Беларусь после выборов. Онлайн

10.08.2020 09:29 В Минске милиционеры избили журналиста «Медузы» Максима Солопова, сообщает Daily Storm, чьи корреспонденты Антон Старков и Дмитрий Ласенко также были задержаны. Беларусь. День выборов. Онлайн Журналисты позвонили в редакцию из автозака и рассказали, что не получили серьезных травм, но силовики серьезно избили их коллегу, также освещавшего протесты. «Очень избили Максима Солопова из "Медузы"», — приводит издание слова Старкова. Вместе с ними также задержан ведущий телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов, который освещал задержание бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси. По словам корреспондентов, журналистов повезли в Московское РУВД Минска, после этого они перестали выходить на связь. С Солповым «Медуза» не может связаться с 01:30.

10.08.2020 09:47 В ночь на 10 августа во время протестов в Минске погиб один человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». «Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения со спецтехникой на проспекте Победителей», — пишут правозащитники. Представитель «Вясны» Валентин Стефанович подтвердил «Медиазоне» информацию о гибели протестующего. Он рассказал, что молодого человека сбил мчащийся автозак, он скончался на месте происшествия, врачи не смогли ему помочь. Стефанович также уточнил в разговоре с ТАСС, что еще трое протестующих серьезно пострадали. Всего, по информации правозащитников, два отделения военного госпиталя заняты ранеными во время протестов. Пострадавшие также находятся в больнице скорой помощи и шести больницах Минска.

10.08.2020 10:12 В Минске по состоянию на утро 10 августа задержано более 110 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». По информации правозащитников, более 40 человек задержали на избирательных участках, большая часть из них — это наблюдатели. Больше 70 человек задержали во время акции протеста. Кроме того, более 15 наблюдателей задержали в регионах, еще несколько десятков протестующих и журналистов задержали в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядзеле, Полоцке и других городах. Всего, по подсчетам «Вясны», в Беларуси вчера задержали не менее 213 человек. Правозащитники отмечают, что список задержанных продолжает обновляться, данные не окончательные.

10.08.2020 10:23 Интернет-соединение в Беларуси по-прежнему нестабильно. «Многие ресурсы вне зоны BY в Минске отказываются открываться — например, зайти на российский ТАСС или РБК <…> Популярные соцсети — Instagram, Twitter, Facebook и другие — не работают. Мессенджеры кое-как справляются, но не все — с VPN и "прокси" могут быть затруднения. Проблемы с доступом есть и к другим сервисам — вроде заказа такси. Глобальные поисковые системы — Google.by, Yandex.by — действуют с перебоями», — описывает положение дел TUT.by. Корреспондент «Медиазоны» со слов своих знакомых из Лиды и Гродно сообщает, что в этих городах интернет с утра был практически недоступен. Многие белорусские сайты недоступны и за пределами страны: так, редактору «Медиазоны» в Петербурге не удалось открыть сайты агентства «Белта», TUT.by и Onliner.

10.08.2020 10:27 Высланным из Беларуси журналистам «Дождя» запретили въезд в страну на пять лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного редактора телеканала Тихона Дзядко.

10.08.2020 10:35 В МВД Беларуси отрицают информацию о погибших во время протестов в Минске, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову. «У нас нет жертв», — сказала Ольга Чемоданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть информацию о гибели человека во время акций протеста в ночь на 10 августа в Минске. Ранее сегодня правозащитный центр «Вясна» сообщил о гибели протестующего, на которого наехал автозак.

10.08.2020 10:50 Штаб кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признает предварительные результаты выборов, которые озвучил ЦИК республики, передает РИА со ссылкой на доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову. По данным объединенного штаба, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую. «У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет», — сказала Ковалькова.

10.08.2020 11:14 Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Отмечается, что российский президент направил Лукашенко поздравительную телеграмму. «Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси» — говорится в телеграмме. При этом ЦИК Беларуси пока не объявляла окончательные результаты подсчета голосов. Также неизвестен процент обработанные бюллетеней. По предварительным официальным данным, Лукашенко набрал 80,23%, Светлана Тихановская — 9,9%.

10.08.2020 11:31 В Минске задержали девушку-стрингера, которая сотрудничала с видеоагентством Ruptly медиахолдинга RT. Сейчас журналистка находится в изоляторе, связи с ней нет. Накануне во время съемок открытия избирательных участков задержали еще двух стрингеров Ruptly. Они не выходят на связь уже сутки.

10.08.2020 11:43 По данным инициативной группы «Честные люди», на 85 избирательных участках Беларуси победила кандидатка в президенты Светлана Тихановская, передает Onliner. По информации активистов, на этих участках Тихановская набрала больше 80% голосов. При этом представитель инициативы подчеркнул, что активисты пока не могут получать всю информацию, поэтому точных данных нет.

10.08.2020 12:04 Пресс-служба МВД сообщает, что во время протестов после выборов в Беларуси задержали около трех тысяч человек. Из них около тысячи — в Минске. Всего протестующие собрались на площадях и возле избирательных участков 33 городов. «В Минске в 22.00 в районе стелы "Минск – город Герой" протестующие зажигали фаеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей. Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции. Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения», – утверждает пресс-служба. В МВД заверяют, что боевое оружие для разгона протестующих не применяли, погибших нет.

10.08.2020 12:09 Более 20 правозащитных организаций из разных стран обратились к экспертам по правам человека ООН из-за массового отключения интернета и преследования журналистов в Беларуси, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков. «9 августа — в день голосования — доступ в интернет в Беларуси был полностью или частично ограничен. Внешний трафик направлялся лишь через один канал с целью не допустить использование VPN», — говорится в письме. «Целенаправленно были заблокированы сайты газеты "Наша Ніва", Mediazona, Afn.by, популярного агрегатора новостей www.tut.by и онлайн-платформы для наблюдения за выборами "Зубр"», — подчеркнули правозащитники. На систему подсчета голосов «Голос» организовали кибератаку, «в результате чего пользователей перенаправляли на сайт, который пытался получить личные данные посетителей», добавляют авторы письма. В обращении правозащитники отметили, что белорусские силовики задержали более 50 журналистов, освещавших протесты. Уголовные дела завели на десять популярных блогеров.



По мнению правозащитников, власти Беларуси нарушили «не только международные нормы, но и закон республики о телекоммуникациях». Организации попросили спецдокладчиков ООН запросить у белорусских властей информацию о перебоях доступа к интернету и планах по решению этих проблем. Обращение подписали правозащитные организации из Беларуси, России, Великобритании, Ирландии, Грузии, Кыргызстана, Кении и других стран. Среди них Human Constanta, Белорусский Хельсинкский комитет, «Правовая инициатива» и Белорусская ассоциация журналистов.

10.08.2020 12:17 Кандидатка в президенты Светлана Тихановская назвала себя победительницей выборов, сообщает «Интерфакс». «Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета, и мы будем доказывать все нарушения», — приводит «МБХ медиа» ее слова с пресс-конференции. Тихановская предложила Александру Лукашенко встретиться, чтобы избежать конфликта, отмечает издание.

10.08.2020 12:22 Телеграм-канал RT публикует фото задержания российского военного журналиста, ведущего канала WarGonzo Семена Пегова, связи с которым нет со вчерашнего вечера. На снимке силовик в камуфляже и маске за руки тащит по асфальту мужчину с закрытыми глазами. Момент задержания Пегова хорошо виден на съемке, которую вчера в 23:22 выложило в свой канал издание TUT.by. Съемка ведется из тыла у силовиков в шлемах и со щитами, выстроившихся в цепь поперек проезжей части. Один из них рывком приподнимает лежащего на асфальте мужчину, наклоняется над ним и волоком тащит в сторону темно-синего микроавтобуса. В сознании ли задержанный журналист, неясно. После задержания в Беларуси предполагаемых бойцов ЧВК «Вагнер» Семен Пегов со ссылкой на свои источники в спецслужбах писал, что российские наемники использовали Минск как перевалочный пункт для переброски в другие страны, «преимущественно африканские».

10.08.2020 12:49 Александр Лукашенко распорядился продлить работу избирательных участков из-за их блокировки в день выборов, сообщает РИА «Новости» и «Беларусь 1». 9 августа телеканал сообщил, что «провокаторы умышленно затягивали голосование» — «находились в кабинке по пять минут и больше, всеми возможными способами создавая очередь». По информации «Беларусь 1», спустя 20 минут после продления работы 33 участков желающие проголосовать разошлись. «Иначе, нет сомнений, что под лозунгом "Украли голос!" эти люди пошли бы на площадь», — заверили журналисты.

10.08.2020 12:51 Александр Лукашенко утверждает, что протестующими в Беларуси управляли из-за границы, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Белта». «Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал Лукашенко в телефонном разговоре с председателем исполкома СНГ, главой миссии наблюдателей от содружества Сергеем Лебедевым. «Вам это известно как бывшему разведчику», — добавил Лукашенко, обращаясь к своем собеседнику. «Мы разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки», — заверил он.

10.08.2020 12:54 В Минске во время протестов за медицинской помощью обратились более 50 гражданских, сообщает Минздрав Беларуси. Также медицинская помощь потребовалась 39 силовикам. «Погибших нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком», — настаивают в ведомстве.

10.08.2020 13:18 РУП «Белтелеком» объясняет коллапс интернет-соединения в стране «значительным ростом трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Республики Беларусь». «Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы Белтелекома. Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет», — сказано в сообщении на сайте национального оператора. У редактора «Медиазоны», находящегося в России, загрузка страницы с этим сообщением заняла несколько минут. «Белтелеком» отмечает, что «прилагает максимальные усилия по восстановлению ситуации до конца дня 10.08.2020». Накануне заместитель директора РУП Вадим Шайбаков говорил, что его коллеги пока не могут определить, кто — «люди или машины» — генерирует аномальный трафик.

10.08.2020 13:18 Посольство Беларуси в Москве опубликовало итоговый протокол президентских выборов, пишет журналист, сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша. Согласно документу, за Александра Лукашенко проголосовали 2018 человек, за Тихановскую — 1663. При этом, по данным экзитпола «Честных людей», за Тихановскую проголосовали 2972 человека (78,5%), а за Лукашенко — 229 (6%).

10.08.2020 13:31 Издание Onliner опубликовало съемку столкновений протестующих с ОМОНом накануне вечером в Минске. На одном из фрагментов видео можно заметить, как двое силовиков в защитной экипировке и шлемах ведут обнаженного по пояс задержанного, который с трудом стоит на ногах и прижимает к лицу кусок белой ткани. Следующий кадр — молодой человек уже без сознания повисает на руках силовиков, которые опускают его на траву лицом вниз и пытаются привести в чувство. — Отпусти! Ему плохо, скорую! — кричат протестующие с другой стороны улицы.

— Да я его отпустил! Вы скорую вызывайте! — отчаянно жестикулирует в ответ омоновец в балаклаве. Омоновец разводит руками и стучит по голове, жестами показывая, что ничего не может предпринять. В этот момент в кадр попадает окошко автозака, в котором видны два лица — как считает Nexta, среди задержанных есть «как минимум один ребенок». Татуировки пострадавшего — в частности, татуировка на правой руке с красным восходящим солнцем — похожи на татуировки Евгения Заичкина, о гибели которого сообщалось ночью в белорусских телеграм-каналах. Утром с Заичкиным связался «Белсат». Обновлено в 14:13. Добавлена информация каналаа «Белсат».

10.08.2020 13:51 Александр Лукашенко утверждает, что интернет в Беларуси отключают из-за границы, передает корреспондент «Белта». «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — сказал Лукашенко. По его словам, на Беларусь «гибридно действуют по всем направлениям». «Но мы выстоим», — подчеркнул Лукашенко.

10.08.2020 13:55 Художника Александра Кузьмича, устроившего перформанс на избирательном участке в Минске, задержали и везут на допрос в Центральный РУВД, сообщает телеграм-канал «Наша Нiва». В день выборов Кузьмич пришел на избирательный участок в минской школе практически без одежды — на поясе у него была повязана белая ткань. Художник завязал глаза, на ступнях изобразил кровавые следы, а на грудь приклеил листок с рисунком полового члена. После этого мужчина встал рядом с урнами, раскинув руки. В телеграм-канале Nexta опубликовали видео, на котором Кузьмич с белой повязкой на бедрах встал во время митинга перед строем силовиков, раскинув руки. На записи слышно, как один из протестующих кричит: «Кузьмич! Молодец!». Позже TUT.by со ссылкой на самого Кузьмича сообщил, что он задержан на сутки. Обновлено в 16:20. Добавлена информация TUT.by.

10.08.2020 14:17 В Жлобине работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) начали забастовку после объявления предварительных результатов выборов, где Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал больше 80% голосов. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta. По информации телеграм-каналов «Прамень» и «Беларусь головного мозга», к заводу стягивают автозаки и ОМОН. В свою очередь, в пресс-службе БМЗ сказали «МБХ медиа», что никакой забастовки нет. «Слышали, что такое говорят, но у нас все тихо и спокойно. Даем вам опровержение, что ничего у нас нет. Все спокойно, все в рабочем режиме», — сообщили там. В дирекции объединения отказались комментировать ситуацию, пишет Onliner. В профкоме изданию сказали, что о забастовке речь не идет, а «определенные люди устраивают провокации».

10.08.2020 14:21 В Минске во время уличных акций 9 августа задержан журналист Press Club Belarus Алексей Худанов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. У Худанова, по информации коллег, было редакционное задание на освещение событий в Минске. Связь с журналистом прерывалась ночью 10 августа. Известно, что Худанов задержан на 72 часа; он находится в РУВД Фрунзенского района Минска.

10.08.2020 14:56 В консульском отделе посольства России в Беларуси сообщили изданию Baza, что сейчас им известно о задержании четырех российских журналистов. Посольство выясняет их местонахождение по внутренним каналам: через белорусский МИД и МВД. В числе задержанных ведущий канал WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов, журналист «Медузы» Максим Солопов, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. В Белорусской ассоциации журналистов сказали «Медиазоне.Беларусь», что адвокат занимается поиском Солопова, но пока безрезультатно.

10.08.2020 15:04 Избитый участник протестов в Минске Евгений Заичкин рассказал «Радио Свобода» о задержании. Ночью телеграм-канал Nexta ошибочно сообщал о смерти Заичкина. По словам Заичкина, он с братом шел к стеле «Минск — город-герой» на проспекте Победителей, в этот момент рядом остановился микроавтобус, откуда выскочили пять-шесть бойцов ОМОНа и «начали всех задерживать», передает «Белсат ТВ». Тогда Заичкин встал на колени и поднял руки вверх. Телеграм-канал опубликовал фотографию, на которой окровавленный мужчина лежит на траве. Заичкин сказал, что был без сознания. «Мне стало плохо в автозаке, я потерял сознание. Я понял, что скорая помощь не может подъехать, поэтому меня положили на землю, а врачи уже добирались до меня через людей», — пояснил мужчина в разговоре с изданием. Он отметил, что во время задержания его футболку порвали, поэтому на фото он только в шортах и кроссовках. «Меня избили дубинками, врачи наложили четыре шва на губу, врачи сказали, что было сотрясение мозга, но переломов не было», — добавил пострадавший. Ночь мужчина провел в больнице. Наутро его допросил полицейский. «Наверное, не буду жаловаться, это просто бессмысленно», — заключил Заичкин. Утром правозащитный центр «Вясна» сообщил о гибели одного протестующего в Минске, который «получил несовместимую с жизнью травму в результате наезда спецтехники».

10.08.2020 15:13 В Жлобине частично остановилась работа Белорусского металлургического завода (БМЗ), пишет TUT.by. «Работники говорят, что в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом», — пишет издание. Руководство завода не комментирует ситуацию TUT.by. Ранее телеграм-каналы сообщали, что работники БМЗ объявили забастовку в связи с фальсификациями на президентских выборах. В пресс-службе БМЗ и профкоме настаивают, что никакой забастовки нет, а «определенные люди устраивают провокации».

10.08.2020 15:27 Euroradio сообщило о 60 задержанных сотрудниках Белорусского металлургического завода (БМЗ), которые объявили забастовку из-за фальсификаций на выборах президента. По информации издания, к БМЗ пригнали несколько автозаков. TUT.by передавал, что работа на заводе в Жлобине частично остановилась.

10.08.2020 15:42 Задержанный журналист Семен Пегов находится в центре изоляции правонарушителей в Минске, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство. Ведущего телеграм-канала WarGonzo Пегова задержали в ночь на 10 августа вместе с журналистом «Медузы» Максимом Солоповым и корреспондентами Daily Storm Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко. Baza, не раскрывая источники информации, писала, что Пегову вменяют участие в несогласованном митинге с целью «дистабилизации обстановки». По информации издания, журналисту «грозят лишением свободы на срок от 5 до 8 лет». Канал WarGonzo освещал ситуацию с появлением бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Обновлено в 16:05. Новость дополнена информацией Baza.

10.08.2020 15:59 Представитель правительства Германии Штеффен Зайберг на брифинге в Берлине сказал, что на выборах президента Беларуси «не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов». «С нашей точки зрения, это неприемлемо», — добавил он. Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил насильственные действия со стороны белорусских силовиков в отношении протестующих. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал выборы нечестными и не свободными, передает агентство BNS. «Сложно назвать эти выборы прозрачными, демократическими и свободными, и мы сожалеем об этом», — сказал министр. В МИД Латвии считают, что выборы в Беларуси не соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и призвали власти «уважать гражданские права и право свободно выражать политическое мнение жителей Беларуси». Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь призвал соседнее государство к «максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия». «Только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. Иначе эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями», — написал президент в фейсбуке. Премьер-министр Польши призвал к проведению чрезвычайного саммита Евросоюза из-за применения силы к протестующим в Беларуси, передает «Радио Sputnik». Депутат сейма страны Роберт Тышкевич утверждает, что «Польша не верит победе Лукашенко на выборах», сообщает издание. Председатель КНР Си Цзиньпин стал первым лидером страны, поздравившим Лукашенко с победой. Свои поздравления ему также направили президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

10.08.2020 16:04 ЦИК обновил предварительные результаты выборов президента Беларуси, сообщает «Белта». Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов, Светлана Тихановская — 10,09%, Анна Канопацкая — 1,68%. Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечнь — 1,15%. Против всех — 4,6%.

10.08.2020 16:28 Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком по итогам выборов президента, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси. Она требует признать выборы незаконными, провести повторный подсчет голосов, а также новое голосование на некоторых участках.

10.08.2020 17:09 Работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) рассказали Onliner, что после встречи с представителями райисполкома и генеральным директором предприятия цеха работают в штатном режиме. Gomel.today пишет, что на БМЗ провели собрание, на котором было решено, что в Минск отправят документ с требованием провести честные выборы, под которым подпишутся все желающие сотрудники. По словам директора, оказывать давление на бастующих не будут и увольнение им не грозит. Инженерно-технический работник завода сообщал РБК, что сегодня «на пару часов» остановили участок отделки. «Тут же съехалось начальство в лице генерального [директора Дмитрия] Корчика, заместителя [гендиректора] по идеологической работе Кулаковского, председателя заводского профсоюза Коледы. Знаю, что рабочие в 14:00 собираются выдвигать руководству какие-то требования, какие, не знаю. В 11:30 начали работать. Генеральный уехал на беседу в райисполком. По итогам его визита туда мы и будем сейчас разговаривать», — говорил он. Ранее телеграм-каналы сообщили о забастовке работников БМЗ в Жодино. По данным TUT.by завод частично приостановил работу, а в сортопрокатном цехе № 2 (СПЦ-2) «собрались десятки людей». Euroradio сообщило о 60 задержанных сотрудниках БМЗ.

10.08.2020 17:12 В Гомеле запретили продавать алкоголь с 17:00 10 августа до 8:00 11 августа. Об этом сообщается на сайте горисполкома. «Это связано с проведением мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними», — сказано в сообщении.

10.08.2020 17:41 В Минске на проспекте Победителей перед Дворцом спорта разбирают все скамейки, не прикрученные к остановкам общественного транспорта, передает «Белсат» со ссылкой на своих корреспондентов. Ранее телеграм-канал Nexta сообщал, что по городу также ездит машина, в которую собирают все урны, чтобы протестующие не смогли построить баррикады.

10.08.2020 17:59 Список задержанных журналистов (по данным Белорусской ассоциации журналистов): Минск. Станислав Ивашкевич (Белсат), Алексей Худанов (журналист Пресс-клуба и проекта Media IQ), Анна Шамко (переводчица). Россияне: военкор Семен Пегов, Максим Солопов («Медуза»), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm). Где они находятся, до сих пор не известно. Бобруйск. Марина Молчанова, Евгений Глаголев-Васькович и Алеся Латинская. Задержаны возле ИВС и доставлены в милицию. Молчанову вскоре освободили. Глубокое. Дмитрий Лупач. Жене сообщили, что он арестован на 5 суток. Витебск. Дмитрий Казакевич, Игорь Матвеев — идут суды. Гродно. Александр Саенко, Алексей Кайрис, Сергей Людкевич. Ждут суда. Ян Роман — задержан. Могилев. Дмитрий Соловьев. Сегодня должен был быть доставлен в суд, но его пока так и не привезли. Брест. Милана Харитонова, Алесь Левчук. Их везут в милицию. Редакции российских деловых изданий «Ведомости», «Коммерсант», РБК призвали власти Беларуси немедленно освободить задержанных коллег.

10.08.2020 18:42 Центральные станции минского метро — Немига, Молодежная, Фрунзенская, Купаловская, Октябрьская и площадь Ленина — закрыты, передает «Наша Ніва». Возле стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей множество автобусов с милиционерами, пишет Euroradio. Как сообщает РИА «Новости», все окрестные скверы обнесли заборами, омоновцы проверяют документы у всех прохожих. Агентство также сообщает о первых задержаниях в Минске, не приводя других подробностей. На опубликованной фотографии видно, как милиционеры ведут в служебный автомобиль двоих мужчин. По данным «Белсат», рядом с Дворцом спорта стоят автозаки, водометы и автобусы ОМОНа. Sputnik публикует видео, на котором задерживают прохожих.

10.08.2020 18:59 В Киеве анархисты столкнулись с силовиками возле здания посольства Беларуси, сообщают «Ґрати». Активисты пришли к посольству с плакатом «За нашу и вашу свободу. Luca, game over», попытались бросить в здание яйцо и встали в сцепку. Тогда их попытались разогнать полицейские и заблокировали во дворе посольства. Среди участников акции — Александр Кольченко, осужденный в России на 10 лет и вернувшийся на родину в рамках обмена заключенными. Полицейские увели в автозаки пятерых анархистов. Как сообщают «Ґрати», задержанные пытались раскачать автомобиль и били по стеклам изнутри. Остальные участники акции кричали уезжающей машине «Позор!».

10.08.2020 19:08 В Минске задержали корреспондента RT Константина Придыбайло, об этом сообщил он сам в своем телеграм-канале. Вскоре, передает «Спутник Беларусь», его отпустили: «Действовали весьма мягко. Не били. Отвезли на площадь Бангалор». Обновлено в 20:10. Добавлена информация о том, что сотрудника RT отпустили.

10.08.2020 19:15 В Москве, несмотря на дождь, около 150 человек вышли к посольству Беларуси, передает корреспондент «Медиазоны». У одного из протестующих плакат с надписью: «Стоп, таракан». Еще одна девушка встала в пикет с плакатом: «Нет диктатуре Лукашенко». Многие кладут цветы у посольства. В Петербурге к консульству пришли около 30 человек. Некоторые возлагают цветы.

10.08.2020 19:22 Телеканал «Белсат» сообщает о задержании своего оператора Виталия Дубика.

10.08.2020 19:27 Издание «Медуза» со вчерашнего дня не может найти своего корреспондента Максима Солопова, который исчез накануне при разгоне протестов в центре Минска. Предположительно, он задержан, но где его содержат, неясно.



Как рассказывает корреспондент «Медиазоны» в Минске, с такой ситуацией столкнулись и ее знакомые, и не только они:



— Сегодня мне написал мой знакомый: двое его одноклассников пошли вчера в центр и потерялись. Их телефоны недоступны, никто не знает, где они. Мы создали в телеграме чат для поисков. Одна девушка поехала в РОВД Московского района — предположительно, их могли там задержать.



Она объездила несколько судов, несколько РОВД — нигде нет никакой информации. Она прикидывалась девушкой, сводной сестрой — наотрез отказываются говорить. Она доехала до ЦИП, там же рядом ИВС. Около него собралась толпа, около ста человек. Фотографию она сделать не смогла, так как телефон разряжался. Все возмущались, они тоже не могли найти своих родственников. В ИВС ей выдали какую-то бумажку, чтобы они написали имена разыскиваемых друзей или родственников. Бумажку забрали, но сказали, что наших знакомых там нет. Но то же самое говорили и другим, кто приходил туда.



Кто-то из чата дозвонился до Жодино, где тоже есть изолятор, туда периодически привозят из Минска. Там тоже сказали, что таких нет.



У кого-то в чате есть знакомый в КГБ, но тот отказался помогать, сказал, что узнать что-либо он не может, «мы сами не знаем». Кто-то дозвонился до знакомых в МВД, но и там ничего не смогли узнать. В чате предполагали, что у силовиков у самих неразбериха и никто ничего не понимает.



Звонили в больницы, бесполезно. Все говорят: «у нас их нет». Никто не может дать никакой информации.

10.08.2020 19:29 В Минске на подходе к стеле «Минск — город-герой» со стороны Дворца спорта силовики установили пункты пропуска, сообщает TUT.by. Также там стоят автобусы с силовиками и автозаки. Кроме того издание пишет о задержании ОМОНом в этом районе пешехода и велосипедиста. При этом телеграм-канал издания «Наша Нива» сообщает уже о 7 задержанных в том же районе. Вдоль улицы Заславская, неподалеку от стелы, также идут задержания, по данным TUT.by. Задерживают велосипедистов и прохожих, силовики используют дубинки.

10.08.2020 19:31 Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Текст его послания опубликован на официальном сайте. «Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства, — пишет Пашинян. — Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси — мира и процветания». Никол Пашинян пришел к власти в Армении на волне протестов весной 2018 года против выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

10.08.2020 19:36 Телеграм-канал активиста Антона Мотолько сообщает о задержании одного из координаторов инициативы BYCOVID19 Андрея Ткачева. Задержали его на улице Освобождения, в полутора километрах от стелы.

10.08.2020 19:41 TUT.by передает, что в Гродно, Бресте и других городах Беларуси силовики перекрывают доступ в центр. «На главных площадях и центральных улицах ОМОН, выставлены ограждения, закрыто движение», — пишет издание. В Гомеле в центре автобусы ОМОНа и машины внутренних войск, рассказывает в своем телеграм-канале основатель местных изданий «Сильные новости» и Mogilev.Online Петр Кузнецов.

10.08.2020 19:42 Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после акций протеста 9 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. СК возбудил дела о сопротивление милиции, сопряженное с применением насилия (часть 2 статьи 363 УК РБ), хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК РБ) и об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ). Ранее ведомство отчитывалось о делах о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ) и о насилии в отношении милиции (статья 364 УК РБ). Всего силовики задержали более 80 человек по этим уголовным делам. «Большинство их них — молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», — утверждает СК.

10.08.2020 19:47 В Москве у посольства собралась уже больше 500 человек. В Петербурге более сотни.

10.08.2020 19:57 В Минске возле гостиницы «Юбилейная» произошла жесткая стычка между демонстрантами и милиционерами. Об этом «Медиазоне» рассказал очевидец событий. По его словам, ОМОН задерживает случайных людей, в том числе и просто гуляющих. Собеседник «Медиазоны» добавил, что демонстрантов разбили на много маленьких групп, к которым подъезжают милицейские машины и задерживают людей. «Одна из групп взбунтовалась и не дала одного [протестующего] забрать. В итоге все милиционеры в округе поехали на них, там сейчас месиво», — добавил очевидец. Собеседник «Медиазоны» рассказал, что следил за милицией возле Дворца спорта: «Сейчас там все начали массово грузиться, причем есть силовики с дробовиками, из которых накануне стреляли резиновыми пулями». Стычки между протестующими и милицией возле гостиницы подтверждала «Наша Нiва».

10.08.2020 20:20 В Гродно силовики зачистили Советскую площадь, передает телеграм-канал «Выборы видишь?». «Вдруг появилась колонна ОМОНа — человек 50 — и стеной пошли на людей. Собравшихся на площади было около 20 человек. Забрали людей и с крыльца Фарного костела. Всех потащили в автозаки», — сообщается в канале. Кроме того, по его данным, начались задержания и в Бресте. Там вышло около ста человек. В то же время на центральной площади города Молодечно собрались несколько сотен человек. Там также начались массовые задержания. Силовики задерживают протестующих в Могилеве и Витебске.

10.08.2020 20:27 Корреспонденты «Медиазоны» в Минске сообщают, что интернет работает еще хуже, чем вчера.

10.08.2020 20:33 Телеканал «Белсат» сообщает, что протестующие перекрыли в Минске Кальварийскую улицу (недалеко от станции метро «Молодежная»).

10.08.2020 20:42 У станции метро «Пушкинская», по данным «Белсата», собралось около тысячи человек.

10.08.2020 20:48 Силовики приступили к разгону собравшихся на улице Кальварийской в Минске, которые сцепились руками и перекрыли дорогу. NEXTA пишет, что по людям «открыли огонь», однако пока неясно, из какого оружия. Несколько человек получили ранения. «Наша Нiва» сообщает, что ранена в ногу их журналистка Наталья Лубневская. Главный редактор издания сообщил Onliner, что журналистку везут в больницу, она «не чувствует ноги».

10.08.2020 20:50 «Мы не знаем, скольких людей судят и что им назначают». Правозащитница — о закрытых судах над протестующими Правозащитница Анастасия Лойко рассказала «Медиазоне», куда доставляют задержанных протестующих и как их судят в закрытых процессах: «Мы сегодня мониторили суды. В Минске всю первую половину дня ни в одном районном суде Минска не привозили ни материалы, ни людей. Милиционеры сказали: "Никого не ждите". Мы не понимали, в чем дело, потому что были люди, задержанные в пятницу, а значит 72 часа уже истекают. Появилась информация, что в Жодино автозаки начали возить людей из изолятора в Минске в тюрьму — тюрьма там на одной улице, а изолятор недалеко на другой. Я дернула местных адвокатов, мы сами туда приехали. Где-то 90% задержанных 7, 8 и 9 августа находятся в Жодино, там же задержанные и 6-го. Почти всех привезли в Жодино, какую-то маленькую часть на Окрестина. Наверное, расчистили Окрестина под сегодня. Была история чувака, которого задержали в Минске после велопробега 7 числа. Его привезли в Минск в изолятор, потом повезли в Жодино, в Жодино сказали, что нет мест. Его привезли назад в Минск и отпустили сегодня. Сегодня в обед, по моей информации, с Окрестина отпустили около 30 человек. Скорее всего, на большинство составили протоколы, но их отпустили. В Жодино произошло просто что-то феноменальное, чего не было на моей практике. При ГУВД там есть изолятор временного содержания. Сегодня оттуда загрузили в автозаки тех, кто задержан 7-го и, возможно, часть тех, кто — 8-го. Привезли их в тюрьму № 8. В тюрьму вызвали на выездные судебные заседания как минимум двух судей Жодинского суда, всех судей со Смолевичского суда и вроде по одному судье со всех районных судов Минска. То есть около 10 судей на типа открытых, но на закрытых судебных заседаниях выдавали всем судебные решения. Соответственно, поскольку закрытый объект, туда никого не пускали. Когда я приехала под тюрьму и сказала, что я хочу попасть на процесс, мне сказали, что все процессы в городском управлении внутренних дел. То есть жодинская тюрьма на себя ответственность не берет, но они формально предоставили им помещения. Вечером оттуда выезжали милицейские микроавтобусы, автозаки. У меня есть фото и видео, но нет интернета. В изоляторе у них еще нет списка людей, задержанных вчера. То есть они еще физически не успели составить этот список. Пока в этом списке только люди, задержанные 7-го и 8-го. Мы не знаем, скольких людей судят и что им назначают. И под тюрьмой, и под изолятором много родных, которые пытаются узнать информацию. Специфика жодинского изолятора в том, что передачи принимают во вторник и четверг с 9 до 17 часов и не только от близких родных, как на Окрестина. В этом смысле жодинский изолятор лучше минского. Но проблема в том, что информации пока нет и людей судят в закрытом режиме. Если ваших родных задержали, звоните в первую очередь в изолятор в Жодино — 80 17 75 46 819».

10.08.2020 21:03 TUT.by передает про столкновения на улице Кальварийской: силовики решили разогнать людей, которые перекрыли дорогу рядом с торговом центре «Корона», взявшись в сцепку. Люди прячутся в ТЦ и кричат «Милиция с народом!». Им противостоят люди в военной форме и полной тактической амуниции с оружием в руках с автоматами, их около сотни. Несколько десятков силовиков перекрыли мост на Кальварийской, против протестующих используют газ. «Белсат» передает, что прятавшихся в «Короне» задерживают и уводят в автозак; всего задержаны «несколько десятков» человек. В такую же форму — зеленого цвета с оранжевыми светоотражающими нарукавниками — были одеты сотрудники белорусских спецслужб, задержавшие россиян россиян из ЧВК «Вагнер» утром 29 июля.

10.08.2020 21:10 Журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко отпустили после задержания, передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на диппредставительство. «Сотрудники посольства России в Беларуси забирают их из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина», — сообщает телеграм-канал. Также РИА «Новости» сообщает со ссылкой на посла, что освобожден и российский военный корреспондент Семен Пегов.

10.08.2020 21:26 Светлану Тихановскую заблокировали в здании ЦИК и не выпускают, передает канал движения «Страна для жизни». Канал Nexta подозревает, что эта информация может быть ложной и провокативной: у ЦИК «расположены большие силы карателей». Ранее TUT.by сообщал, что Тихановская покинула ЦИК. Вместе с ней были представительницы штаба Мария Колесникова и Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак. Около 19:00 Знак вышел из приемной один, пояснив, что Тихановская воспользовалась другим выходом. «Она самостоятельно, добровольно покинула здание, сказала, что сейчас поедет и поехала. Куда она поехала, она прокомментирует самостоятельно. Она не задержана, она на свободе, у нее включен телефон, думаю, что она прокомментирует, что происходило, мне это неизвестно», — говорил адвокат. Как пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину, Знак и кандидатка были в разных комнатах. После беседы она вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении, отмечает «Радыё Свабода». О каком решении идет речь, неизвестно. Обновлено в 21:50. Добавлена информация «Радыё Свабода».

10.08.2020 21:28 Силовики стреляли в журналистов возле торгового центра «Корона» в Минске, передает «Наша Нiва». Одна пуля попала в корреспондентку издания Наталью Лубневскую, другая попала в журналистку TUT.by и срезала ее бейдж. «Наша Нiва» отмечает, что сотрудники стояли группой и были одеты в специальные жилеты для прессы, которые нельзя было не заметить.

10.08.2020 21:34 Телеграм-канал «Выборы видишь?» пишет, что в Бресте происходят столкновения между протестующими и силовиками. Митингующие перегораживают дорогу бетонными лавками, выламывают тротуарную плитку и бросают в милиционеров. Слышны взрывы светошумовых гранат. В Гродно около 300 протестующих ушли из перекрытого центра в сторону филармонии. По данным канала, задерживают также протестующих в Бобруйске, Горках, Лиде и Глубоком. Очевидец рассказал «Медиазоне», что, хотя в Лиде возле горисполкома не было толпы, люди собирались разрозненно, примерно полчаса назад силовики начали без разбора бить людей, хватать и женщин, и детей. Схватили пожилого мужчину, его избили, в итоге пришлось вызвать скорую.

10.08.2020 21:40 Милиционеры избили протестующих на проспекте Дзержинского в Минске. Видео произошедшего опубликовал Onliner. На записи видно, как протестующие встали группой, к ним подъехал автозак, откуда вышли силовики и начали избивать демонстрантов дубинками. Двоих человек потащили по земле в машину.

10.08.2020 21:49 Телеграм-канал «Выборы видишь?» сообщает, что в Бресте демонстранты рассказывают о травмах от светошумовых гранат. Осколок попал в корреспондента TUT.by. Тем временем массовые задержания идут в Гродно. Там, наоборот, протестующие бросили в силовиков предмет, похожий на светошумовую гранату. Местные жители считают это провокацией.

10.08.2020 21:52 Журналист Daily Storm Антон Старков рассказал «Медузе», как минские силовики задержали и избили корреспондента издания Максима Солопова: «Мы познакомились за 5 минут до нашего задержания. Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора, из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся. Я помню, что Максим успел встать на колени, поднять руки вверх и сказать, что он журналист. Его все равно повалили, по-моему, три человека и [стали его бить] довольно жестко. У меня даже есть видео. Насколько я видел, он [после избиения был в сознании], шел сам. [Какие у него травмы], я не успел понять, потому что буквально через считанные секунды ОМОН появился с нашей стороны забора и нас тоже стали избивать. [В Центре изоляции правонарушителей] с нами, поскольку мы иностранцы, [обращались] неплохо. Не били. Остальных избивали сильно, белорусов. У нас сутки не было питьевой воды и еды».

10.08.2020 21:56 На Пушкинской протестующие возводят баррикаду и подняли бело-красно-белый флаг.

10.08.2020 21:59 В Бресте силовики открыли стрельбу резиновыми пулями, сообщает Sputnik Беларусь.

10.08.2020 22:03 «Еврорадио» публикует видео из Минска, на котором боец ОМОНа в балаклаве пытается убедить собравшихся разойтись. — Не надо сцепки, не надо драки! — обращается он хриплым голосом. — Отойдите от этих радикалов. Они призывают вас к беспорядкам. Отойдите, пожалуйста.

10.08.2020 22:07 Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев объявил, что организаторы протестов использовали демонстрантов «как расходный материал». Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на телеканал ОНТ. «Попытки расшатать ситуацию и внести разлад в общество предпринимались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей. Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных мероприятиях. Не брезговали таким грязным приемом, как прикрытие детьми», — сказал Караев.

10.08.2020 22:15 В Лиде по городу ездят автозаки и служебные автобусы с открытыми дверями, силовики задерживают всех подряд, рассказал «Медиазоне» очевидец событий.

10.08.2020 22:26 Разгон собравшихся на улице Кальварийской в Минске начали силовики, одетые в такую же форму зеленого цвета с оранжевыми светоотражающими нарукавниками, что и у сотрудников белорусских спецслужб, задержавших россиян из «ЧВК Вагнера» утром 29 июля. Государственное агентство «БелТА» тогда сообщало, что задержание производили сотрудники группы «А» КГБ (также известна как «Альфа») при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Именно эти сотрудники открыли стрельбу из неустановленного оружия, в результате которой ранение в ногу получила журналистка издания «Наша Нiва» Наталья Лубневская.

10.08.2020 22:39 В Минске бойцы ОМОН подошли к метро «Пушкинская» и начали бросать в протестующих светошумовые гранаты. Об этом сообщает «Еврорадио» и Onliner. Демонстранты используют для баррикад рекламные щиты. Корреспондент «Белсата» передает, что протестующих оттесняют в сторону метро «Спортивная».

10.08.2020 22:59 Силовики применяют светошумовые гранаты против протестующих в еще нескольких городах Беларуси, сообщает «Наша Нiва». По информации издания, милиция бросала гранаты в митингующих в Березе (Брестская область), Мозыре (Гомельская область) и в Бобруйске.

10.08.2020 23:04 Глава команды разработчиков Telegram Павел Дуров написал в твиттере, что в мессенджере включили «антицензурные инструменты» для Беларуси, однако интернет-соединение в стране в целом все еще остается очень нестабильным.

10.08.2020 23:06 В Минске недалеко от кинотеатра «Аврора» от взрыва светошумовой гранаты пострадал водитель автобуса Павел Сибилев, пишет телеграм-канал Nexta. Телеграм-канал публикует видео еще одного раненного возле метро «Пушкинская». Мужчина лежит на земле, у него перевязана нога, вокруг много крови. Окружающие оказывают ему медицинскую помощь.

10.08.2020 23:11 Фотокорреспондентку «Белсата» Татьяну Капитонову контузило во время столкновений силовиков и протестующих в районе станции метро «Пушкинская» в Минске. Пострадал и журналист «Вот Так TV» Павел Добровольский. В то же время в Бобруйске задержали и избили журналиста Алеся Чигиря, а его жену задержали в аптеке, передает «Белсат».

10.08.2020 23:14 В Минске возле торгового центра «Рига» на улице Сурганова собралось около пяти тысяч человек, сообщает корреспондент TUT.by. «Наша Нiва» передает, что протестующие начали строить баррикады.

10.08.2020 23:22 NEXTA пишет о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа в Кобрине. «Взрывы в Кобрине. Протестующие идут по улице», — пишет «Белсат». Видео и фото из города нет.

10.08.2020 23:26 Корреспондентка «Медиазоны» находится у станции метро «Спортивная». Большинство полос дороги занято машинами на аварийках; люди, обернутые в бело-красно-белые флаги, выходят на проезжую часть, им сигналят в поддержку. Силовиков в этом районе пока не видно. Некоторые демонстранты забрались на навесы над станциями метро, а также на крыши машин с криками «Жыве Беларусь!». Это люди разных возрастов, молодежи и взрослых примерно поровну. Неподалеку слышны взрывы.

10.08.2020 23:32 В Минске закрыли станции метро «Пушкинская» и «Спортивная», где собралось больше всего протестующих. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

10.08.2020 23:33 Движение «Страна для жизни» сообщает, что Светлана Тихановская вышла на связь, с ней все в порядке. Однако до сих пор неясно, какое решение приняла Тихановская, после того как провела около трех часов в ЦИКе.

10.08.2020 23:42 Фотограф МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, который находится в Минске, больше шести часов не выходит на связь, сообщает РИА «Новости». «Последний контакт с ним был около 17:40, он собирался идти к стеле на проспекте Победителей», — передает агентство.

10.08.2020 23:42 Бойцы ОМОН начали бросать светошумовые гранаты в протестующих на пересечении улиц Сурганова и Куйбышева, передают «Наша Нiва» и Onliner. Onliner пишет, что слышна стрельба. Ранее демонстранты установили баррикады возле торгового центра «Рига» на улице Сурганова.

10.08.2020 23:46 В Минске на улице Притыцкого погиб протестующий, передает пресс-служба МВД Беларуси. В сообщении говорится, что сегодня, 10 августа, около 23:00 демонстранты построили баррикады недалеко от метро «Пушкинская». Туда прибыл спецназ для «деблокирования» улицы. «Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — пишет пресс-служба. «Наша Нiва» отмечает, что демонстрантов в этом месте массово обстреливали. Ранее «Еврорадио» и Onliner сообщали, что возле метро «Пушкинская» силовики бросали в протестующих светошумовые гранаты.

11.08.2020 00:07 На минской площади Бангалор уже несколько часов остаются толпы протестующих. «Белсат» передает, что собравшиеся выстроили баррикады, в них летят светошумовые гранаты.

11.08.2020 00:08 В Минске силовики приезжают к протестующим под видом врачей. Об этом «Медиазоне» рассказал очевидец событий. По его словам, демонстранты перекрыли улицы автомобилями. Бойцы ОМОН пользуются машинами скорой помощи и под видом врачей приезжают к протестующим. То же самое сообщает «Белсат».

11.08.2020 00:13 Людей, собравшихся возле торгового центра «Рига» на улице Сурганова, разогнали при помощи светошумовых гранат и слезоточивого газа, передает «Спутник Беларусь». При этом Onliner пишет, что «после жесткого разгона» протестующие возвращаются к «Риге» и вновь пытаются возвести баррикады.

11.08.2020 00:21 Протестующие начали кидать коктейли Молотова в бойцов ОМОН возле метро «Спортивная» на улице Притыцкого. Об этом сообщают «Еврорадио» со ссылкой на свою корреспондентку и Sputnik.

11.08.2020 00:25 «Белсат» сообщает, что баррикады у торгового центра «Рига» все же разобрали.

11.08.2020 00:43 В Беларуси демонстранты запускают в силовиков фейерверки в ответ на светошумовые гранаты. Видео публикует телеграм-канал Nexta.

11.08.2020 01:26 В Минске к станции метро «Спортивная» прибывают протестующие. Об этом сообщают РИА «Новости» и «Еврорадио». По данным агентства, часть демонстрантов — в защитной амуниции. РИА «Новости» добавляет, что сотрудники милиции, внутренних войск и группы «А» КГБ (также известна как «Альфа») используют против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. «Еврорадио» пишет, что силовиков возле «Спортивной» меньше, чем протестущих. Проезжая часть перекрыта машинами в обоих направлениях. Кроме того, добавляет «Еврорадио», протестующие выдрали автобусную остановку

11.08.2020 01:41 Жители Минска начали оставлять на дорогах свои машины, чтобы сделать баррикады, передает «Еврорадио». Как сообщает корреспондент издания, ОМОН хотел отодвинуть пустую машину в сторону, но не смог, потому что она стояла на ручном тормозе.

11.08.2020 01:51 Протестующие несколько раз собирали баррикады возле торгового центра «Рига», сообщает «Радыё Свабода». Силовики разгоняли демонстрантов при помощи водометов и светошумовых гранат. По словам корреспондента «Радыё Свабода», протестующие убегали во дворы во время разгона, а затем вновь выходили к торговому центру.

11.08.2020 01:59 В Минске возле станции метро «Пушкинская» бойцы ОМОН окружили людей, передает «Медиазоне» очевидец событий. Слышны взрывы светошумовых гранат. «Сейчас похоже все поедут на "Спортивную"», — добавил очевидец.

11.08.2020 02:02 Корреспондент «Радыё Свабода» посетил военно-медицинский клинический центр №432 в Минске и поговорил с пострадавшими во время протестов 9 августа. Демонстрант по имени Сергей показал резиновую пулю, которая попала в него накануне.

11.08.2020 02:09 В Минске задержали главного редактора «Нашей Нiвы» Егора Мартиновича. Об этом сообщает само издание. Мартинович прислал смс SOS. «Значит, его задержали. Мы знаем, что он ехал домой на своей машине», — передает «Наша Нiва» Ранее издание сообщало, что силовики в Минске прицельно стреляли в журналистов возле торгового центра «Корона».

11.08.2020 02:27 В Минске на проспекте Пушкина люди ставят баррикады из скамеек, передает Onliner. В ответ бойцы ОМОН вытесняют людей и кидают в них светошумовые гранаты.

11.08.2020 02:44 В Минске бойцы ОМОН направляются в сторону района Каменная горка. Видео публикует «Радыё Свабода».

11.08.2020 07:24 Гильза от травматического патрона «Барьер», найденная в районе метро «Пушкинская» после разгона протестующих.

11.08.2020 08:37 Светлана Тихановская в Литве, сообщил в твиттере глава МИД страны Линас Линкявичюс.