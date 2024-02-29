135 военно‑патриотических клубов МВД работает в Беларуси
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военно‑патриотических клубов МВД работает в Беларуси

БЕЛТА
29 февраля 2024, 13:38
 
 
 
 
 

В Беларуси работает 135 военно-патриотических клубов МВД, в которых занимаются почти 5 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет «Белта».

«Самое главное, что ребята сами хотят заниматься, им это очень интересно. Много девчонок хотят идти в патриотические клубы. Развитие идет. Везде, куда я приезжаю, основной вопрос — планируется ли еще открывать патриотические клубы», — сказал Кубраков.

     
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