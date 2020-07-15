Протесты в Беларуси. День второй

Силовики начали задерживать людей возле здания ЦИК в Минске после того, как те начали расходиться. Сообщение об этом появилось в стриме «Радыё Свабода».
Очередь выстроилась перед зданием ЦИК около полудня. Собравшиеся объясняли, что пришли, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. К вечеру очередь растянулась почти на два километра. В 19:00, когда в избирательной комиссии закончился рабочий день, люди стали расходиться.
В Минске «по рекомендации ГУВД» закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы», сообщается в твиттере минского метрополитена.
TUT.by сообщает о задержании велосипедиста возле гостиницы «Минск».
В Минске перекрыт проспект Независимости, передает «Наша Ніва».
Внутренние войска перекрыли тротуар на улице Мясникова. Прохожие спрашивают, куда им идти, но не получают ответа, пишет TUT.by.
Задержан журналист «Радыё Свабода» Антон Трафимович, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
TUT.by передает, что омоновцы перекрыли подземный переход у отеля «Минск», ведущий к Главпочтамту. У входа в отель стоит автозак и цепочка ОМОНа.
Омоновец сильно ударил девушку возле Главпочтамта.
Задержана журналистка БелаПАН Виолетта Савчиц, передает «Беларусь головного мозга».
«Вясна» сообщает о задержании шести человек в Минске и восьми в Борисове.
В Минске так.
ОМОН вытесняет людей с площади Независимости, сообщает TUT.by.
Машины сигналят между площадью Мясникова и Немигой. Такое видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live.
Кажется, задержания в Минске закончились. На площади Независимости остались только корреспонденты, ОМОН и автозаки.
Журналистов Антона Трафимовича и Виолетту Савчиц отпустили, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» пишет, что силовики избили при задержании журналиста Антона Трафимовича. У него разбит нос, медицинская маска в крови.
По подсчетам «Вясны», в Минске как минимум 16 задержанных.