Беларусь после выборов. День третий

11.08.2020 10:22 Телеграм-канал Nexta публикует видео, на котором задержанные лежат на асфальте под надзором людей в темной форме, вооруженных дубинками. Действие происходит во дворе, огороженном бетонным забором с мотками колючей проволоки поверху. Беларусь после выборов. Онлайн Насколько позволяет различить качество съемки, люди лежат вплотную друг другу лицами вниз и без движения. На охранающих их силовиках надеты балаклавы, один из сотрудников сидит на стуле, остальные прохаживаются по территории. По утверждению канала, видео снято утром возле Октябрьского РУВД Минска.

11.08.2020 10:23 Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что кандидатку вывезли из страны сами белорусские власти, передает TUT.by. По словам Ковальковой, отъезд Тихановской был условием освобождения главы ее штаба Марии Мороз. «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — утверждает Ковалькова. Мороз задержали в день выборов вместе с еще несколькими людьми из штаба Тихановской. Утром 11 августа стало известно, что Тихановская находится в Литве.

11.08.2020 11:05 Адвокат «Правозащиты Открытки» в Минске Антон Гашинский рассказал «Медиазоне», что в суд города Жодино не поступали материалы административного дела в отношении журналиста «Медузы» Максима Солопова. «Сейчас адвокат проверяет ИВС, там он или нет. Если нет, будем по более серьезным правоохранительным органам искать — СК, КГБ — не преследуют ли его по уголовному делу», — пояснил Гашинский. Жодино находится неподалеку от Минска. Туда иногда отвозят задержанных в столице. При этом на картах Жодино нет ИВС, а только СИЗО. Правозащитница Анастасия Лойко пояснила «Медиазоне», что ИВС находится при отделении гражданства и миграции ГОВД Жодино. Максима Солопова задержали в ночь на 10 августа. С тех пор где он — неизвестно. Обновлено в 12:02. Добавлен комментарий Лойко.

11.08.2020 11:18 Светлана Тихановская записала видеобращение после отъезда в Литву. «Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и предала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. <...> Но, знаете, не дай бог оказаться перед тем выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста: ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала кандидатка в президенты Беларуси. Обновлено в 12:55. В новости уточнена цитата Тихановской.

11.08.2020 11:26 Государственный телеканал ОНТ без ссылки на источник передает, что погибший во время протестов в Минске ранее отбывал наказание по делу об убийстве. Ранее пресс-служба МВД Беларуси сообщила о смерти протестующего, который «пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей». По версии милиции, устройство взорвалось в у мужчины в руке, он получил травмы, несовместимые с жизнью. «Наша Нiва» писала, что демонстрантов обстреливали. Ранее «Еврорадио» и Onliner сообщали, что силовики бросали в митингующих светошумовые гранаты.

11.08.2020 11:46 В телеграм-канале «Мая краiна Беларусь» сообщили о забастовке на электротехническом заводе имени Козлова в Минске. В твиттер-аккаунте «Белорусский партизан» утверждают, что работники устроили митинг. «Руководство предприятия уточнило, что сотрудников возмутили вчерашние события в белорусской столице, потому что кто-то из них и их детей пострадали в ходе инцидентов», — говорится в посте. В приемной руководителя завода «Медиазону» заверили, что информации о забастовке у них нет. Тоже самое сказали в приемной изданию «Наша Нiва». «Первый раз слышу, не знаю», — ответила сотрудница приемной. Она посоветовала обратиться к заместителю начальника по идеологической работе, но он не взял трубку. Сотрудница отдела маркетинга и торговли заверила, что «забастовки нет». По ее словам, на заводе «создался актив». На уточняющий вопрос женщина посоветовала позвонить главе профсоюза работников предприятия, но тот не ответил на звонок. Nexta опубликовала запись, на которой видны несколько десятков человек, они хлопают. «Вышел директор завода — намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать», — утверждает издание. Протестующие выдвинули несколько требований, передает телеграм-канал Nexta live. Сотрудники завода потребовали прекратить насилие в отношении протестующих и провокации «для оправдания действий силовиков», освободить задержанных во время митингов и «включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов».

11.08.2020 12:09 Правозащитница Анастасия Лойко сообщила «Медиазоне», что в городе Жодино по административным делам осудили около 20 задержанных во время протестов в Минске 10 августа.



По ее словам, большинству назначили по 10 суток ареста.

11.08.2020 12:17 Nexta опубликовала фотографию листовки с призывом к общенациональной забастовке 11 августа. Телеграм-канал утверждает, что ее повесили на Жабинковском сахарном заводе. «Лукашенко украл наши голоса и объявил себя победителем выборов, наплевав на мнение народа. Мирные протесты белорусов пытались жестко подавить силовики и военные. Мы устали это терпеть и объявляем общенациональную забастовку», — говорится в обращении. Авторы листовки потребовали признать Светлану Тихановскую президентом Беларуси, освободить всех политических заключенных и провести «новые честные выборы». «Медиазоне» удалось дозвониться только по одному из номеров, указанных на сайте предприятия. В приемной, выслушав вопрос корреспондента, бросили трубку. Nexta передает, что завод полностью остановил работу. «Рабочие собрались в ДК и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований», — говорится в сообщении.

11.08.2020 12:32 На телеграм-канал Nexta Live подписались более 1 млн человек. Судя по скриншоту прироста аудитории, еще 8 августа у канала было менее 400 тысяч подписчиков.

11.08.2020 12:39 Следственный комитет Беларуси пригрозил изымать у протестующих машины, которыми перекрывают улицы во время протестов. Об этом сообщает государственный телеканал ОНТ. «Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами», — сказали в СК.

11.08.2020 12:44 Nexta live сообщает, что сотрудники маргаринового завода в Минске массово покинули рабочие места. «Нет такого. У нас все на работе», — сказали «Медиазоне» в приемной предприятия.

11.08.2020 12:55 В МВД Беларуси подтвердили, что главного редактора «Нашей Нiвы» Егора Марциновича задержали в ночь на 11 августа. Об этом сообщает Euroradio со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов. Ночью журналист успел подать коллегам условный сигнал о задержании. С тех пор он не выходил на связь.

11.08.2020 12:58 Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от властей Беларуси скорейшего освобождения российских журналистов. Об этом сообщают РИА «Новости».

11.08.2020 13:13 Провластный анонимный телеграм-канал «Желтые сливы» без ссылки на источник выложил видео со Светланой Тихановской. На записи женщина сидит на диване, за ее спиной — окна с закрытыми жалюзи. Судя по взгляду кандидатки в президенты, она зачитывает текст: «Уважаемые граждане республики Беларусь. Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь к тем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции. Не выходить на площадь и не подвергать вашу жизнь опасности. Берегите себя и своих близких». Когда записано видео, не уточняется. Опубликованный «Желтыми сливами» ролик почти сразу же репостнуло государственное информационное агентство «Белта», а через некоторое время — гостелеканал ОНТ. Утром 11 августа стало известно, что Тихановская находится в Литве. Вскоре ее доверенное лицо Ольга Ковалькова рассказала, что отъезд кандидатки был условием освобождения главы ее штаба Марии Мороз. «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — утверждала Ковалькова. У анонимного телеграм-канала «Желтые сливы» чуть больше 6,6 тысяч подписчиков. Основной контент: разоблачение «погромов» как инспирированных «кукловодами» из-за границы. Протестующих авторы канала называют либо «погромщиками», либо «провокаторами».

11.08.2020 13:29 МВД Беларуси сообщило, что во время протестов в ночь на 11 августа по всей стране задержали более 2 тысяч человек. «Массовые сборы граждан» прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке, говорится в сообщении. «Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств», — утверждают в МВД. По данным милиции, пострадал 21 силовик, пятеро госпитализированы. В Минске протестующие запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, водители «стопорили движение», отметили в ведомстве. Кроме того, «отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями», добавили в милиции.

11.08.2020 13:54 В Минске пропал корреспондент Znak.com Никита Телиженко, сообщает издание. Россиянин освещал в Беларуси выборы президента и акции протеста, но 10 августа с 18:46 минут по белорусскому времени перестал выходить на связь. В этот момент он находился на улице Немига, где в 19:00 должны были собраться протестующие. По мнению редакции, их корреспондента задержали. Ночью его телефон стал доступен, но на него никто не отвечает. Сейчас местоположение Телиженко неизвестно.

11.08.2020 13:54 Задержанный во время протестов в Минске фотокорреспондент информационного агентства «Россия сегодня» Илья Питалев находится в СИЗО города Жодино, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Последний раз журналист выходил на связь вечером 10 августа.

11.08.2020 14:05 Видео со Светланой Тихановской записали 10 августа до отъезда в Литву, сообщил источник «Медиазоны» в ее окружении. Источник уверен, что кандидатку вынудили зачитать текст на камеру, и объясняет, что именно поэтому она сегодня утром записала новое обращение, когда оказалась в безопасности. Ранее провластный анонимный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с Тихановсокой, на котором она призвала белорусов не выходить на протесты. Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала, что 10 августа Тихановская несколько часов находилась с силовиками без адвоката, передает Kyky. «Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожем на видеотехнику — результат вы знаете», — передала Колесникова. Она также прокомментировала видео, опубликованное в телеграм-канале «Желтые сливы»: «Человек, который три часа находится в одиночестве с двумя представителями силовых структур, может прочитать любой текст». Утром 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова рассказала, что отъезд кандидатки был условием освобождения главы штаба — Марии Мороз. Канал «Желтые сливы» называет митингующих белорусов «погромщиками» и «провокаторами», а также публикует разоблачение «погромов» как инспирированных «кукловодами» из-за границы. Обновлено в 14:30. Добавлен комментарий Колесниковой.

11.08.2020 14:16 Жители Минска несут цветы на место смерти протестующего, сообщает TUT.by. «Возле станции метро "Пушкинская", у выхода к кинотеатру "Аврора" — десятки гвоздик и пару десятков человек. Проезжающие мимо автомобили гудят», — передает издание. МВД Беларуси сообщило о смерти протестующего вечером 10 августа. Как утверждает ведомство, мужчина «пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей», которое взорвалось у него в руке. По информации «Наша Нiва», у метро «Пушкинская» митингующих обстреливали. Euroradio и Onliner писали, что силовики бросали в протестующих светошумовые гранаты.

11.08.2020 14:44 В Минске бойцы ОМОН разогнали людей, поддержавших протестующих на электротехническом заводе имени Козлова, передает Euroradio. По информации издания, задержали как минимум двоих человек. Некоторые сели в машины и уехали, но за ними погнались люди в штатском, сообщает Euroradio. О забастовке на заводе стало известно ранее днем.

11.08.2020 14:59 Врачи минских больниц рассказали TUT.BY о пациентах, получивших тяжелые травмы во время протестов 9 и 10 августа. Так, по словам одного из медиков, пожелавшего сохранить анонимность, в ночь на 10 августа в 4-ю больницу поступил пациент с пулевым ранением кишки. У него также был поврежден мочеточник и ребра. Из пациента вытащили две резиновые пули, которые, по словам мужчины, в него попали с расстояния в десять метров. «На данный момент известно, что он в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких», — добавил врач. Другому пациенту 4-й больницы с открытой черепно-мозговой травмой делали срочную трепанацию черепа. «На момент поступления у человека из ушей текла спинно-мозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен», — рассказал собеседник TUT.BY. Другой медик уточнил изданию, что пациент получил травму от светошумовой гранаты. Кроме того, врачи рассказали, что из района станции метро «Пушкинская» в БСМП люди принесли 32-летнего пострадавшего от светошумовой гранаты. Ему ампутировали дистальную часть стопы. О пациенте со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой также рассказал медик 2-й больницы Минска.

11.08.2020 15:00 Светлане Тихановской на год выдали литовскую визу, сказал на пресс-конференции глава МИД Линас Линкявичюс.



11.08.2020 15:05 В Минске на станции метро «Купаловская» мужчина встал на рельсы перед поездом с плакатом «Прекратите калечить и убивать людей», сообщает «Радио Свобода — Беларусь». В минском метрополитене прокомментировали акцию. «В 14:35 на станции Октябрьской пассажир спрыгнул на пути. Затем он был извлечен оттуда сотрудниками метрополитена. В 14:40 движение было восстановлено. Работаем в штатном режиме. Приносим извинения на временные неудобства», — приводит сообщение метрополитена Onliner. Обновлено в 15:18. Добавлен комментарий представителей метрополитена.



11.08.2020 15:13 Задержанного во время протестов в Минске фотокорреспондента информационного агентства «Россия сегодня» Илью Питалева вышлют в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское МВД. Журналисту запретят въезд в Беларусь. Питалев перестал выходить на связь вечером 10 августа. Позже его нашли в СИЗО города Жодино.

11.08.2020 15:14 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предположил, что Светлана Тихановская не добровольно уехала из Беларуси. Об этом сообщает литовское издание Delfi со ссылкой на агентство новостей ELTA. «Сейчас она отдыхает в Литве, посмотрим, какими будут ее дальнейшие планы и намерения. Могу только сказать, что она в безопасности и находится в Литве. Я не думаю, что она намеревалась уехать из Беларуси, но это был ее единственный выход», — сказал глава МИД.

11.08.2020 15:25 В Минске на Пушкинской площади, где днем ранее погиб протестующий, собрались местные жители, передает Euroradio. «В переходах массово покупают цветы. Машины сигналят. Милиции пока нет. Станцию метро "Пушкинская" закрыли для пассажиров», — отмечает издание. На видео слышно, как люди скандируют «Выходи».

11.08.2020 15:33 Белорусское государственное агентство «Белта» опубликовало в телеграм-канале видео, на котором предположительно запечатлены задержанные во время протестов. Видео называется «Задержание провокаторов беспорядков». На записи видны люди, которые лежат или сидят на четвереньках лицом в пол. У одного из задержанных можно разглядеть нацистские татуировки, в том числе со свастикой. Его лицо в крови. Двое мужчин представляются туристами из России. Еще один задержанный говорит, что у него 12 судимостей. Одного из задержанных «Медиазона» опознала как координатора «Открытой России» Артема Важенкова из Твери. Сотрудница «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко опознала еще одного задержанного на видео «Белты». По ее словам, это активист «Открытой России» Игорь Рогов. Ранее «Открытая Россия» сообщала «МБХ медиа», что Важенков и Рогов задержаны Минске. «Последняя связь с ребятами была в 19:54 в понедельник. По их номеру отвечает посторонний человек. Говорит, что он друг», — рассказывала координатор организации Татьяна Усманова.

11.08.2020 15:40 В Минске на Пушкинской площади бойцы ОМОНа разгоняют жителей, которые принесли цветы на место смерти протестующего, передает Euroradio. По информации издания, на площади находятся около 20 силовиков.

11.08.2020 16:03 Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал фотографию, на которой силовики в масках сидят в машине скорой помощи. «Около Дворца Республики катаются такие вот странные скорые с водителями в масках. Достоверность фотографии подтверждена», — говорится в сообщении. Позже еще одну фотографию силовиков в машине скорой помощи опубликовал телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем». Ранее в ночь на 11 августа очевидец «Медиазоны» и «Белсат» сообщали, что во время протестов в Минске силовики приезжают к протестующим под видом врачей.

11.08.2020 16:17 Житель Минска Юрий Мелешкевич, член совета правоцентристской партии БНФ, рассказал «Медиазоне. Беларусь» о своем задержании из-за съемки велопробега. Его вместе с остальными 80 задержанными доставили в изолятор в городе Жодино, но отпустили на свободу 10 августа, так как его протокол не успели рассмотреть. «Они бросили меня на заднее сиденье микроавтобуса и дальше просто ездили по проспекту: подрезали, выскакивали и тянули велосипедистов», — рассказал Мелешкевич.

11.08.2020 16:21 Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с блокировкой дорог автомобилями во время протестов в Минске, сообщает ведомство. Дело возбудили по части 1 статьи 310 УК РБ (умышленное блокирование транспортных коммуникаций). «Установлено, что на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке и повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере», — говорится в сообщении СК. В ведомстве подчеркнули, что осмотрели место и зафиксировали «следовую картину». Там же напомнили, что уголовная ответственность за возведение баррикад и блокирование дорог может составить до 10 лет лишения свободы.

11.08.2020 16:45 В Беларуси в медицинских учреждениях находятся чуть больше 200 пострадавших во время уличных акций протеста, сообщает Минздрав республики. «На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано», — сообщает ведомство.

11.08.2020 17:41 Житель Минска рассказал TUT.BY, что стал свидетелем гибели протестующего около станции метро «Пушкинская». По его словам, происшествие он видел со своего балкона. Минчанин рассказал, что около 23:00 молодой человек выбежал к цепи ОМОНа, которая перекрывала перекресток. «И он что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал. К нему сразу подошли несколько омоновцев и его унесли», — рассказал свидетель. Накануне республиканское МВД сообщило о гибели протестующего. По утверждению пресс-службы, погибший пытался бросить взрывное устройство в строну правоохранителей, но оно взорвалось у него в руке.

11.08.2020 17:44 Как выяснила «Медиазона», вчера и сегодня силовики могли использовать не гражданские автомобили «скорой помощи», а машины медицинской службы Внутренних войск. О них рассказывало издание Onliner, они упоминаются в документах Госстандарта РБ. В частности, на фотографиях, которые публиковали телеграм-каналы, видно часть надписи «Медыцынская служба»; также видно, что на машине отсутствуют проблесковые маячки на крыше и какие-либо эмблемы на капоте. Герба Внутренних войск на машине не видно: судя по фото Onliner, он располагается со стороны пассажирской передней двери. На фото Onliner можно заметить и видеокамеры, установленные над передним боковым стеклом и на задней части автомобиля. Такие же камеры видны и на снимках, распространяемых телеграм-каналами. При этом очевидцы с места событий сообщали, что эти машины использовались не для перевозки раненых, а для перемещения и для нападения на протестующих.

11.08.2020 18:07 Правозащитники из организации «Вясна» опубликовали на своем сайте имена почти 900 задержанных в ходе протестов 9 и 10 августа. Всего за эти дни были задержаны около трех тысяч человек, список дополняется.



В некоторых случаях уточняются время или место задержания, а также другие известные подробности: был ли человек отпущен, или где он находится сейчас, указываются подробности — работает ли он журналистом, был ли наблюдателем на выборах или избит силовиками.

11.08.2020 18:11 «Радые Свобода» и телеграм-каналы публикуют фотографии тяжелой гусеничной техники в Минске. Как выяснила «Медиазона», это тяжелый армейский бульдозер (инженерный танк) БАТ-2 «Путепрокладчик БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладывании колонных путей, подготовке и содержании войсковых дорог», — написано на сайте Министерства обороны Беларуси.

11.08.2020 18:18 Журналиста Станислава Ивашкевича нашли в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, сообщает издание «Проект» со ссылкой на адвокатов. «Сегодня будет суд, но что именно ему вменяют, пока неизвестно — ясно лишь, что статья административная. К нему выехал адвокат», — пишут журналисты.

11.08.2020 18:21 В разных городах Беларуси пропал мобильный интернет, сообщают издания страны со ссылкой на своих сотрудников и читателей. Так, Tut.by пишет о проблемах с мобильным интернетом в Минске, не работает он и у корреспондентов «Медиазоны», «Наша Нива» сообщает, что пропал мобильный интернет в Бресте, Гомеле, Барановичах, Жлобине и Кобрине.

11.08.2020 18:32 В Минске закрыты некоторые станции метро. По данным «Нашей Нивы», закрыты семь из них на вход и выход, поезда на них не останавливаются. По данным Euroradio, закрыты центральные станции «Октябрьская» и «Площадь Ленина». «Sputnik Беларусь» пишет, про «Немигу», «Купаловскую», «Фрунзенскую», «Молодежную».

11.08.2020 18:39 В Могилеве пропали журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов». Отмечается, что они «успели отправить коллегам SOS-сообщение». Скребунова и Сидоревский ранее упоминались как журналисты-фрилансеры, которых судили за репортаж про оппозиционного активиста для канала «БелСАТ», вещающего из Польши.

11.08.2020 19:13 Девушку-стрингера, которая сотрудничала с видеоагентством Ruptly медиахолдинга RT, выпустили из изолятора в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости». О задержании девушки-стрингера стало известно днем 10 августа, связи с ней не было.

11.08.2020 19:28 «Би-би-си» нашла владельца автомобиля, который, как утверждает белорусский государственный телеканал ОНТ, принадлежит «организаторам массовых беспорядков». В машине, уверяют сотрудники телеканала, лежали «амуниция, палатки и другие предметы для организации уличных беспорядков». Владелец автомобиля — кинопродюсер из Москвы Вальдемар Грубов. По его словам, он давно хотел забрать машину, но не мог сделать этого из-за пандемии. «Полгода уже там стоит, мы там снимали сериал для канала ТВЦ. Там палатки, чайники и прочие вещи, необходимые для съемочной группы», — рассказал Грубов.

11.08.2020 19:28 Жена незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало и соратница Светланы Тихановской Вероника Цепкало записала видеообращение из Москвы, куда она уехала перед президентскими выборами. «Единственный легитимный президент в стране — это ты», — обращается она к Тихановской. «ОМОН, силовики — остановитесь! Кого вы защищаете? Нелегитимного Лукашенко, который отдает вам устные приказы? Ваша жизнь и свобода того стоят? Как вы будете спать по ночам? Как вы будете смотреть в глаза детям и внукам? Как вы будете дальше жить? Неужели Лукашенко всего этого действительно стоит?» — говорит Цепкало силовикам. Она также обращается ко «всему мировому сообществу» с просьбой признать Тихановскую избранным президентом Беларуси и «остановить кровопролитие».

11.08.2020 19:46 На крыше Центра изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске заметили снайперов, передает издание KYKY. У здания собрались около 500 человек, которые пытаются выяснить, где находятся их задержанные родственники и знакомые.

11.08.2020 20:00 Издание Daily Storm публикует видео задержания корреспондента «Медузы» Максима Солопова в Минске.

11.08.2020 20:09 Выборы в Беларуси «не были ни свободными, ни справедливыми», говорится в официальном заявлении Европейского союза. В документе говорится про применение «непропорционального и неприемлемого насилия» со стороны властей, которое привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям у многих участников протестов. «Мы призываем белорусские власти немедленно и безусловно освободить всех задержанных», — подчеркивают в ЕС. В союзе допускают, что в отношении «лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов» могут быть «применены меры».

11.08.2020 20:09 Читатели сообщили изданию TUT.by, что в Бресте около 10 бойцов ОМОН «целенаправленно бросились» на их корреспондента Станислава Коршунова и жестко задержали его. Связи с журналистом нет.

11.08.2020 20:13 Задержанного в Минске журналиста «Медузы» Максима Солопова освободили, сообщает издание со ссылкой на посольство России в Беларуси. Солопова отпустили из изолятора и передали сотрудникам посольства. Вскоре его отвезут на границу России.

11.08.2020 20:22 Несколько человек встали на колени перед бойцами внутренних войск, противостоящими протестующим в районе станции метро «Пушкинская», передает «Белсат». Они спрашивают военных, сколько им заплатили за участие в разгоне протестов, и уговаривают не применять насилие.

11.08.2020 20:31 В минском микрорайоне Серебрянка слышны звуки стрельбы и взрывов, сообщает «Радыё Свабода». Информацию подтверждает собеседник корреспондента «Медиазоны», живущий в этом районе, а также «Наша Нiва», которая добавляет, что «ОМОН напал на мирных демонстрантов, которые просто гуляли по тротуарам».

11.08.2020 20:35 Канал «Белсат» сообщает про задержание своих сотрудников Павла Потапова и Ивана Муравьева, которые ехали на машине и снимали происходящее на телефоны. Вероятно, речь идет о Минске, однако точная информация не приводится. В сообщении канала говорится, что машину остановили сотрудники ГАИ, которые «просмотрели галерею в телефонах, она им не понравилась», после чего журналистов задержали и увезли в неизвестном направлении.

11.08.2020 20:55 В Минске вышел на свободу задержанный журналист Станислав Ивашкевич. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов. По данным организации, журналиста оштрафовали на 30 базовых величин. За что именно Ивашкевич получил штраф, не сообщается.

11.08.2020 21:10 В Минске у станции метро «Пушкинская» силовики забирают флешки у репортеров и ломают им камеры. «Наша Нiва» пишет, что оператора TUT.by Всеволода Зарубина ударили по ноге. Кроме того, силовики разбили ему камеру и забрали флешку с видео. Как сообщает «Еврорадио», флешку забрали также у фотографа «Нашей Нiвы» Надежды Бужан. Кроме того, силовики ударили по камере фотографа Associated Press Сергея Грица. «Нашей Нiвы» добавляет, что камеру Грицу в итоге разбили.

11.08.2020 21:18 Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев призвал не трактовать задержания российских журналистов как угрозу двусторонним отношениям, передает «Спутник Беларусь». Полной цитаты Мезенцева издание не приводит.

11.08.2020 21:22 В Минске в районе станции метро «Пушкинская» силовики выливают воду из пятилитровых бутылок, стоящих под скамейками. Об этом «Медиазоне» рассказал очевидец. Он предполагает, что воду оставили местные жители для протестующих.

11.08.2020 21:28 В Гродно сотрудники милиции задержали и сильно избили тележурналиста ️Яна Романа, сообщает Hrodna.Life. Роман рассказал, что его задержали 10 августа возле здания Октябрьского РОВД в Гродно, где он пытался выяснить информацию про коллегу Александра Саенко, задержанного днем ранее. Около РОВД в этот момент собрались до 150 человек; в 17:30 приехал ОМОН и разогнал собравшихся. Ян Роман получил несколько ударов по лицу и был задержан. «Мы пошли к магазину, и в тот момент приехал еще один омоновский бус, и стали выбегать сотрудники. Мне сразу удар ногой — выскочили зубы и разбились очки». По словам Романа, ему выбили четыре зуба и избили на земле дубинками. Уже в РОВД он вызвал скорую помощь из-за повышенного давления; сегодня в 12 часов его отпустили с небольшим штрафом.

11.08.2020 21:28 В Минске еще у двух фотокорреспондентов забрали флешки с материалами. Как сообщает TUT.by, речь идет об их репортерах Вадиме Замировском и Дарье Бурякиной. Кроме того, передает «Радыё Свабода», возле посольства Франции задержаны корреспондент Onliner.by Влад Борисевич и находящийся вместе с ним оператор.

11.08.2020 21:42 Активист «Открытой России» Игорь Рогов, задержанный в Минске, на свободе. Как сообщает «Открытка», его отпустили «под условием немедленного выезда» из страны. Где сейчас находится задержанный вместе с ним координатор «Открытой России» Артем Важенков, до сих пор не известно.

11.08.2020 21:46 Студенческий телеграм-канал «отчислено» опубликовал видео, на котором видно, как силовики дважды стреляют по мужчине, стоящему посреди дороги. После первого выстрела протестующий начинает шататься, а затем падает на землю. Судя по записи, инцидент произошел в районе станции метро «Пушкинская» в Минске.

11.08.2020 21:53 Из изолятора временного содержания в Жодино отпустили корреспондента Znak.com Никиту Телиженко, сообщает издание. «Сейчас он едет в Смоленск вместе с недавно освобожденным журналистом РИА "Новости" и представителями консульского отдела МИД РФ в Белоруссии, которые и забрали его из изолятора», — написал Znak.com.

11.08.2020 21:55 Представительница объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова записала видеообращение, призвав действующую власть остановить насилие в отношении протестующих. «Мы с болью смотрим на то, что происходит в стране. Мы просим действующую власть не игнорировать волю людей. Не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не забирать ее дубинкой, не закрывать в камерах. Мы видим на улице обычных людей, которые хотят перемен», — сказала Колесникова.

11.08.2020 21:56 В Минске протестующие перекрыли проспект Рокоссовского в микрорайоне Серебрянка. Об этом сообщает «Радыё Свабода». Машины встали на проезжей части и сигналят. Два милицейских автомобиля выехали из пробки на газон, развернулись и поехали в другую сторону. Издание добавляет, что бойцы ОМОН взламывает двери подъездов на проспекте Рокоссовского, где прячутся люди. Силовики задерживают демонстрантов.

11.08.2020 22:04 В Гомеле автозак сбил протестующего, рассказал «Медиазоне» очевидец. Об этом же пишет «Радыё Свабода». Как сообщил собеседник «Медиазоны», человек выбежал из-за автозака, и в этом время его сбила другая служебная машина. После пострадавший смог убежать. В городе перекрыта для личного транспорта улица Советская, люди идут по улице Кирова. Силовиков забрасывают яйцами.

11.08.2020 22:24 В Минске рядом с торговым центром «Корона» в микрорайоне Уручье заметили бронеавтомобиль Dajiang с пулеметом на крыше. Фотографии публикует телеграм-канал «Страна Для Жизни LIVE». Conflict Intelligence Team отмечает, что в Беларуси такие автомобили называют «Драконами». Издание «Авторевю» писало, что они есть на вооружении сил специальных операций.

11.08.2020 22:36 В минском районе Каменная Горка идут столкновения между протестующими и силовиками, передает TUT.by. По информации издания, демонстранты перекрыли выезд из города. «Наша Нiва» пишет, что митингующие разбирают тротуары и и бросают плитку в автозаки. Корреспондент «Радыё свобода» сообщает, что протестующие начали строить баррикады из мусорных баков и камней. Бойцы внутренних войск бросают в заграждения светошумовые гранаты. Перед этим протестующие кинули петарды в автозак, нескольких человек задержали.

11.08.2020 22:37 В Гродно на улице Советских пограничников задерживают протестующих, сообщает TUT.by. Фотографа издания окружили бойцы ОМОН и заставили удалить несколько фотографий со словами: «Не снимать сотрудников! У вас будут проблемы!».

11.08.2020 22:40 Телеграм-канал NEXTA опубликовал видеозапись очевидца из минского микрорайона Уручье, где сотрудники ГАИ остановили нескольких байкеров и ожесточенно избивают лежащих возле мотоциклов дубинками и руками. Милиционеры не обращают внимания на крики с другой стороны улицы и угрожают байкерам пистолетом. В конце видео один из сотрудников, по всей видимости, направляет оружие в сторону сигналящей машины, которая проезжает мимо.

11.08.2020 22:45 Фотокорреспондентка «Белсата» получила резиновую пулю в копчик, передает издание. «Она в порядке», — отмечает канал. Другие подробности не приводятся.

11.08.2020 22:53 В Лиде ОМОН применил резиновые пули и светошумовые гранаты против протестующих, которые не вели себя агрессивно. Об этом «Медиазоне» рассказал очевидец событий. В ответ люди стали кидать камни в милицейские машины.

11.08.2020 22:56 В Серебрянке силовики перегородили тротуар и зеленую зону, выстроившись цепочкой.

11.08.2020 23:06 Русская служба «Би-би-си» сообщает, что в Минске силовики напали на съемочную группу канала из трех журналистов, причем у всех были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси. Журналисты были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Нападавшие — несколько мужчин в черной униформе без опознавательных знаков — сначала потребовали показать аккредитацию, затем один из них сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал у него камеру и попытался ее сломать. Попытки коллег журналиста «Би-би-си» убедить силовиков вернуть карточку привели к тому, что омоновцы избили оператора и нанесли несколько ударов по его камере. При этом журналистов не стали задерживать.

11.08.2020 23:18 Собеседник «Медиазоны», живущий в минском районе Серебрянка, сообщает о серии мощных взрывов, которые громче тех, что произодят светошумовые гранаты — он сравнивает их со звуками разрывов гранат из гранатомета. Это подтверждает канал «Беларусь головного мозга», где говорится о «трех громких взрывах в Серебрянке».

11.08.2020 23:27 В Минске бойцы ОМОН зачищают дворы возле метро «Каменная горка». Об этом сообщает корреспондент «Радыё свобода». Протестующие кидают в силовиков бутылки, журналист слышал выстрелы очередями. Бойцы ОМОН на джипах останавливают машины демонстрантов.

11.08.2020 23:36 В Уручье силовики вытаскивают водителей из машин посреди проспекта и бьют, передает Nexta. Канал считает, что это сотрудники ГАИ.

12.08.2020 00:35 В приемное отделение 10-й городской клинической больницы Минска поступают пострадавшие во время столкновений в районе Каменной Горки, передает Onliner. У одного из пострадавших окровавлено лицо — резиновая пуля попала в район глаза. Другой говорит, что ехал на машине и снимал происходящее на телефон; силовики вытащили его из салона и избили.

12.08.2020 00:37 Телеграм-канал «Отчислено» публикует видео, снятое, как утверждается, в Гродно. На съемке видна армейская бронемашина, остановившаяся на проезжей части, и люди в форме, окружившие стоящий на обочине универсал с разбитым лобовым стеклом и открытыми дверями. Судя по всему, автомобили только что столкнулись. «Разбил машину!» — комментирует эту сцену голос за кадром. Ранее «Белсат» в своем телеграм-канале со ссылкой на сообщение врача рассказал о столкновении БТР с автомобилем на улице Декабристов в Гродно. В сообщении говорилось о четырех погибших, «Белсат» подчеркивал, что информация — неподтвержденная. Впоследствие издание «Наша Нива» написало, что с журналистами связался человек, утверждающий, что довез до больницы женщину и ее дочь примерно пяти лет, которые находились в машине и пострадали при столкновении. «Пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужа задержали, — говорит собеседник издания. — Вижу разбитый авто и женщина в крови с ребенком на руках, девочка кричала. Они говорили что не сигналили, просто ехали. Силовики сказали им что они сами виноваты»

12.08.2020 00:38 В минском микрорайоне Серебрянка проходят столкновения протестующих с силовиками. РИА «Новости» передает, что разбит автозак, это подтверждает «Еврорадио». Кроме того, судя по видео с места событий, в микрорайне строят баррикады. Об этом же сообщает Onliner. Читатель «Медиазоны» около 00:10 сообщил, что в микрорайоне продолжают раздаваться звуки взрывов — более мощные, чем от светошумовых гранат. Также он заметил несколько групп автомобилей скорой помощи.

12.08.2020 01:13 Издание Naviny.by пишет, что силовики преследуют протестующих по дворам в разных районах Минска. Так, сразу несколько десятков силовиков прочесывают дворы на пересечении проспекта Независимости и улицы Острошицкой. Издание добавляет, что к торговому центру «Рига» прибыли броневики, водометы и автозаки. Там силовики с помповыми ружьями также направились во дворы; доносятся звуки выстрелов.

12.08.2020 01:46 «Наша Нiва» пишет, что в Жабинке Брестской области кто-то бросил в микроавтобус омоновцев коктейль Молотова; когда именно произошел инцидент, из сообщения издания неясно. 10 августа в городе прошел митинг против фальсификации выборов, были задержанные. На следующий день рабочие градообразующего сахарного завода потребовали освобождения своих коллег. «Наша Нiва» приводит рассказ женщины, чья мать стала свидетельницей поджога; по ее словам, «бутылка залетела прямо в колесо бусика омоновца, колесо начало гореть, омоновец сразу же потушил, мимо как раз проходил мужчина, но летела бутылка Молотова со стороны парка, но омоновцы решили, что мужчина кинул, и кинулись на него избивать».