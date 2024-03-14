130+ «вовлеченных в экстремистскую деятельность» студентов и преподавателей БНТУ насчитало МВД

«вовлеченных в экстремистскую деятельность» студентов и преподавателей БНТУ насчитало МВДМинистерство внутренних дел
Студенты и преподаватели БНТУ оказались первым по числу «вовлеченных в экстремистскую деятельность». Такие данные опубликовал на сайте МВД начальник криминальной милиции и замначальника УВД Минского облисполкома Сергей Карась.
Более 130 студентов и преподавателей из БНТУ оказались «вовлеченными в экстремистскую деятельность» в 2020 и последующих годах. На втором месте БГУИР — 89 человек, в МГЛУ — 65 и 56 в БГУ.
Также по информации МВД, «вовлеченными» оказались более 200 студентов других учебных заведений.