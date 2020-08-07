Суд над звукооператорами за «Перемен» Цоя. Онлайн

11:19 6 августа кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало сообщили об отмене митинга, запланированного в парке Дружбы народов. Вместо этого они пообещали прийти в Киевский сквер, где минские власти проводили праздник для всей семьи «Калейдоскоп творчества». Вечером в Киевском сквере Минска собрались тысячи людей. Звукооператоры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, работавшие на празднике, включили песню «Перемен» Виктора Цоя. Песня играла, пока глава района не вырвал шнур из динамика. Вечером Галанов перестал выходить на связь. Рано утром 7 августа брат звукооператора Никита рассказал «Медиазоне», что нашел его в Центре изоляции правонарушителей, и что суд над ним должен состояться сегодня.

11:23 Кроме журналистов поддержать Галанова пришли правозащитники, брат Никита, друзья и коллега. Сейчас адвокат Зикрацкий общается с Кириллом Галановым в зале суда, куда пока еще никого не впускают. Адвокатом Владислава Соколовского выступит Михаил Боднарчук. Об этом корреспонденту «Медиазоны» сообщила правозащитница Human Constanta Яна Гончарова.

11:26 Корреспондент «Медиазоны» сообщает, что в зал вошли все желающие, кроме фотографа «Радые Свабода» — ему запретили заходить с техникой. Запрет объяснили распоряжением председателя суда.

11:27 Представительница объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова присутствует на заседании, передает корреспондент «Медиазоны».

11:29 Присутствующие на заседании слышат речь Галанова, но не видят его, передает корреспондент «Медиазоны». Похоже его видит только судья — она смотрит в монитор на своем столе.

11:31 Галанов говорит, что плохо слышит судью — по его выражению, «через слово». Сейчас звукооператор сообщает свои биографические данные: 1992 года рождения, образование высшее, не женат, никогда не привлекался к административной и уголовной ответственности.

11:40 «6 августа 2020 года Галанов, находясь на площадке у фонтана Киевского сквера, имея умысел на нарушение общественного порядка, умышленно сорвал проведение запланированного праздничного концерта, что выразилось в прекращении концерта», — говорит судья. Речь идет о «включении композиции, не соответствующей формату мероприятия».

11:45 «Галанов, имея умысел на незаконное неповиновение должностному лицу при задержании, что выразилось в противоправных действиях — категорически отказывался прекратить противоправные действия, пытался убегать, начал упираться, хватал за одежду, размахивал руками и вел себя вызывающе — тем самым совершил правонарушение по статье 23.4», — говорит судья.

11:46 «Абсолютная ложь. Все что вы сейчас зачитали — абсолютная ложь», отвечает Галанов.

11:49 Галанов признает вину по статье 17.1 (мелкое хулиганство) и не признает по статье 23.4 (неповиновение милиции).

11:52 Судья спрашивает у Галанова, будет ли он пояснять свою позицию. «Позицию почему я не согласен, или позицию, почему я это сделал?», — смеется Галанов «Суд задал простой вопрос — свои пояснения по делу будете давать?» Галанов соглашается давать пояснения по делу. Сначала суд допросит Галанова, потом свидетеля, потом изучит материалы дела. Адвокат Зикрацкий говорит, что будут заявлены ходатайства — какие, пока не уточняется, передает корреспондент «Медиазоны».

12:00 «В 19 часов я находился в Киевском сквере около кинотеатра "Киев". Я там работал — мы ставили звук. Мероприятие там организовывалось, чтобы сорвать митинг Светланы Тихановской. Я это делал своими руками. Это было максимально унизительно и неприятно для меня — об этом я сообщил руководству. Наши с коллегой личные убеждения не позволяли этим заниматься. Поэтому я предложил такой вариант — давайте сегодня мы возьмем отпуск за свой счет, или увольте нас. Директор очень удивилась, заволновалась и сказала, что сейчас все уладит, а нам следует успокоиться», — говорит Галанов. По словам Галанова, директор предложила поменять смены в течение дня. Такой вариант его не устроил — для него не проблема работать, проблема — работать на этом мероприятии.

12:03 По словам Галанова, после того, как они с Соколовским поставили песню, никто из сотрудников не подошел и не попросил ее выключить. Вместо этого они «начали рвать провода варварским методом». После этого около 40 минут «какие-то мужчины в пиджаках» решали, будет ли продолжение праздника.

12:08 «Потом нам сказали: "идите отсюда, вы свое уже сделали". Мы ушли оттуда, пошли в магазин купить воды. На выходе из магазина нас словили двое мужчин крепкого атлетического телосложения со словами "Стоять!". Они показали "корочку" — какой-то орган силовых структур, я не помню», — продолжает Галанов.

12:11 Галанов говорит, что организаторы на ходу звонили артистам, которые искренне поддерживают власть «чтобы что-то придумать». По его мнению, это «предвыборная игра». По словам звукооператора, задерживавшие их силовики не знали, за что их ловят — «что-то про "наслушались песен"».

12:20 «Вы сказали, что признаете вину. Признание того, что написано в протоколе, и того, что протокол составлен правильно — это одно, а признание вины — это другое. То есть фактически вы сейчас подтвердили, что все, что написано в протоколе — это правда. Но признаете ли вы, что те действия, которые вы совершили, считаются хулиганством?», — спрашивает адвокат. «Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом», — говорит звукооператор. «То есть вы считаете, что занимались хулиганством тем, что помогали готовить аппаратуру для концерта?», — спрашивает адвокат звукооператора Сергей Зикрацкий. «Безусловно», — говорит Галанов. «А как вы считаете, присутствующим на празднике понравилась та композиция, которую вы включили?», — спрашивает Зикрацкий. «Безусловно», — повторяет Галанов. «А почему вы так решили?», — уточняет адвокат. «Люди начали хлопать, им стало весело», — говорит Галанов.

12:22 Галанов повторяет, что не было никакого насилия и что он никому не сопротивлялся. Параллельно начался суд над вторым звукооператором — Владиславом Соколовским.

12:23 В суде по скайпу выступает свидетель по делу — сотрудник ОМОН Сергей Киминчижи. Он рассказывает что осуществлял охрану правопорядка вчера на мероприятии в Киевском сквере в гражданской форме одежды.

12:28 Киминчижи рассказывает, что ехал за уходившими звукооператорами на транспортном средстве. Через некоторое время он вышел из автомобиля и вместе со своим коллегой проследовал дальше. Омоновец утверждает, что увидел, как звукооператоры повернулись и начали бежать. «Вспомните, магазин "Милавица", давайте уже, говорите как должно быть», — говорит Киминчижи. «Да, это ложь, это ложь», — настаивает Галанов.

12:32 Свидетель Киминчижи говорит, что после отказа пройти в машину, звукооператоров взяли под руки. Судья уточняет, в чем выразился отказ. «Они остановились и не хотели садиться в него. Уперлись», — говорит Киминчижи. «Как вели себя при задержании?», — уточняет судья. «Ну, они молчали, ничего уже потом не говорили», — отвечает свидетель.

12:34 Адвокат Зикрацкий задает вопросы. Спрашивает о марке машины, на которой задерживали звукооператоров. «Высокий суд, я имею право говорить марку?», — уточняет свидетель. Марка автомобиля — Volkswagen Transporter.

12:42 Адвокат Зикрацкий спрашивает, каким образом узнать фамилию сотрудников, с которыми Киминчижи ехал в автомобиле — они могут выступить свидетелями по делу. Судья говорит, чтобы Зикрацкий задавал вопросы по Галанову. Зикрацкий просит Киминчижи описать тех, кто убегал от сотрудников ОМОН. Киминчижи рассказывает, что видел «гражданина с длинными волосами и косичкой» и еще одного со светлыми волосами. Оба — с рюкзаками.

12:45 Параллельно идет заседание у второго задержанного вчера звукооператора Владислава Соколовского. Как и с Галановым, только судья видит задержанного, рассказала «Медиазоне» правозащитница Human Constanta Яна Гончарова. Владислава Соколовского тоже обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении должностному лицу.



«В присутствии большого количества посетителей умышленно сорвал проведение праздничного концерта и включил музыку несоответствующего формата. Не реагировал на многочисленные просьбы прекратить. Выразил неуважение к обществу», – прочитал протокол судья. Позже, по версии милиционеров, Соколовский «совершил неповиновение».



Адвокат Михаил Бондарчук, защищающий Соколовского, не подтвердил информацию об избиении задержанных – лицо было красным, потому что он сгорел за день на солнце.

12:47 Свидетель говорит, что двое названных им человек начали убегать от них перед светофором.



«Вы сейчас говорите, что задержанный вел себя достойно. Но почему тогда в протоколе вы говорили что он вел себя нагло вызывающе?», — спрашивает адвокат. «Потому что я считаю что отказ пройти в автомобиль это нагло и вызывающе», — говорит свидетель.

12:54 Суд переходит к изучению материалов дела. Адвокат Зикрацкий говорит, что по обоим правонарушениям не хватает доказательств, и заявляет ходатайство о вызове представителя администрации района Юрия Цабы, присутствовавшего на концерте, в качестве свидетеля. Адвокат хочет требовать от администрации района приказ о проведении мероприятия «Калейдоскоп творчества» с утвержденным планом мероприятия. Галанов говорит, что включил музыку тогда, когда мероприятие уже закончилось. Вот поэтому адвокат требует приобщить к делу приказ с планом.

12:54 Судья задает вопрос Соколовскому о том, насколько массовое было мероприятие.



– До 19 часов там почти никого не было, потом довольно много людей собралось. Мы дождались окончания выступления баяниста, Кирилл [Галанов] его отвел от сцены, и в это время я включил композицию Цоя. И обратил внимание, что люди подняли руки с белыми ленточками.



— Вы пояснили, что баянист закончил, и кто его отвел куда?



— Кирилл, просто в сторону отвел.



— То есть он окончил свое выступление и перестал играть?



— Да.



— Вы включили Цоя, насколько громко звучала композиция?



— Ну, насколько громко работает аппаратура.



— Вашими действиями были прерваны выступления, концерт?



— Затрудняюсь ответить, не было никакого сценария, мы вообще не знали, кто и как будет выступать.



— А кто вслед за баянистом должен был выступать?



— Какая-то женщина подходила с флешкой, но кто это, я не знаю. Концерт должен был закончиться в 19:00.



— С какой целью вы включили Цоя?



— В этот день был запланирован митинг Светланы Тихановский, и мы использовались как затычка, чтобы помешать заранее запланированному мероприятию. Я был возмущен, это неприлично и незаконно. Я проявил солидарность с теми, кто пришел поддержать Тихановскую. Это противоречит моим убеждениям. Мы связывались с директором Дворца Молодежи, чтобы взять отпуск и не участвовать.



— Это не относится к делу. Как долго играла композиция?



— Она играла не больше минуты, потом звук оборвался, я не знаю, кто это сделал. Позже я выяснил, что провода просто вырвали из колонок.

13:00 Зикрацкий подает ходатайство о вызове директора Дворца творчества детей и молодежи и еще одного сотрудника. Суд отклоняет ходатайство. Зикрацкий просит вызвать в качестве свидетеля Владислава Соколовского, а также баяниста Виталия Воронько, выступавшего на концерте. В качестве эксперта Зикрацкий просит допросить Никиту Монича — искусствоведа, который работал в Национальном музее. Суд отказывает в удовлетворении ходатайства.

13:03 Адвокат Зикрацкий требует предоставить запись видеорегистратора свидетеля Киминчижи за вчерашний день, чтобы просмотреть запись в суде. Суд объявляет перерыв.

13:05 В коридоре суда сейчас так.

13:09 На заседании по делу Владислава Соколовского звукооператор рассказывает об обстоятельствах задержания. Он объясняет, что примерно в 19:30 ушел из парка. — Мне нужно было зайти на работу забрать провода, но я хотел еще зайти в магазин. После того как мы покинули площадку человек из администрации района сказал, что мы можем идти и никто нас не задержит. За нами шел сотрудник с видеорегистратором. Мы зашли в магазин, потом шли в сторону метро. На улице Хоружей нас задержали сотрудники в штатском. Физического воздействия со стороны сотрудников не было, с нашей стороны тоже не было. — А вам они представились, объяснили за что задерживают? — Было несколько сотрудников, один показал удостоверение. Сказали «куда собрались», сказали, что задержаны, и попросили пройти к служебному транспорту. Не поясняли, в связи с чем задержаны. — А для чего приглашали пройти к транспорту? — Ничего не объясняли. — А вы как поняли? — В связи с тем, что мы включили песню. — Вы оказывали сопротивление? — Нет, там были сотрудники ОМОН и они предлагали помочь нас сопроводить. Но мы добровольно шли, поэтому никакой помощи не требовалось. — То есть вы не вырывались, не пытались убежать, руками не размахивали? — Нет. — Вину не признаете? — Я признаю, что включил песню, но это было не для того, чтобы сорвать мероприятие. И сопротивление я не оказывал, не признаю.

13:11 Оглашение решения по суду над Галановым назначено на 14:05, передает корреспондент «Медиазоны».

13:32 На заседании Владислава Соколовского проходит допрос свидетеля Руслана Ковальчука, сотрудника милиции.

По словам Ковальчука, он осуществлял охрану общественного порядка. В 19 часов ему сообщили, что на Владислава Соколовского поступило заявление из-за сорванного концерта. Ковальчук выдвинулся на задержание с командиром группы. Судья задает вопросы Соколовскому. — Выдвинулись в направлении улицы Веры Хоружей. А где был задержан Соколовский? — Веры Хоружей, 34А. — Вы непосредственно с командиром задерживали? — Да. — Разъясняли за что задержан, представлялись? — Да, да. — Какие требования говорили? — Что на него поступило заявление, и он будет доставлен в отдел для разбирательств. — И что дальше? — Сначала согласился, а потом начал возмущаться, почему он задержан, почему должен быть доставлен? Начал хватать за руки, вследствие чего была применена сила. — Упирался? Размахивал руками? — Да, упирался, высказывал недовольство — почему, зачем, куда? — Пытался ли вырваться и убежать? — Старался вырваться, а убежать хотели до того, как мы их задержали. — После высказанного вами заявления о задержании? — Да. — И уточните, размахивал ли руками? — Да, размахивал. Адвокат задает вопросы свидетелю. — Еще раз, вы были в форме? — Нет, в гражданской форме одежды. — А жетоны, удостоверения демонстрировали? — Да. — А как вы можете обьяснить, что Соколовский говорит, что ни он не оказывал сопротивления, ни вы не оказывали силы. — Я уже объяснял, он оказывал неповиновение. Еще трое человек с нами было — водитель, два человека в форме и я с командиром без формы. Всего пять человек. — А в этом месте где задержали, что там находится — жилые дома, учреждения? — Ну, перекресток там. — Это однозначно было не возле кинотеатра на Каховской? — Нет. В разговор вступает Соколовский. «Я вас помню, вы на Хоружей после перехода подошли ко мне. Я не понимаю, почему вы говорите, что я оказываю сопротивление? Я же согласился и прошел с вами. Я не понимаю, почему свидетель лжет», — говорит звукооператор. Судья, уточняет, адресован ли вопрос свидетелю. Соколовский отвечает утвердительно. — Свидетель, ваши показания соответствуют действительности? У вас есть основания оговаривать? — Да, соответствуют, нет оснований. Свидетеля отпускают.

13:42 Соколовский говорит, что большая часть свидетельств — это ложь. Звукооператор утверждает, что они с Галановым мирно прошли в машину, и спокойно ехали до РУВД. Никаких конфликтов не было. У защиты ходатайство. Позиция защиты: по обоим составам правонарушения имеются противоречия. Их нужно завершить путем получения дополнительных доказательств. Адвокат требует вызвать представителей администрации района Юрия Савву и Дмитрия Петрушу. Петруша, по многочисленным свидетельствам, там присутствовал и выключал музыку из колонок. Адвокат требует их вызывать, чтобы они пояснили, что за мероприятие там было и как оно было нарушено. Защита хочет узнать, почему одна из самых известных песен группы «Кино» что-то нарушила. По словам адвоката, организаторы заявляли, что «на мероприятии занятие по душе найдет каждый», следовательно, музыка группы "Кино" тоже кому-то интересна. Также, по словам защитника, из записи в интернете видно, что сотрудники спокойно подходят к звукооператорам и спокойно идут. Нужно время чтобы получить запись в соответствии законом, защита не могла ее получить до этого заседания. По утверждению защитника, люди и СМИ, которые присутствовали на мероприятии, могут предоставить видеозаписи, где видно, что никто к подзащитному не подходил и ничего не предъявил. По словам адвоката, свидетелями являются тысячи людей, с которыми защита хотела бы пообщаться и получить свидетельства. Отдельно адвокат хочет вызвать баяниста Виталия Воронко, который выступал на сцене в Киевском сквере, и допросить его в качестве свидетеля, а также уточнить у него, помешали ли ему выступать. Чтобы это все сделать, говорит адвокат, нужно время. «Время вам нужно чтобы истребовать видеозаписи и приобщить к делу?», —спрашивает судья. «Да, там же много камер в центре города. И предоставить суду, чтобы доказать, было ли сопротивление», — отвечает адвокат. Суд объявляет перерыв до 14:05.

13:49 В перерыве корреспондент «Медиазоны» поговорил с адвокатом Сергеем Зикрацким. По его словам, заявление на звукооператоров, на основании которого Галанову вменяют мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП), подал начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Минска Юрий Цаба.

13:58 Мария Колесникова прокомментировала ситуацию с задержанными звукорежиссерами.



14:08 Оглашение постановления по делу Галанова будет на 10 минут позже. Об этом сообщил секретарь суда, передает корреспондент «Медиазоны».

14:16 Заседание по делу Владислава Соколовского продолжается, сообщила «Медиазоне» правозащитница Human Constanta Яна Гончарова. Судья задает вопросы Соколовскому — Кто непосредственно давал указания, какие композиции ставить, и кто определял, какие композиции ставить? — Это были разные люди. Приезжали люди из центра внешкольного образования и они говорили что за чем. — Какой-то ведущий был? — Да, была ведущая, выступала со своими номерами, все было сумбурно. Но ведущая была часов до пяти. — То есть на момент выступления баяниста вы не знали, последний он вступает или нет? — Вообще не обладал информацией о том, кто выступает. — Вы говорили, что люди аплодировали и кричали. Сколько это продолжалось? — Ну, несколько минут. — А после кто-то ещё выступал? — Нет, ничего не было, тем более аппаратуру повредили, невозможно было выступать. — В момент, когда вы включили композицию, Галанов находился рядом с вами? — Он в это время уводил со сцены баяниста. — А зачем? — Потому что баянист никакого отношения к звучанию композиции не имел, и было бы неправильно его вовлекать. Судья уточняет, согласовывал ли Соколовский свои действия с Галановым. Звукооператор отвечает утвердительно. Суд заявляет, что оснований для удовлетворения ходатайств не имеется, потому что доказательств достаточно.

14:21 Соколовский дополняет, что при задержании сотрудники милиции спрашивали, есть ли у звукооператоров при себе что-то опасное. Соколовский утверждает, что сказал силовикам, что по работе у него есть швейцарский нож, после чего он добровольно отдал его сотруднику. У защиты ходатайство. Адвокат получил информацию, что в процессе по Галанову сотрудник заявил, что у него имеется видеорегистратор, который зафиксировал все события. «Мы полагаем что запись может все прояснить. Мы просим вызвать сотрудника (свидетеля Киминчижи — МЗ) и просим суд изъять эти записи. Также просим вызвать самого Галанова. Также у нас на носителе есть запись момента встречи сотрудников и подзащитного и по ней можно сказать, что никакого сопротивления не оказывалось», — говорит адвокат.

14:24 Присутствующих впускают обратно в зал заседания по делу Галанова, передает корреспондент «Медиазоны».

14:27 Адвокат Соколовского продолжает. «Также просим истребовать документы про мероприятие — программу, сценарий, концепцию. Что-то, что подтвердит, что песня группы "Кино" не подходит по концепции». Судья удовлетворяет ходатайство о приобщении видеозаписи, а также об истребовании документов у исполкома. По видеозаписи включают свидетеля по делу Галанова — сотрудника ОМОН по фамилии Киминчижи. Из зала удалили мать, девушку и подругу Влада из-за того, что они шептались, передает правозащитница Human Constanta Яна Гончарова.

14:28 Судья огласила постановление по делу Кирилла Галанова: По статье 17.1 КоАП — 5 суток. По статье 23.4 КоАП — 5 суток. Итого 10 суток. Срок ареста отсчитывается с момента задержания.

14:37 На суде по делу Соколовского происходит допрос свидетеля по делу Галанова, сотрудника милиции Сергея Киминчижи. Он рассказывает, что находился возле кинотеатра «Киев» Киевского сквера. Судья задает ему уточняющие вопросы. Киминчижи рассказывает, что находился в гражданской одежде. В 19:00 он узнал о заявлении, которое поступило на звукооператоров, и получил ориентировки на них — одежду и примерное место, куда они направились. Связь с милиционером постоянно прерывается, передает правозащитница Human Constanta Яна Гончарова. Пока связи нет, суд решает просмотреть видео, о котором ходатайствовала защита. Судья включает запись на своём ноутбуке, слушателям она не видна.

14:37 Адвокат по делу Галанова Сергей Зикрацкий планирует обжаловать решение суда, передает корреспондент «Медиазоны».

14:41 В суде над Соколовским продолжается опрос свидетеля Сергея Киминчижи — связь с ним наладилась и суд отложил просмотр видео. — В связи с чем вам поступило сообщение? — Якобы граждане сорвали мероприятие и администрация пожаловалась — Где мероприятие? — Возле кинотеатра. После мы последовали их искать и на углу бульвара Шевченко и Хоружей мы увидели, как они переходили бульвар. Из-за пробок мы спешились и пошли за ними. Ближе к адресу Хоружей, 34А Ковальчук окрикнул граждан, один из них обернулся и начал бежать. Их было четверо, но побежали гражданин и его товарищ. Мы тоже ускорились и начали бежать. И потом остановили, я представился, дал удостоверение и сказал, что они задержаны — Какие действия осуществлял Соколовский? — Когда мы вернулись к транспортному средству, я пояснил, что они будут доставлены в Центральный РУВД и увидел как он ногой упёрся. —А кроме того что упёрся, размахивал ли руками? — Ну не знаю, задерживал Ковальчук. Да, размахивал во время посадки в авто. — А до это? — Ну до транспортного средства шёл нормально, если не считать того, что пытался убежать. — А по времени можете сказать когда было задержание? — Около 20 часов. Мы потратили время на поиск граждан, пробки.

14:47 На заседании по делу Соколовского защита задает вопросы свидетелю Сергею Киминчижи. — Еще раз уточните, где непосредственно произошло задержание и где был припаркован автомобиль? — Задержание было по Веры Хоружей 34А, потом я созвонился с водителем и мы вернулись на перекрёсток Хоружей и Шевченко, там находился транспорт. — Насколько мне известно, вы говорили, что у вас был видеорегистратор. То есть видеозапись у вас должна быть? — Да, был. Обращайтесь в центр информации, там можно запросить, наверное. — По факту задержания вы составляли документы, рапорт? — Согласно закону мы всегда это делаем, рапорт составляем. — Насколько я знаю в материалах нет рапорта. — Опросник был, значит, на основании опросника. Обратитесь в РУВД, они там составляли. — А почему вы говорите, что адрес задержания был на Хоружей, а в протоколе задержания указана местом задержания Каховская 31? — Ну, я не знаю, почему в РУВД вам указали этот адрес.

14:55 Соколовский задает вопрос, помнит ли свидетель Киминчижи как он спрашивал куда положить рюкзак в автомобиле, и куда ему следует сесть. Свидетель говорит, что помнит. Соколовский уточняет, помнит ли свидетель, что он не оказывал сопротивления и спокойно разговаривал. Судья прерывает Соколовского и просит конкретизировать вопрос. «В тот момент, когда я садился в транспортное средство, я спрашивал, куда мне садиться?», — уточняет Соколовский. «Когда мы схватили его за руку и показывали куда садиться, он оказывал сопротивление. После того, как вы уперлись, я помог коллеге и взял вас за руку и усадил на место», — отвечает Киминчижи.

14:56 Судья, адвокат и свидетель пытаются на карте определить, на каком именно перекрёстке и в каком месте звукооператоры убегали и где их задерживали, а также в каком именно месте на карте Соколовский оказывал сопротивление. Свидетеля, сотрудника милиции Сергея Киминчижи, отпустили.

15:01 Судья смотрит видеозапись, ее также показывают Соколовскому. Адвокат спрашивает, узнает ли звукооператор что-нибудь на кадрах.

Соколовский отвечает, что на видео запечатлен момент, когда сотрудники милиции подошли к нему и Галанову и предложили проследовать в автомобиль. По его словам, до этого никакого крика «милиция» они не слышали. Адвокат и судья уточняют, верно ли сотрудник милиции указал место расположения автомобиля. Соколовский не помнит. Суд отклоняет ходатайства об истребовании документов, видеозаписей и опросе Галанова. Соколовский просит вызвать остальных сотрудников ОМОНа, которые были при задержании. Судья уточняет, каких именно. Звукооператор поясняет, защита поддерживает. Суд постановил отказать — опрос двоих сотрудников является достаточным для принятия решения.

15:05 Адвокат высказывает мнение — по обоим протоколам имеются существенные противоречия между показаниями подзащитного и свидетелей. Мероприятие называлось «Калейдоскоп творчества», но нет никакой информации о том, какой там формат и что там допустимо или недопустимо. В анонсах сообщалось, что мероприятие предназначено для всей семьи и занятие по душе найдёт каждый — дословно — поэтому можно говорить, что композиция вызвала позитивные эмоции, и это не противоречило концепции мероприятия. Адвокат не считает, что позиция администрации по этому вопросу верна. Песня не содержит ненормативной лексики, призывов к чему-то незаконному, является «даже в каком-то смысле мировым наследием, символизирует эпоху в жизни государства». Включение ее на мероприятии, которое проводилось для всех жителей, нельзя считать хулиганством. Тем более никто не заявил, что она кому-то помешала. Не было указания, что каждую песню нужно согласовывать с отделением идеологии. На основании этого адвокат делает вывод, что в действиях Соколовского нет признаков хулиганства. По второму составу, продолжает защитник, есть противоречия между показаниями двух сторон. «Мы понимаем, что есть неопровержимые доказательства — видеозаписи с регистратора сотрудника. Полагаю, эта видеозапись помогла бы понять, было ли правонарушение или нет. Но видеозапись не была исследована. Имеются серьёзные процессуальные нарушения — написан неверный адрес задержания. Полагаю, дело должно быть прекращено». Суд удалился на принятие решения.

Исправлено в 15:18. Адвокат сделал вывод, что в действиях Соколовского нет признаков хулиганства, а не наоборот, как по ошибке было указано в первоначальном тексте поста.