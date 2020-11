Беларусь после выборов. День пятый

Солист американской группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето поддержал протестующих в Беларуси. Музыкант опубликовал в сториз в инстаграме несколько фотографий протестов и подписал: «We are with you Belarus».

Кроме того, один из основателей белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» и лидер группы «Ляпис 98» Сергей Михалок перед началом концерта в Одессе сказал: «Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы ******* [рассуждать] о политических раскладах».

Российская исполнительница Мэйби Бэйби (Виктория Швархмахер) рассказала в инстаграме, что у нее есть друзья в Беларуси, которые пострадали от силовиков: «Ребята просто ехали в машине. Их остановили, задержали, избили и заставляют признаваться, что они революционеры проплаченные. Что за жесть??? Люди выходят на мирный протест ради своего будущего. А с ними обращаются, как с куском мяса».