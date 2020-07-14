После заседания ЦИК. Акции за допуск независимых кандидатов на выборы президента Беларуси

14.07.2020 18:49 Президентская кампания в Беларуси с самого начала сопровождается уличными акциями протеста и задержаниями. 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской был задержан ее муж, блогер Сергей Тихановский и несколько его сторонников — позже они стали фигурантами уголовных дел об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ) и воспрепятствовании выборам (статья 191). Массовые задержания на пикетах повторились 31 мая и 7 июня. 18 и 19 июня белорусы по всей стране вышли на улицы, протестуя против ареста Виктора Бабарико по «делу Белгазпромбанка» — итогом стали массовые задержания. 14 июля ЦИК зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты. Отказ в регистрации получили два наиболее популярных, согласно опросам независимых изданий TUT.by и Onliner.by, претендента — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Штаб Бабарико будет обжаловать отказ в Верховном суде. В мессенджерах тем временм распространяются анонсы акции протеста, назначенной на 19:00.

14.07.2020 19:15 В телеграм-канале пресс-службы МВД появилось предупреждение «о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях». «Ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций», — пишет пресс-служба. «Напоминаем о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях. Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством», — предупреждает ведомство. Канал TUT.by публикует фото автозаков на площади Независимости в Минске.

14.07.2020 19:17 В центре Минска сигналят автомобили. Прохожие отвечают им, хлопая в ладоши. На видео, опубликованном телеграм-каналом Nexta Live, видно, как аплодируют прохожие возле станции метро «Октябрьская».

14.07.2020 19:29 Главный редактор издания «Еврорадио» Павел Свердлов ведет на фейсбуке прямую трансляцию с велопробега солидарности.

14.07.2020 19:30 Милиция перекрывает проспект Независимости. На видео, опубликованном телеграм-каналом «Беларусь головного мозга» видно, как регулировщик останавливает такси и указывает водителю развернуться.

14.07.2020 19:34 Проспект Независимости в Минске перекрывают от улицы Козлова до Бобруйской. На видео телеграм-канала Nexta Live слышно, как сотрудник МВД говорит об этом в громкоговоритель.

14.07.2020 19:42 По информации телеграм-канала «Беларусь головного мозга», в Бресте на улицах тоже собрались люди; милиция не дала им выстроиться в цепочку.

14.07.2020 19:44 Журналистов «Еврорадио» задержали прямо во время стрима возле Площади Победы. Мужчины в штатском, масках и бейсболках схватили корресондента с микрофоном и бейджиком на груди и затолкали его в микроавтобус.

14.07.2020 19:47 В Минске происходят массовые задержания. В видеонарезке канала Nexta Live можно увидидеть, как люди в штатском уносят прохожих в микроавтобусы.

14.07.2020 20:13 Журналист Onliner сообщает о как минимум 20 задержанных в центре Минска.

14.07.2020 20:14 Машины сигналят не только в центре, но и на проспекте Дзержинского в районе метро «Грушевка».

14.07.2020 20:19 Правозащитный центр «Вясна» ведет список задержанных. Сейчас в Минске задержаны журналисты «Еврорадио» Михаил Ильин и Артем Майоров. Кроме того, в столице милиция задержала еще как минимум четверых людей. В Гомеле задержано не менее трех человек, в Бресте еще один. Также поступает информация о задержаниях в Пружанах.

14.07.2020 20:19 В Гомеле задержана журналистка «Сильных новостей» Марина Дробышевская, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга». TUT.by сообщает о задержании еще одной журналистки — Надежды Пужинской.

14.07.2020 20:27 У милицейского микроавтобуса во время задержаний в центре Минска отвалилась дверь, передает TUT.by. На съемке с места событий слышен смех и аплодисменты прохожих, которые скандируют «Позор!», глядя, как сотрудники в штатском и масках поспешно уезжают прочь.

14.07.2020 20:30 В Минске закрыли метро «Октябрьская», сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Канал «Работаем с Пушкиным!» передает, что закрыта и станция «Площадь Победы».

14.07.2020 20:31 В минском парке имени Янки Купалы мужчина почувствовал недомогание, из-за перекрытия проспекта Независимости к нему не может проехать скорая. Прохожий, который пытался остановить экипаж ГАИ, чтобы попросить помощи, также был задержан, сообщает Onliner.



14.07.2020 20:36 Блогер Чилик сообщил о своем задержании. Сейчас он находится в автозаке, где, по его словам, располагаются три человека и не хватает свободного места.

14.07.2020 20:42 В Пружанах силовики при задержании людей применяли удушающие захваты, в задержаниях участвовали люди в штатском. Это видно на съемке, которую опубликовал телеграм-канал «Беларусь Сейчас».

14.07.2020 20:43 «Наша Ніва» со ссылкой на очевидцев рассказывает о задержаниях возле здания «Кемпински» рядом с цирком в Минске. По информации издания, из милицейского микроавтобуса выскочили силовики, собравшиеся люди начали разбегаться. Одного из демонстрантов ударили в лицо, после чего уже без сознания погрузили в автобус.

14.07.2020 20:45 В Минске в прямом эфире задержаны журналисты «Радыё Свабода». На последних минутах их стрима видно, как рядом с корреспондентами остановился синий микроавтобус, из которого выбежали неизвестные мужчины в штатском.

14.07.2020 20:48 «Вясна» обновляет список задержанных. По последним данным, в Минске среди них есть один несовершеннолетний. В Пружанах задержаны как минимум двое. В Гомеле — шесть человек, двое из них — журналисты. В Бресте и Бобруйске, по информации «Вясны», по одному задержанию; в Солигорске задержан велосипедист и двое пешеходов.

14.07.2020 20:56 В Столбцах задержан координатор инициативной группы Сергея Черечня Андрей Букато. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале штаба Черечня.

14.07.2020 21:06 В Минске задержан журналист телеканала «Белсат» Артем Лява, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

14.07.2020 21:10

Жители Беларуси сообщают о перебоях в работе телеграма — мессенджер долго грузит видео. Сообщения об этом поступили TUT.by как минимум из трех городов — Минска, Гомеля и Бобруйска. По данным сервиса Downdetector, в Telegram сейчас нет глобального сбоя, но фиксируются проблемы в Беларуси, России, Украине и странах Западной Европы.



14.07.2020 21:18 Одному из задержанных в Минске стало плохо в автозаке. Силовики вывели его и посадили в прибывшую машину скорой помощи, передает канал «Беларусь головного мозга».

14.07.2020 21:21 В Минске силовики задержали еще одну журналистку «Белсата» — Екатерину Андрееву, сообщает «Наша Ніва». «Обычные ОМОНовцы не трогают журналистов, их задерживает специальный отряд. По Минску разъезжает бусик и пакует исключительно ведущих эфир журналистов», — пишет о задержании корреспондентов «Белсата» канал «Беларусь головного мозга».

14.07.2020 21:24 Телеграм-канал Nexta Live опубликовал видео, на котором пятеро молодых людей пытаются перекрыть улицу Киселева в Минске. Взявшись за руки, они встают на проезжей части, но довольно быстро освобождают дорогу для автомобилистов.

14.07.2020 21:35 В центре Минска велосипедисты устроили хоровод на площади, милиция их пока не трогает.

14.07.2020 21:46 В Минске к месту скопления людей на проспекте Независимости приехал начальник городской милиции Иван Кубраков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Вместе с ними — три автозака, два автобуса и несколько микроавтобусов с милиционерами и омоновцами, передает TUT.by.



По сообщению издания, людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, силовики делают подсечку, человек падает на асфальт. Очевидцы задержаний окружили Дмитрия Балабу и кричат ему: «Позор!».

14.07.2020 21:48 На площади Победы в Минске произошла потасовка между омоновцами и протестующими. На видео, опубликованном Nexta Live, видно, как силовики бьют одного из демонстрантов — после нескольких ударов он спотыкается, падает на траву и скатывается вниз по склону, после чего ему помогает встать другой протестующий. На заднем плане большое скопление людей, некоторые из них толкают силовиков, другие снимают это на видео.

14.07.2020 21:54 «Вясна» обновляет список задержаний. Правозащитникам известны фамилии 40 задержанных в Минске.

14.07.2020 21:57 В Минске на Немиге силовики задерживают протестующих. На видео телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» видно, как четверо силовиков пытаются поднять упавшего протестующего с рюкзаком. Один из омоновцев ногой расцепляет руки лежащего человека, тот поднимается, и силовики его уводят.

14.07.2020 22:05 Несколько автобусов с силовиками заехали на тротуар возле Дворца Республики и двинулись в сторону группы велосипедистов. Видео с этими кадрами опубликовал телеграм-канал Nexta Live.

14.07.2020 22:12 Включились сирены в двух районах Минска — Заводском и Чижовке. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live: «Почему — никто не знает».

14.07.2020 22:20 В обновленном списке задержанных «Вясны» уже больше 60 человек.

14.07.2020 22:21 Закрыта станция метро «Немига», пишет «Наша Ніва». Именно там произошла жесткая потасовка демонстрантов с ОМОНом.

14.07.2020 22:26 Группа байкеров в Бресте заблокировала проезд автозаку. Видео опубликовал телеграм-канал «Мая Краіна Беларусь». На съемке группа байкеров на мотоциклах стоит на проезжей части напротив автозака, места на дорое явно недостаточно. Слышны сигналы автомобилей, люди на тротуарах аплодируют.



Исправлено в 22:42. Байкеры остановили автозак не в Минске, как по ошибке говорилось в посте сначала, а в Бресте.

14.07.2020 22:31 В Минске на проспекте Независимости, улице Романовская слобода и Городском валу отключено освещение. Об этом сообщил телеграм-канал «Мая Краіна Беларусь».

14.07.2020 22:34 ОМОН перекрыл пешеходную улицу Советскую в Бресте. Фото с улицы опубликовал телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

14.07.2020 22:35 В Минске на Городском Валу образовалась автомобильная пробка длиной около километра. Видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live. Автомобилисты безостановочно сигналят.

14.07.2020 22:46 В списке задержанных «Вясны» уже больше 70 человек. В сообщении правозащитного центра сказано, что это «далеко не все» задержанные в Беларуси на текущий момент.

14.07.2020 23:02 В Минске возле «Бургер Кинга» на Немиге происходит потасовка между протестующими и силовиками. Видео выложил телеграм-канал Nexta Live: несколько омоновцев дерутся с протестующими, в ход идут кулаки. Один из демонстрантов падает на землю, его пытаются поднять, но силовики отталкивают тех, кто хочет помочь.

14.07.2020 23:05 Журналистов «Еврорадио» Михаила Ильина и Артема Майорова отпустили из РУВД. «Наша Ніва» сообщает, что отпустили и корреспондентов «Радыё Свабода».

14.07.2020 23:09 В Минске внутри KFC на Немиге задержали протестующего. Видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live: группа омоновцев поднимает лежащего на полу молодого человека и уводит из заведения. Посетители кафе кричат: «Позор!».

14.07.2020 23:10 В районе «Новая Боровая» на окраине Минска задержаны около 20 человек, передает «Вясна».

15.07.2020 00:09 По всей видимости, акции в Минске завершились. Onliner передает, что люди расходятся с улиц. По данным «Вясны», вечером 14 июля в Минске задержаны как минимум 150 человек. Правозащитникам известно, что протестующих задерживали также в Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно. Список задержанных обновляется. По всей Беларуси в нем насчитывается около 200 человек.



Обновлено 15 июля в 00:24. Уточнены данные о количестве задержанных.

15.07.2020 00:48 Naviny.by сообщают, что некоторых задержанных в Минске омоновцы заставляли стоять в автозаках на коленях лицом в сиденье с руками, заведенными за голову.

15.07.2020 01:45 Задержаны журналисты TUT.by Всеволод Зарубин и Алексей Судников. Редакция издания не знает, где они находятся. «Судя по географическому местоположению, их должны были доставить в Центральный РУВД, однако телефон оперативно-дежурной службы этого отдела выключен», — сообщает TUT.by. Алексей Судников задержан во второй раз за вечер; в первый раз его отпустили в течение 10 минут. Позже стало известно, что журналистов отвезли в Октябрьское РУВД и спустя два часа отпустили.



Обновлено 15 июля в 9:36. Добавлена информация об освобождении журналистов.

15.07.2020 09:47 По обновленным данным правозащитников, в Минске вечером 14 июля милиция задержала как минимум 213 человек. Известно о 54 задержанных в регионах.

15.07.2020 11:06 Журналисты TUT.by Всеволод Зарубин и Алексей Судников сняли на видео свое задержание, их рассказ о случившемся накануне и съемку издание опубликовало поздно ночью. На записи видно, как рядом с корреспондентами останавливается автозак, оттуда выскакивают омоновцы, а протестующие начинают разбегаться. При этом снимающий видео оператор не убегает, а отходит в сторону. Звучит фраза: «Уйди, уйди, уйди!». Пробегающий мимо омоновец начинает хватать журналиста. Тот кричит: «Стой! Журналист!». Слышно, как рядом то же самое повторяет еще один голос. Сотрудники ОМОНа на это никак не реагируют и грубо ведут корреспондентов в автозак. Там кто-то несколько раз командует: «На пол!» и «Руки за голову!». На записи видно, как оператор падает лицом в пол. «Мы снимали на улице, когда подъехал автозак, из него выбежали люди в балаклавах и начали хватать всех без разбора. Все наши слова о том, что мы журналисты, были проигнорированы. Внутри машины нас и еще нескольких человек положили лицом в пол. Подняться разрешили только спустя 20 минут», — рассказал Алексей Судников.