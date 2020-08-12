Беларусь после выборов. День четвертый

12.08.2020 08:30 В Беларуси Следственный комитет возбудил дело об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ) в отношении российских координаторов «Открытой России» Артема Важенкова и Игоря Рогова, сообщает «Белта». «Данные граждане были задержаны в Минске в 2:00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения», — утверждают в ведомстве. Беларусь после выборов. День третий Сейчас Важенков и Рогов находятся в статусе подозреваемых. В ведомстве подчеркивают, что в России «Открытая России» имеет статус «нежелательной организации», а у Рогова с Важенковым не было аккредитации, чтобы наблюдать за выборами. Накануне «Белта» опубликовала видео под названием «Задержание провокаторов беспорядков», на котором избитые Рогов и Важенков лежат на земле и говорят, что приехали в Беларусь с «туристическими целями». Позже исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что Рогов на свободе. Его отпустили с условием немедленно покинуть Беларусь. Где находится Важенков — неизвестно.

12.08.2020 08:35 Государственный телеканал ОНТ сообщил, что накануне ночью «у одного из торговых центров» был задержан мужчина, раздававший деньги протестующим. «С собой у него было около десяти тысяч долларов, мужчина оказал активное сопротивление при задержании. Ранее он уже был судим за хранение и сбыт особо опасных психотропных веществ», — утверждают авторы видео. Государственное информационное агентство «Белта» со ссылкой на МВД сообщает, что мужчину задержали возле торгового центра «Дана Молл». В ведомстве утверждают, что мужчина сломал одному из полицейских нос. Кроме того, «Белта» пишет о задержании «координаторов массовых беспорядков». По информации агентства, один из задержанных, минчанин, руководил действиями соратников из номера, расположенного на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». «Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями», — сообщает агентство. «ОНТ» также утверждает, что за два дня было совершенно восемь умышленных наездов на силовиков в Минске, Барановичах и Жодино. «Во время задержания у многих активных участников столкновений была ножи, маски, радиостанции», — говорит диктор. Обновлено в 9:43. Новость дополнена информацией «Белты» о задержанном возле ТЦ. Обновлено в 10:42. Новость дополнена информацией о наездах.

12.08.2020 08:36 В Минске частично восстановлен доступ в интернет, передает TUT.by со ссылкой на своих читателей. Корреспондент «Медиазоны» в Минске подтверждает это. «Пользователи пишут, что около 6:50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и "Яндекс", восстановился доступ к онлайн-заказу такси. Зарубежные сайты, во всяком случае у части читателей, также работают без проблем», — пишет издание. Еще один корреспондент в Минске уточняет, что мобильный интернет не работает до сих пор. При этом у корреспондента, пользующегося услугами другого оператора, открылись некоторые соцсети и белорусские сайты. При этом редактор «Медиазоны» в Москве не смог открыть сайт самого TUT.by. Обновлено в 9:23. Новость дополнена информацией о работе мобильного интернета.

12.08.2020 09:12 В Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой, передает «Белта» со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующее постановление совета министров составили 11 августа. Документ вступил в силу 12 августа. «В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — передает агентство сообщение министерства.

12.08.2020 09:53 В Минске в ночь на 12 августа силовики избивали людей в магазине на Каменной горке, пишет TUT.by со ссылкой на читателя. «Внутри были в основном женщины, девушки и несколько мужчин (почти все — посетители магазина). Несколько раз ОМОН колотил в двери и бросал у входа взрывпакеты. Охрана не пускала, но они прорвались и с остервенением стали избивать мужчин. Схватили также женщину (та просто кричала, искала сына), но потом отпустили», — приводит издание слова читателя.

12.08.2020 10:19 В Минске у метро «Пушкинская» горожане вновь несут цветы и свечи на место гибели протестующего, пишет TUT.by. Ранее силовики уничтожили стихийный мемориал и разогнали собравшихся там людей.

12.08.2020 11:04 В Гомеле во время протестов в ночь на 12 августа из громкоговорителя автозака предупреждали, что «снимать запрещено», пишет «Комсомольская правда Беларусь». Эту информацию также подтвердил «Медиазоне» очевидец событий. Также, по словам очевидцев, у многих силовики требовали показать смартфоны и искали там видео с акции. «Вчера меня с другом чуть не ********* [избили]. Стою на остановке БелГут, общаюсь по телефону, выскакивают восемь омоновцев (я чуть не обосрался), говорят, чтобы быстро открыл рюкзак и показал, с кем я общаюсь по телефону <...>. Все им показал, и они быстро сели обратно и уехали. Еще сказали, чтобы шел домой», — рассказал «Медиазоне» гомельчанин.

12.08.2020 11:16 В Минске в изоляторе временного содержания на улице Окрестина у задержанных проверяли телефоны на наличие оппозиционных чатов, подписок на оппозиционный телеграм-канал Nexta, фотографий акций или подозрительных звонков, пишет «Проект» со ссылкой на освободившихся задержанных. По словам одного из задержанных, если человек отказывался давать пароль от телефона — его били, если в смартфоне находили что-то подозрительное, его уводили в неизвестном направлении.



12.08.2020 11:29 В Минске у Комаровского рынка несколько сотен девушек в белой одежде с цветами встали в длинную цепь. Люди растянулись от перекрестка улиц Хоружей — Куйбышева до Дома мебели, пишут TUT.by и «Наша Нiва». «Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильный подсчет голосов!» — говорят участницы акции. Журналисты передают, что на месте проведения акции появились два милиционера с громкоговорителями, которые просят женщин разойтись. Onliner пишет, что девушки предлагают силовикам цветы, но те отказываются. Вскоре участницы акции оставили цветы на земле и ушли.

12.08.2020 11:51 В Беларуси за три дня протестов силовики задержали и применили силу к 55 журналистам. Это следует из данных Белорусской ассоциации журналистов. По информации организации, в первый день митингов, 9 августа, силовики напали на 23 корреспондентов. Среди них задержанные в Минске сотрудники российского телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский, Николай Антипов, корреспонденты «Медузы» Максим Солопов и Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Кроме того, в Минске задержали представительницу «Белсата» Ирину Словникову. Силовики избили фотографа агентства Associated Press Мстислава Чернова и журналиста Станислава Ивашкевича. Милиционеры также задержали еще 14 журналистов в Минске, Витебске и Могилеве, Гродно и Гомеле. Некоторых из них арестовали или оштрафовали по статье 23.24 КоАП РБ (нарушение законодательства об иностранной безвозмездной помощи). На второй день протестов, 10 августа, силовики напали на 20 журналистов в Минске, Бобруйске, Бресте, Гродно и Борисове. В Минске корреспондентка «Нашей Нiвы» Наталья Лубневская получила резиновую пулю в ногу. Журналистку «Белсата» Татьяну Капитонову контузило во время столкновений между силовиками и протестующими возле метро «Пушкинская». В Бобруйске избили журналиста Алеся Чигиря. Тележурналиста Яна Романа задержали в Гродно— силовики выбили ему зубы. Романа также оштрафовали по статье 23.24 КоАП РБ. Еще 13 журналистов в Гродно, Минске и Бресте пострадали во время демонстраций 11 августа. Фотокорреспондентов Сергея Птушко и Сергея Грица избили и сломали камеры, у Грица изъяли флешку.

12.08.2020 12:11 «Открытые медиа» нашли мужчину, который, как сообщал государственный телеканал ОНТ, раздавал протестующим деньги возле торгового центра. Как передает издание, задержанный — минчанин Михаил Симаков. Его личность подтвердила «Открытым медиа» его жена Екатерина. По ее словам, Михаила задержали люди в штатском на выходе из подъезда, когда тот возвращался с деловой встречи. Симаков занимается продажей автомобилей, поэтому при нем действительно были деньги, которые он получил после очередной сделки, добавила Екатерина. У задержанного, по словам жены, есть все документы о продаже автомобилей, происхождение этих денег можно легко подтвердить. «Открытые медиа» нашли в Минске зарегистрированное на Симакова М.А. ИП, которое занимается продажей машин.

12.08.2020 12:14 В Минске преподавателя университета Джорда Вашингтона Стаса Горелика задержали по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ), пишет «Наша Нiва» со ссылкой на друга задержанного Александра Корнейчука. По информации издания, перед задержанием Горелик успел позвонить отцу. В квартире у молодого человека провели обыск и увезли его в неизвестном направлении. Стас Горелик — докторант университета Джорджа Вашингтона. Он изучает современные авторитарные режимы. В последнее время Горелик много писал о белорусских выборах.

12.08.2020 12:18 Следственный комитет Беларуси возбудил 17 уголовных дел после протестов 11 августа. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По каким статьям возбудили дела, не уточняется. Как пишет Чемоданова, за участие в митингах задержаны более тысячи человек. В результате столкновений пострадали 14 силовиков, некоторые из них госпитализированы. В Бресте, добавила пресс-секретарь, на милиционеров напала «группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». Сначала силовики предупредительно выстрелили в воздух, затем, «для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение». Чемоданова не уточняет, какое оружие использовали милиционеры. Один из демонстрантов ранен, о тяжести его травм также не сообщается. По данным Минздрава, за помощью к медикам обратился 51 пострадавший. Основные трамвы — ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки и живота, говорится в сообщении. Обновлено в 12:38. Добавлена информация о Бресте.

12.08.2020 12:27 TUT.by публикует рассказ жительницы Гродно Инны Череухо, чья пятилетняя дочь Юля накануне пострадала в дорожном столкновении с военным бронеавтомобилем. По словам женщины, центр города был перекрыт, семья выбрала объездной путь по улице Советских пограничников, но в том районе проходила акция протеста автомобилистов. — Впереди нас были Skoda и микроавтобус. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус — и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар, — вспоминает мать пострадавшего ребенка. По словам Череухо, Юле медики наложили четыре шва, у девочки «рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб». При этом мужа Инны, который также пострадал в аварии, «сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили», а на следующий день вызвали к следователю. Машину семьи Череухо с места инцидента эвакуировали на платную штраф-стоянку. О столкновении броневика с гражданским автомобилем в Гродно стало известно вчера поздно вечером; видео происшествия опубликовал телеграм-канал «Отчислено».

12.08.2020 12:44 В агрогородке Лебедево Молодечненского района сотрудники ОМОН избили и задержали местных жителей, которые пришли в сельский исполнительный комитет с коллективным обращением, сообщает «Региональная газета». Издание не уточняет, какой теме было посвящено обращение жителей Лебедево. На ролике боец ОМОН бьет лежащего на земле человека и кричит, что тот хотел продать родину. Euroradio передает, что около десяти жителей Лебедево вместе с депутатом Гримацем подали жалобу на председателя сельисполкома Тамару Дудич. По данным газеты, Гримаца также задержали.

12.08.2020 13:01 В Минске сотни людей вновь собрались у изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда свозят задержанных во время протестов, передает корреспондент «Медиазоны». Люди пытаются найти в изоляторе своих родных и передать им еду, лекарства и средства первой необходимости.

12.08.2020 13:08 «Еврорадио» узнало диагноз пострадавшего во время столкновений силовиков и протестующих в Бресте. «Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — разложение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание», — пишет издание без ссылки на источник. По данным «Еврорадио», к 6:30 утра 12 августа пострадавший был еще жив. Ранее пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова говорила, что один демонстрант был ранен после того, как «для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение»

12.08.2020 13:21 Корреспондент «Медиазоны» передает, что обстановка у минского изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда свозят задержанных во время протестов, накаляется. Люди заблокировали машину скорой помощи со включенными мигалками, которая пыталась выехать из изолятора — они требовали назвать имя пострадавшего и рассказать, что с ним произошло. После недолгого противостояния машину пропустили. Собравшиеся выкрикивают хором актуальное время — видимо, чтобы задержанные представляли, который сейчас час. Из одного окна изолятора показывается рука, которая сквозь плотную решетку машет в ответ. Вслед за скорой из ворот изолятора выезжают четыре зеленых УАЗа с силовиками в камуфляже, балаклавах и масках. Люди провожают их криками «Позор!» и «Фашисты!». На крыше здания изолятора также заметны силовики.

12.08.2020 13:43 Собравшиеся у минского изолятора временного содержания на улице Окрестина обошли здание с другой стороны: люди говорят, что слышали изнутри крики избиваемых задержанных. Корреспондент «Медиазоны» передает, что люди собрались у забора, аплодируют и скандируют: «Держитесь!».

12.08.2020 13:50 В Минске задержали шестерых волонтеров штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на адвоката Максима Знака. Силовики задержали Левона Халатряна, Антона Беленского, Артема Панасюка, Дмитрия Нагайченко и Андрея Позняка. «Предварительно известно, что их задерживали сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью, адвокатов к ним пока не допустили, но защитникам сообщили, что следственные действия будет осуществлять управление СК по Минску. Обвинение не предъявлено», — уточнил Знак. Защитник предположил, что волонтеры могут проходить по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ). «Это пока гипотеза, она не подтверждена», — добавил Знак. Кроме того, задержали также сотрудника штаба Бабарико Сергея Михеёнка, передает Kyky со ссылкой на читателей. «В 15:33 с номера друга мне позвонила его жена, сказала, что к ним ломятся в квартиру, задерживают. Друга зовут Сергей Михеёнок, жену — Таня. Сергей был в инициативной групп Бабарико, вместе с женой — независимыми наблюдателями», — пояснил собеседник издания. Обновлено в 16:12. Добавлена информация Kyky.

12.08.2020 13:57 Вечером 10 августа в Барановичах во время акции протеста силовики задерживали и избивали подростков, пишет Intex-press. Днем 11 августа родители под расписку забрали их из СИЗО №6. По словам местной жительницы Елены, ее 13-летнего сына задержали, когда тот выходил из автобуса. «Его просто выхватили, когда он выходил из автобуса. Забрали и избили», — рассказала Елена. Еще один 15-летний задержанный рассказал, что в СИЗО силовики прогнали задержанных сквозь строй: построились коридором и били проходящих через него людей дубинками и ногами. Еще один несовершеннолетний задержанный по имени Матвей после освобождения поехал в травмпункт. У него следы от дубинок на спине, на лице ссадины и травма носа.

12.08.2020 14:10 В нескольких городах Беларуси протестующие выстраиваются в длинные живые цепи. Фотографии публикует «Наша Нiва» и «Белсат». Акции проходят в Лиде, Гродно, Жодине, Гомеле и в нескольких районах Минска — Каменной горке, возле метро «Пушкинская» на месте гибели протестующего и на площади Якуба Коласа.

12.08.2020 14:54 В официальном канале Александра Лукашенко сообщается, что тот собрал совещание. «Понятно из ситуации, что найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — говорится в сообщении. Во время совещания Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси. «Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам"», — сказал Лукашенко. Кроме того, он попросил «некоторых обуржуазившихся граждан» не подделывать справки о работе, а МВД проверить исполнение этих указаний. Обновлено в 15:10. Добавлены слова Лукашенко.

12.08.2020 15:13 В Минске у метро «Пушкинская» на месте гибели протестующего проходит стихийная акция против полицейского насилия. На место акции также пришла соратница Светланы Тихановской и представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, сообщается в канале журналиста «Нашей Нiвы» Артема Гарбацевича. «Я пришла почтить память той трагедии, которая здесь произошла. Я хочу, чтобы это больше никогда не повторялось, чтобы власти нашли в себе силы остановить насилие против мирного населения», — сказала Колесникова.

12.08.2020 15:41 Российский дирижер Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, которым его наградил Александр Лукашенко в 2014 году, пишут «Дождь» и «Новая газета» со ссылкой на открытое письмо. «Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением. Ваша "черная" сила — это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили», — говорится в письме дирижера.

12.08.2020 15:42 В эфире белорусского государственного канала «Беларусь 1» сотрудников штаба бывшего кандидата в президенты страны Виктора Бабарико обвинили в организации протестов. Сюжет телеканала цитирует «Белта». «Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — говорится в выпуске «Беларусь 1». Глава штаба Бабарико Мария Колесникова ответила, что штаб Бабарико всегда говорил только о законных и мирных действиях во время избирательной кампании. «Мы неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия, и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях. У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти», — пояснила Колесникова. Обновлено в 17:44. Добавлен комментарий Колесниковой.

12.08.2020 16:10 В Гродно часть предпринимателей «Южного рынка» объявили забастовку, пишет «Наша Нiва» со ссылкой на администрацию рынка. «Сегодня в 11 часов около 250 предпринимателей закрыли торговлю и уехали», — сказал представитель администрации. Всего на рынке около двух тысяч торговых точек.

12.08.2020 16:24 Силовики начали задерживать участниц мирных акций в Беларуси. Об этом сообщает TUT.by. По информации издания, четыре женщины вышли на акцию в Смолевичах и встали в цепь. «Буквально через 20 минут подъехала белая Skoda, и троих из них задержали», — передает TUT.by. Кроме того, участниц аналогичной акции задержали в Витебске у городской ратуши. Другие подробности не приводятся. Издание также пишет о задержанных девушках в Могилеве: «Около выстроившихся в цепь женщин остановились два буса. Выбежал ОМОН, нескольких девушек забрали, остальных вытеснили на другую сторону улицы».

12.08.2020 16:48 В Минске задержанной Кристине Витушко с сахарном диабетом два дня не передают инсулин, написала в фейсбуке жительница Минска Ирина Калиновская. «СМИ, уважаемые, Кристина Витушко страдает диабетом 1 типа, ее задержали, когда она ехала забрать сына, два дня без инсулина! Это опасное для жизни состояние, просто убийство. <...> Родственники не могут дать ей лекарство, просто не принимают», — пишет Калиновская. По информации «Нашей Нiвы», 10 августа был задержан сын Витушко Мирон с друзьями. Женщина вместе с мужем Андреем обратились в РОВД Центрального района. В результате родителей задержали, а Мирона ночью отпустили.

12.08.2020 16:50 Главного редактора «Нашей Нiвы» Егора Марциновича освободили. Об этом сообщает само издание. Марцинович был в тюрьме в Жодино, пишет «Наша Нiва». Туда его доставили милиционеры. Связи с журналистом не было больше суток. Другие подробности не приводятся.

12.08.2020 17:24 МВД Беларуси прокомментировало задержания журналистов во время работы на протестных акциях. «Сегодня в интернет-пространстве активно муссируется тема задержаний журналистов. В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола», — говорится в сообщении ведомства. Как отмечает пресс-служба, вопросы работы иностранных журналистов, аккредитованных при МИДе, «взяты на личный контроль министра внутренних дел». «Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — объявил глава МВД Беларуси Юрий Караев. По данным Белорусской ассоциации журналистов, за три дня протестов силовики задержали и применили силу к 55 корреспондентам. Некоторые из них пострадали от светошумовых гранат, резиновых пуль или избиений со стороны силовиков. Часть журналистов получила штрафы или арест по статье по статье 23.24 КоАП РБ (нарушение законодательства об иностранной безвозмездной помощи).

12.08.2020 17:33 Корреспондент «Медузы» Максим Солопов рассказал о своем задержании в Минске во время акции протеста. Журналиста задержали 10 августа в центре города, избили. «Задержали какую-то девушку, какого-то несовершеннолетнего парня. Я не мог наблюдать, у меня была разбита голова, я лежал в автобусе лицом в пол. Я понимал, что если буду двигаться, получу еще больше», — рассказал корреспондент. Солопова доставили в изолятор временного содержания на улице Окрестина, где он двое суток провел в камере на восемь человек с еще 40 задержанными. «Люди проводили много времени на коленях, на растяжках. Там было очень много людей, в других местах содержания тоже было очень много людей; все эти учреждения работали не просто в усиленном режиме, а значительно превышая свои ресурсы. Это было страшно. Я человек, довольно много всего видевший, но это было страшно», — рассказал он. По словам журналиста, все это время он находился без связи, в изоляции вместе с другими заключенными и не понимал, что происходит в республике. По мнению Солопова, сотрудники ИВС не придавали особого значения тому, что он журналист. «Со мной одновременно из другой камеры или еще откуда-то привели парня, Игоря Рогова из "Открытой России". Я понял, что он россиянин. Нам сказали, что сейчас нас отправят домой. <…>Я подписал бумагу, что я работал без [журналистской] аккредитации и мне предлагается самостоятельно уехать из Беларуси с запретом на пять лет въезда», — заключил Солопов.

12.08.2020 17:50 В Минске более 300 девушек вышли на акцию на площадь Победы. Об этом сообщает «Белсат». Одетые в белое минчанки прошли по городу с цветами, чтобы возложить их к Вечному огню. Участницы акции пояснили, что протестуют против насилия со стороны государства.

12.08.2020 18:02 Станции минского метро «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы» были закрыты на вход и выход в 17:35 «в целях обеспечения безопасности пассажиров», передает TUT.by данные пресс-службы минского метрополитена. Несколькими минутами позже стало известно, что не работают также станции «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная». Поезда следуют мимо этих станций без остановок.

12.08.2020 18:06 В Пинске проходит акция женщин в белом, которые протестуют против государственного насилия против уличных выступлений.

12.08.2020 18:15 Акция женщин в белом проходит и в Жлобине.

12.08.2020 18:19 Белорусский государственный телеканал «Беларусь 24» опубликовал оперативное видео с задержанными во время протестов. «В частности на этих кадрах шестеро задержанных — четверо белоруссов и украинцы», — говорится в отрывке. За что именно задержаны молодые люди, не поясняется. Закадровый голос спрашивает у них «Будут ли они еще делать революцию?» Они отвечают «Нет» и «Никогда вообще в жизни» и отрицательно качают головами. В ролике видно, что у троих юношей разбиты лица, у девушек растрепанны волосы.

12.08.2020 18:32 Жительница Минска Мария Савчук рассказала, как ее вместе с подругой задержал у подъезда силовик в штатском. «На отказ подруги разблокировать телефон ее ударили по голове», — пишет Савчук. В милиции девушек уложили лицом в пол, связав руки пластмассовыми зажимами. «Так пришлось провести всю ночь, слушая, как сотрудники избивают других людей», — уточняет Савчук. Ночь задержанные провели в милиции, а утром их заставили два часа стоять возле стены, опустив голову вниз. «Но самое интересное случилось далее: меня, мою подругу и третью девушку очень грубо затащили в какую-то машину, заставили положить голову на колени, чтобы мы не видели, куда нас везут, и когда машина остановилась, нам начали кричать: "Бегите, ****, и прыгайте на колени в овраг", что мы и сделали. Машина тотчас уехала, а мы оказались в лесополосе за Минском», — добавила Савчук.

12.08.2020 18:35 Жители Гомеля вышли на мирный марш и выстроились живой цепью возле цирка на улице Советской. Об этом «Медиазоне» рассказал очевидец событий. По его словам, участники прошли мимо здания регионального исполнительного комитета и возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны. Всего в марше приняли участие около 400 человек, никого не задержали.

12.08.2020 18:52 В Минске задержали журналиста Евгения Васильева и корреспондента украинского телеканала «Громадське» Константина Реутского, передает Белорусская ассоциация журналистов. По данным организации, Васильева и Реутского задержали сотрудники ГАИ, сейчас связи с журналистами нет.

12.08.2020 19:02 Корреспондент Znak.com Никита Телиженко, которого задерживали в Минске, рассказал о жестоких избиениях участников протестов. По словам журналиста, в актовом зале Московского РУВД «люди лежали живым ковром в лужах крови». «Вокруг происходили жесточайшие избиения: отовсюду были слышны удары, крики, вопли», — пишет Телиженко. Милиционеры заставляли задержанных молиться и читать «Отче наш», избивая отказавшихся «всеми подручными средствами». «Ощущение было такое, что людей практически втаптывали в бетон», — вспоминает журналист. Корреспондент добавил, что один из милиционеров избивал задержанного со словами «Ты, сука, против, кого баррикады поставил, ты против меня воевать будешь? Ты войны хочешь?». Так продолжалось всю ночь, после чего людей начали переводить в камеры. «Они были рассчитаны на двух человек, а нас туда набили человек 30 (…) За первый час стены, потолок камеры покрылись конденсатом. Кто-то, устав стоять, садился на пол, но воздуха там не было совсем, и они теряли сознание, те, кто стоял умирали от жары», — уточнил Телиженко. Затем задержанных начали перевозить в другое место, уложив на полу автозака в «три слоя». «Просьбы об остановках, чтобы сходить в туалет, игнорировались. Нам просто предложили ходить под себя. Некоторые не выдерживали, ходили даже по большому. И так мы и ехали в хлюпающих испражнениях», — уверяет журналист. Как утверждает Телиженко, конвоиры говорили: «Мы только и ждем, когда вы начнете что-то жечь на улицах. И тогда мы начнем по вам стрелять, у нас есть приказ. Была великая страна, Советский союз, и из-за таких, как вы, она погибла. Потому что никто вас во время на место не поставил». Как настаивает журналист, он не знает, куда их в итоге привезли, и называет это место «тюрьмой» в Жодино. Оттуда Телиженко отправили в миграционный отдел, где выдали постановление о депортации и запрете на въезд в Беларусь, а затем передали сотруднику российского посольства.

12.08.2020 19:03 В Гомеле умер 25-летний молодой человек, которого задержали 10 августа, передает Onliner со ссылкой на неназванный источник. По информации издания, он умер 12 августа в больнице. Суд отправил молодого человека под административный арест. После суда ему стало плохо, и арестованного госпитализировали. Спасти его не удалось, пишет Onliner. «По предварительной информации, смерть не связана с задержанием», — сообщает издание.

12.08.2020 19:07 К медицинскому университету на проспекте Дзержинского в Минске вышли более 130 медиков и студентов, пишет TUT.by. Они держат плакаты «Медики против насилия» и «Остановите насилие». К ним вышел министр здравоохранения Владимир Караник и предложил уйти в актовый зал университета, но те отказались. По данным «Радыё Свабода», в акции участвуют около 200 медиков.

12.08.2020 19:18 Премьер-министр Беларуси Роман Головченко назвал сообщения о забастовках работников попыткой «создать миф о некоей дестабилизации обстановки», — передает «Белта». «Определенные ресурсы фактически пытались выдать постановочные сюжеты за протесты на предприятиях, когда посторонние люди пытались сымитировать какие-то собрания около проходной со стороны улицы», — заверил он. По словам министра, нет «никаких оснований верить этим слухам», так как власти «проверили информацию».

12.08.2020 19:18 Телеведущий Евгений Перлин объявил, что уволился с канала «Беларусь-1». «На это решение никто не повлиял, я принял его сам (…) Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь» — написал Перлин в инстаграме. Он добавил, что вел новостные передачи, трансляции «Евровидения», вечернее шоу «Макаёнка, 9» ради зрителей. «Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались», — заверил ведущий.

12.08.2020 19:26 Мать 25-летнего Александра Вихора, задержанного 10 августа в Гомеле, подтвердила «Радыё Свабода» информацию о смерти молодого человека. По словам женщины, он не участвовал в акции протеста. «Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали. И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», — рассказала мать погибшего. Она добавила, что у Вихора были проблемы с сердцем и ему стало плохо в «закрытой машине в очереди в СИЗО» — суд арестовал задержанного. «Он кричал, просил о помощи, а конвой сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике», — пояснила женщина. Затем Вихора отвезли в туберкулезную больницу. «Там Сашу выручили, но не спасли», — заключила она.

12.08.2020 19:34 Следом за Евгением Перлиным об увольнении с государственного телеканала ОНТ объявила ведущая Ольга Богатыревич. Фото заявления об увольнении она выложила в инстаграм. «Нас мало, но мы есть!» — написала Богатыревич. Первым из ведущих гостелевидения уволился ведущий новостей канала «Беларусь 1» Сергей Козлович, объявивший о своем уходе еще вчера. Обновлено в 19:41. Добавлена информация об увольнении Сергея Козловича.

12.08.2020 19:37 В Петербурге полицейские просят участниц пикетов солидарности с Беларусью замазывать на плакатах оскорбительные слова в адрес Александра Лукашенко, сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа». «Беларусь будет свободна — это пожалуйста. А вот мразь, крыса и убийца — не надо. Вы же петербурженки. Не стоит так», — передает издание слова полицейского. Силовик замазал «брань, адресованную белорусскому президенту», говорится в сообщении.

12.08.2020 19:51 Акции женщин в белой одежде с цветами в руках, которые идут шествием по улицам и выстраиваются в цепочки солидарности против государственного насилия, проходят или прошли в Гродно, Барановичах, Жлобине, Слуцке, Дзержинске, Солигорске, Пинске, Марьиной Горке, Столбцах, Фаниполе и других городах. Фото и видео с акций публикуют «Наша Нiва», «Радыё Свобода» и NEXTA.

12.08.2020 19:54 В Минске перекрывают дороги, передает «Наша Нiва» со ссылкой на читателей. Как сообщает издание, въезд в город со стороны Жодино и аэропорта заблокирован. Также перекрыт въезд на проспект Дзержинского со стороны Бреста.

12.08.2020 19:55 Политолог Виталий Цыганков и доктор Ольга Цыганкова жестоко задержаны и избиты в Минске, сообщает «Радыё Свабода». «Сотрудник ГАИ остановил машину в Немиге и потребовал выйти из машины, — рассказала Ольга Цыганкова. — Ввиду всех событий, когда людей вытаскивают из машины, избивают и задерживают, я отказалась. Я сказала, что покажу документы из машины. Сотрудник ГАИ отреагировал очень резко, начал опускать стекло, ударил машину, приставил пистолет к голове и потребовал уйти. Я пошла вперед из-за этого. Нас окружили несколько машин ГАИ, Виталия выбросили из машины, избили и положили на асфальт. Сейчас мы в РОВД Московский».

12.08.2020 19:58 Сотрудники ГАИ задержали журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Солтана Змитера, передает само издание. Луневу отправили в ГАИ для проверки машины, Змитера доставили в РОВД. Где именно задержали журналистов, не уточняется.

12.08.2020 19:59 TUT.by сообщает об освобождении своего корреспондента Станислава Коршунова. Милиционеры из Бреста объяснили задержание журналиста в жилете с логотипом издания тем, что его перепутали с подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Коршунова задержали вечером 11 августа. — Заломили руки, потащили к бусу. Уперли головой в бус, сорвали с шеи бейдж со служебным удостоверением и фотоаппарат, со спины — рюкзак с техникой. Били резиновыми дубинками по ногам и пояснице, — рассказал он после освобождения. TUT.by пишет, что Коршунова вместе с другими задержанными на три часа заперли в гараже Ленинского РОВД Бреста, а потом перевели в камеру, где он провел ночь вместе с еще пятью задержанными. — Потом меня позвали, дали подписать документ, в котором говорится, что я задерживался в рамках статьи 108 УПК РБ — как подозреваемый по уголовному делу об организации массовых мероприятий. По словам сотрудников милиции, меня перепутали с другим человеком — в зеленом жилете, извинились, вернули шнурки и отпустили, — приводит издание рассказ журналиста. TUT.by отмечает, что вся фотоаппаратура, смартфон и часы Коршунова изъяты следователями СК.

12.08.2020 20:02 Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала освободить задержанных во время протестов в Беларуси, сообщает ТАСС. «Тем, кто был произвольно задержан или подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия, необходимо обеспечить правосудие и возмещение ущерба», — подчеркнула Бачелет. Она отметила, что за последние три дня в Беларуси задержали более 6 тысяч человек, в том числе случайных прохожих.

12.08.2020 20:14 Белорусский сайт об IT-индустрии Dev.by опубликовал открытое письмо 306 предпринимателей, призывающих власти остановить насилие, освободить политзаключенных, назначить новые выборы и предоставить гражданам страны свободный доступ к информации. «Мы не эксперты в политике, — пишут авторы обращения, — но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости». «В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий», — предупреждают представители отрасли.

12.08.2020 20:21 Ведущая телешоу «Доброе утро, Беларусь!» на телеканале «Беларусь 1» Вера Каретникова уволилась. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Вчера с телеканала ушел ведущий Сергей Козлович. Об увольнении с госканала ОНТ сообщили журналисты Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.

12.08.2020 20:25 Жители Петербурга выстроились в «цепь солидарности» с протестующими в Беларуси, передает «Бумага».

12.08.2020 20:32 В Минске возле здания Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) завершилась акция протеста врачей, передает корреспондент «Медиазоны». Они выходили с плакатами с лозунгами против насилия. Около 19:20 к цепочке врачей подъехали два автозака. Часть протестующих ушла, но вскоре медики вернулись на прежнее место — тротуар напротив главного корпуса БГМУ. В начале девятого вечера акция закончилась. Протестующие пообещали вернуться завтра.

12.08.2020 20:35 В Минске у станции метро «Пушкинская» начались задержания, передает TUT.by.

12.08.2020 20:39 В минском районе Лошица протестуют несколько сотен человек, передает TUT.by. Участники акции держат белые розы и шарики и скандируют «Уходи».

12.08.2020 20:42 Euroradio опубликовало фотографию изолятора временного содержани на улице Окрестина с дрона. Местные жители собрались у ИВС, чтобы поддержать задержанных.

12.08.2020 20:55 Moloko plus передает, что московская полиция начала разгонять участников акции солидарности с протестующими в Беларуси. Москвичи вышли в белорусскому посольству. В телеграм-канале Avtozak live сообщают о троих задержанных. Вскоре задержали еще двоих человек, сообщил «ОВД-Инфо». Позднее стало известно еще о двух задержанных.

12.08.2020 21:14 Если верить видео, опубликованным телеграм-каналом Nexta, кроме разных районов Минска и крупных городов страны акции протеста сегодня проходили в Дзержинске, Жлобине, Ивацевичах, Осиповичах, Слуцке, Солигорске, Сморгони, Столбцах, Фаниполе, агрогородке Лесной под Минском и поселке Пушкари Могилевской области.

12.08.2020 21:16 В Гомеле бойцы ОМОН ездят в машине скорой помощи, сообщил «Медиазоне» очевидец. По словам собеседника, на главную улицу города вышли не менее 300 человек. Днем ранее телеграм-канал «Беларусь головного мозга» публиковал фотографию, на которой силовики в масках сидят в машине скорой помощи.

12.08.2020 21:24 В Бобруйске после акции женщин перестала выходить на связь журналистка «Бобруйского курьера» Марина Молчанова, пишет телеграм-канал «Выборы видишь?», отмечая, что 10 августа Молчанову уже задерживали, однако в тот же день отпустили.

12.08.2020 21:30 После акции протеста медиков полиция задержала реаниматолога из больницы скорой помощи, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на очевидцев. По их словам, после окончания акции некоторые ее участники вышли к своим машинам на стоянку возле станции метро «Малиновка». Милиционеры подошли к группе из пяти человек, уложили троих мужчин на асфальт — одного из них они задержали и увезли с собой.

12.08.2020 21:30 В минском районе Лошица цепочка протестующих растянулась примерно на 200 метров вдоль улицы Маяковского, передает корреспондентка «Медиазоны». Люди с белыми цветами в руках скандировали «Жыве Беларусь!». На крыше магазина стояла колонка, оттуда звучал лозунг «Уходи», играла песня «Перемен» Виктора Цоя. Часть протестующих разбежалась, когда кто-то сказал, что подъезжает автозак. Вскоре участники акции вернулись.

12.08.2020 21:48 В телеграм-каналах Nexta live и «Беларусь головного мозга» публикуют видео, как бывшие бойцы спецназа выкидывают свою форму. «Белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет», — говорит на одном из видео мужчина и выкидывает служебный берет. «Мне стыдно от того, какой беспредел сейчас исходит от силовых структур, особенно — от внутренних войск», — говорит другой мужчина. Он показывает, как выбрасывает куртку расцветки хаки с нашивкой «Внутренние войска». Свою форму выкинули еще двое бывших бойцов спецназа.

12.08.2020 21:49 Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева обратилась через инстаграм, в котором у нее 141 тысяча подписчиков, к омоновцам с призывом остановить насилие в Беларуси . «Руководители отрядов ОМОН, остановите насилие, — написала белорусская спортсменка. — Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой». Ранее Домрачева уже высказывалась в инстаграме об акциях протеста в Беларуси. Спортсменка призывала белорусов «слышать друг друга» и «оставаться людьми».

12.08.2020 21:52 В Минском микрорайоне Грушевка силовики стреляли по окнам жилого дома, следует из видео, опубликованного каналом «Моя краiна Беларусь». На съемке видно, как группа спецназовцев в камуфляже и бронежилетах выскакивает из темно-синего микроавтобуса и бросается к многоэтажке, видимо, преследуя протестующих — при их приближении человек в гражданской одежде быстро перепрыгивает с плоской крыши одноэтажной пристройки на балкон второго этажа, еще двое бросаются с балконов внутрь здания. Один из силовиков наводит оружие на балконы. — Стреляют! — комментирует происходящее детский голос за кадром. — Позор! — кричит ребенок постарше; судя по всему, съемку ведут дети. Не сумев проникнуть в подъезд, силовики тем временем рассредотачиваются вдоль фасада и поднимают оружие. Звучит несколько выстрелов. — Ой, люди убегают! — замечает первый ребенок. — Они целятся в окна! В окна целятся! — говорит второй. Накануне ночью в канале «Выборы видишь?» появилось видео, на котором силовики на проспекте Дзержинского в Минске стреляют по окнам жилого дома в ответ на крики «Позор!».

12.08.2020 22:01 Преподавателя университета Джорда Вашингтона Стаса Горелика отправили в СИЗО КГБ по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ). Об этом сообщает Euroradio. «Белорусские силовики "связывают" его с "делом Тихановского" через политтехнолога Виталия Шклярова», — говорится в сообщении радиостанции. О задержании политолога в Минске стало известно утром 12 августа.

12.08.2020 22:09 В Минском микрорайоне Малинковка блокировавших дорогу местных жителей разгоняют милицейскими машинами, передает TUT.by. На записи, которую снимают с балкона, видно, как одна из служебных машин с сиреной и проблесковыми маячками на скорости едет в сторону протестующих — те выстроились в цепочку на пешеходном переходе. Судя по видео, буквально в нескольких метрах от человека автомобиль разворачивается. Затем две машины заезжают на тротуар. Люди начинают разбегаться.

12.08.2020 22:13 В Барановичах милиция обстреляла машину, водитель которой, предположительно, совершил наезд на сотрудника ГАИ, сообщает официальный канал пресс-службы МВД. Инцидент произошел на улице Фрунзе около 20:30. «На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается», — пишет пресс-служба. Пост проиллюстрирован фотографиями съехавшего в кювет внедорожника с полностью выбитыми задним и боковыми стеклами.

12.08.2020 22:14 Силовики разогнали протестующих в Могилеве, передает телеграм-канал «Выборы видишь?». По информации TUT.by, задержан один человек.

12.08.2020 22:31 Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном телеканале «Беларусь 1» Владимир Бурко сообщил о своем увольнении. Его обращение публикует телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем». «Ушел сам, не без приключений, но ушел. Пять лет я был негласно медийным лицом министерства обороны республики Беларусь», — начинает свое обращение ведущий: «Пять лет я с очень серьезным лицом рассказывал, что наша армия самая доблестная и сильная, наша техника — самая современная, а весь высший офицерский состав — пример для подражания». «Я никогда бы даже в самом страшном сне не мог себе представить и никогда бы не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могли быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей», — добавил Бурко.



12.08.2020 22:39 В Минске возле станции метро «Малиновка» из темно-синего микроавтобуса бросили две дымовые шашки, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на очевидцев. По информации издания, протестующих призывали выйти на дорогу, но люди решили, что это провокация. В этот момент к дороге подъехал микроавтобус, оттуда бросили шашку, машина развернулась, проехала по улице, и из нее снова кинули дымовую шашку. По словам собеседников издания, были слышны два взрыва.

12.08.2020 22:46 В Москве полицейские при помощи работника ГБУ «Жилищник» уничтожили импровизированный мемориал у посольства Беларуси на Маросейке, передает телеграм-канал Avtozak LIVE. При этом силовикам была дана команда: «Цветы не трогаем!», а участникам акции солидарности у посольства разрешили забрать сорванные с забора плакаты, отмечает канал.

12.08.2020 22:51 У правозащитницы Татьяны Ревяки проходит обыск, сообщила «Медиазоне» правозащитница Human Constanta Наста Лойка.

12.08.2020 22:53 Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радыё Свабода» прокомментировала выборы и протесты в Беларуси. По ее словам, «власть объявила войну своему народу». «Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН. Мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН», — сказала писательница. Она добавила, что белорусский народ не хочет «майдана и крови». «Хочу сказать [Александру Лукашенко] то, что прекрасно сказала [журналистка] Светлана Калинкина: уходи красиво. Но не получится, уже кровь. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся!» — заключила Алексиевич.

12.08.2020 23:10 Возле гипермаркета «Материк» на Каменной горке силовики открыли огонь по протестующим резиновыми пулями, сообщает «Наша Ніва». Перед этим демонстранты выходили на дорогу и выкрикивали оскорбления в адрес силовиков. «Акция протеста в Каменной горке продолжается уже семь часов, перетекает с места на место. В соседних дворах также скандируют "Да здравствует Беларусь" и "Уходи"», — пишет издание. Незадолго до этого на Каменной горке перекрыли дорогу, выложив небольшие баррикады.

12.08.2020 23:19 В Новополоцке милиционер с разбега ударил ногой в спину мужчину, стоящего на коленях и держащего руки за головой. Затем силовик начал бить его по голове.

12.08.2020 23:50 Телеграм-канал «Технологии, медиа и общество» опубликовал фотографии объявлений из минских подъездов: жильцы предлагают своим соседям помощь в установке VPN-сервисов.

12.08.2020 23:53 «Наша Нiва» опубликовала версию вечерней стрельбы по жилому дому на проспекте Дзержинского. По информации издания, омоновцы с помощью дрона увидели, как молодой человек плиткой выкладывал на козырьке какое-то слово. Когда они подбежали к дому, протестующий бросил в одного из силовиков пакет с неизвестной белой жидкостью и попал. После этого омоновцы выстрелили в сторону балконов, на которых стояли люди и поддерживали демонстрантов. Вскоре «Наша Нiва» добавила, что молодой человек готовил акцию «ОМОН сегодня будет плохо пахнуть», а в пакете находилось «какое-то дерьмо».

13.08.2020 00:09 Телеведущий Андрей Макаенок в эфире канала «Настоящее время» объявил об уходе с белорусского государственного телевидения. Ранее об увольнении рассказал его коллега, ведущий шоу «Макаёнка, 9» Евгений Перлин.

13.08.2020 00:13 Пресс-служба МВД отчиталась о задержании в Минске двух «изготовителей "коктейля Молотова"». «Сегодня в 19:40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — сообщает ведомство. «Задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт "коктейля Молотова" и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении. На видео, которое распространила пресс-служба МВД, запечатлены два молодых человека. Один из них лежит лицом вниз с руками за спиной и молчит, второй стоит на коленях и, тяжело дыша, отвечает на вопросы остающегося за кадром мужчины. Действие происходит в тире, на заднем плане заметны мишени.

13.08.2020 00:28 В Минске люди в штатском задержали участника акции медиков, врача-реаниматолога Богдана Шильниковского. «Перед нами выехал микроавтобус и легковая машина. Оттуда выбежали люди в штатском и масках. Ребят положили на землю лицом вниз. Применяли дубинки. Потом подошли ко мне, спросили, кого жду и знаю ли кого-то. Я сказал, что знаю, меня вытащили из машины, уволокли и уложили рядом с ними. Что было далее, я не мог видеть. Обыскали машину. Когда мне разрешили встать, Богдана уже не было. Его коллеги ответили: забрали со словами, будто он организатор всего этого», — рассказал TUT.by неназванный друг врача. Министр здравоохранения Владимир Караник, приезжавший на место акции и попытавшийся увести медиков с улицы, назвал выход врачей с плакатами «четко срежиссированным мероприятием». «Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел», — сказал чиновник.