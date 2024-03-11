1 563 некоммерческие организации ликвидированы или в процессе ликвидации в Беларуси с августа 2020 года

Правозащитники пишут, что на конец февраля 2024 года не менее 981 некоммерческой организации находятся в процессе принудительной ликвидации. Цифра включает поданные исковые заявления о принудительной ликвидации в суд, либо принудительно исключены из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР). Количество организаций, принявших решение о самостоятельной ликвидации, составляет на конец февраля не менее 582 организаций.

В учет брались общественные объединения, профсоюзы, политические партии, фонды, НГО, ассоциации, религиозные организации. Правозащитники отмечают, что цифра находящихся в ликвидации и ликвидированных некоммерческих организаций в феврале на 30 больше, чем в январе 2024 года.