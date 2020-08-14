Беларусь после выборов. День шестой

9:20 С самого утра на акции солидарности в Минске вышли медики. Как сообщает TUT.by, они выстроились напротив универмага «Беларусь» (недалеко от него находится 5-я больница) с плакаты «Хватит избивать наших мужчин», «Медики против насилия». К акции присоединились и врачи 10-й городской клинической больницы Минска. «Мы видим, что происходит с людьми, нам не нужно читать интернет, различные порталы, телеграм-каналы, мы сами видим, что вытворяют с людьми, с молодыми, ни в чем не повинными, мирными людьми, и мы не можем с этим мириться» — сказал TUT.by врач-радиолог 10-й больницы Георгий Топузидис. «Еврорадио» добавляет, что на проспект Дзержинского также приехали врачи Кардиологического научного центра и 4-й городской больницы.

9:43 На предприятиях с утра тоже проходят забастовки. TUT.by со ссылкой на читателей сообщает, что, в частности, забастовку сегодня продолжили работники Минского электротехнического завода имени Козлова (МЭТЗ). Бастующие собрались и на Белорусском металлургическом заводе, добавляет издание. Кроме того, в Солигорске забастовку объявили рабочие «Трест "РевМонтажСтрой"», передает «Еврорадио». Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» публикует видео, на котором рабочие зачитывают свои требования: остановить кровопролитие на улицах, прекратить незаконные задержания, освободить политзаключенных, провести расследование пыток и наказать виновных, а также провести новые выборы.

10:08 Медики, которые дежурили во время акция протеста, рассказали РБК, какие травмы получали пострадавшие. «Самые распространенные травмы — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы легкой и средней степени с ушибленными ранами головы. Была травматическая ампутация стопы, кровотечения, контузия, ну и панические атаки», — говорит Виктория, фельдшер выездной бригады скорой помощи. Медик, которая была волонтером в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи, добавляет, что в ночь с 9 на 10 августа число пациентов увеличилось в 3-4 раза, экстренная операционная оказалась не готова принимать столько пострадавших. Именно в эту больницу свозили задержанных из изолятора на улице Окрестина — они рассказывали о пытках. «Привозили с серьезными повреждениями, требующими интенсивной терапии, таких везли мимо приемного отделения сразу в реанимацию. 10-го еще был человек, которого повезли сразу в хирургию: требовалась срочная диагностическая лапароскопия», — сказала собеседница РБК. Издание также поговорило с фельдшером скорой помощи, которая 13 августа дежурила в ИВС на Окрестина. По ее словам, за одну смену с 11:00 до 17:00 госпитализировали 14 человек. «Там люди с уже черными кровоподтеками на ногах и руках от ударов дубинками, разбитые головы, одного отправили зашивать надорванное ухо», — говорит фельдшер. Она добавляет, что у задержанного с сахарным диабетом в изоляторе началась гипогликемия: «Когда я его спросила, когда он последний раз ел, он сказал, вчера днем — кусок хлеба, и все».

10:26 К забастовке присоединилось Локомотивное депо в Лиде, рассказал «Медиазоне» очевидец.

10:43 Сотрудники предприятий «Гродно Азот» собрались на улице. Как сообщает TUT.by, директор сначала пытался собрать всех рабочих на территории предприятия, но бастующие беспокоились, что в таком случаев к ним не пустят прессу. Несколько минут шли переговоры с руководством, собравшиеся в это время скандировали: «Пресса, пресса!». Вскоре кто-то открыл ворота предприятия, протестующие вышли на улицу. Собравшиеся скандируют «Свободу!» и «Жыве Беларусь».

10:47 Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), который выпускает тракторы семейства «Беларус», собрались на улице и скандируют: «Уходи!». Видео с места событий публикует NEXTA. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» тем временем пишет со слов рабочих, что директор якобы пообещал им визит премьер-министра Романа Головченко во второй половине дня.

11:01 Солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков написал в фейсбуке, что отказывается носить звание трехкратного лауреата гранд-премии президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. «Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев. "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром…". Библия. Римлянам 12:21», — сказал певец.

11:04 «Наша Нiва» передает, что премьер-министр Роман Головченко едет на Минский автомобильный завод (МАЗ), где вчера рабочие устроили забастовку с требованием прекращения насилия в отношении протестующих и освобождения задержанных. Ранее телеграм-канал «Беларусь головного мозга» писал со слов рабочих Минского тракторного завода (МТЗ), что директор якобы пообещал им визит премьера Головченко во второй половине дня.

11:37 Александр Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях страны. Его слова передает «Белта». «Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" (сознательные — МЗ) раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — сказал Лукашенко.

11:37 Ученики и выпускники несут свои грамоты к школам, где были организованы избирательные участки, сообщает «Куку» и TUT.by. Они также оставляют плакаты «Мы вам ваши грамоты, вы нам наши голоса», «Позор!» и другие.

11:47 Освободившаяся из Окрестина (на улице Окрестина в Минске находятся ИВС и Центр изоляции провонарушителей — аналог российского спецприемника - МЗ) показывает «утечку» — бумагу, на которой в камере собирали номера телефонов для контактов после освобождения.

11:59 Светлана Тихановская опубликовала обращение, где призвала всех мэров городов выступить организаторами мирных массовых собраний 15 и 16 августа. «Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать "нет" старой власти, но это случилось. Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор — по закону, мирно с достоинством», — сказали Тихановская. Она призвала действующую власть прекратить насилие и пойти на диалог с протестующими.

12:03 Глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова вышла к протестующим возле филармонии в Минске. Видео публикует «Еврорадио». Колесникова обратилась к силовикам и призвала прекратить избиения протестующих. «Извинений нам недостаточно. Белорусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власть по отношению к мирным гражданам. Мы в течение долгого времени говорили: "Пожалуйста, остановите насилие, не начинайте его, это уголовная ответственность". <…> Все, кто готов перейти на сторону народа — переходите, мы вас встретим, мы будем вас защищать», — сказала она.

12:30 Замглавы министра внутренних дел Александр Барсуков вышел к собравшимся возле Окрестина. По информации «Радые Свабода», родственники задержанных стали требовать, чтобы их немедленно отпустили из «камеры пыток». В ответ Барсуков сказал, что «освободим всех, кого сможем». Замглавы заверил, что задержанных не избивают. «В камере нет. Потом, когда я вышел сюда к вам (имеется в виду выход Барсукова к родственникам накануне — МЗ), я сказал: "Никого не избивали", я имел в виду про камеру. В камере никого не избивали», — пояснил милиционер.

12:33 Сотрудники минского метро присоединились к забастовке рабочих, сообщают «Наша Нiва», «Куку» и TUT.by. Около сотни работников собрались на проспекте Независимости. К ним вышел начальник управления энергоснабжения, который, как передает корреспондент «Нашей Нiвы», сказал, что сотрудники имеют право на протест, но попросил их не прекращать работу.

12:33 Гендиректор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский, ранее служивший в милиции, демонстративно выбросил служебную форму в помойку. Видео он опубликовал в инстаграме.

12:43 Работники сферы IT встали в цепь солидарности на площадке у Парка высоких технологий в Минске, сообщает TUT.by. В акции приняли участие несколько сотен человек. Они держали в руках цветы и клавиатуры.



12:54 К зданию ЦИК, где сегодня рассматриваются жалобы кандидатов в президенты, вышли женщины в черной одежде, сообщает «Онлайнер». В руках они держат плакаты «Здесь умер мой голос», «Наши голоса», «Belarus is SHE, I vote for her».

13:08 Патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал Александра Лукашенко прекратить насилие против «простых людей», передает Sputnik. Митрополит Минский и Заславский выразил надежду, что «власть услышит голос простых людей и сделает все, чтобы сохранить мир на благословенной белорусской земле». Павел также попросил Лукашенко «направить защитников в нужную сторону», указав, что «насилию не должно быть места в нашей жизни», передает агентство. Ранее митрополит высказывался более осторожно, призывая «власти и общественность вместе искать мирные пути разрешения кризиса».

13:10 В Могилеве начали освобождать задержанных, сообщает TUT.by. Издание публикует фотографию мужчины с огромные кровоподтеками на спине. По словам мужчины, следы остались после того, как его избили в Ленинском РОВД.

13:13 В Беларуси протестуют работники нескольких заводов. Как передает TUT.by, около 200 сотрудников предприятия «Белшина» вышли на забастовку. Работники собрались возле одного из зданий завода и скандируют «Жыве Беларусь». К ним присоединились жители города, демонстранты требуют выхода мэра. На забастовку также вышли несколько сотен работников других предприятий: «Беларуськалия» в Солигорске, Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), крупнейшего строительного предприятия Минска — «МАПИД», БелОМО (Белорусское оптико-механическое объединение) и «Нафтана» в Ноповополоцке. К протестующим завода «Gefest-техника» вышел их директор. «Вы вчера [бастовали], мне понравилось, красиво одетые, чистота на производстве — картина хорошая. Вы скандировали "Уходи", я думал это про меня — "Уходи с завода". Здесь все вместе», — сказал он. Исполнительный директор «Беларуськалия» Иван Головатый также вышел к бастующим шахтерам.

13:35 Александр Лукашенко прокомментировал забастовку на автомобильных предприятиях Беларуси. Видеообращение публикует телеграм-канал «Пул Первого». «Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение — бросили работу, пошли. Зампроизводства говорит "Хорошо, идите. Идите ребята, у меня людей хватает. Вся эта зарплата — вот этих людей [не протестующих]". Завернулись на работу, пошли обратно. Людям надо сказать, что это единственный шанс спасти предприятие, а это кормилица. Будешь кормить предприятие — будешь кормить свою семью. На улицы можно походить, вон их тысячами ходит, можно присоединиться. Но там денег если и дадут, то два дня. Два дня там некоторым приплачивают, мы их знаем и показывали. Ну на два дня дадут [денег], а потом что?» — сказал Лукашенко.

13:45 43-летний Геннадий Шутов, которому выстрелили в голову во время акции в Бресте 11 августа, находится в больнице без сознания. Об этом TUT.by рассказала его дочь Людмила. По ее словам, родственники не могли найти Шутова двое суток. Позднее они выяснили, что пострадавшего сначала доставили в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом отвезли в военный госпиталь в Минске. Врачи сказали Людмиле, что у отца «повреждения мозга тяжелые и обширные», никаких прогнозов они дать не могут. «Отцу сделали несколько операций, но пулю не вытащили. Возможно, она резиновая — и рентген ее не видит, объясняют врачи. Так что она может быть еще внутри, — рассказала Людмила. — Отец без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких» Шутов получил открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. В МВД утверждают, что силовики стреляли на поражение «для защиты жизни и здоровья сотрудников». Родственники Шутова, отмечает TUT.by, поговорили с очевидцами. Те настаивают, что Шутов «не дрался, не конфликтовал — просто шел». Стреляли, по их мнению, с крыши здания.

14:08 ЦИК обнародовал окончательные результаты голосования, передает TUT.by со ссылкой на комиссию. За Александра Лукашенко проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека). Андрей Дмитриев получил 1,2% голосов (70 671 человек), Анна Канопацкая — 1,67% (97 489 человек), Сергей Черечень — 1,14% (66 613 человек). Против всех проголосовало 4,59% избирателей (267 360 человек). Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подавали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены, уточняет TUT.by.

14:15 TUT.by публикует фото со схода рабочих на Минском тракторном заводе.

14:25 Пресс-служба МВД сообщает, что за сутки милиция составила 102 протокола об административных правонарушения. Больше двух тысяч задержанных, добавляют в МВД, отпустили домой (за какой период времени, не уточняется). В ведомстве отмечают, что прошедшие накануне акции были мирными, «участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами».

14:44 Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что из-за нехватки мест в изоляторах задержанных до суда увозят в учебный центр ОМОН под Минском. Кроме того, выяснили правозащитники, часть задержанных увезли из ИВС на Окрестина в Лечебно-трудовой профилакторий №3 Слуцкого района.

15:00 За 11-12 августа суды Минска отправили под административный арест 1071 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда. Как говорится в релизах, 11 августа суды арестовали 568 человека на срок от четырех до 25 суток. На следующий день, 12 августа, были арестованы еще 503 человека. Исправлено в 15:07. Изначально в новости говорилось, что 11 августа были арестованы 503 человека. В действительности их 568.

15:32 Светлана Тихановская объявила о создании «координационного совета для обеспечения трансфера власти». «В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», — написала кандидатка в президенты Беларуси. Она также попросила «международное сообщество и европейские страны» помочь наладить диалог с властями Беларуси.

15:36 Патриарший экзарх всея Беларуси Павел извинился за преждевременное поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-службу Белорусской православной церкви. Павел поздравил Лукашенко с победой на выборах 10 августа, на следующий день после окончания голосования. Ранее экзарх призвал Лукашенко прекратить насилие против «простых людей».

15:45 В свидетельстве о смерти Александра Тарайковского, погибшего на акции протеста в Минске, указано, что он получил открытую рану грудной клетки. Смерть наступила от массивной кровопотери, сообщает TUT.by. Предполагаемый момент гибели Тарайковского попал на видео. МВД Беларуси утверждало, что Тарайковский пытался бросить в силовиков «неустановленное взрывное устройство», которое взорвалось у него же в руках. Журналисты указывали, что силовики в тот момент обстреливали демонстрантов и бросали в них светошумовые гранаты. По данным исследовательской группы CIT, к гибели протестующего может быть причастен спецназ КГБ или МВД: именно эти бойцы находились в том месте.

15:54 Премьер-министр Беларуси Роман Головченко приехал к бастующим работникам Минского тракторного завода (МТЗ). Как пишет TUT.by, премьер-министр решил провести встречу с работниками без журналистов. Сотрудники отказались от таких условий и начали кричать «Уходи!», передает «Белсат».

16:07 Работники Минского тракторного завода (МТЗ) двинулись колонной от завода к дому правительства. Об этом сообщает TUT.by. Судя по гугл-картам, путь пешком занимает примерно полтора часа. «Если кто-то к понедельнику из нас исчезнет, объявляем забастовку» — сказал работник пятого механического цеха МТЗ Сергей Дылевский. Как пишет TUT.by, когда колонна проходила мимо Электротехнического завода имени Козлова, «два охранника или милиционера в шлемах» закрыли двери в здание на ключ. Обновлено в 16:16. Добавлена информация об Электротехническом заводе имени Козлова.

16:12 Несколько сотен человек собрались перед Домом правительства Беларуси на площади Независимости в Минске, передает корреспондент «Медиазоны». Через некоторое время колонна людей с цветами, шариками и бело-красно-белыми флагами двинулась вдоль проспекта Независимости в сторону Октябрьской площади. Проходя мимо здания КГБ Беларуси, люди скандируют: «Отпускай!».

16:32 24-летний минчанин Дмитрий (имя изменено по его просьбе), задержанный 11 августа, рассказал «Медиазоне» о визите заместителя главы МВД Александра Барсукова в изолятор в переулке Окрестина. Дмитрий был жестоко избит при задержании, в изоляторе он с другими протестующими подвергся многочасовым пыткам и унижениям, а потом почти двое суток находился с девятью другими задержанными с одиночной камере, где их уже не били, но кормили заплесневелым хлебом. «Где-то два дня я просидел, где-то в час ночи он пришел сегодня. Сначала зашел какой-то человек в пиджаке, сказал, сейчас к вам придет замминистра МВД, он с вами пообщается, в зависимости от ваших ответов, он решит, отпускать вас или нет, но с 90-процентной вероятностью вас отпустят. Потом минут так через десять он пришел, мы уже лицом к стенам стоим — нас уже надрессировали за два дня. Ничего не могу сказать, он вежливо так говорит, повернитесь, ребята, кто хочет — присядьте, сейчас я с вами поговорю. Сказал, я замминистра МВД, вот приехал, у меня есть полномочия, я вас понимаю, не пытаюсь вас переубеждать, это ваш выбор, что вы ходите на акции протеста, но, вы знаете — вы записаны, и если снова попадетесь, то… и руками развел. Потом спросил, вас тут накормили? Люди, которые со мной сидели, девять человек, говорят — да. Вас били в камере? Он уточнил, именно в камере, ответ — нет. В камере нас не били. Потом сказал, есть полномочия, я ими воспользуюсь, вас освободят, когда часа через два-три закончатся беспорядки, мы вас освободим — сами понимаете, не хотим сейчас вас выпускать, это и вам дороже может быть. И говорит — надеюсь, мы с вами прощаемся, а не говорим "до свидания". Я так понял, намекнул, чтобы мы не шли побои сдавать и прочее, и он ушел в другие камеры. Он был вежливый, немножко чувствовался как будто страх у него — как будто мялся, как-то голову немного опустил, вроде он замминистра МВД, с нами эти милиционеры обращались как с помоями, с мусором, а он подчеркнуто к нам относился, когда говорил. Побои я наверное сдавать не буду. Во-первых, не очень понимаю, где, во-вторых, побои если сдавать, насколько я знаю, они могут в милицию [передать], а у меня там вещи остались, я просто боюсь, что если напишу заявление, а потом приду их забирать, то у меня могут оказаться баллончик, нож, коктейль Молотова. Сказали, в понедельник-вторник примерно вещи отдадут, какой-то человек, когда нас уже выводили, спросил: "Я не могу домой попасть без ключей, можно мне взять хотя бы барсетку?" Ему какой-то милиционер ответил: "Да, можно, мы тебя на 15 суток сейчас посадим, потом найдешь все и заберешь"». Молодого человека отпустили сегодня ночью, кто-то из собравшихся у изолятора дал ему поесть и отвез домой на машине.

16:44 На площади Независимости, откуда ушли шествием протестующие минчане и куда направляются сотрудники Минского тракторного завода, появилась колонна из десяти милиционеров в масках, передает корреспондент «Медиазоны».

16:44 На основателя каналов Nexta в ютубе и телеграме блогера Степана Путило, завели уголовное дело об организации массовых беспорядков (часть 1 и 3 статьи 293 УК Беларуси). Об этом сообщил сам канал Nexta, опубликовав документ МВД о розыске. Сам Путило живет в Варшаве.

16:47 Ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Андрей Король обратился с студентам и преподавателям университета. Видео речи публикует студенческий телеграм-канал «отчислено». «В нашей миролюбивой Беларуси появилось место насилию и агрессии. И мы стали почему-то забывать про основу устойчивого развития любого общества — это толерантность и диалог. В БГУ эти принципы являются ключевыми <…> Я хочу вас заверить, что за участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БГУ не будет. Для нас ценен каждый наш коллега», — сказал ректор.

16:47 Торговый центр «Столица», расположенный на площади Независимости, решил закрыться в 17:00, хотя обычно работает до 22 часов, передает корреспондент «Медиазоны».

16:58 Сотрудники белорусских государственных телеканалов вышли на мирную акцию протеста. Об этом сообщает «Наша Нiва». Журналисты выстроились цепью напротив здания ОНТ (Общественное национальное телевидение), в которого также находится редакция СТВ (Столичное телевидение). В руках сотрудники держат пресс-карты. «Рыдыё Свабода» пишет, что на акцию вышли около 20 сотрудников СТВ с плакатами «СТВ за справедливые выборы», «СТВ за мир».

17:17 Колонны протестующих с площади Независимости и колонна сотрудников Минского тракторного завода встретились на проспекте и вместе двинулись к Дому правительства. Люди идут по проспекту Независимости мимо здания КГБ Беларуси, передает корреспондент «Медиазоны». Они скандируют: «МТЗ!», «Жыве Беларусь!», «Уходи!» и «Милиция с народом».

17:19 Руководство завода Гомсельмаша (крупный производитель сельхозтехники) закрыло в цехах бастующих работников. Об этом «Медиазоне» рассказал сотрудник Гомсельмаша. «На заводе вышло порядка 40 человек, остальных закрыли в цехах. Начальство угрожало увольнением или уволило тех, кто стачковал», — рассказал собеседник «Медиазоны». Ранее сотрудники десятка предприятий по всей стране вышли на забастовки против милицейского насилия и за честные выборы. Собеседник «Медиазоны» расскзаал, что в чате бастующих было примерно 360 человек, но их никто не выпустил. Затем к протестующим вышли директор и замдиректора по идеологической работе и попросили не митинговать. «Что дальше — не знаю. Получилось выйти у 40-46 работников. Их скорее всего уволят», — добавил сотрудник предприятия.

17:26 Колонна протестующих заходит на площадь Независимости и подходит к Дому правительства, передает корреспондент «Медиазоны».

17:33 Протестующие собрались непосредственно перед Домом правительства. Они кричат «Перемен!» и «Считай голоса!». Колонна растянулась по длине проспекта, поэтому отстающие все еще заходят на площадь.

17:37 К Дому правительства выбежали 13 военных в камуфляже со щитами в руках, передает корреспондент «Медиазоны». Они выстроились лицом к протестующим и поставили щиты на землю. Люди с ними обнимаются, военные никак не реагируют. Некоторые считают, что это может быть провокация. Люди отошли от военных на некоторое расстояние. На площади напряженное настроение. Из окон здания правительства выглядывают люди.

17:40 Управление СК по Брестской области возбудила уголовные дела об участии в массовых беспорядках (часть 2 стать 293 УК РБ) после протестов в Бресте и Пинске. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как сказано в релизе, сейчас подозреваемыми по делам проходит 99 человек. «Следователями проведены осмотры мест происшествий, в ходе которых зафиксированы факты использования в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, камней, бутылок, а также повреждение тротуарной плитки и скамеек», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, СК возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Барановичей, который, по данным ведомства, «бросил в сторону сотрудника милиции горящую полимерную бутылку с синтетическим горючим веществом». Мужчину подозревают в угрозе применения насилия в отношении милиционера (статья 364 УК РБ). Его арестовали. Ведомство также завело уголовное дело о хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК РБ) после поджога магазина «Табакерка» в Барановичах. Подозреваемым по делу проходит 25-летний местный житель.

17:48 К силовикам на площади из Дома правительства выбежали несколько коллег, теперь их больше двадцати, передает корреспондент «Медиазоны». Военные с дубинками идут в сторону протестующих, те встречают их криками: «Разговор!» и «Мы мирные!». Пока конфронтации нет. На памятник Ленину натянули растяжку с текстом «Тихановская — президент и главнокомандующий республики Беларусь».

17:54 Платформа «Голос» и проект «Честные люди» опубликовали отчет «Промежуточные итоги выборов президента Республики Беларусь». Результаты обработки 989 протоколов УИК, которые были в распоряжении независимых наблюдателей, противоречат официальным данным ЦИК, отмечают авторы отчета. Так, согласно протоколам, на 989 участков (17% от всех участков в стране) пришлось 393 193 голосов за Светлану Тихановскую. Если принять на веру данные ЦИК, то это 66,8% всех голосов, отданных за кандидатку. «Следовательно, на оставшиеся 4 778 участков приходится 33,2%, или 195 429 голоса, отданных за Тихановскую, то есть, в среднем на оставшихся участках за Тихановскую проголосовало <...> по 41 человеку, что абсолютно нереалистично, так как на уже обработанных участках за Тихановскую голосовало в среднем по 398 человек», — говорится в отчете. При этом Александр Лукашенко, согласно итоговым протоколам, набрал на тех же 989 участках всего 62,5% голосов. «Сопоставление данных из официальных протоколов УИК с

фотографиями бюллетеней на платформе "Голос" привело к

обнаружению фальсификаций на минимум 298 участках из 989», — пишут наблюдатели. Сегодня днем ЦИК объявил окончательные итоги выборов: по подсчетам Центризбиркома, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% (4 661 075 человек) белорусов, за Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека).

17:55 Силовики с дубинками и щитами в руках постепенно движутся вперед, оттесняя людей от здания правительства, передает корреспондент «Медиазоны». На них шлемы, маски и камуфляжная амуниция; они по-прежнему держат щиты на земле. Площадь заполнена не целиком, однако туда прибывают новые и новые протестующие. Часть протестующих разбежалась, испугавшись при появлении силовиков со щитами.

18:12 После некоторого движения вперед силовики со щитами остановились. Тем временем на площадь приехали автозаки и как два водомета.

18:19 На площади у Дома правительства, в здании которого также располагается ЦИК, с появлением техники стала снижаться численность участников акции; люди распределяются по обе стороны проспекта Независимости. Автобусы на площади продолжают курсировать, и некоторые уезжают на них. На подъездах к площади заметны несколько машин ГАИ и два водомета; возле моста сотрудник ГАИ развернул машину скорой помощи.

18:24 Сто лауреатов премии президента отказались от нее. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на письмо лауреатов. «Мы заявляем: нам стыдно нести это звание. Так случилось, что белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха. <…> Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. Мы наблюдали манипуляции с составом и давление на избирательные комиссии, неуважение к независимым наблюдателям и вопиющие нарушения избирательного процесса. Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании», — говорится в заявлении. Свое решение авторы письма объяснили тем, что не могут носить звание лауреатов президента, когда тот «допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан». Один из подписавшихся под письмом, пояснил, что все стипендианты получали разные выплаты: кому-то выплачивали их годами, кому-то — разово. У некоторых лауреатов были льготы на жилье или поступление в университет.

18:26 Водометы и милицейский автобус уехали от площади Независимости, не уехала только машина ГАИ. Участники акции пока остаются перед Домом правительства.

18:48 В Гомеле из следственного изолятора №3 на улице Книжной начали выпускать людей. Об этом сообщают «Сильные новости». Возле СИЗО собрались родственники задержанных и волонтеры. Толпа скандирует «Выпускай». По информации издания, внутри изолятора остается еще около 50 человек.

18:58 Около тысячи участников шествия к Дому правительства остаются на площади Независимости, некоторые из них садятся на землю, передает корреспондент «Медиазоны». Люди небольшими группами уходят с площади, на их место приходят другие. Рядом с площадью ходит группа из трех сотрудников МВД без погон и жетонов — возможно, это срочники и контрактник внутренних войск. Три автозака, стоявшие на улице Немига, поехали в сторону СИЗО, что находится рядом с площадью.

19:10 Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета Безопасности; речь шла о протестах, охвативших Беларусь, передает «Белта». «В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Беларуси, а в столице — в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — сказал Лукашенко. При этом он высказался и о насилии, которое силовики применяют к протестующим. «Попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — добавил он. В то же время Лукашенко уверен, что протестующие сами нападают на силовиков. «Когда подло (это вот не по-мужски) заезжают со спины и бьют этих ребят — милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид. Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали! Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ… Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», — сказал он. Лукашенко потребовал от граждан «не высовываться на улицу», потому что «наших детей используют как пушечное мясо». «Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — рассуждал он. «Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — закончил Лукашенко.

19:27 В Гродно собрались тысячи протестующих. «Медуза» обращает внимание, что на трансляции «Радиё Свабоды» к жителям города вышел мэр, протестующие скандируют ему «Уходи!». По оценке журналиста Франтишка Вечерко, на площади города собрались около 30 тысяч протестующих.

19:32 Российская авиакомпания «Победа» на своих страницах в соцсетях обновила логотип, перекрасив его в бело-красно-белый; с такими флагами выходят протестующие по всей Беларуси. Спустя час «Победа» удалила новые аватарки и вернула старый логотип. Обновлено в 20:54. Новость дополнена информацией о возвращении старого логотипа.

19:49 32 россиян, задержанных в Беларуси, передали России, сообщает Генпрокуратура. Об их возвращении ходатайствовал генпрокурор России Игорь Краснов; передача состоялось в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Вероятно, речь идет о задержанных россиянах, которых власти страны называли боевиками «ЧВК Вагнера». 33-й задержанный, который имеет беларуское гражданство, остался на территории страны.

20:02 С 9 по 13 августа во время протестов пострадал 121 сотрудник милиции, сообщает МВД Беларуси. Следственные органы возбудили более 90 уголовных дел. Ведомство называет происходящее массовыми беспорядками и утверждает, что они сопровождались «порчей коммунального имущества, умышленными провокациями правоохранителей, срежиссированными акциями с участием специально подготовленных, обученных "бойцов"». За четыре дня на силовиков было совершено 11 наездов автомобилями. «Выступления 13 августа в большинстве своем носили мирный характер. Участники так называемых цепочек солидарности, выстроившихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами», — признают в МВД.

20:08 Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой пообещал, что всех жителей Гродно, задержанных на акциях, сегодня отпустят, передает государственное информационное агентство «Белта». «Что касается задержанных на акциях горожан, то все они будут сегодня отпущены», — сказал он. В свою очередь, первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло сказал, что Следственный комитет уже начал проверку «по фактам незаконных задержаний». Он пообещал, что всех задержанных, которые находятся в других городах, доставят домой транспортом УВД.

20:33 За Музеем кино, расположенным за площадью Независимости, стоят омоновцы и красный экскурсионный автобус. На самой площади очень много людей, передает корреспондент «Медиазоны». Протестующие кричат: «Где Завадский! Где Гончар!». Оппозиционный Лукашенко политик Виктор Гончар пропал в 1999 году, вероятно, он был похищен. Журналист Дмитрий Завадский был похищен и, предположительно, убит в июле 2000 года по дороге на встречу с журналистом Павлом Шереметом. По оценке нашего корреспондента, площадь заполнена настолько, что «яблоку негде упасть». Протестующие пели песни «Тры чарапахi», кричали: «Бабарико, выходи», «Мы против пыток» и «Лукашенко уходи». В то же время TUT.by сообщает со ссылкой на одного из активных участников протеста, что рабочие МТЗ ушли с площади из-за слухов о готовящейся провокации. Но с понедельника они продолжают бастовать.

20:37 Журналистку «Белсата» Алену Дубовик выпустили из минского изолятора на улице Окрестина. Об этом сообщает само издание. По информации «Белсата», ее сразу доставили в больницу с подозрением на разрыв яичника. «Меня сразу избили. Била женщина. В форме. Я не знаю, в какой она была форме, я не помню. Она была наблюдателем. Всех девушек била. Потом, 13-го числа, когда был суд, я отказалась подписывать бумаги, где было написано, что меня взяли возле ТЦ "Рига". Меня вывели в коридор, и та женщина снова начала меня бить — коленом в живот», — рассказала журналистка. «Я знаю, что про эту наблюдательницу многие писали и рассказывали. Говорят, что ее якобы зовут Кристина. Возможно, другое имя. Она блондинка, с длинными волосами, около 30 лет. Я очень хочу найти остальных девушек, которые пострадали от рук и ног этой наблюдательницы. Меня удерживали в ЦИП на втором этаже, камера №9. Девушки, откликнитесь», — обратилась Дубовик к читателям.

21:11 Председатель ЦИК Лидия Ермошина подтвердила, что одно из обращений кандидатки в президенты Светланы Тихановской было записано в ее кабинете. Об этом она сказала «Комсомольской правде Беларусь». «Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — сказала Ермошина. Глава ЦИК добавила, что Тихановская принесла в ЦИК жалобу. «Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — сказала она. Ермошина также сказала, что сейчас невозможно узнать результат выборов на каждом конкретном участке, так как участковые комиссии прекратили свои полномочия и территориальные комиссии прекратили свое существование. Она также добавила, что ЦИК отклонила все жалобы оппозиционных кандидатов, так как у нее «выбора нет». «Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну"», — сказала глава ЦИК. Ранее 11 августа провластный анонимный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Тихановская, сидя на диване, читает с листа обращение к протестующим с просьбой «не противостоять милиции». Проект CIT обратил внимание, что такой же диван есть в кабинете главы ЦИК. Сторонники кандидатки предположили, что она сделала заявление под давлением. Сейчас Тихановская находится в Литве. Обновлено в 23:42. Новость дополнена словами Ермошиной про комиссии и жалобы кандидатов.

21:17 Корреспондент «Медиазоны» передает, что протестующие расходятся с площади Независимости. Люди подарили военным, которые стояли в первом ряду, цветы; их клали на мостовую к щитам, только один военный взял розу в руки. Спустя несколько минут командиры прошли и забрали эти цветы. Перед тем, как уйти, люди кричали: «Каждый день, каждый день». Потом военные попросили их оставить площадь после себя чистой, и собравшиеся начали скандировать: «Порядок, порядок» — и убирать мусор. По оценке корреспондента, половина площади точно была заполнена, пробиться через толпу было очень тяжело. Всего собрались несколько тысяч человек.

21:32 Генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы и бывший министр культуры Павел Латушко сказал, что в стране необходимо поставить вопрос об отставке министра внутренних дел Юрия Караева, пишут Naviny.by. «Я считаю, что на сегодняшний день очень важно было бы поставить вопрос об отставке министра внутренних дел, заместителя министра, который отвечает за общественный порядок, и начальника департамента исполнения наказаний МВД, — сказал Латушко. — Фактически они допустили нарушение законодательства в отношении граждан Республики Беларусь… Можем ли мы представить сегодня, когда обычных граждан пытают в милицейском участке, кладут их лицом в землю и бьют дубинками? Мы готовы с этим согласиться? Я — не могу».

21:36 Часть протестующих пришла к зданию КГБ. Они возлагают цветы и свечи на ступеньках здания. Некоторые оставляют плакаты — например, «Не хочу уезжать», «Караева под трибунал», «Извинений мало».

21:48 В немецком городе Лейпциге прошла акция в поддержку протестующих в Беларуси.

22:11 Жители Глубокого подняли бело-красно-белый флаг на флагштоке в центре города, сообщает в фейсбуке журналист Кастус Шыталь.

22:18 В Минске у станции метро «Пушкинская» продолжают собираться люди, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на корреспондента. По его подсчетам, на «Пушкинской» собралось около двух тысяч человек. Протестующие стоят на тротуарах и ступенях у кинотеатра «Аврора», в руках они держат цветы и бело-красно-белые флаги. TUT.by передает, что цепочки людей растянулись от станции метро «Спортивная» до «Пушкинской». Люди также собрались у метро «Каменная Горка».