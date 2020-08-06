Отмененный митинг Cветланы Тихановской в Минске

6 августа в минском парке Дружбы народов должен был пройти митинг объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Он планировался формате концерта, среди заявленных групп — популярные NizKiz, J:Mopc, Volski, Tor Band, «Крама». Но власти города запланировали в парке свое мероприятие — празднование Дня железнодорожных войск.
Объединенный штаб до последнего не отменял митинг 6 августа— это произошло за несколько часов до его начала после официального предупреждения Мингорисполкома. Кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало пообещали вместо этого прийти в соседний Киевский сквер, где минские власти проводят «Калейдоскоп творчества» — праздник для всей семьи. Тем временем милиция оцепила Киевский сквер.
30 июля митинг Тихановской в парке Дружбы народов, по данным правозащитников, собрал до 63 тысяч человек.
4 августа милиция задержала 17 человек, пришедших на отмененный митинг Тихановской в Слуцке, и 5 человек — в Солигорске, где митинг Тихановской был разрешен.
Сегодня утром начальница штаба Тихановской Мария Мороз получила предупреждение об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий»: милиционеры задержали ее, отвезли в отделение, провели разъяснительную беседу, а потом отпустили.
По подсчетам издания «Наша Нiва», в Киевском сквере уже около 5 тысяч человек. Звучит песня Виктора Цоя «Перемен», люди ждут Тихановскую. Корреспондент «Медиазоны» передает, что кто-то вырвал шнур из динамика, но собравшиеся продолжают петь и скандировать «Свободу!» и «Армия с народом!».
Песню «Кино» включили диджеи, работающие на детском празднике. В трансляции «Радыё Свабода» видно, что как они поднимают над головой руки с белыми браслетами; объясняя свой поступок, один из молодых людей говорит, что сам «хочет перемен».
В Киевском сквере перебои с мобильным интернетом, рассказывает по телефону корреспондент «Медиазоны». По его словам, в сквере много милиции, но силовики пока никого не задерживают.
Штаб Светланы Тихановской объявил, что кандидат и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова не приедут в Киевский сквер из-за возможных провокаций. Об этом сообщает TUT.by.
В Киевском сквере о том, что Тихановская не приедет, пока не знают, передает корреспондент «Медиазоны».
Телеграм-канал городского активиста Антона Мотолько пишет, что в Киевский сквер приехал известный частыми появлениями на официальных мероприятиях заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Он должен был выступать на провластном мероприятии. Собравшиеся встречают его криками «Ганьба!».
Штаб Светланы Тихановской не подтверждает сообщения о том, что она якобы не приедет в Киевский сквер.
«Уже приехала, проехать не можем, поэтому решаем, что делать дальше. Нас не пускают проехать к Киевскому скверу. Но мы уже здесь, мы уже рядом с Киевским сквером», — сообщила «Медиазоне» пресс-секретарь штаба Анна Красулина.
Корреспондент «Медиазоны» отмечает, что к скверу подтягиваются омоновцы.
Сотрудники в черной форме появились и на импровизированной сцене перед кинотеатром, где собравшиеся пели песни.
Как сообщает корреспондент «Медиазоны», представительница штаба Тихановской Мария Колесникова прибыла в Киевский сквер, но внутрь оцепления, где проходит мероприятие, ее не пускают. Колесникова обошла несколько пропускных пунктов, потом встретилась с доверенным лицом Тихановской Ольгой Ковальковой, теперь они вместе уходят от сквера.
Киевский сквер заполнен людьми, они скандируют «Жыве Беларусь!». Милиционеры из оцепления не вмешиваются, над толпой виден красно-белый флаг. Колесникова призвала людей расходится и сказала, что никакого несанкционированного мероприятия штаб не проводит, передает корреспондент «Медиазоны».
Колесникова села в машину и, посигналив, и уехала. «Мы сегодня не проводим никаких мероприятий. Пожалуйста, мирно разойдитесь! Спасибо, я вас всех люблю», — приводит ее слова телеграм-канал «Выборы видишь?».
Собравшиеся постепенно начинают расходиться, замечает корреспондент «Медиазоны», но в сквере по-прежнему много людей. Они скандируют «Уходи!» и аплодируют.
В 20:30 к Киевскому скверу подъехала представительница объединенного штаба и жена незарегистрированного кандидатом в президенты Валерия Цепкало Вероника Цепкало, пишет телеграм-канал «Выборы видишь?».
«У меня двое детей. Сегодня день дошкольного образования, мне было интересно посмотреть на этот праздник», — цитирует Цепкало канал.
Она призвала голосовать на выборах 9 августа за Тихановскую, дошла до своей машины и уехала.
Собравшиеся в Киевском сквере зажгли фонарики на телефонах, передает корреспондент «Медиазоны». Люди скандируют «Верым, можам, пераможам» и хлопают в ладоши.
Наш корреспондент передает, что примерно к 21:35 люди разошлись из Киевского сквера.