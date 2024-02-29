135 военно‑патриотических клубов МВД работает в Беларуси

«Самое главное, что ребята сами хотят заниматься, им это очень интересно. Много девчонок хотят идти в патриотические клубы. Развитие идет. Везде, куда я приезжаю, основной вопрос — планируется ли еще открывать патриотические клубы», — сказал Кубраков.

«В детских играх я вижу стволы оружия». Что придумали беларуские власти, чтобы воспитать детей «патриотами»