130+ «вовлеченных в экстремистскую деятельность» студентов и преподавателей БНТУ насчитало МВД

Более 130 студентов и преподавателей из БНТУ оказались «вовлеченными в экстремистскую деятельность» в 2020 и последующих годах. На втором месте БГУИР — 89 человек, в МГЛУ — 65 и 56 в БГУ.

Также по информации МВД, «вовлеченными» оказались более 200 студентов других учебных заведений.