены 37 человек, за намерение воевать на стороне Украины — 15 человек, пишет «Вясна».

14 человек осудили за донаты беларуским добровольцам в Украине.