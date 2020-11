Беларусь после выборов. День шестой

Работники сферы IT встали в цепь солидарности на площадке у Парка высоких технологий в Минске, сообщает TUT.by.

К зданию ЦИК, где сегодня рассматриваются жалобы кандидатов в президенты, вышли женщины в черной одежде, сообщает «Онлайнер».

В руках они держат плакаты «Здесь умер мой голос», «Наши голоса», «Belarus is SHE, I vote for her».