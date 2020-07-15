Протесты в Беларуси. День второй

Силовики начали задерживать людей возле здания ЦИК в Минске после того, как те начали расходиться. Сообщение об этом появилось в стриме «Радыё Свабода».

Очередь выстроилась перед зданием ЦИК около полудня. Собравшиеся объясняли, что пришли, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. К вечеру очередь растянулась почти на два километра. В 19:00, когда в избирательной комиссии закончился рабочий день, люди стали расходиться.