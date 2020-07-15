Протесты в Беларуси. День второй
Протесты в Беларуси. День второй
Онлайн
15 июля 2020, 19:34
2 627

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

 
 
 
 
 

15 июля возле Центризбиркома в Минске выстроилась очередь активистов, которые пришли подать жалобу на отказ в регистрации кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. К 17:00 эта очередь растянулась на два километра. В 19:00 люди стали расходиться, а силовики приступили к задержаниям.

Читать в хронологическом порядке
19:35

Силовики начали задерживать людей возле здания ЦИК в Минске после того, как те начали расходиться. Сообщение об этом появилось в стриме «Радыё Свабода».

Очередь выстроилась перед зданием ЦИК около полудня. Собравшиеся объясняли, что пришли, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. К вечеру очередь растянулась почти на два километра. В 19:00, когда в избирательной комиссии закончился рабочий день, люди стали расходиться.

19:39

В Минске «по рекомендации ГУВД» закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы», сообщается в твиттере минского метрополитена.

19:39

TUT.by сообщает о задержании велосипедиста возле гостиницы «Минск».

19:40

В Минске перекрыт проспект Независимости, передает «Наша Ніва».

19:42

Внутренние войска перекрыли тротуар на улице Мясникова. Прохожие спрашивают, куда им идти, но не получают ответа, пишет TUT.by.

19:44

19:49

Задержан журналист «Радыё Свабода» Антон Трафимович, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

19:52

TUT.by передает, что омоновцы перекрыли подземный переход у отеля «Минск», ведущий к Главпочтамту. У входа в отель стоит автозак и цепочка ОМОНа.

19:54

Омоновец сильно ударил девушку возле Главпочтамта.

19:59

Фото: Вадим Замировский / TUT.by

20:02

Задержана журналистка БелаПАН Виолетта Савчиц, передает «Беларусь головного мозга».

20:07

«Вясна» сообщает о задержании шести человек в Минске и восьми в Борисове.

20:08

В Минске так.

20:12

ОМОН вытесняет людей с площади Независимости, сообщает TUT.by.

20:15

Машины сигналят между площадью Мясникова и Немигой. Такое видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live.

20:27

20:50

Кажется, задержания в Минске закончились. На площади Независимости остались только корреспонденты, ОМОН и автозаки.

20:55

Журналистов Антона Трафимовича и Виолетту Савчиц отпустили, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

21:19

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» пишет, что силовики избили при задержании журналиста Антона Трафимовича. У него разбит нос, медицинская маска в крови.

22:05

По подсчетам «Вясны», в Минске как минимум 16 задержанных.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей