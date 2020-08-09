Беларусь. День выборов. Онлайн

09.08.2020 08:48 9 августа — основной день голосования на президентских выборах в Беларуси. На пост президента выдвигаются пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев. По данным ЦИК, явка за время досрочного голосования составила 41,70%. При этом независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях Избирательного кодекса. Самих наблюдателей часто не пускали на участки. В этом году за выборами а Беларуси не наблюдают ОБСЕ и ПАСЕ — организации не стали посылать своих представителей, сославшись на отсутствие своевременного приглашения от белорусских властей и пандемию коронавируса. Центризбирком Беларуси в свою очередь ввел ограничения «в связи с эпидемиологической ситуацией» — в основной день голосования на участке могут присутствовать только пять наблюдателей. Вечером перед выборами милиция задержала, но вскоре отпустила соратницу Тихановской и представительницу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову. По данным на 8 августа, последний день досрочного голосования, в Беларуси были задержаны 34 независимых наблюдателя.

09.08.2020 09:10 Корреспонденты «Медиазоны» сообщают о перебоях в работе мобильного и проводного интернета сразу у нескольких операторов связи: ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ». О сложностях с доступом к новостным сайтам, YouTube и Telegram также сообщает Onliner. VPN-соединения работают нестабильно.

09.08.2020 09:29 Возле посольства Беларуси в центре Москвы выстроилась очередь из желающих проголосовать.

09.08.2020 09:44 Сообщения о военной технике на въездах в Минск появились в телеграм-каналах еще ранним утром. Корреспондент «Еврорадио» заметила несколько военных машин и патруль ГАИ на въезде в Минск с трассы М9.

09.08.2020 10:23 Заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков утверждает, что перебои с доступом к интернету связаны с «зарубежным трафиком»: «В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим».

09.08.2020 10:34 Глава Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщила, что сегодня вечером на избирательных участках могут ввести пропускной режим. «Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они все-таки приходили в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. И это значит, что в избирательные комиссии будет установлен пропускной режим», — сказала Ермошина. По ее словам, на участки будут пускать столько людей, «сколько членов избирательных комиссий выдают избирательные бюллетени». А к вечеру, подчеркивает Ермошина, их останется меньше, так как часть из них поедет на надомное голосование. Из-за скопления людей, предупредила глава Центризбиркома, кто-то может не успеть проголосовать. Ранее Светлана Тихановская призывала избирателей приходить на участки во второй половине дня, чтобы затруднить возможные фальсификации.

09.08.2020 10:43 Корреспонденты «Медиазоны» из Минска сообщают, что и мобильный, и домашний интернет работают крайне нестабильно: связь полностью пропадает на несколько минут, а затем ненадолго возвращается. Звонки пока доступны. О проблемах со связью говорит и корреспондент «МБХ Медиа», который сейчас находится в Минске.

09.08.2020 11:01 Вчера и сегодня утром силовики задержали восемь человек из штаба Светланы Тихановской, сообщила TUT.by пресс-секретарь кандидата Анна Красулина. Она уточнила, что среди задержанных — начальница штаба, доверенное лицо Тихановской Мария Мороз, а также доверенные лица Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов. Еще одно доверенное лицо — Андрей Смоленчук — уже получил 15 суток ареста, а Павел Мельковский — 5 суток, у него изъяли машину со 100 тысячами листовок. Задержанного члена штаба Антона Сташевского отвезли в Следственный комитет. Что происходит с другими задержанными, добавила Красулина, неизвестно.

09.08.2020 11:23 У посольства Беларуси в Москве растянулась очередь на 300-400 метров, рассказала «Медиазоне» избирательница Тася Никитенко. «Белта» пишет, что с учетом досрочного голосования явка в Москве превысила 70%.

09.08.2020 11:30 Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что сегодня ночью в страну не пустили 170 человек. Среди них — граждане Украины и Польши, а также россияне, которые не смогли объяснить цель своей поездки. «Ничто не выйдет из-под контроля. Это я вам гарантирую. Это основная задача нынешней власти, а не только президента», — приводит слова Лукашенко «Наша Ніва».

09.08.2020 11:59 Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты утверждает, что причина проблем со связью — DDoS-атака на инфраструктуру BY-NET. «Атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел. Воздействие продолжилось и 9 августа. Были совершены атаки в 2.52 и 6.17, их продолжительность составила около 1 часа для каждой», — говорится в сообщении. Центр утверждает, что атаки проводились с применением технологий UDP Flooding, UDP Fragment, UDP0 Flooding, DNS Flooding, ICMP Misuse и NTP Flooding. Основатель сервиса Red Shield VPN Владислав Здольников в разговоре с «Медиазоной» сказал, что такая версия выглядит достаточно правдоподобной; она объясняет эффект, который замечают пользователи, если отбросить контекст происходящего: «Входящий трафик в рамках атаки мог перегрузить не очень широкие каналы "Белтелекома" в страну, из-за чего работа интернета ухудшилась у всех пользователей. Но мы понимаем контекст — у власти есть мотивация отключать интернет, а атаковать государственные ресурсы мотивации ни у кого нет. Часть из перечисленных атак, конечно, существует, но атакуемая сторона не может разобрать, какие из них применяются, потому что видит просто результат этой атаки, входящий трафик. Поэтому я думаю, что они просто подгоняли "новость об атаке" под свои же действия по тестированию отключения и реакции на отключение интернета. Им просто сказали: напишите побольше умных слов», — считает Здольников. В своем телеграм-канале эксперт уточняет, что «власти играют с BGP-связностью» — то есть, отключают связь с некоторыми сегментами интернета. Леонид Волков из Общества защиты интернета пишет, что в Беларуси государство «пытается выключить интернет, но у него не получается»: «Выключили главный рубильник в "Белтелекоме", и еще какое-то количество рубильников, до которых смогли дотянуться. Это привели к падению связности в пять раз, до 20% от обычного уровня. То есть от общего числа точек сопряжения белорусских сетей с зарубежными осталось лишь 20%. Это приводит, разумеется, к куче неприятных последствий. Вплоть до того, что люди в Минске не могут расплачиваться банковскими картами. Ну и, понятное дело, многие сервисы не работают», — пишет Волков. Эксперт Общества защиты интернета Михаил Климарев тоже говорит про атаку на связность. Отдельно он подчеркивает, что в Беларуси сейчас не работают отдельные VPN-сервисы, но это, скорее всего, не целенаправленные блокировки, а эффекты от потери связности и перегрузки по направлениям. Второй по численности абонентов интернет-провайдер в Беларуси A1 сообщает о проблемах со связью «по независящим от него причинам»:

09.08.2020 12:13 Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил журналистов TUT.by в провокациях на сайте своего издания и на других ресурсах, передает Onliner.

09.08.2020 12:23 Сайт «Нашай Нівы» работает со сбоями, сообщает издание в своем телеграм-канале. Корреспондент «Медиазоны» подтверждает, что в Минске сайт недоступен.

09.08.2020 12:49 С момента открытия участков на сайт проекта «Зубр», который ведет мониторинг нарушений на выборах по всей стране, поступило 57 сообщений о недопуске наблюдателей на участок или их удалении.

09.08.2020 12:53 Глава Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что на 12:00 явка на выборы президента составила 54%. Это означает, что выборы признаны состоявшимися. «Преодолели 50% барьеры все регионы, кроме Минска», — сказала Ермошина.

09.08.2020 13:23 РИА «Новости» попытались получить комментарий о перебоях интернет-соединения в Минсвязи, но журналистам сказали, что официальной информации не будет, так как в ведомстве выходной.

09.08.2020 13:59 Источники «Интерфакса», РИА «Новости» и «Дождя» сообщают, что Вероника Цепкало — жена незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало и соратница Светланы Тихановской — уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования. Собеседники агентств говорят, что милиция задержала накануне представительницу объединенного штаба Светланы Тихановской Марию Колесникову действительно по ошибке — силовики хотели задержать Цепкало. «Дождь» добавляет, что Вероника Цепкало уже находится в Москве. Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сказала «Медиазоне», что не в курсе ситуации, пресс-секретарь Цепкало оказался недоступен.

09.08.2020 14:04 Телеграм-канал Nexta опубликовал видео, на котором женщина в розовом костюме с сумкой в руках вылезает из окна школьного здания. Приставную лестницу придерживает милиционер в форме, сверху из открытого окна мужчина в штатском спускает на веревке какой-то пакет. По утверждению канала, ролик снят на участке №17 Советского района Минска, который располагается в школе №66. «Медиазона» связалась с автором видео, который на условиях анонимности объяснил, при каких обстоятельствах снял его. — Буквально час назад ходил голосовать на свой участок в гимназию. На подходе в гимназию увидел непонятную женщину, которая изначально карабкалась по стремянке в окно. Не успел записать видео, но есть фото, где она туда именно залезает. Немного постоял и подождал продолжения увиденного. Внизу в то время стоял человек в форме. Позже я дождался момента, когда эта женщина начала спускаться по стремянке вниз с каким-то пакетом. Ну, и как видно на видео, по веревке спускали еще какой-то пакет, — рассказал избиратель.

09.08.2020 14:09 В Минске задержали журналистов «Дождя» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Видео задержания публикует телеграм-канал Nexta. На записи видно, что журналисты лежат на асфальте, а люди в штатском застегивают на них наручники. Затем журналистов уводят в неизвестном направлении. Представительница объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова сказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

09.08.2020 14:24 В минской средней школе №30, где расположены участки №41, 49 и 50, силовики накануне задержали четырех наблюдателей, пишет TUT.by со ссылкой на родственников задержанных. По их словам, одну из задержанных по имени Саша Слоуч сегодня нашли в центре изоляции правонарушителей; где находятся еще трое наблюдателей — Артем Федотов, Дарина Реут и Марта-Дарья Клинова — неизвестно. Мать Клиновой Наталья рассказала TUT.by, что девушку и ее товарищей задержали в фойе школы около 18:30: — Сегодня я общалась со свидетелями, которые видели произошедшее. По их словам, на микроавтобусе приехали люди в штатском и задержали четырех человек у входа в фойе школы. Еще одного — на крыльце. По словам Натальи, она около пяти часов провела у отделения милиции, пытаясь выяснить судьбу дочери. — Дочка сказала, что ей порвали одежду, поэтому я привезла ей новую. Еду не взяли: сказали, что здесь они надолго не задержатся. Также назвали статьи, которые вменяются задержанным: мелкое хулиганство и сопротивление сотрудникам при исполнении, — рассказала мать наблюдательницы. Председатель участковой избирательной комиссии №50 сказала TUT.by, что не вызывала милицию, а задержание на участке ее «удивило».

09.08.2020 14:25 В объединенном штабе подтвердили TUT.by, что Вероника Цепкало — соратница Светланы Тихановской и жена незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало — уехала из Беларуси. Голосовать она будет в Москве.

09.08.2020 14:49 Белорусские новостные сайты работают нестабильно. Сайт svaboda.org стал недоступен из Беларуси, передает «Наша Ніва»; из России сайт у корреспондентов «Медиазоны» открывается. Сайты naviny.by не открываются ни из России, ни из Беларуси, сайт NN.BY грузится только до заглушки CloudFlare для предотвращения DDOS-атак.

09.08.2020 14:52 Центризбирком отчитался, что к 14:00 в Беларуси проголосовали 65,19% избирателей. Трансляцию из ЦИК ведет «Белта».

09.08.2020 15:14 Телеграм-канал NEXTA публикует несколько видеозаписей, на которых видно двигающиеся по трассе колонны военной техники. По данным канала, военных стягивают к Минску. На видео можно заметить армейские грузовики, автозаки и тягач с бронемашиной — танком или БТРом. Фотографии автоколонн публикует и издание Onliner. На другом видео Nexta можно также заметить передвижной водомет для разгона демонстраций. Судя по фотографии, это BR6 Predator производства канадской фирмы Streit Group Company на шасси грузовика Iveco. Белорусские силовики массово закупали такие машины в последние годы. На улицах также замечены прицепы с колючей лентой «Егоза».

09.08.2020 15:24 Председатель комиссии №17 Сергей Мосейкин рассказал TUT.by, почему женщина вылезала из окна школы, где расположен его избирательный участок. Речь идет о видео, которое опубликовал телеграм-канал Nexta. По словам Мосейкина, дверь в класс заклинило. Внутри осталась секретарь комиссии Людмила Рулькевич. «Для того чтобы ее освободить, по лестнице влезли двое сотрудников и пробовали дверь открыть, то есть сломать каким-то образом. Пока ломали, она решилась сама слазить и забрать свои личные вещи. И все, так спустили ее — она слезла по лестнице — и ее личные вещи. Потом закончили с замком — доломали его. И вышли сами», — сказал Мосейкин. Он подчеркнул, что лестницу придерживал не милиционер, как писали в телеграм-каналах, а сотрудник МЧС. Автор видео в разговоре с «Медиазоной» утверждал, что героиня ролика «изначально карабкалась по стремянке в окно», и лишь затем полезла обратно вниз. В подтверждение своих слов он предоставил редакции несколько фотографий.

09.08.2020 15:53 Очередь в посольство Беларуси в Москве растянулась на несколько улиц, передает корреспондентка «Медиазоны» с места событий. По приблизительным оценкам, голосовать пришли больше тысячи человек. Очередь огибает здание посольства на улице Маросейка и продолжается в переулках за ним. Очередь продвигается очень медленно; избирательница Тася Никитенко рассказала «Медиазоне», что стоит в ней уже пять часов. Время от времени из портативной колонки раздается песня Виктора Цоя «Перемен», тогда люди начинают аплодировать. Вдоль очереди ходит мужчина, раздающий белорусам белые ленты — протестный символ, поддержанный штабом кандидата в президенты Светланы Тихановской. Другой активист раздает собравшимся воду в бутылках.

09.08.2020 15:57 Очевидцы обращают внимание на большое скопление милицейских машин и автозаков в центре Минска.

09.08.2020 16:07 Движение за честные выборы «Голос» сообщает в твиттере, что их сайт перестал работать в Беларуси. На территории страны он либо вообще не открывается, либо переадресует пользователя на фишинговый сайт, на котором просят оставить номер телефона. Корреспондентка «Медиазоны» попыталась открыть сайт в Минске, но у нее ничего не получилось. Штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико призывает избирателей пользоваться только ботами «Голоса» в телеграме и вайбере и не оставлять никаких данных на сайте.

09.08.2020 16:17 В Петербурге у отделения посольства Беларуси собрались до тысячи человек, очередь выстроилась на тротуарах вокруг здания и пошла на второй круг, передает корреспондент «Медиазоны». Успели проголосовать около 250 человек. Среди собравшихся много людей с флагами и с белыми лентами, некоторые — с бело-красно-белыми повязками на руках. Проезжающие мимо машины гудят, многие водители включают песню «Перемен» группы «Кино», избиратели аплодируют в ответ.

09.08.2020 16:39 К этому моменту на избирательных участках Минска задержаны 11 наблюдателей, еще 6 наблюдателей — в регионах, сообщили «Медиазоне» в Правозащитном центре «Вясна». По сведениям правозащитников, также в Браславе у себя дома задержан брат-близнец одного из наблюдателей. За пять дней досрочного голосования в Беларуси «Вясна» насчитала 86 случаев задержания наблюдателей. Все эти данные — предварительные, подчеркивают правозащитники.

09.08.2020 16:52 ЦИК сообщает, что к 16:00 явка на выборы президента составила 73,4%. Трансляцию ведет «Белта».

09.08.2020 17:09 Представительница министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что российское посольство в Беларуси «подключилось к разрешению ситуации в связи с задержанием журналистов "Дождя" в Минске и находится в контакте с белорусской стороной». Дипломатам известно местонахождение корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, которые уже три часа не выходят на связь. Захарова отметила, что им оказывают консульскую помощь. «Причина инцидента — отсутствие необходимой аккредитации», — добавила представительница ведомства. При этом главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко пишет в своем телеграм-канале, что еще 15 июня все документы на аккредитацию были направлены в МИД Беларуси. «Наши корреспонденты работали в Минске в ожидании, пока аккредитация будет подтверждена», — уточнил он.

09.08.2020 17:15 Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина считает очереди у избирательных участков «результатом провокаций», передает «Белта». — Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через телеграм-каналы, — сказала она в эфире телеканала СТВ. — Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика <...> Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди, — объяснила председательница Центризбиркома.

09.08.2020 17:53 В центре Минска цепочки силовиков перекрыли движение по тротуару мимо Главпочтамта на проспекте Независимости, передают Nexta и «Еврорадио». Одновременно канал «Выборы видишь?» издания TUT.by публикует фото площади Независимости и здания правительства, расположенных на другой стороне проспекта, к которым также перекрыт подход.

09.08.2020 17:53 Правозащитный центр «Вясна» обновил данные о задержаниях наблюдателей на сегодняшних выборах: к этому времени известно уже о 30 случаях.

09.08.2020 18:01 В квартире, которую снимали в Минске задержанные журналисты «Дождя», начался обыск, рассказал телеканалу адвокат Антон Гашинский. Обыск проводят люди в штатском, они не представляются и не пускают защитника. Позднее Гашинский сообщил, что силовики были в квартире недолго: они осмотрели помещение и ничего не забрали.

09.08.2020 18:23 Журналистов TUT.by силой вывели с избирательного участка №2 на улице Камайской в Минске, хотя они официально зарегистрировались для работы на этом участке. Вывести журналистов попросила председатель комиссии Михайлова.

09.08.2020 18:33 ЦИК не будет продлевать время голосования на выборах из-за очередей на участках. Об этом ТАСС сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. По ее словам, оппозиционеры создают очереди на участках, устраивая провокации. Ермошина утверждает, что некоторые избиратели специально подолгу стоят в кабинках, портят бюллетени, а потом просят новые. «Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через телеграм-каналы», — передает ее слова «Белта».

09.08.2020 18:46 Независимые наблюдатели рассказали TUT.by о возможном превышении 100% явки на участках №21 и №22 в здании минской гимназии №43. Наблюдатели, имена которых не приводятся, говорят, что в списках избирателей содержатся данные 5,8 тысячи человек; явка на досрочном голосовании составила около 2 тысяч человек, а сегодня по состоянию на 17:30 на участки прошли уже около 3,8 тысячи человек — при этом очередь на вход растянулась примерно на километр. Следовательно, заключают собеседники издания, явка уже превышает 100%. При этом по неясной причине большая часть людей идет на участок №22, а на участке №21 очередь небольшая. Уже проголосовавшие избиратели жалуются на большое число испорченных бюллетеней — с отметинами и точками. В избирательной комиссии участка №22 по телефону отказались давать по этому поводу комментарии.

09.08.2020 18:48 Задержанных журналистов «Дождя» попросят покинуть Беларусь, приводит РИА «Новости» данные министерства иностранных дел страны.

09.08.2020 18:51 ЦИК сообщает, что на 18:00 79% избирателей приняли участие в голосовании. Трансляцию ведет «Белта». Некоторые участки сообщают о нехватке бюллетеней. Это происходит из-за того, что «никто не был готов» к такой явке, а также из-за порчи бюллетеней. По мнению ЦИК, к порче бюллетеней призывал проект «Честные люди».

09.08.2020 19:04 Два стрингера, сотрудничавших с видеоагентством Ruptly медиахолдинга RT, задержаны в Минске во время съемки голосования на участках. Как сообщают в RT, связь со стрингерами пропала еще 10 часов назад; по информации Ruptly, они находятся в РУВД.

09.08.2020 19:48 В администрации минского метрополитена пояснили TUT.by, что с 19:40 закрываются на вход и выход станции метро «Купаловская» и «Октябрьская» в центре города — «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда следуют мимо станций без остановок.

09.08.2020 20:01 «Новая газета» сообщает о задержании доверенного лица Светланы Тихоновской Николая Козлова. Это подтвердила «МБХ медиа» его пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина — по ее сведениям, Козлова задержали, когда он отправился голосовать.

09.08.2020 20:08 Молодежная лаборатория социологических исследований провела экзитпол, результаты которого публикует «Белта». Опрос провели на 320 участках по всей стране, всего в нем приняли участие 12 340 человек, сообщает агентство. По результатам опроса, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 79,7%, за Светлану Тихановскую — 6,8%. Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех, по данным экзитпола, проголосовали 9,2% избирателей. Позднее глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что, по предварительным результам, на закрытых участках в пяти регионах Лукашенко набрал 82,08% Тихановская - 6,98%. Обновлено в 20:16. Добавлена информация ЦИК.

09.08.2020 20:11 Петербургская полиция угрожает приступить к разгону белорусов, не успевших проголосовать в отделении посольства на выборах президента, передает корреспондент «Медиазоны» с места событий. В восемь часов вечера из здания дипмиссии вышел человек в костюме и галстуке, который объявил, что голосование закончено. Полиция предлагает собравшися расходиться, люди возмущены.

09.08.2020 20:17 Не успевших проголосовать у посольства Беларуси в Москве полиция также призывает разойтись. У здания как минимум несколько сотен человек, которые скандируют: «Хотим отдать голос!» и «Жыве Беларусь!».

09.08.2020 20:40 В Петербурге через полчаса после закрытия избирательного участка в здании белорусской дипмиссии на улице остаются около двух сотен человек. На место приехали сотрудники полиции в защитном обмундировании.

09.08.2020 20:40 Журналист Дмитрий Навоша опубликовал результаты экзитпола с участка в посольстве Беларуси в Москве. Согласно опросу, Светлана Тихановская набрала 78,5%, Александр Лукашенко — 6%. Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень каждый набрали по 0,6% голосов. Еще 11,7% опрошенных отказались отвечать, а 2% проголосовали против всех.

09.08.2020 20:43 Некоторые избирательные участки продолжают работу после 20:00, сказала глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1». Глава городской избирательной комиссии Минска подтверждает, что участок №2 не закроется, пока не проголосуют все желающие, передает телеграм-канал «Наша Нiва». По его словам, время голосования продлевается впервые в истории белорусских выборов.

09.08.2020 20:56 После окончания голосования телеграм-канал Nexta опубликовал сразу несколько видео, на которых видно, как люди собираются перед избирательными участками. «Кто победил?» — слышно на одной из записей. На другом видео силовики в черной форме выводят мужчину с огороженной территории, похожей на школьный двор. «Людей воруют!» — кричит им вслед женский голос. Собираются люди, как утверждает канал, и у одной из школ Минска.

09.08.2020 21:05 Первые сообщения о задержаниях возле избирательных участков: TUT.bу со ссылкой на очевидцев пишет о задержанных возле школ №6 и №105 в Минске. «Моя краiна Беларусь» публикует видео задержаний возле школьного здания; по данным канала, это происходит возле УИК №28 Партизанского района Минска. «Радыё Свабода» сообщает о более чем 20 задержанных в Могилеве, где несколько сотен человек собрались перед торговым центром «Атриум».

09.08.2020 21:08 На избирательном участке №13, который находится в школе №17 в городе Лиде, Светлана Тихановская набрала большинство голосов. Об этом «Медиазоне» сообщил избиратель со ссылкой на итоговый протокол. По словам избирателя, после окончания голосования возле школы собрались около 20 человек. Протокол вывесили на стеклянных входных дверях и разрешили посмотреть избирателям. Милиция никого не задерживала, добавил собеседник «Медиазоны». Согласно протоколу УИК, Тихановская набрала на участке 1 211 голосов, Александр Лукашенко — 543, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень по 42 голоса, а Анна Конопацкая — 20. Телеграм-канал Nexta опубликовал фотографию с участка в деревне Теплень Узденского района. На нем проголосовали 296 человек. Лукашенко набрал 124 голоса, Тихановская — 128, Дмитриев — 8, Черечень — 6, Анна Конопацкая — 5 голосов. Исправлено в 21:12. Изначально в новости было сказано, что избирателей пустили на участок. На самом деле протокол вывесили на дверях школы.

09.08.2020 21:14 Поезда метрополитена перестали останавливаться на «Октябрьской», «Купаловской», «Первомайской», «Немиге» и «Фрунзенской» станциях, передает «Наша Нiва». Наземного транспорта в сторону стелы «Минск — город-герой» на Проспекте Победителей нет, отмечает издание; там собираются провести вечернюю акцию протеста белорусские оппозиционеры. «Фрунзенская» и «Немига» — станции, расположенные неподалеку от мемориального комплекса.

09.08.2020 21:17 В Минске задержали официального представителя телеканала «Белсат» в Беларуси Ирину Славникову, передает TUT.by. «Белсат» — польский спутниковый телеканал на белорусском и русском языках.



09.08.2020 21:18 Задержанного члена команды Светланы Тихановской Антона Сташевского подозревают в подготовлении к участии в массовых беспорядках (статья 13, часть 2 статьи 293 УК РБ). Об этом tut.by рассказал адвокат Михаил Бондарчук. По словам защитника, Ставшевский не признает вину.

09.08.2020 21:25 «Белсат» сообщает о первых столкновениях с ОМОНом на проспекте Победителей в Минске.

09.08.2020 21:28 В Минске силовики перекрыли проспекты Машерова и Победителей, передает «Наша Ніва»

09.08.2020 21:33 ТАСС: столкновения протестующих с силовиками начались и на проспекте Машерова.

09.08.2020 21:39 По данным телеканала «Белсат», протестующим не дали собраться возле стелы на проспекте Победителей. Корреспондент канала сообщает о массовых задержаниях, избитых и раненых демонстрантах.

09.08.2020 21:50 Центр социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета провел экзитпол по заказу телеканала СТВ. Согласно результатам опроса, Александр Лукашенко набрал 71,4% голосов, Светлана Тихановская — 10,1%.

09.08.2020 22:06 В нескольких городах Беларуси задерживают демонстрантов. По данным TUT.by, на проспекте Победителей в Минске протестующие вышли на проезжую часть, начались жесткие задержания, силовики используют светошумовые гранаты. В Бресте оппозиционеры вышли на проспект Машерова и встали в сцепку напротив милиционеров. Там жестко задержали около 10 человек, пишет издание. «Еврорадио» со ссылкой на очевидцев передает, что против демонстрантов использовали слезоточивый газ. Других подтверждений этой информации нет. В Гродно задержали около 40 человек, включая пятерых журналистов, пишет «Белсат».

09.08.2020 22:11 В Минске возле стелы на проспекте Победителей идут столкновения между омоновцами и протестующими.

09.08.2020 22:13 Светлана Тихановская набрала большинство голосов в Москве, Вильнюсе, Мюнхене и других городах, где белорусы голосовали в посольствах и консульствах. Это следует из результатов зарубежных экзитполов. Согласно опросу, проведенному после голосования в Москве, Тихановская набрала 78,5%, Александр Лукашенко — 6%. В Вильнюсе за Тихановскую проголосовали 80,53% избирателей, за Лукашенко — 6,78%. Журналист Франк Вечерко также сообщал результаты опроса в Будапеште. Согласно им, за Тихановскую проголосовали 83,9% человек, за Лукашенко — 1,69%. Телеграм-канал Nexta публиковал результаты экзитполов в Мюнхене. Тихановская набрала 91,99%, Лукашенко — 2,59%. В польском Белостоке, по данным Nexta, проголосовали 578 человек. Из них 541 за Тихановскую и трое за Лукашенко.

09.08.2020 22:35 Силовики отпустили журналистов «Дождя» Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова, передает сам телеканал. Люди в штатском задержали их несколько часов назад, уложили лицом в асфальт и увезли в милицию. Сейчас съемочную группу везут в Смоленск. Власти объявляли, что журналистов депортируют за работу без аккредитации. «Дождь» объяснял, что корреспонденты пытались получить документы еще с июня, но сделать это им не удалось.

09.08.2020 22:38 Десятки человек в минском микрорайоне Малиновка стоят перед участком в 219-й школе и скандируют: «Протокол». Видео публикует Nexta. Также в канале приводятся сообщения о других участках, где люди требуют от членов избирательных комиссий результатов голосования: так, в средней школе №217 во Фрунзенском районе Минска члены комиссии «хотели уйти через черный ход», но более сотни избирателей встретили их криками: «Позор! Ганьба!».

09.08.2020 22:49 Корреспондент «Медиазоны» насчитал пять автозаков по дороге к стеле «Минск — город-герой» на проспекте Победителей от улицы Тимирязева. На подходе к стеле со стороны магазина Biggz люди по обе стороны дороги скандируют «Жыве Беларусь!». Силовики в защитной экипировке пытались оттеснить людей к улице Тимирязева, однако протестующие вышли на проезжую часть возле магазина с криками: «Верым, можам, пераможам» и пошли в сторону ОМОНа. Раздаются взрывы — по всей видимости, светошумовых гранат, — люди от них разбегаются.

09.08.2020 22:50 Светлана Тихановская побеждает на нескольких участках в Беларуси. Как рассказал «Медиазоне» избиратель с участка №13 в школе №17 в Лиде, согласно протоколу УИК, Тихановская набрала на участке 1 211 голосов, Александр Лукашенко — 543, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень по 42 голоса, а Анна Канопацкая — 20. На участке №12 в этой же школе Тихановская набрала 1 052 голоса, Лукашенко — 772, Дмитриев — 49, Черечень — 48, Канопацкая — 12. Еще 132 человека проголосовали против всех, добавил собеседник «Медиазоны». На участке 51 Октябрьского района Минска 1 226 человек отдали голос за Тихановскую, 394 за Лукашенко, сообщала «Беларусь головного мозга». Телеграм-канал Nexta опубликовал фотографию протокола УИК №21 в Московском районе Минска. Всего на участке проголосовали 2 396 человек. Из них 438 за Лукашенко, 1 725 за Тихановскую. Tut.by со ссылкой на пресс-службу Тихановской передавал, что кандидатка набрала 848 голосов на участке № 37 Первомайского района Минска, Лукашенко — 297 голосов. На участке № 85 в Гродно Тихановская набрала 449 голосов, Лукашенко — 262, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь?» со ссылкой на фото протокола УИК. Кроме того, Nexta опубликовал фотографии еще нескольких протоколов УИК. Согласно им, на участке №22 в Минске, Тихановская получила 561 голос, Лукашенко — 463. Еще 560 человек проголосовали за Тихановскую на участке №105 в Минске, 338 — за Лукашенко.

09.08.2020 23:10 В центре Минска продолжаются столкновения между силовиками и протестующими.

09.08.2020 23:16 Автозак въехал в толпу протестующих на проспекте Машерова в центре Минска, передает корреспондент «Медиазоны» с места событий. По словам корреспондента, одна из машин митингующих встала поперек дороги и перекрыла путь милицейскому автомобилю. Люди окружили автомобиль силовиков, в ответ на них наехал автозак, протестующим удалось убежать. Силовики бросили в митингующих 10 гранат, сообщает корреспондент.

09.08.2020 23:25 В Минске избили фотографа агентства Associated Press Мстислава Чернова, передает «Еврорадио». Его забрала скорая помощь.

09.08.2020 23:33 Бойцы ОМОН в Жодино положили щиты на землю перед демонстрантами, рассказал «Медиазоне» один из протестующих.

09.08.2020 23:39 В Минске протестующие на проспекте Машерова вытащили на дорогу мусорные контейнеры, ведра, цветочные клумбы и перекрывают ими проезжую часть, передает корреспондент «Медиазоны» с места событий. Onliner cообщает, что в ответ в протестующих начали кидать светошумовые гранаты.

09.08.2020 23:47 Внушительная толпа людей идет с бело-красно-белыми флагами по улицам Бреста. Видео из города публикует Nexta. Жительница Бреста Марина рассказала Onliner, что видит из окон, как ОМОН выставил ограду неподалеку от Кобринского моста, который соединяет две половины города.

09.08.2020 23:47 Медики забрали пострадавшего мужчину в центре Минска, передает корреспондент «Медиазоны». По словам очевидцев, у протестующего рваная рана «из-за того, что кинули омоновцы».

09.08.2020 23:50 В Минске на проспекте Машерова недалеко от стелы «Минск — город-герой» милиция применила против протестующих водометы и начала массово закидывать их светошумовыми гранатами, сообщает корреспондент «Медиазоны». После того, как силовики начали бросать гранаты, митингующие начали отступать в сторону улицы Тимирязева. Толпа осталась на проезжей части недалеко от магазина BIGZZ.

10.08.2020 00:00 Корреспондент «МБХ Медиа» Александр Скрыльников контужен при взрыве светошумовой гранаты в Минске. Он сообщил, что плохо видит, у него болят уши.

10.08.2020 00:09 Светлана Тихановская выступила с заявлением на пресс-конференции после выборов. Выступление политика цитирует «Медуза». «Люди наконец переступили через свой страх. Многим еще предстоит это сделать, — сказала Тихановская. — Я считаю, что мы победили, потому что победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие. Это такие победы, которые важнее всех остальных побед».

10.08.2020 00:10 В Минске протестующие перешли с проспекта Машерова на улицу Тимирязева и отступают в сторону станции метро «Молодежная», передает корреспондент «Медиазоны». РИА «Новости» сообщает, что силовики вытеснили митингующих с площади Победы.

10.08.2020 00:14 Итоговая явка на выборах президента Беларуси составила 84,05%, передает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

10.08.2020 00:25 Протестующие в Минске стягиваются с окраин города в центр, передает корреспондент «Медиазоны». По его словам, протестующие идут от улицы Тимирязева к Белорусскому государственному педагогическому университету имени Максима Танка. Люди кричат «На Ленинку!», передает корреспондент. Вероятно, имеется в виду станция метро «Площадь Ленина», рядом с которой находится площадь Независимости.

10.08.2020 00:26 Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил в своем телеграм-канале, что «📣ДЛЯ ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ ГРАЖДАН 🇧🇾Беларусь остается открытой» (написание оригинала — МЗ). По данным пограничников, 8 августа в минском аэропорту задержали группу из 29 молодых украинцев, которые «приехали в страну якобы для отдыха и посещения родственников, но вот куда и к кому именно, внятно объяснить так и не смогли». Всего в Беларусь за день не пустили по различным причинам 177 человек.

10.08.2020 00:35 Телеграм-канал Nexta опубликовал ролик, в котором видно, как силовики стреляют по протестующим в Минске. На видео можно насчитать как минимум трех стрелков, какое оружие они применяют — неясно.

10.08.2020 00:37 Корреспондент Znak.com передает из Минска, что у стелы «Минск — Город-герой» в одной из стычек с силовиками был ранен человек, который упал, и собравшиеся начали оказывать ему помощь. В этот момент силовики бросили несколько светошумовых гранат в окруживших его людей; «пострадали практически все, кто был вокруг раненого».

10.08.2020 00:52 В Минске на пересечении проспектов Даумана и Машерова милиционеры стреляют в протестующих резиновыми пулями, передает корреспондент «Нашей Нiвы». По информации издания, пуля попала в девушку.

10.08.2020 01:02 В Витебске задержали журналистов Дмитрия Казакевича, Вячеслава Лазарева и Игоря Матвеева, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Другие подробности не приводятся.



10.08.2020 01:14 В Минске во время выборов и протестов после них задержали 47 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». По информации правозащитников, еще семь жителей Минска не выходят на связь с 8 августа. В регионах, по подсчетам «Вясны», задержали 119 человек. Часть из них — наблюдатели. Еще двое человек также не выходят на связь с 8 августа.

10.08.2020 01:31 Один из участников протеста рассказал «Медиазоне», что в толпе стали появляться люди, которых протестующие сочли провокаторами. Они несли «какие-то дубинки». «Сами люди отобрали дубинки и провели воспитательную беседу», — отметил собеседник.

10.08.2020 01:45 Журналистов телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова вывезли в Россию. Об этом «Медиазоне» рассказал сам Полонский.

10.08.2020 01:56 В Минске возле станции метро «Пушкинская» продолжаются протесты, передает «Еврорадио». Примерно в 1:40 силовики очистили улицу Романовская Слобода от людей и машин, сообщает TUT.by. Телеграм-канал Nexta пишет, что недалеко от казино «БелаяВежа» на проспекте Машерова люди «схлестнулись» с бойцами ОМОНа. Протестующие вооружились щитами, палками и шлемами, утверждает Nexta.

10.08.2020 02:13 Что происходит в городах Беларуси кроме Минска Лида (западная Беларусь, население свыше 100 тысяч человек). Более тысячи человек собрались возле Горисполкома; на крыльце в два ряда выстроились сотрудники милиции, сообщил «Медиазоне» житель города. Собравшиеся кричали: «Считай честно!» и «Позор!». Позже собеседник «Медиазоны» сообщил о столкновениях с милицией. Барановичи (западная Беларусь, 175 тысяч). Против демонстрантов, число которых протестные телеграм-каналы оценивают в несколько тысяч, использовали светошумовые гранаты, передает «Наша Ніва», однако ОМОН был вынужден бежать от контрнаступления. Брест (западная Беларусь, 340 тысяч). Внушительная толпа людей прошла с бело-красно-белыми флагами по улицам Бреста. Оказавшись на проспекте Машерова, люди встали в сцепку напротив милиционеров; вскоре последовали ожесточенные столкновения. «Еврорадио» со ссылкой на очевидцев передает, что против демонстрантов использовали слезоточивый газ. Гродно (западная Беларусь, 368 тысяч). Силовики применили против протестующих газ, который «Спутник Беларусь» называл «удушливым», Nexta — «слезоточивым». Задержаны около 40 человек, включая пятерых журналистов, пишет «Белсат». Жодино (центральная Беларусь, 63 тысячи). Читатели TUT.by рассказали, что около местного исполкома собрались около тысячи человек, которых принялся оттеснять ОМОН: сначала сотрудники требовали разойтись через громкоговорители, затем милиционеры сложили щиты и стали догонять и задерживать людей. Жлобин (восточная Беларусь, 76 тысяч). В Жлобине люди собрались без препятствий со стороны силовиков — Nexta предполагал, что силовиков отправили на подкрепление в Минск. Позже к протестующим все же стянули милицию с щитами, несколько человек задержаны. Пинск (южная Беларусь, 138 тысяч). К собравшимся у городской администрации вышел глава исполкома. Кобрин (западная Беларусь, 52 тысячи). Несколько сотен протестующих прошли шествием по улицам города. В ходе дальнейшего противостояния силовики опустили щиты, поставив их на землю.

10.08.2020 02:35 В Минске протестующие продолжают сопротивляться силовикам, сообщает Onliner. По информации издания, недалеко от казино «Белая вежа» на проспекте Машерова ходят толпы молодых людей, за ними бойцы ОМОНа и сотрудники внутренних войск. Часть людей, которых оттеснили с проспекта Машерова, находились возле Комаровского рынка (примерно 1-2 километра от проспекта). Оттуда силовики разогнали протестующих при помощи спецтехники. Представительница МВД Ольга Чемоданова рассказала TUT.by, что «мероприятия пока продолжаются», поэтому информация о пострадавших и задержанных будет к утру. Чемоданова признала, что силовики применяли спецтехнику и шумовые гранаты против митингующих. «Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков, — добавила она.

10.08.2020 08:27 Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках (статья 293 УК) и насилии в отношении милиции (364 УК) после протестов во время выборов президента. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на главу СК Ивана Носкевича. Носкевич отметил, что, по версии ведомства, насилие в отношении силовиков применили не только в Минске, но и в «иных регионах страны сегодня ночью». По его словам, десятки милиционеров пострадали. Кроме того, беспорядки сопровождались «уничтожением имущества» с помощью мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок и легковоспламеняющихся жидкостей, добавил глава СК. Делом занимаются более 100 следователей, утверждает он. «Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам», — заверил Носкевич.