Отмененный митинг Cветланы Тихановской в Минске
Отмененный митинг Cветланы Тихановской в Минске
Онлайн
6 августа 2020, 19:11
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Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

 
 
 
 
 

6 августа в минском парке Дружбы народов должен был пройти митинг объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Но за несколько дней до акции городская администрация объявила, что проведет на этой площадке свое мероприятие — празднование Дня железнодорожных войск. Сегодня днем штаб Тихановской все же отменил митинг; кандидат в президенты и ее соратницы пообещали прийти в соседний с парком Киевский сквер на семейный праздник, организованный властями.

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17:39

6 августа в минском парке Дружбы народов должен был пройти митинг объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Он планировался формате концерта, среди заявленных групп — популярные NizKiz, J:Mopc, Volski, Tor Band, «Крама». Но власти города запланировали в парке свое мероприятие — празднование Дня железнодорожных войск.

Объединенный штаб до последнего не отменял митинг 6 августа— это произошло за несколько часов до его начала после официального предупреждения Мингорисполкома. Кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало пообещали вместо этого прийти в соседний Киевский сквер, где минские власти проводят «Калейдоскоп творчества» — праздник для всей семьи. Тем временем милиция оцепила Киевский сквер.

30 июля митинг Тихановской в парке Дружбы народов, по данным правозащитников, собрал до 63 тысяч человек.

4 августа милиция задержала 17 человек, пришедших на отмененный митинг Тихановской в Слуцке, и 5 человек — в Солигорске, где митинг Тихановской был разрешен.

Сегодня утром начальница штаба Тихановской Мария Мороз получила предупреждение об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий»: милиционеры задержали ее, отвезли в отделение, провели разъяснительную беседу, а потом отпустили.

19:10

По подсчетам издания «Наша Нiва», в Киевском сквере уже около 5 тысяч человек. Звучит песня Виктора Цоя «Перемен», люди ждут Тихановскую. Корреспондент «Медиазоны» передает, что кто-то вырвал шнур из динамика, но собравшиеся продолжают петь и скандировать «Свободу!» и «Армия с народом!».

19:17

Песню «Кино» включили диджеи, работающие на детском празднике. В трансляции «Радыё Свабода» видно, что как они поднимают над головой руки с белыми браслетами; объясняя свой поступок, один из молодых людей говорит, что сам «хочет перемен».

19:28

В Киевском сквере перебои с мобильным интернетом, рассказывает по телефону корреспондент «Медиазоны». По его словам, в сквере много милиции, но силовики пока никого не задерживают.

19:37

Штаб Светланы Тихановской объявил, что кандидат и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова не приедут в Киевский сквер из-за возможных провокаций. Об этом сообщает TUT.by.

19:44

В Киевском сквере о том, что Тихановская не приедет, пока не знают, передает корреспондент «Медиазоны».

19:51

Телеграм-канал городского активиста Антона Мотолько пишет, что в Киевский сквер приехал известный частыми появлениями на официальных мероприятиях заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Он должен был выступать на провластном мероприятии. Собравшиеся встречают его криками «Ганьба!».

19:56

Штаб Светланы Тихановской не подтверждает сообщения о том, что она якобы не приедет в Киевский сквер.

«Уже приехала, проехать не можем, поэтому решаем, что делать дальше. Нас не пускают проехать к Киевскому скверу. Но мы уже здесь, мы уже рядом с Киевским сквером», — сообщила «Медиазоне» пресс-секретарь штаба Анна Красулина.

19:56

Корреспондент «Медиазоны» отмечает, что к скверу подтягиваются омоновцы.

Фото: Медиазона

Сотрудники в черной форме появились и на импровизированной сцене перед кинотеатром, где собравшиеся пели песни.

Фото: Медиазона

20:14

Как сообщает корреспондент «Медиазоны», представительница штаба Тихановской Мария Колесникова прибыла в Киевский сквер, но внутрь оцепления, где проходит мероприятие, ее не пускают. Колесникова обошла несколько пропускных пунктов, потом встретилась с доверенным лицом Тихановской Ольгой Ковальковой, теперь они вместе уходят от сквера.

20:21

Киевский сквер заполнен людьми, они скандируют «Жыве Беларусь!». Милиционеры из оцепления не вмешиваются, над толпой виден красно-белый флаг. Колесникова призвала людей расходится и сказала, что никакого несанкционированного мероприятия штаб не проводит, передает корреспондент «Медиазоны».

20:22

Колесникова села в машину и, посигналив, и уехала. «Мы сегодня не проводим никаких мероприятий. Пожалуйста, мирно разойдитесь! Спасибо, я вас всех люблю», — приводит ее слова телеграм-канал «Выборы видишь?».

20:36

Собравшиеся постепенно начинают расходиться, замечает корреспондент «Медиазоны», но в сквере по-прежнему много людей. Они скандируют «Уходи!» и аплодируют.

20:44

В 20:30 к Киевскому скверу подъехала представительница объединенного штаба и жена незарегистрированного кандидатом в президенты Валерия Цепкало Вероника Цепкало, пишет телеграм-канал «Выборы видишь?».

«У меня двое детей. Сегодня день дошкольного образования, мне было интересно посмотреть на этот праздник», — цитирует Цепкало канал.

Она призвала голосовать на выборах 9 августа за Тихановскую, дошла до своей машины и уехала.

20:56

Собравшиеся в Киевском сквере зажгли фонарики на телефонах, передает корреспондент «Медиазоны». Люди скандируют «Верым, можам, пераможам» и хлопают в ладоши.

Фото: Медиазона

20:56

21:57

Наш корреспондент передает, что примерно к 21:35 люди разошлись из Киевского сквера.

     
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