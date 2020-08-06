Отмененный митинг Cветланы Тихановской в Минске

6 августа в минском парке Дружбы народов должен был пройти митинг объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Он планировался формате концерта, среди заявленных групп — популярные NizKiz, J:Mopc, Volski, Tor Band, «Крама». Но власти города запланировали в парке свое мероприятие — празднование Дня железнодорожных войск.

Объединенный штаб до последнего не отменял митинг 6 августа— это произошло за несколько часов до его начала после официального предупреждения Мингорисполкома. Кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало пообещали вместо этого прийти в соседний Киевский сквер, где минские власти проводят «Калейдоскоп творчества» — праздник для всей семьи. Тем временем милиция оцепила Киевский сквер.

30 июля митинг Тихановской в парке Дружбы народов, по данным правозащитников, собрал до 63 тысяч человек.

4 августа милиция задержала 17 человек, пришедших на отмененный митинг Тихановской в Слуцке, и 5 человек — в Солигорске, где митинг Тихановской был разрешен.

Сегодня утром начальница штаба Тихановской Мария Мороз получила предупреждение об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий»: милиционеры задержали ее, отвезли в отделение, провели разъяснительную беседу, а потом отпустили.