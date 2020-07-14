После заседания ЦИК. Акции за допуск независимых кандидатов на выборы президента Беларуси

Президентская кампания в Беларуси с самого начала сопровождается уличными акциями протеста и задержаниями. 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской был задержан ее муж, блогер Сергей Тихановский и несколько его сторонников — позже они стали фигурантами уголовных дел об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ) и воспрепятствовании выборам (статья 191). Массовые задержания на пикетах повторились 31 мая и 7 июня.
18 и 19 июня белорусы по всей стране вышли на улицы, протестуя против ареста Виктора Бабарико по «делу Белгазпромбанка» — итогом стали массовые задержания.
14 июля ЦИК зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты. Отказ в регистрации получили два наиболее популярных, согласно опросам независимых изданий TUT.by и Onliner.by, претендента — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Штаб Бабарико будет обжаловать отказ в Верховном суде. В мессенджерах тем временм распространяются анонсы акции протеста, назначенной на 19:00.
В телеграм-канале пресс-службы МВД появилось предупреждение «о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях».
«Ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций», — пишет пресс-служба.
«Напоминаем о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях. Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством», — предупреждает ведомство.
Канал TUT.by публикует фото автозаков на площади Независимости в Минске.
В центре Минска сигналят автомобили. Прохожие отвечают им, хлопая в ладоши. На видео, опубликованном телеграм-каналом Nexta Live, видно, как аплодируют прохожие возле станции метро «Октябрьская».
Главный редактор издания «Еврорадио» Павел Свердлов ведет на фейсбуке прямую трансляцию с велопробега солидарности.
Милиция перекрывает проспект Независимости. На видео, опубликованном телеграм-каналом «Беларусь головного мозга» видно, как регулировщик останавливает такси и указывает водителю развернуться.
Проспект Независимости в Минске перекрывают от улицы Козлова до Бобруйской. На видео телеграм-канала Nexta Live слышно, как сотрудник МВД говорит об этом в громкоговоритель.
По информации телеграм-канала «Беларусь головного мозга», в Бресте на улицах тоже собрались люди; милиция не дала им выстроиться в цепочку.
Журналистов «Еврорадио» задержали прямо во время стрима возле Площади Победы. Мужчины в штатском, масках и бейсболках схватили корресондента с микрофоном и бейджиком на груди и затолкали его в микроавтобус.
В Минске происходят массовые задержания. В видеонарезке канала Nexta Live можно увидидеть, как люди в штатском уносят прохожих в микроавтобусы.
Журналист Onliner сообщает о как минимум 20 задержанных в центре Минска.
Машины сигналят не только в центре, но и на проспекте Дзержинского в районе метро «Грушевка».
Правозащитный центр «Вясна» ведет список задержанных. Сейчас в Минске задержаны журналисты «Еврорадио» Михаил Ильин и Артем Майоров. Кроме того, в столице милиция задержала еще как минимум четверых людей. В Гомеле задержано не менее трех человек, в Бресте еще один. Также поступает информация о задержаниях в Пружанах.
В Гомеле задержана журналистка «Сильных новостей» Марина Дробышевская, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга». TUT.by сообщает о задержании еще одной журналистки — Надежды Пужинской.
У милицейского микроавтобуса во время задержаний в центре Минска отвалилась дверь, передает TUT.by. На съемке с места событий слышен смех и аплодисменты прохожих, которые скандируют «Позор!», глядя, как сотрудники в штатском и масках поспешно уезжают прочь.
В Минске закрыли метро «Октябрьская», сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Канал «Работаем с Пушкиным!» передает, что закрыта и станция «Площадь Победы».
В минском парке имени Янки Купалы мужчина почувствовал недомогание, из-за перекрытия проспекта Независимости к нему не может проехать скорая. Прохожий, который пытался остановить экипаж ГАИ, чтобы попросить помощи, также был задержан, сообщает Onliner.
Блогер Чилик сообщил о своем задержании. Сейчас он находится в автозаке, где, по его словам, располагаются три человека и не хватает свободного места.
В Пружанах силовики при задержании людей применяли удушающие захваты, в задержаниях участвовали люди в штатском. Это видно на съемке, которую опубликовал телеграм-канал «Беларусь Сейчас».
«Наша Ніва» со ссылкой на очевидцев рассказывает о задержаниях возле здания «Кемпински» рядом с цирком в Минске. По информации издания, из милицейского микроавтобуса выскочили силовики, собравшиеся люди начали разбегаться. Одного из демонстрантов ударили в лицо, после чего уже без сознания погрузили в автобус.
В Минске в прямом эфире задержаны журналисты «Радыё Свабода». На последних минутах их стрима видно, как рядом с корреспондентами остановился синий микроавтобус, из которого выбежали неизвестные мужчины в штатском.
«Вясна» обновляет список задержанных. По последним данным, в Минске среди них есть один несовершеннолетний. В Пружанах задержаны как минимум двое. В Гомеле — шесть человек, двое из них — журналисты. В Бресте и Бобруйске, по информации «Вясны», по одному задержанию; в Солигорске задержан велосипедист и двое пешеходов.
В Столбцах задержан координатор инициативной группы Сергея Черечня Андрей Букато. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале штаба Черечня.
В Минске задержан журналист телеканала «Белсат» Артем Лява, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Жители Беларуси сообщают о перебоях в работе телеграма — мессенджер долго грузит видео. Сообщения об этом поступили TUT.by как минимум из трех городов — Минска, Гомеля и Бобруйска.
По данным сервиса Downdetector, в Telegram сейчас нет глобального сбоя, но фиксируются проблемы в Беларуси, России, Украине и странах Западной Европы.
Одному из задержанных в Минске стало плохо в автозаке. Силовики вывели его и посадили в прибывшую машину скорой помощи, передает канал «Беларусь головного мозга».
В Минске силовики задержали еще одну журналистку «Белсата» — Екатерину Андрееву, сообщает «Наша Ніва».
«Обычные ОМОНовцы не трогают журналистов, их задерживает специальный отряд. По Минску разъезжает бусик и пакует исключительно ведущих эфир журналистов», — пишет о задержании корреспондентов «Белсата» канал «Беларусь головного мозга».
Телеграм-канал Nexta Live опубликовал видео, на котором пятеро молодых людей пытаются перекрыть улицу Киселева в Минске. Взявшись за руки, они встают на проезжей части, но довольно быстро освобождают дорогу для автомобилистов.
В Минске сейчас вот так.
В центре Минска велосипедисты устроили хоровод на площади, милиция их пока не трогает.
В Минске к месту скопления людей на проспекте Независимости приехал начальник городской милиции Иван Кубраков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Вместе с ними — три автозака, два автобуса и несколько микроавтобусов с милиционерами и омоновцами, передает TUT.by.
По сообщению издания, людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, силовики делают подсечку, человек падает на асфальт. Очевидцы задержаний окружили Дмитрия Балабу и кричат ему: «Позор!».
На площади Победы в Минске произошла потасовка между омоновцами и протестующими. На видео, опубликованном Nexta Live, видно, как силовики бьют одного из демонстрантов — после нескольких ударов он спотыкается, падает на траву и скатывается вниз по склону, после чего ему помогает встать другой протестующий. На заднем плане большое скопление людей, некоторые из них толкают силовиков, другие снимают это на видео.
«Вясна» обновляет список задержаний. Правозащитникам известны фамилии 40 задержанных в Минске.
В Минске на Немиге силовики задерживают протестующих. На видео телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» видно, как четверо силовиков пытаются поднять упавшего протестующего с рюкзаком. Один из омоновцев ногой расцепляет руки лежащего человека, тот поднимается, и силовики его уводят.
Несколько автобусов с силовиками заехали на тротуар возле Дворца Республики и двинулись в сторону группы велосипедистов. Видео с этими кадрами опубликовал телеграм-канал Nexta Live.
Задержан журналист «Би-би-си» Энди Смайт, передает «Вясна».
Включились сирены в двух районах Минска — Заводском и Чижовке. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live: «Почему — никто не знает».
В обновленном списке задержанных «Вясны» уже больше 60 человек.
Закрыта станция метро «Немига», пишет «Наша Ніва». Именно там произошла жесткая потасовка демонстрантов с ОМОНом.
Группа байкеров в Бресте заблокировала проезд автозаку. Видео опубликовал телеграм-канал «Мая Краіна Беларусь». На съемке группа байкеров на мотоциклах стоит на проезжей части напротив автозака, места на дорое явно недостаточно. Слышны сигналы автомобилей, люди на тротуарах аплодируют.
Исправлено в 22:42. Байкеры остановили автозак не в Минске, как по ошибке говорилось в посте сначала, а в Бресте.
В Минске на проспекте Независимости, улице Романовская слобода и Городском валу отключено освещение. Об этом сообщил телеграм-канал «Мая Краіна Беларусь».
ОМОН перекрыл пешеходную улицу Советскую в Бресте. Фото с улицы опубликовал телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
В Минске на Городском Валу образовалась автомобильная пробка длиной около километра. Видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live. Автомобилисты безостановочно сигналят.
На Немиге в Минске так.
В списке задержанных «Вясны» уже больше 70 человек. В сообщении правозащитного центра сказано, что это «далеко не все» задержанные в Беларуси на текущий момент.
Минск. Закрыта станция метро «Фрунзенская», сообщает TUT.by.
Что происходит в Бресте:
В Минске возле «Бургер Кинга» на Немиге происходит потасовка между протестующими и силовиками. Видео выложил телеграм-канал Nexta Live: несколько омоновцев дерутся с протестующими, в ход идут кулаки. Один из демонстрантов падает на землю, его пытаются поднять, но силовики отталкивают тех, кто хочет помочь.
Журналистов «Еврорадио» Михаила Ильина и Артема Майорова отпустили из РУВД. «Наша Ніва» сообщает, что отпустили и корреспондентов «Радыё Свабода».
В Минске внутри KFC на Немиге задержали протестующего. Видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live: группа омоновцев поднимает лежащего на полу молодого человека и уводит из заведения. Посетители кафе кричат: «Позор!».
В районе «Новая Боровая» на окраине Минска задержаны около 20 человек, передает «Вясна».
По всей видимости, акции в Минске завершились. Onliner передает, что люди расходятся с улиц.
По данным «Вясны», вечером 14 июля в Минске задержаны как минимум 150 человек. Правозащитникам известно, что протестующих задерживали также в Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно. Список задержанных обновляется. По всей Беларуси в нем насчитывается около 200 человек.
Обновлено 15 июля в 00:24. Уточнены данные о количестве задержанных.
В РУВД Центрального района Минска.
Naviny.by сообщают, что некоторых задержанных в Минске омоновцы заставляли стоять в автозаках на коленях лицом в сиденье с руками, заведенными за голову.
Задержаны журналисты TUT.by Всеволод Зарубин и Алексей Судников. Редакция издания не знает, где они находятся.
«Судя по географическому местоположению, их должны были доставить в Центральный РУВД, однако телефон оперативно-дежурной службы этого отдела выключен», — сообщает TUT.by.
Алексей Судников задержан во второй раз за вечер; в первый раз его отпустили в течение 10 минут.
Позже стало известно, что журналистов отвезли в Октябрьское РУВД и спустя два часа отпустили.
Обновлено 15 июля в 9:36. Добавлена информация об освобождении журналистов.
По обновленным данным правозащитников, в Минске вечером 14 июля милиция задержала как минимум 213 человек. Известно о 54 задержанных в регионах.
Журналисты TUT.by Всеволод Зарубин и Алексей Судников сняли на видео свое задержание, их рассказ о случившемся накануне и съемку издание опубликовало поздно ночью.
На записи видно, как рядом с корреспондентами останавливается автозак, оттуда выскакивают омоновцы, а протестующие начинают разбегаться. При этом снимающий видео оператор не убегает, а отходит в сторону. Звучит фраза: «Уйди, уйди, уйди!». Пробегающий мимо омоновец начинает хватать журналиста. Тот кричит: «Стой! Журналист!». Слышно, как рядом то же самое повторяет еще один голос. Сотрудники ОМОНа на это никак не реагируют и грубо ведут корреспондентов в автозак. Там кто-то несколько раз командует: «На пол!» и «Руки за голову!». На записи видно, как оператор падает лицом в пол.
«Мы снимали на улице, когда подъехал автозак, из него выбежали люди в балаклавах и начали хватать всех без разбора. Все наши слова о том, что мы журналисты, были проигнорированы. Внутри машины нас и еще нескольких человек положили лицом в пол. Подняться разрешили только спустя 20 минут», — рассказал Алексей Судников.
В Минске пенсионерка, которую толкнули омоновцы, сломала руку. Это произошло вчера вечером во время задержания протестующих возле сквера Янки Купалы, сообщает «Наша Нiва» и публикует видео инцидента.
«Я шла, а омоновцы тянули кого-то в автозак. Милиционеры зацепили меня, я свалилась на руку и сломала ее», — рассказала пострадавшая, представившаяся Ириной.
После падения Ирину доставили в больницу, наложили гипс и отпустили домой. Утром к пенсионерке приходили сотрудники милиции и спрашивали о случившемся накануне.