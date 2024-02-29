100 судов за получение иностранной безвозмездной помощи прошло после январского рейда силовиков

Как минимум 100 человек были осуждены по административной статье о получении иностранной безвозмездной помощи от «экстремистского формирования» (статья 24.15 КоАП) после январского рейда силовиков, пишет правозащитный центр «Вясна».

Всего же под преследование из-за получения помощи от инициативы INeedHelpBy попало не менее 287 человек. По административным статьям осуждено 127. По информации правозащитников, суды назначают большие штрафы и обязывают выплатить в доход государства сумму полученной помощи.