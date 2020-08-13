Беларусь после выборов. День пятый

13.08.2020 09:11 Из изоляторов временного содержания в Жодино и в Минске на улице Окрестина в ночь на 13 августа начали массово выпускать людей, задержанных во время акций протеста. Об этом сообщается в телеграм-канале «Окрестина списки» и «Наша Нiва». Читатель Tut.by рассказал, что возле жодинского СИЗО местные жители встречают задержанных и помогают им доехать до Минска, а также едой и питьем. Журналисты опубликовали видео с рассказом задержанного по имени Виктор, освободившегося этим утром из ИВС на Окрестина. Он рассказал, что в одном камере, предназначенной на восемь человек, находилось больше 60 задержанных. Во время задержания всех избили, никому не оказывалась медицинская помощь. «Меня били всем: и руками, и ногами, и дубинками. Сразу много [силовиков]. На Окрестине когда приехали, всех били», — рассказал он.

13.08.2020 09:35 В Минске продолжаются акции против милицейского насилия. Девушки с цветами в руках выстраиваются в «цепи солидарности» у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости, пишут TUT.by и «Наша Нiва». Кроме того, в живую цепь выстроились медики 1-й городской больницы Минска.

13.08.2020 09:40 Водитель «Облдорпроекта» Юрий Кузнецов освободился из изолятора в Жодино 11 августа — Кузнецова задержали 28 июля, когда он пошел в КГБ подавать ходатайство за освобождение Виктора Бабарико. По словам водителя, в 2017 году его задерживали во время «Марша тунеядцев» (Кузнецов тогда оказался в троллейбусе с анархистами — «Медиазона» писала об их задержании), поэтому теперь силовики считали его «злостным активистом». По статьям о неповиновении милиционерам и участии в несанкционированной демонстрации его осудили на 15 суток, половину срока он провел в изоляторе на улице Окрестина, половину — в Жодино. Кузнецов говорит «Медиазоне», что повстречал там молодых людей, задержанных в день выборов: «9 августа [в Жодино] привезли сначала пять борисовских хлопцев, а потом и минских. Все они были избитые, в ссадинах, кому-то зуб сломали, щеки стесанные, спины побиты дубинками, синяк под глазом. И понимаете, дети: 18 лет, 19 лет, кто-то 16 числа собирался подавать документы в институт. Рассказывали страшные истории. Я не знаю, как можно детей подвергать такому насилию. Два или три дня их не кормили. У нас какой-то хлеб был, вот они его поели. Когда выходил, записал телефоны родственников, передал, что ребята в Жодино. Не говорил, что избитые, сказал, что все хорошо. Там меня не били, надеюсь, и их не будут».

13.08.2020 10:19 Двух стрингеров, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, Сергея Каменетского и Александра Ковалева освободили, сообщает медиахолдинг RT. Отмечается, что связи с ними не было больше четырех суток.



13.08.2020 10:47 Из минского изолятора отпустили Кристину Витушко, у которой после задержания отобрали инсулин. Витушко, страдающую диабетом, задержали 10 августа. Она с мужем пришла в милицию узнать, где находится их задержанный несовершеннолетний сын. В итоге подростка отпустили, а родителей отправили в изолятор. Два дня она провела без инсулина. По ее словам, в изоляторе фельдшер сказал: «Тебя кормить не собираются, зачем тебе?». В итоге женщине все же начали приносить глюкометр и инсулин. Как рассказала Витушко, она находилась в четырехместной камере, куда посадили 55 человек. «Среди задержанных в нашей камере была мать 11 детей, была сотрудница миссии ООН в Ливане, было 2 журналиста, была девушка в розовых леггинсах и футболке, которая вышла покормить кошек у входа и была увезена», — пишет она. Витушко добавила, что до сих пор не знает, где находится ее муж.

13.08.2020 10:47 Силовики разыскивают водителя автомобиля, который сбил милиционеров, передает государственное информационное агентство «Белта» со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Минску Екатерину Гарлинскую. По ее словам, следователи нашли автомобиль на территории садового товарищества в Минском районе. «При осмотре транспортного средства изъяты вещественные доказательства. <…> Получены сведения о личности владельца машины. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению его местонахождения», — сообщает агентство. По словам Гарлинской, при наезде этого автомобиля пострадали двое милиционеров. Сейчас они госпитализированы с различными травмами.

13.08.2020 10:49 Юлия Петрова, работающая торговым представителем, рассказала «Медиазоне», как силовики задержали их с мужем Александром и двумя друзьями — Ольгой и Артемом. Женщин отпустили, а мужчин увезли с собой — где задержанные и отобранная милиционерами машина, до сих пор неясно. По словам Юлии, задержали их вечером 11 августа, когда они на машине ехали домой через Каменную Горку. «В районе ТЦ Green увидели каски, — вспоминает Юлия. — Выехали на Неманскую, чтобы дальше на Каменногорскую домой. На перекрестке увидели разбитый бус. На разделительной полосе стояла машина ГАИ с тонированными стеклами, по-моему, "Стрела". Они включили маячки и в громкоговоритель сказали ехать дальше, затем — остановиться. Сотрудник ГАИ сказал мужу выйти из машины. Я нагнулась к сумке достать документы… Когда подняла голову, там уже было дуло автомата. Гаишник кричал, что будет стрелять на поражение, "мордой в пол, животное, вышла из машины". Второй взял меня за голову и в асфальт. Рядом со мной положили наших знакомых Артема и Ольгу, которые с нами ехали. Кричали, чтобы держали руки за головой, потом за спиной. Мы все делали, не отбивались. Я повернула голову в сторону супруга и увидела, как человек в черном подбежал и начал бить его по ногам дубинкой. Лежали, терпели, потому что знали, что это как провокация какая-то. За что бить? Приставили к пояснице автоматы широкие. Повторяли, что могут применить оружие. Потом сотрудник ГАИ достал пистолет из кобуры, приставил к голове Артема и сказал: "Тварь, он заряжен, даже не сомневайся". Было настолько страшно, меня трясло, я плакала. Подошел человек в камуфляже, сказал, чтобы я успокоилась и спросил, плохо ли мне. Сказал вставать. "Не буду вставать, вы застрелите", — сказала я. Начали поднимать моего супруга. Он говорил: "Мужики, отпустите, мы домой ехали". Они ему дубинками по шее, по голове. Забрали его в тонированную машину. Артема посадили в другую машину, били дубинками по ногам, мат такой стоял… Мы с подругой сели на бордюр, трясло очень. Человек в камуфляже вышвырнул из машины бутылки с напитками, козинаки, отдал телефон мужа, захлопнул дверь и уехал. В машине остались и деньги, и карточки, и мой телефон. Машину искала сегодня (12 августа — МЗ) целый день. Сказали в милиции, что она на Семашко. Там нет. Потом сказали, что на Пономаренко. Тоже нет. Потом на Харьковскую — тоже нет. Сказали, что муж в Жодино, ему дали 15 суток за что-то. Я звонила на горячую линию для пострадавших — там его в списках нет. Где Артем, до сих пор неизвестно. Его нигде нет. Сестра Артема дежурит под Окрестина. Там выезжают скорые пачками. Люди только у медиков могут интересоваться, кому пофамильно оказывали помощь. Никакой информации по людям вообще не дают. Я позвонила в 102, сообщила об угоне. Боюсь, что на моей машине могут раздавить кого-то или еще что-то сделать противоправное и потом повесить на меня. Но ко мне никто не едет уже три часа. Поеду завтра в прокуратуру и напишу о вооруженном нападении. Не знаю, чего буду добиваться, но хоть чего-нибудь».

13.08.2020 10:53 По данным МВД, за вчерашний день в Беларуси задержали 700 человек. «Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», — утверждают в милиции. Всего с начала протестов пострадали 103 силовика, 28 из которых остаются в больницах, говорится в релизе.

13.08.2020 11:01 В Минске у станции метро «Пушкинская» местные жители третий день несут цветы на место гибели протестующего, пишут TUT.by со ссылкой на очевидцев и Nexta. Каждую ночь стихийный мемориал уничтожают, но горожане снова его восстанавливают. Сейчас на этом месте стоит живая цепь людей, которая растянулась до метро «Спортивная».

13.08.2020 11:13 Следственный комитет сообщает, что устанавливает личности «координаторов массовых беспорядков» в Минске.

13.08.2020 11:17 В Минске водители в знак протеста снижают скорость в автомобильном потоке до 20-30 километров в час, сообщает TUT.by.

13.08.2020 11:24 В Минске у Белтелерадиокомпании (БТРК) женщины начали выстраиваться в цепочку солидарности, сообщает «Наша Нiва». «Несколько сотрудников Белтелерадиокомпании прошли мимо и выразили уважение», — отмечает издание. В БТРК, в частности, входят государственные каналы «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «Беларусь 24» и АНТ, а также региональные радиокомпании «Гомель», «Гродно», «Могилев», «Витебск» и «Брест».

13.08.2020 11:31 В Новополоцке задержали капитана милиции Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов после президентских выборов. Об этом пишет «Наша Нiва» со ссылкой на жену Емельянова Марину. «Его вызвали с работы. Они сказали ему прийти и подписать документы, акт приема-передачи формы. Оперативно закрыть вопрос. Мы были на связи, планировали семейный ужин в тот день. В 17:55 я позвонила ему, он все еще был в отделе. В 19:55 я снова позвонила, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сказал, что задержан. За что? Он сказал, что еще не знает», — рассказала супруга. По информации, которая есть у Марины, ее мужу вменяют статью 23.34 КоАП Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Сегодня состоится суд над Емельяновым. Накануне милиционер опубликовал в своем инстаграме фотографию своего удостоверения и погон с подписью: «17 лет службы прошли. Моя совесть чиста. Милиция с народом».

13.08.2020 11:54 Солист американской группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето поддержал протестующих в Беларуси. Музыкант опубликовал в сториз в инстаграме несколько фотографий протестов и подписал: «We are with you Belarus». Кроме того, один из основателей белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» и лидер группы «Ляпис 98» Сергей Михалок перед началом концерта в Одессе сказал: «Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы ******* [рассуждать] о политических раскладах». Российская исполнительница Мэйби Бэйби (Виктория Швархмахер) рассказала в инстаграме, что у нее есть друзья в Беларуси, которые пострадали от силовиков: «Ребята просто ехали в машине. Их остановили, задержали, избили и заставляют признаваться, что они революционеры проплаченные. Что за жесть??? Люди выходят на мирный протест ради своего будущего. А с ними обращаются, как с куском мяса».

13.08.2020 12:03 Мисс Беларусь-2018 Мария Василевич призвала в инстаграме остановить агрессию на улицах. «Те, кто проявляет жесткость и насилие к беззащитным, те, кто провоцирует беспорядки, остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг! Наша Беларусь не заслуживает этой боли», — написала Василевич. Российское издание «Проект» совместно с телеканалом «Белсат» рассказывало, что Василевич к участию в конкурсе «Мисс Беларусь-2018» готовил лично Александр Лукашенко. После победы девушку заметили среди сотрудников службы протокола президента. В 2019 году она стала самым молодым депутатом национального парламента.

13.08.2020 12:07 В МВД Беларуси прокомментировали сообщения о бунте в бобруйской исправительной колонии №2, передает РБК. «Никакого бунта не было, было нарушение распорядка», — сказала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. По ее словам, пострадавших среди заключенных и сотрудников колонии нет. Накануне издание «Наша Нiва» со ссылкой на свидетелей писало, что из ИК-2 доносились звуки беспорядков: крики людей, лай собак и лязг металла. На территорию колонии заезжали милицейские машины. О многочасовых криках и скандировании из-за стен колонии также писал телеграм-канал Hue.

13.08.2020 12:19 С государственного телеканала ОНТ уволился журналист и корреспондент президентского пула Дмитрий Семченко, рассказала «The Village Беларусь» его жена Юлия Семченко. «Я подтверждаю новость. Дайте, пожалуйста, немного времени, я не могу дозвониться до мужа», — написала Юлия.



«И пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», — также добавила она. Семченко был ведущим передачи «Антифейк», посвященной «дезинформации в интернете». Ранее о своем увольнении сообщили ведущий новостей канала «Беларусь 1» Сергей Козлович, а также ведущие ОНТ Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.

13.08.2020 12:22 Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку. Они выстроились у здания с плакатами «У меня украли голос» и поют «Магутны Божа». Трансляцию ведет в инстаграме журналист Сергей Козлович.

13.08.2020 12:30 В Жодино работники Белорусского автомобильного завода (БЕЛАЗ) объявили забастовку, сообщают Nexta и «Беларусь головного мозга». На видеозаписях рабочие скандируют «Уходи!». По информации канала «Беларусь головного мозга», они идут к заводоуправлению. TYT.by со ссылкой на источники пишет, что сотрудники нескольких цехов прекратили работу и собрались на площадях внутри завода. «Все комментарии дает наше руководство. Сейчас они все на совещании. Они на совещании с трудовым коллективом: представители каждого из цехов на совещании с дирекцией предприятия и администрацией города. Проходит у нас на заводе, на территории предприятия», — сообщили «Медиазоне» в пресс-службе БЕЛАЗа. По данным Sputnik, сотрудники завода передали мэру города требования: «отставка действующей власти и правительства, а также прекращение преследования, обвинения людей и насилия, освобождение политзаключенных и проведение честных выборов». Обновлено в 13:04. Добавлена информация о требованиях протестующих.

13.08.2020 12:43 Суд оправдал капитана милиции из Новополоцка Егора Емельянова, который публично уволился на фоне протестов. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си» со ссылкой на его жену Марину. Ранее сегодня стало известно, что Емельянова задержали по статье 23.34 КоАП Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Милиционер публиковал в инстаграме фотографию удостоверения и погон с подписью: «17 лет службы прошли. Моя совесть чиста. Милиция с народом».

13.08.2020 12:46 Минчанин Олег, попросивший изменить его имя и не указывать, в какой именно отдел милиции его доставили (мужчина опасается, что это может негативно повлиять на будущий суд), рассказал «Медиазоне», что его задержали вечером 11 августа. По его словам, они с приятелем «ни в чем не участвовали» и шли вдвоем по пустой улице, никаких акций протеста рядом не было. «Внезапно приехал автозак, — вспоминает Олег. — Выбежали где-то пять омоновцев. Я даже не пытался убегать — мы ведь ничего не делали, просто стояли и смотрели в телефон. Вместе с небольшой компанией, которая стояла рядом, нас закинули в автозак. Закрутили руки пластиковыми прутьями за спиной и бросили лицом вниз под сиденья. Пытались бить по ногам, чтобы мы держали ноги выше. Кричали, что, дескать, мы этого добивались, получайте теперь. Никто не пытался протестовать. В РУВД было человек 50-60: парни, девушки, около десяти несовершеннолетних, как мы потом выяснили. В здании видели пятна и лужу крови. Некоторым пытались приписать холодное оружие, будто они собирались кого-то избивать. Но это были обычные предметы, например, селфи-палка. Нас держали в подвале без отопления. Было очень холодно. Говорили лежать на полу то на животе, то спиной вниз. Ночью уже разрешили сидеть в любой позе. Потом даже скамейки принесли. Парень, которого привезли на другом автозаке, рассказывал, что три омоновца прыгали на нем. Откачивали его без скорой. Безуспешно. Приехала скорая, забрала. В РУВД был человек с аллергией. Говорил, что она обостряется из-за стресса и что надо пить таблетки несколько раз в день. Милиционеры думали, что он их обманывает, пытались дать ему попить. Все стояли на коленях лицом в пол. В итоге ему разрешили встать, к счастью. Все люди просили, чтобы ему вызвали скорую. Скорая сделала укол, стало лучше, в больницу не забрали. Нас отпустили в 11 утра, но большая часть осталась сидеть. Их собирались перевезти на Окрестина. Протокол мы не видели, только документы об обыске и описи имущества. Статью тоже не назвали. Нам сказали, что сделали одолжение и в следующий раз сядем на 25 суток минимум, пугали уголовкой. После обыска некоторые вещи были повреждены. Нас попросили написать бумагу, что претензий не имеем, что мы и сделали. Ждем суд».

13.08.2020 12:50 Родственники и друзья задержанных в Минске байкеров узнали их на фотографии, где десятки людей лежат лицом вниз в спортзале, сообщает TUT.by. Одна из задержанных — 35-летняя жительница Минска Алена. Как рассказала изданию ее сестра Дина, Алена с друзьями около 21:00 ехала в сторону проспекта Независимости. «Там возле моста довольно резкий поворот, за которым стояли пять машин милиции. Очевидцы сообщили, что патрульные авто их подрезали и остановили. Моя сестра то ли упала с байком, то ли врезалась куда-то — в байке разбито защитное стекло. А потом милиция их избила. На видео, которое есть в интернете, я узнала свою сестру: ее ударили по голове, она упала, после чего ей еще ногой дали», — рассказала Дина. Свою сестру она затем увидела на фотографии из спортзала. Еще один задержанный — 36-летний байкер Вадим из Минска. Его друга Александр узнал его на фото и видео из спортзала. Где именно располагается этот спортзал, не известно.

13.08.2020 13:03 Как и в предыдущие дни, родные задержанных собираются перед изолятором на Окрестина в надежде узнать что-то об их судьбе, передает корреспондент «Медиазоны». Волонтеры тут же собирают помощь — лежат бананы, стоят пачки бутылок водой — и составляют списки разыскиваемых и людей, о которых известно, что они находятся в изоляторе на Окрестина или в Жодино. К ним стоит небольшая очередь. Сегодня перед изолятором выстроился ряд силовиков в балаклавах, они не подпускают людей к стенам изолятора. Внутрь пытался пройти адвокат, представляющий интересы некоторых задержанных, но в изолятор его не пустили под предлогом неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Подросток, пришедший к изолятору вместе с матерью, рассказал «Медиазоне», что сам провел в нем ночь — его задержали вечером 10 августа, и отпустили утром 11-го. По словам парня, тогда отпускали несовершеннолетних. В автозаке его заставили лечь лицом в пол, чуть повернешь голову — удар. На спине у него два синяка крестом от дубинок. В соседних помещениях на Окрестина подросток слышал, как людей били и поливали водой. По словам матери, побои зафиксировали врачи из поликлиники. «Пока мы шли, они лупасили нас дубинками». Люди сутками ищут родных по изоляторам, а когда находят — узнают об ужасных условиях внутри

13.08.2020 13:06 Сотни женщин в белых одеждах с цветами в руках собрались около минского ЦУМа на акцию против государственного насилия, передает корреспондент «Медиазоны». Проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки.

13.08.2020 13:14 По всей Беларуси различные предприятия и организации объявляют забастовку, протестуя против фальсификаций на президентских выборах и милицейского насилия. Так, несколько сотрудников «Гродножилстрой» подтвердили Onliner и Hrodna.Life, что у них началась забастовка. При этом в приемной предприятия сказали Onliner, что «никаких забастовок нет» и бросили трубку. Hrodna.Life ведет прямую трансляцию с места событий. По оценке корреспондента, на акцию пришли больше 200 человек. Также на акцию протеста вышли сотрудники завода Белмедпрепараты, пишет «The Village Беларусь» со ссылкой на источники, а также Nexta. «Мы работаем в три смены, у нас все хорошо», — сказали «Медиазоне» в приемной. О забастовке на «Гродно-Азот» также сообщает Nexta. «Работники "Гродно-Азот" на профсоюзном сходе заявили, что они с народом», — передает Euroradio. Живая «цепь солидарности» также протянулась возле предприятия «Керамин», пишет TUT.by. О забастовке на нем писали Nexta и «The Village Беларусь». Позже появились сообщения о том, что к забастовке присоединилось крупнейшее в республике строительное предприятие «МАПИД». Ранее также сообщалось о масштабной забастовке на Белорусском автомобильном заводе, а также в Белгосфилармонии. Обновлено в 14:56. Новость дополнена информацией о забастовке «МАПИД»

13.08.2020 13:34 Белорусская теннисистка Вера Лапко выразила в инстаграме поддержку землякам. «Сейчас я должна по полной готовиться к US Open, тренироваться, мои мысли должны быть направлены только на это… Но уже третьи сутки я не могу нормально уснуть — так переживаю. Сердце разрывается на части от того, что сейчас происходит в моей родной стране. Белорусы, родненькие, держитесь», — написала Лапко в сторис инстаграма.

13.08.2020 13:36 Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске, передает The Bell со ссылкой на источник. Об этом же сообщает источник ТАСС. По информации издания, офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри. Позже пресс-служба «Яндекса» подтвердила эту информацию «Медузе». Детали выясняются. Эксперт Общества защиты интернета Михаил Климарев написал в своем телеграм-канале, что минский офис «Яндекса» с марта работает удаленно. «Никого серьезно пока не зацепило. Но девочек на ресепшене очень жалко. Надеюсь, их-то не будут "допрашивать"», — написал он. По словам эксперта, поводом обыска в Uber назвали «помогают развозить вещи и журналистов». Обновлено в 14:04. Новость дополнена комментарием Климарева.

13.08.2020 13:39 Задержанный вечером 10 августа 26-летний минчанин рассказал изданию «Проект» о пытках. Минчанин гулял по городу вместе с группой из примерно 100 протестующих, постепенно к ним присоединялись другие люди. В какой-то момент рядом с ними остановились два автозака, вскоре к ним приехали еще несколько. Из автомобилей выбежали бойцы спецназа «Алмаз» и начали задерживать людей. По словам собеседника «Проекта», он с другим протестующим забежал с магазин, спасаясь от силовиков, те последовали за ними. В итоге бойцы вывели всех посетителей магазина на улицу и поставили их на колени, некоторых задержанных избивали. У собеседника был с собой рюкзак с масками, перчатками и краской, который валялся на асфальте. Когда бойцы увидели его содержимое, они начали спрашивать у каждого задержанного, чей это рюкзак. «Я не знаю, что они сделают, если узнают, что это мой рюкзак, поэтому я просто лежу. Они все время всех били, но после этого вопроса начали бить всех еще раз, а потом выделили меня и еще одного парня и начали говорить, что это, мол, кого-то из нас. Второй парень начал плакать и говорить, что рюкзак не его. Они ему поверили, взяли меня и начали бить, потому что я ничего не сказал», — рассказывает собеседник. После этого силовики увели молодого человека за магазин и достали гранату. «Говорят: значит, мы делаем так. Мы достаем чеку, кладем ее тебе в трусы, руки у тебя в этот момент завязаны за спиной, и уходим. Ты взрываешься, мы говорим, что взорвался на самодельном взрывном устройстве, если ты не признаешься, что это твой рюкзак. Я говорю: типа, нет, мужики, это не мое. Они закинули мне гранату и убежали. Но чеку не достали», — говорит задержанный. После этого его в очередной раз избили и увели в автозак, где четыре бойца избивали всех дубинками. Собеседник отмечает, что видел, бойцы разлили на асфальте краску и макали в нее лицом девушку 18 лет на вид. Девушек, подчеркивает собеседник, били меньше. «Спецназовец подошел к одной, когда она закричала, что кто-то задыхается и начал орать: "Шлюха, заткнись, ходишь по этим акциям". И потом ей сбрили волосы с части головы, а она начала кричать. Они много раз называли их шлюхами и говорили: мы вас сейчас в СИЗО вывезем, закинем пацанам, они вас там ****** [изнасилуют], потом выкинем в лес, и будете с этим жить"», — рассказывает собеседник.

13.08.2020 13:44 В Минском офисе сервиса такси Uber также проходит обыск, передает Euroradio. Информацию об обыске Onliner подтвердили в пресс-службе сервиса.

13.08.2020 14:07 Председатель Жодинского горисполкома Дмитрий Заблоцкий пообещал протестующим работникам БелАЗА, что он сегодня в 8 часов вечера вместе с ними выйдет в центр города, «если не будет нарушения общественного порядка». Трансляцию с места ведет «Еврорадио». Он добавил, что на улицах будет только милиция, без ОМОН. После обещания собравшиеся начали скандировать «Мэр с народом!» и «Спасибо!».

13.08.2020 14:47 Работники «Минского автомобильного завода» (МАЗ) присоединились к забастовке. Видео публикуют телеграм-каналы «Беларусь головного мозга» и Nexta, собравшиеся скандируют: «Уходи!». Один из работников рассказал TUT.by, что протестующие вышли к заводоуправлению: «Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные». По телефону приемной генерального директора МАЗ «Медиазоне» ответили так: «Я вообще не уполномочена такие комментарии давать, но волнения есть». Сотрудница добавила, что «все руководство сейчас встречается с заводчанами, поэтому вряд ли вы сейчас кому-то дозвонитесь [из руководства]».

13.08.2020 15:07 Несколько тысяч человек с цветами собрались в районе минской станции метро «Пушкинская», передает корреспондент «Медиазоны». Люди растянулись от станции «Спортивная», они идут в направлении к «Пушкинской» с поднятыми цветами, в основном белыми. Люди не выкрикивают лозунгов, все улыбаются и машут цветами; в знак поддержки им сигналят автомобилисты. Пока в районе «Пушкинской» нет милиции, только на кольце стоит регулировщик из-за неработающих светофоров. В это время у «Пушкинской» появились послы стран Евросоюза, которые приехали возложить цветы в память о погибшем участнике протестов.

13.08.2020 15:16 Журналист Кирилл Нестерович перестал вести телепередачу «ЧП.BY» на телеканале «НТВ-Беларусь». Об этом он сам написал в инстаграме. «Ушел и я из проекта "ЧП.BY", хоть он и не был никогда связан с политикой, а имел больше информационно-превентивную функцию, показывал повседневный быт, со всеми его тяготами и трудностями! Но сейчас многое теряет актуальность и те события, которые происходят, конечно, ужасны! И не говорить об этом тоже нельзя! Уверен, что трудности временны — работу поищем и найдем, мир обретем, к переменам придем!», — написал Нестерович.

13.08.2020 15:33 Издание TUT.by поговорило с бывшим милиционером Егором Емельяновым, которого задержали после того, как он опубликовал в инстаграме пост об увольнении и поддержал протестующих. Емельянов рассказал, что вслед за ним из милиции уволились еще трое сотрудников: «Это мои бывшие подчиненные. Двое это сделали во вторник, один — в среду».

13.08.2020 15:34 Участковый из Гомеля Иван Колос вчера записал видео, в котором призвал коллег прекратить насилие против мирных протестующих. Уже через 20 минут после публикации начальство отобрало у него удостоверение и форму. Сейчас Колос уехал из Беларуси, опасаясь задержания. Он рассказал «Медиазоне», почему решился на такой поступок. «Надеюсь, мое видео подтолкнет многих сложить оружие». Рассказ милиционера из Гомеля, который попросил силовиков не нападать на демонстрантов «Меня отправляли девятого числа в Гомеле разгонять толпу. И когда я подходил к площади, и люди кричали "Милиция с народом!" без оружия, без ничего, они просто стояли… Нам надо было их разгонять. Я не увидел, за что сражаться, почему их нужно задерживать. Я был морально сломлен. У меня не было понимания, почему я должен это делать», — рассказал Колос.

13.08.2020 15:35 Выстроившиеся цепочкой от станции метро «Спортивная» до станции «Пушкинская» люди высоко поднимают цветы и скандируют: «Жыве Беларусь!» и аплодируют, передает корреспондент «Медиазоны». На месте на асфальте, где после разгона протестов осталось заметное кровавое пятно, лежат цветы.

13.08.2020 15:47 Журналист Павел Горбач уволился с государственного информационного агентства «Белта». Об этом он рассказал TUT.by и подтвердил эту информацию «Медиазоне». «Решил вчера. И очень жалею, что вчера был выходной, и товарищи вроде Перлина меня опередили. Считайте, влился в волну увольнений», — сказал он TUT.by. Горбач подчеркнул, что его уходу никто не препятствовал. Сегодня утром приняли его заявление на увольнение и обходной лист. «Надоело этим заниматься. Я занимался силовиками (темами о работе правоохранительных органов). И мне стало это надоедать, уже давно. А когда начали стрелять, пусть и резиновыми пулями. Когда начались гранаты светошумовые… То я пошел на такой шаг. Потому что так нельзя», — сказал журналист.

13.08.2020 15:53 Заместитель начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления администрации президента Артем Проскалович опубликовал у себя в инстаграме фотографию заявления об уходе. «Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», — написал чиновник. Обновлено в 17:30. Рассказывать о причинах и обстоятельствах своего увольнения Артем Проскалович не захотел. «Спасибо. Без комментариев», — написал он корреспонденту «Медиазоны».

13.08.2020 16:05 Работники Минского тракторного завода (МТЗ), который выпускает тракторы семейства «Беларус», тоже вышли на забастовку, сообщает «Белсат». Видео с рабочими на улице у цеха также публикует канал «Чай з малинавым варэннем».

13.08.2020 16:21 Врач-реаниматолог Богдан Шильниковский, задержанный накануне в Минске на акции медиков, находится в больнице, сообщают «Куку» со ссылкой на источник в Больнице скорой помощи (БСМП) и TUT.by со ссылкой на друзей и коллег Шильниковского. «Богдан в сознании, самостоятельно передвигается, но ему требуется срочная медицинская помощь», — сказал TUT.by неназванный врач. Еще один друг реаниматолога сказал, что Шильниковский почти сутки был без инсулина: «Его били. Но, по словам врача, с которым я говорил, Богдану, можно сказать, повезло, потому что из Окрестина привозят «мясо», бьют неадекватно. У Богдана гематомы на ногах». Ночь врач повел в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Примерно в 13:30 его доставили в БСМП. Его обследовали и положили в реанимацию.

13.08.2020 16:23 Собравшиеся возле станции метро «Пушкинская» приветствуют каждую проезжающую мимо «Скорую помощь» свистом и хлопками, машины отвечают им приветственными сигналами. Несколько человек ходят и собирают мусор; кто-то раздает в толпе конфеты. К собравшимся присоединились около трех сотен человек, пришедших со стороны Каменной горки.

13.08.2020 16:30 В 15:30 силовики в черных масках ушли из офиса «Яндекса» в Минске, отказавшись давать какие-либо комментарии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. В компании сказали агентству, что силовики представились работникам сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью. Они ничего не изъяли и никого не задержали. С какой целью они приходили в офис компании, не уточняется.

13.08.2020 16:37 Корреспондент государственного телеканала «Беларусь-1» Александр Лучонок объявил об увольнении. «Держать людей за дураков не стоит! Общество выросло, общество стало образованнее», — написал он. По словам Лучонка, подавляющее большинство протестующих — «люди, которые выражают свое мнение спокойно и аргументированно». «Но после санкций от силовиков и недостоверной информации спокойствие становится агрессией, любовь превращается в ненависть, а попытка мирно высказаться — в противостояние с военными и силовиками», — добавил корреспондент. Он заверил, что принял решение уволиться еще несколько недель назад.

13.08.2020 16:39 На встречу с бастующими сотрудниками гродненского «Химволокна» приехали мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский, пишет TUT.by.



«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников, — обратился к рабочим Синявский. — Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно».

13.08.2020 16:48 Госпитализировали еще одного врача, задержанного во время акций протеста. Как передает русская служба «Би-би-си», минского реаниматолога Олега Черноокого задержали 11 августа, арестовали на 15 суток и освободили. Сразу после этого он попал в больницу, пишет издание, не приводя других подробностей. Ранее более 100 коллег врача из РНПЦ кардиологии вышли на акцию протеста с требованием прекратить насилие против протестующих и освободить Черноокого.

13.08.2020 16:57 Телеведущий Денис Дудинский, который много лет работал на БТ и ушел оттуда эти летом, вместе с другими бывшими сотрудниками и артистами пришел к зданию Белтелерадиокомпании, сообщает «Куку». Собравшиеся исполнили песню «Ветер перемен», а потом Дудинский обратился к находящимся в здании сотрудникам БТ со словами «Выходите к нам!».

13.08.2020 16:58 «БелАЗ» после массовой забастовки объявил 14 августа выходным днем, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на сотрудников предприятия. Днем сотрудники «БелАЗ» требовали убрать с улиц города омоновцев, задерживавших участников протестов. На вечер запланирована встреча рабочих с администрацией города Жодино.

13.08.2020 17:10 Глава участковой избирательной комиссии №25 Витебска Сергей Питаленко подтвердил, что аудиозапись, на которой глава Октябрьского района города Сергей Сташевский требует сфальсифицировать результаты голосования в пользу Лукашенко, подлинная. Об этом сообщает «Радые Свабода». Помимо самого подтверждения, Питаленко сообщил, что не знает, как разрешится эта ситуация: «Единственная поддержка — со всех сторон, пришли выпускники. Я просто хочу дождаться этого всплеска, честно скажу, что не знал об этой записи [попавшей на ютуб]. Посмотрим, как будут развиваться события, меня это касается или как-то получится». Сергей Сташевский оказался недоступен для комментариев: он выключил все телефоны; а в администрации Октябрьского района говорят, что он на больничном.

13.08.2020 17:11 Более сотни врачей минской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) вышли на акцию против государственного насилия. Видео с места событий публикует «Наша Нiва». Работники скорой помощи выстроились в цепочку с плакатами против насилия и в минском районе Серебрянка. Одновременно акция солидарности проходит в Гродно, где в цепочку встали десятки студентов и сотрудников медицинского университета. В Могилеве два десятка врачей встали в «цепь против насилия», передает «Радыё Свабода». Они стоят вдоль Минского шоссе с плакатами, на которых запечатлены сцены насилия в отношении протестующих.

13.08.2020 17:14 «Радыё Свабода» и Nexta опубликовали видео, на котором автоинспекторы и человек в штатском избивают молодого человека в минском районе Немига. Судя по записи, сотрудники ГАИ остановили машину, наставив на находящихся внутри пистолет. Вскоре люди вышли из автомобиля, держа руки за головой. Происходящее снимал прохожий, но на него набросился человек в штатском и начал избивать. Затем к нему присоединился автоинспектор. Другие прохожие требовали прекратить избиение, выкрикивая: «Он же ребенок».

13.08.2020 17:21 К забастовке присоединились и работники «Белкарда» в Гродно, сообщает «Еврорадио». «Куку» отмечает, что рабочие говорят друг другу: «Давайте бастовать, он сам уйдет». Акцию солидарности с протестующими проводят и работницы фабрики «Молодечномебель», которые встали у главного входа на предприятие с листками бумаги со словами «Нет насилию», передает NEXTA.

13.08.2020 17:24 Верховный суд Беларуси опубликовал список людей, отправленных под административные аресты 11 августа в Минске. В нем 569 человек, передает TUT.by. В списке нет информации, какой суд и за что арестовал этих людей. Указаны лишь полные имена, даты рождения и наказание. По данным МВД Беларуси, всего с начала протестов в стране задержали более 6,5 тысячи человек.

13.08.2020 17:34 Из Белтелерадиокомпании уволился еще один сотрудник — ведущий развлекательного шоу «Копейка в копейку» Илья Кононов. Об этом он сам написал в фейсбуке. «К моему величайшему сожалению, сейчас не время для развлекательных проектов.⠀Мною принято решение уйти из Белтелерадиокомпании. Я не ухожу из профессии, я обязательно вернусь с новыми проектами в новое время», — сказал телеведущий.

13.08.2020 17:38 Политолога Виталия Цыганкова и его жену Ольгу, задержанных 12 августа, отпустили из минского изолятора, сообщает «Радыё Свабода». Накануне Цыганкова рассказала, что их остановили сотрудники ГАИ и потребовали выйти из автомобиля. «Я сказала, что покажу документы из машины. Сотрудник ГАИ отреагировал очень резко, начал опускать стекло, ударил машину, приставил пистолет к голове и потребовал уйти. Я пошла вперед из-за этого. Нас окружили несколько машин ГАИ, Виталия выбросили из машины, избили и положили на асфальт», — говорила она. В МВД эту информацию отрицали, утверждая, что Цыганкова игнорировала требования остановить машину, а во время проверки документов зажала руку автоинспектора стеклом.

13.08.2020 17:55 Жители Гомеля вышли на очередное шествие. Колонна прошла по Советской улице, затем по улице Ленина и Победы, рассказал «Медиазоне» очевидец. По его словам, сзади колонны идет сотрудник ГАИ и передает коллегам номера машин, которые сигналят в знак солидарности с протестующими. Эти машины затем останавливают.

13.08.2020 17:58 Корреспондент «Белсата» передает, что в районе станции метро «Пушкинская» появились автозаки. Там уже несколько часов проходит мирная акция против государственного насилия: люди стоят вдоль дорог с цветами, преимущественно в белых одеждах, иногда скандируя лозунги. На появление автозаков собравшиеся отреагировали криками: «Позор!»

13.08.2020 18:13 Сотрудница государственной радиостанции «Могилев» Марина Мишкина рассказала «Радыё Свабода», что уволилась, так как «в нынешней ситуации в стране» не может работать на государственную телерадиокомпанию. «Как жена, мать, сотрудник СМИ и гражданин я не могу спокойно смотреть на то, что сейчас происходит в стране, — сказали Мишкина. — Я сейчас всего боюсь. По улице иду — боюсь, соцсети открываю — боюсь. Страх уходит, когда становятся очевидными простые вещи. Для меня любовь — это любовь, насилие — это насилие».

13.08.2020 18:17 Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что на 17:40 ситуация с задержанными сотрудниками медиа такая: — остаются задержанные 23 журналиста; — всего начиная с 9 августа были задержаны 68 человек; — к 29 сотрудникам медиа применили насилие.

13.08.2020 18:20 «Несколько сотен» сотрудников Белорусской железной дороги (Беларуская чыгунка, БЧ) собрались на мосту между улицами Чкалова и Московской в Минске, передает TUT.by. Некоторые из сотрудников в рабочей форме, многие — с белыми цветами. Проезжающие мимо машины сигналят им в поддержку.

13.08.2020 18:26 «Белсат» передает, что сотрудники «Гродно Азот» после профсоюзного схода у предприятия двинулись в центр города группой примерно из 300 человек.

13.08.2020 18:43 Коллектив Белорусского государственного театра кукол выступил с обращением против государственного насилия. Видео опубликовала в инстаграме минская актриса Кристина Дробыш. «Власть начала войну против народа Беларуси, — говорят в ролике кукловоды. — Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам». Они требуют освободить задержанных и пересмотреть официально объявленные результаты выборов президента. Накануне с аналогичным обращением выступили актеры Национального академического театра имени Янки Купалы.

13.08.2020 18:47 За участие в протестных акциях арестован футболист БАТЭ Антон Сарока, написал в твиттере журналист Франак Вячорка. Имя спортсмена есть в списке арестованных 11 августа, который опубликовал Верховный суд Беларуси. Ранее сообщалось, что весь день 12 августа Сарока не выходил на связь. Предполагалось, что он задержан. Кроме того, были задержаны хоккеист «Динамо-Молодечно» Илья Литвинов, а также боец ММА Алексей Кудин. Антон Сарока в этом сезоне сыграл пять матчей в составе БАТЭ на чемпионате страны и забил два мяча.

13.08.2020 19:04 Журналисты государственных медиа подготовили обращение к министру информации Игорю Луцкому, в котором прокомментировали многочисленные увольнения своих коллег, не согласных с действиями властей. Об этом пишет TUT.by. «То, что сегодня многие наши коллеги государственных СМИ увольняются, — это не фейк, не политтехнология, не проплаченая пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие. Выбирая свою профессию, а не место работы, мы представляли, что будем объективными проводниками порой полярных мнений», — говорится в письме министру. Также журналисты возмутились жестокостью силовиков по отношению к другим сотрудникам СМИ в частности и к белорусам вообще, и пожаловались на ухудшение связи в стране. К обращению могут присоединиться и сотрудники негосударственных изданий. Среди подписантов — журналисты «Белта», «Беларусь Сегодня», «Минская правда», «Витебские вести», «Настаўніцкай газеты», телеканалов ОНТ и «ТВ-3», радио «Беларусь», TUT.by и Onliner. Предполагается, что письмо передадут министру Луцкому 14 августа, на этот день министерство информации запланировало встречу журналистов и силовиков. «Мы обсудим, как можно нормально осуществлять профессиональную деятельность в ситуации, которая сложилась сегодня», — сказал ТАСС представитель ведомства.

13.08.2020 19:23 Блокировка интернета Беларуси стоила экономике страны 56 миллионов долларов в сутки. Это следует из данных сервиса COST группы Netblocks. Как рассказали Netblocks Financial Times, такие потери связаны с использованием технологии DPI. DPI составила список для блокировки, куда вошли более 10 тысяч социальных сетей и сайтов, включая Disney и Walmart, чтобы «создать впечатление масштабного технического сбоя». Из-за отключения интернета в Беларуси пострадали банковские системы, сервисы вызова такси, онлайн-карты, интернет-магазины и другие сервисы.

13.08.2020 19:24 Жена погибшего во время протестов в Минске 34-летнего Александра Тарайковского рассказала «Радые Свабода», что узнала о смерти мужа от журналистов. По информации издания, Тарайковский в 22:30 позвонил жене и сказал, что собирается идти домой. Больше он не выходил на связь. Семья искала мужчину два дня, отмечает «Радые Свабода». Пресс-служба Беларуси утверждает, что вечером 10 августа протестующий «пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей». По версии силовиков, устройство взорвалось у мужчины в руке, он получил травмы, несовместимые с жизнью. «Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он узнал, что туда собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе, У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон», — вспоминает жена Тарайковского. Издание «Наша Нiва» сообщала, что демонстрантов обстреливали. «Еврорадио» и Onliner писали, что силовики бросали в митингующих светошумовые гранаты.

13.08.2020 19:27 Белорусская федерация футбола решила перенести еще несколько матчей, передает БелТА. «В высшей лиге чемпионата Беларуси перенесены игры "Динамо" (Минск) — "Смолевичи" и "Минск" — "Неман" (Гродно). Отложены встречи 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси "Нафтан" (Новополоцк) — "Городея" и "Гомель" — "Шахтер" (Солигорск)», — пишет агентство, уточняя, что перенесены также несколько матчей команд первой и второй лиги. Новые даты проведения спортивных состязаний будут определены позднее. Ранее были перенесены два матча, которые должны были состояться 7 и 8 августа, еще до выборов президента Беларуси. До этого на трех разных матчах болельщики скандировали «Живе Беларусь».

13.08.2020 19:39 В Москве у белорусского посольства задержали несколько человек, передает ТАСС. Как сообщает информационное агентство, к пяти вечера у здания посольства собрались около 20 человек, некоторые пришли с плакатами. К шести вечера полиция задержали нескольких участников акции, уточняет ТАСС.

13.08.2020 19:42 В Могилеве задержан фотограф Александр Литин, сообщает «Радио Свобода» с которым сотрудничает журналист. Отмечается, что он фотографировал местных жителей, вышедших на акцию солидарности, что с Литиным — не известно.

13.08.2020 19:58 Еще один сотрудник милиции Артем Никулин уволился из-за действия силовиков в Беларуси, передает «Наша Нiва». Милиционер опубликовал пост в инстаграме. «Есть большая разница между задержанием деструктивного элемента и избиением граждан. Вы, кто не понимает разницы – знайте, вы совершаете преступление по статье 426 УК Республики Беларусь (превышение власти или служебных полномочий) и не только», — написал Никулин.

13.08.2020 20:06 Белорусская теннисистка Арина Соболенко выступила в поддержку протестующих. «Я не могу поверить, что все это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста. Остановите насилие!!!. Берегите себя и своих близких, мои дорогие белорусы», — написала спортсменка.

13.08.2020 20:09 В Минске проходят несколько разрозненных акций, одна из них — у здания КГБ. Также сообщается об акциях в Гомеле и других городах. В большинстве случаев недовольные официальными результатами выборов президента перемещаются колоннами или выстраиваются рядами и стоят на месте. В некоторых случаях акции устраивают представители одной профессии, так, в Гродно на улицу вышли медики.

13.08.2020 20:36 Студенты факультета журналистики Белорусского государственного университета вышли с протестом к зданию вуза. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны». Среди протестующих есть и бывшие учащиеся журфака.

13.08.2020 20:45 В официальном телеграм-канале минздрава Беларуси появилось обращение медиков к жителями страны. Врачи призвали не «тратить» жизнь «на провоцирование насилия и не поощрять наметившийся раскол в обществе». «Мы обращаемся ко всем соотечественникам – остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга! Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия», — говорится в сообщении.

13.08.2020 20:52 Мэр горда Жодино Дмитрий Заблоцкий вышел к протестующим возле торгового центра «Green» по требованию рабочих Белорусского автомобильного завода (БЕЛАЗ). Трансляцию ведет «Рыдые Свобода». По словам мэра, в Жодино нет бойцов ОМОН, а только сотрудники внутренних войск. Заблоцкий подчеркнул, что внутренние войска пришли в город только для охраны СИЗО. Как только из СИЗО отпустят всех заключенных, уйдут и войска, пояснил мэр, еще раз подчеркнув, что бойцов ОМОН в городе нет. Заблоцкий добавил, что всего из изолятора выпустили 500 человек. Одна из демонстранток спросила, почему задерживали детей и почему их не кормили в СИЗО. Ей ответил прокурор Жодино, который заверил, что в изоляторе нет ни одного ребенка. Протестующие перебили его криками «Выпускай». К Заблоцкому обратились несколько наблюдетелей на выборах, которые указали на фальсификации на разных участках. В ответ чиновник спросил, подавала ли одна из наблюдательниц жалобу в ЦИК. Одним из требований протестующих было право собираться каждый день в 19 вечера в городе без задержаний со стороны силовиков. Заблоцкий начал отвечать: «Я понимаю, что у вас даны инструкции определенные…», демонстранты начали кричать «Фу» и «Позор». В ходе разговора один из жителей города спросил «А нужен ли нам такой мэр?» Толпа начала скандировать «Уходи», и в итоге Заблоцкий ушел в здание. «Мэр, уходи», — кричали демонстранты. Жители города приняли решение каждый день в 19:00 выходить на митинг.

13.08.2020 21:05 Nexta опубликовала видео забастовки сотрудников компании Gefest в Бресте. На записи десятки мужчин в рабочей одежде идут по территории предприятия и скандируют «Уходи».

13.08.2020 21:15 Тренер действующего чемпиона Беларуси по футболу «Динамо-Брест» Василий Хомутовский призвал силовиков прекратить насилие к протестующим. «Во время президентских выборов избирателями, наблюдателями были зафиксированы многочисленные нарушения. Граждане нашей страны вышли на мирные акции согласно статье 35 нашей Конституции. Против них была применена неадекватная сила, а также спецсредства. Людей избивали и арестовывали. Есть убитые и раненые, — говорит футболист. — Некоторые из ваших коллег уже взяли кровь на руки. Граждане нашей страны просят только одного: честных выборов и справедливого подсчета голосов. Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства, не применять силу против мирных граждан своей страны». Хомутовский — бывший вратарь сборной Беларуси. За границей он играл в России, за московское «Динамо» и пермский «Амкар», а также в немецких, румынских и украинских клубах.

13.08.2020 21:22 Глава МВД Юрий Караев взял ответственность и извинился за травмы «случайных людей на протестах, попавших под раздачу». Об этом он сказал в интервью телеканалу ОНТ, уточнив, что силовики уже начали отпускать задержанных. «За трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — добавил министр. «К мирным протестам травля сотрудников или учителей не имеет отношения. Травля — подлый прием!» — продолжил Караев. Комментируя избиения и задержания журналистов, он сказал, что «пресса это наше святое, их трогать нельзя». «Я всегда против любого насилия над журналистами! Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!», — посоветовал глава МВД. Выступления против фальсификации выборов он сравнил с цветной революцией и призвал протестующих перестать выходить на улицы.

13.08.2020 21:25 Работники производителя шин «Белшина» в Бобруйске объявили забастовку. Их обращение публикует Kyky. «Общенациональные интересы граждан республики Беларусь, которыми мы являемся, находятся в опасности из-за неразумной политики высшего руководства, нарушения конституционных прав граждан и фальсификации выборов», — говориться в письме. Работники потребовали проверить итоги голосования на выборах президента, освободить задержанных во время протестов и обратиться в МВД, чтобы силовики «прекратили жестокость и чрезмерное применение силы».

13.08.2020 21:42 Председательница Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний». Ее слова передает телеграм-канал «Пул Первого». «Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — добавила Кочанова. «Нам не нужна драка. Не нужна война», — заверила она.

13.08.2020 21:48 «Радые Свабода» сообщает о перекрытии въезда на площадь Якуба Коласа в Минске, подъезда к Октябрьской площади и метро «Октябрьская». Протестующие продолжают акции на площадях и проспекте Независимости.

13.08.2020 21:55 Отрывок из интервью главы МВД Беларуси Юрия Караева на телеканале ОНТ опубликовал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

13.08.2020 22:08 Сооснователь стартапа PandaDoc Сергей Борисюк, пообещавший материально помочь силовикам, которые хотят, но не могут уволиться, рассказал Dev.by, что к нему обратились более тридцати человек. В фейсбуке он отметил, что «люди опасаются, просят сохранять анонимность», некоторые уже уволились и нуждаются, кто-то хотел бы заработать деньги сам, а не получить их от бизнесмена. «Молодым людям очень и очень сложно уволиться, так как после Академии МВД при увольнении им надо выплатить суммы от 10 до 20 тысяч USD государству», — добавил Борисюк и уточнил: тем, кто долго проработал следователем, «будет сложно найти работу, тк фактически их весь опыт в этом. И он очень специфичен».

13.08.2020 22:13 Из государственного информационного агенства «Белта» уволилась выпускающий редактор Татьяна Петручик, передает «The Village Беларусь» со ссылкой на пост журналистки в инстаграме. «Отработав ночь с 9 на 10, выпуская "правильные" новость под звуки взрывов и обстрелов, я поняла, что больше не могу и ухожу в никуда. У меня больше нет оправданий и резонов, я пыталась себя оправдать и выпускала ложь долгие пять лет и очень боялась», — написала Петручик.

13.08.2020 23:41 Совет по правам человека ООН потребовал от белорусских властей прекратить насилие в отношении протестующих. В организации обратили внимание, что сотрудники силовых структур избивают людей во время задержания. В сообщении упоминается видео, на котором силовики избивают граждан, в том числе детей и волонтеров-медиков. Кроме того, местонахождение десятков людей до сих пор неизвестно, отметили эксперты. Они сочли, что в Беларуси также нарушена свобода выражения мнения — в стране задержали более 50 блогеров и журналистов, интернет во время выборов не работал. В ООН подчеркнули, что протесты носили мирный характер. Организация призвала другие страны надавить на власти Беларуси, что бы те перестали применять силу к участникам акций.

13.08.2020 23:47 Глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова выступила с обращением. «Сейчас к Беларуси обращены глаза всего мира. За нас болеют простые граждане, пресса, политики, знаменитости. Весь мир восхищается нами! Весь мир хочет спасти нас. Весь мир хочет остановить насилие над беларусами, предлагает свою помощь», — сказала Колесникова. Глава штаба потребовала от властей прекратить насилие и задержания: «Беларусы имеют право мирно выражать свое несогласие, гулять по улицам, носить браслеты тех цветов, которые им нравятся». Кроме того, Колесникова потребовала отпустить всех политических заключенных и задержанных на протестах — более 6 тысяч человек — и обнародовать результаты голосования. Политик призвала мэров всех городов стать организаторами акций 15 и 16 августа. «Беларусы! Мы невероятные. Мы нация с большой буквы. Уважение к тому, как мы боремся за свое законное право на свободу и выбор — невозможно измерить. Пожалуйста, берегите себя. Наши жизни, здоровье и свобода — самые главные ценности», — заключила Колесникова.

13.08.2020 23:50 В Минске из изолятора временного содержания на улице Окрестина начали отпускать задержанных, сообщают «Радые Свабода» и телеграм-канал «Выборы видишь?».

13.08.2020 23:51 Ведущие программы «Наше утро» на государственном телеканале ОНТ Анна Шалютина и Дмитрий Шунин уволились. Об этом Шалютина рассказала в инстаграме. «Эта гражданская позиция возникла, как аппендицит. Вдруг, к 30 годам, начала болеть и даже кровить. И ты не понимаешь, куда ее деть, что с ней делать — нормально же жила! Не знаю, есть ли смысл говорить и без того понятные вещи о том, что базовые ценности у людей должны быть одинаковыми. О том, что немотивированная, бесцельная жестокость неприемлема. О том, что оскорблять людей — плохо. Унижать людей — плохо. Бить людей — плохо», — объяснила ведущая свое решение в разговоре с TUT.by.

13.08.2020 23:54 Фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин выступил в поддержку протестующих в Беларуси. Об этом он написал у себя в инстаграме «Я не могу нормально спать последние два дня, видя то, что происходит на улицах Белоруси. Это происходит не где-то там и не с кем то там … Это наши друзья, родные, братья и сестры. Их пытаются убить, пытают, стреляют по окнам, портят им собственность и кидают в тюрьмы! Я увидел сотни видосов где избивают дубинками толпой уже почти безжизненное тело, бьют в спину ногами тех кто стоит на коленях с руками за головой, расстреливают на остановке подростков резиновыми пулями, устраивают в городе сафари на людей из окошек автомобилей. И делают это батальоны "людей" в форме», — написал музыкант.

14.08.2020 00:08 РИА «Новости» передает, что некоторых задержанных увозят из минского ИВС на улице Окрестина на машине скорой помощи. Агентство добавляет, что выходящим из изолятора аплодируют, но встречающие просят не хлопать. «Говорят, что за каждую овацию снаружи изолятора внутри реагируют новыми побоями», — пишет РИА «Новости».

14.08.2020 00:54 У минского изолятора временного содержания на улице Окрестина собралось не менее 50 машин, водители которых готовы подвезти до дома освободившихся участников протестов, сообщает Euroradio.