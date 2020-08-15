Беларусь после выборов. День седьмой

8:37 Что происходило в Беларуси 14 августа: напоминаем самое главное В пятницу силовики по всей стране продолжали освобождать задержанных в ходе протестов; оказавшись на свободе, люди рассказывают о массовых избиениях и унижениях. Белорусы выстраиваются в «цепи солидарности» вдоль дорог по всей стране. Стачки приняли общенациональный характер: бастуют крупнейшие предприятия страны. Протест поддержали IT-специалисты, работники минского метро и журналисты государственных телеканалов. Вечером многотысячная толпа собралась на площади перед Домом правительства в Минске, девушки дарили цветы охранявшим здание силовикам. После акции минчане убрали с площади мусор; многие потом пошли к штаб-квартире КГБ и оставили на ступенях цветы и плакаты, в том числе — «Извинений мало». Беларусь после выборов. День шестой После обнародования ЦИК официальных итогов выборов (80% за Лукашенко, 10% за Тихановскую), Евросоюз заявил, что считает их сфальсифицированными. Александр Лукашенко провел совещание с членами совбеза, на котором в очередной раз говорил об «агрессии против страны», «организаторах из-за границы», «людях с криминальным прошлом» и агентах «"Открытой России" Навального». Он просил белорусов «не высовываться на улицу», а силовиков — не бить лежачих. Основатель канала Nexta Степан Путило стал фигурантом дела об организации массовых беспорядков (часть 1 и 3 статьи 293 УК Беларуси). Генпрокуратура России объявила, что в страну вернулись 32 задержанных в Беларуси наемника из «ЧВК Вагнера».

11:26 Республиканский театр белорусской драматургии отказался открывать сезон, сообщается на сайте учреждения. «У нас нет внутренних сил и морального права делать это в тот момент, когда наша страна находится в сложной социально-политической ситуации», — говорится в сообщении. Новый сезон должен был начаться 18 августа, все спектакли до 2 сентября отменили. Одновременно в Гродно сняли государственный флаг на драматическом театре, заменив его на бело-красно-белый, сообщает «Радиё Свабода».

11:48 В Минске на месте гибели протестующего Александра Тарайковского начали собираться горожане. Люди кладут цветы к стихийному мемориалу. В 12:00 должна начаться церемония прощания, но родственники Тарайковского попросили не приходить в похоронный зал, предложив вместо этого собраться у метро «Пушкинская».

11:49 Что известно о погибшем 10 августа во время протестов в Минске Вечером 10 августа МВД Беларуси сообщило, что в Минске на улице Притыцкого (находится недалеко от станции метро «Пушкинская») погиб протестующий. «Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — говорилось в сообщении ведомства. «Наша Нiва» писала, что демонстрантов обстреливали. «Еврорадио» и Onliner сообщали, что силовики бросали в митингующих светошумовые гранаты. На следующий день после смерти демонстранта государственный телеканал ОНТ без ссылки на источник сообщил, что погибший ранее отбывал наказание по уголовному делу об убийстве. Жена погибшего назвала его имя — Александр Тарайковский. Вдова рассказала, что узнала о смерти мужа от журналистов. По информации «Радыё Свабода», Тарайковский в 22:30 позвонил жене и сказал, что собирается идти домой. Больше он не выходил на связь. Семья искала мужчину два дня. По информации TUT.by, в свидетельстве о смерти Тарайковского указано, что он получил открытую рану грудной клетки. Смерть наступила от кровопотери. Расследователи из CIT пришли к выводу, что к убийству протестующего может быть причастен спецназ МВД или КГБ, бойцы которого находились в том месте.

11:56 Александр Лукашенко анонсировал новый разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает «Белта». «Потому что это уже угроза не только Беларуси <…> Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — сказал Лукашенко. Как заверил Лукашенко, он «видит, что происходит». «Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций», — заключил он.

12:05 Возле минского похоронного зала, где проходит церемония прощания с погибшим во время протестов Александром Тарайсковским, собрались несколько сотен человек, передает корреспондент «Медиазоны». Они принесли гвоздики. Семья Тарайсковского зашла в зал, остальные остались снаружи. В числе собравшихся писатель, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Владимир Некляев. Вскоре желающие проститься также зашли в зал.

12:10 Александр Лукашенко объявил о визите на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) в будущий понедельник. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». «Там ответит на все вопросы, которые сейчас волнуют трудовые коллективы», — говорится в сообщении. Накануне работники МЗКТ устроили массовую акцию на заводе. Сообщалось, что в ней участвовали около тысячи человек. К сотрудникам вышел директор предпрития, сообщал TUT.by. Он рассказал, что на протестах задержали 6-7 сотрудников МЗКТ, с еще несколькими не было связи. Задержанных директор пообещал не увольнять, а постараться помочь, писало издание.

12:28 Женщины выстроились в цепь солидарности напротив посольства Беларуси в Москве. Вскоре они растянули белую ленту по всей цепи.

12:29 В Минске на месте гибели протестующего Александра Тарайковского возле станции метро «Пушкинская» собрались люди. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны». «Люди собрались по обе стороны возле метро, большая часть людей концентрируются в месте народного мемориала», — передает корреспондент. По его оценке, на месте собрались примерно две тысячи человек. Кроме того, на площадь пришел певец Макс Корж. «Наша Нiва» оценивает численность собравшихся в пять тысяч человек.

12:44 В Бресте также проходит акция памяти Александра Тарайковского. Как передает «Белсат», туда пришли бывшие десантники: они раздают участникам цветы и воду. Бывшие бойцы ВДВ вышли и в Гродно, передает Nexta.

12:56 В Петербурге идет акция солидарности с Беларусью.

13:10 Певица белорусского происхождения Диана Арбенина опубликовала видео с хештегом «Живэ Беларусь». «Самое главное, ребята: останьтесь в живых <…> У меня обливается сердце кровью, когда я вижу в новостях, что в Минске, моем любимом городе Минск, на улицах тела погибших», — сказала Арбенина.

13:23 Сотрудники белорусской авиакомпании «Белавиа» и аэропорта Минск-2 вышли на акцию против насилия в Беларуси. Об этом сообщает «Белсат».

13:31 В переходе на станции метро «Пушкинская», где проходила акция памяти погибшего протестующего Александра Тарайковского, закончились цветы, передает корреспондент «Медиазоны».

13:36 Люди, собравшиеся в Минске возле ритуального зала, где проходит церемония прощания с погибшим во время протестов Александром Тарайсковским, начали уходить в сторону «Пушкинской». Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны».

14:08 Силовики во время протестов избили пилота «Белавиа», который ехал по городу на велосипеде, и повредили ему руки. Об этом «Медиазоне» сообщил сотрудник авиакомпании, пожелавший остаться анонимным. «Сломаны пальцы. Возможно, не сможет летать», — сказал собеседник «Медиазоны». Накануне в центральном офисе «Белавиа» прошла встреча сотрудников с руководством. «Нас просили не идти на забастовку, иначе компания умрет сегодня же. Хотя по лицу говорившего было видно, что ему тяжело об этом просить», — добавил источник. Сегодня прошла акция протеста сотрудников «Белавиа» и минского аэропорта.

14:26 Сотрудник одного из проектов TUT.by Никита Быстрик рассказал, как 10 августа его избили силовики, сломав ребро, разбив голову и повредив почку. По словам Быстрика, в тот день он шел с друзьями по парку Победы в сторону стелы: «Хотели понаблюдать издалека, шли ради интереса». Их остановили омоновцы, обыскали и нашли в телефоне Быстрика видео с протестов, снятое за день до этого. Всех посадили в автозак, где начали избивать. «Сломали ребро, ушибли почку, осталось много гематом», — пишет издание. Друзей Быстрика также избили, одному из них ножом отрезали волосы. Затем задержанных привезли в РУВД. Там милиционеры узнали, что Быстрик работает на TUT.by, ударили, говоря: «Эти мрази любят про нас плохое писать». «Относились как к животным: и физически, и морально, и словесно», — вспоминает Быстрик. По дороге в жодинский изолятор его снова избили, разбив голову. В СИЗО его осмотрел врач и отправил в больницу. Быстрику наложили швы на голову, он продолжает находиться в больнице.

14:49 Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщается на сайте президента России. Как сказано в релизе, собеседники «выразили уверенность в том, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы». «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках союзного государства», — говорится в сообщении.

14:57 В Минске во время протестов силовики жестоко избили 16-летнего подростка Тимура М., врачам пришлось вводить его в медикаментозную кому. Об этом сообщает TUT.by. По словам родственников Тимура, 12 августа школьник шел к другу, чтобы вместе поехать на рыбалку. Около станции метро «Каменная горка» его задержали и начали избивать. «Он рассказывает, что его били электрошокером по пяткам, говорили, ты сейчас будешь петь гимн ОМОНа, он отказывался, после этого его голову опрокинули, его держали, в рот засунули палку и забивали ее. Тимур говорит, что ему еще повезло — мужику, который был рядом, палку в прямую кишку засунули, а 14-летнего парня били по промежности», — говорит брат подростка Артем. Тимура увезли в больницу из Партизанского РУВД. Врачи вводили его в медикаментозную кому, сейчас подросток лежит в реанимации. Согласно медицинским документам, у школьника черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, травматические эрозии обоих глаз и другие повреждения.

15:30 Мирные акции протеста продолжаются по всей Беларуси. Как рассказал «Медиазоне» очевидец событий из Гомеля, демонстранты собрались у здания цирка на Советской улице. «У нас нет какой-то явной привязки, просто против насилия и за честные выборы», — добавил он. По оценке собеседника, на акцию пришли примерно 500 человек и «продолжают прибывать». В Витебске местные жители выстроились длинной цепочкой у Свято-Успенского собора на акции памяти погибшего в Минске протестующего Александра Тарайковского. Видео публикует TUT.by. Собравшиеся кричат «Жыве Беларусь» и «Свободу». В Гродно по городу прошли десантники с плакатами и растяжками. Они вместе с местными жителями прошли по городу мимо здания городского исполкома. На площади Ленина к 14:30 собралось около пяти тысяч человек, пишет TUT.by. Жители Барановичей вышли на акцию солидарности у рынка на улице Притыцкого с плакатами «Свободу задержанным», а затем пошли шествием в сторону местного СИЗО. В Мозыре горожане также вышли на мирную акцию с флагами и плакатами. Как добавляет TUT.by, жители Новополоцка идут по улице Молодежная в сторону площади Строителей, чтобы возложить цветы. Вечером в городе планируется марш через весь город.

15:47 Агентство Associated Press опубликовало фотографию Александра Тарайковского, погибшего 10 августа на акции протеста в Минске, незадолго до его смерти. На снимке Тарайковский стоит напротив силовиков, из его груди течет кровь. В руках у протестующего нет никаких предметов. Согласно свидетельстве о смерти, Тарайковский получил открытую рану грудной клетки и умер от потери крови. Автор фотографии — Мстислав Чернов, которого 9 августа избили силовики. Тогда его увезли на скорой помощи. Снимок — кадр из видео, снятого Черновым. Само видео пока не опубликовано.

16:00 Жена координатора предвыборной кампании Виктора Бабарико Юрия Воскресенского рассказала TUT.by о его задержании. 13 августа государственный телеканал «Беларусь 1» показал запись допроса Воскресенского, который утверждал, что он добровольно явился с повинной в КГБ. Однако, по словам его супруги Алеси, Воскресенского задержали дома. — В среду днем нам позвонили в домофон. Юрий даже не успел открыть дверь, как мы услышали, что дверь в нашем тамбуре выламывают. К нам в квартиру ворвались люди в балаклавах и гражданской одежде. Они не представились, никаких документов не предъявили. Они грубо распластали моего супруга. Меня поставили на колени, руки завернули за спину. Полотенце, с которым я только что вышла из ванной, накинули на голову, — рассказал жена Воскресенского. — Когда Юру увезли, в квартире со мной осталось три человека. Я попросила объяснить, что произошло. Мне ответили: «Ждите, никаких комментариев мы не даем». <…> Через 2,5-3 часа приехала следственная группа КГБ. <…> Они пересматривали все вещи, просматривали даже детские игрушки и тетрадки дочки. Я уже не помню, то ли они технику искали, то ли средства связи, — приводит TUT.by рассказ Алеси Воскресенской. По версии, изложенной каналом «Беларусь 1», Воскресенский был завербован российским политологом Дмитрием Болкунцом, который якобы связан с руководством «Газпрома». По его поручению Воскресенский собирал «открытую информацию» из белорусских телеграм-каналов. В августе Болкунец поручил Воскресенскому «дестабилизировать общественно-политическую обстановку» в Беларуси и передал ему 30 тысяч рублей на закупку лазерных указок, с которыми протестующие могли бы «светить в лица сотрудников правоохранительных органов, чтобы они не могли осуществлять свои функции по задержанию». В завершение сюжета Воскресенский утверждал: 12 августа, «осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос», а самого его «использовали в качестве пешки втемную кремлевские кукловоды», он обратился в КГБ. «Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули. Было бы отлично, чтобы это поняли и другие наши граждане, которых активно вводят в заблуждение», — делала вывод телеведущая.

16:07 Телеграм-канал Nexta опубликовал видео из Солигорска, на котором силовики избивают людей, сидевших на лавочке. 10 августа компания мужчин сидела на улице, некоторые были с велосипедами. В какой-то момент к ним подъехал микроавтобус, из которого выбежали силовики в масках. Они повалили мужчин на землю и начали избивать, после чего скрутили им руки и посадили в микроавтобус. Велосипеды остались на улице.

16:11 Задержанный у здания Центрального РОВД в Минске врач Андрей Витушко пробыл в центре изоляции в переулке Окрестина вместе с диджеем Владиславом Соколовским, включившим «Перемен» Виктора Цоя на официальном празднике в Киевском сквере. Об этом он рассказал TUT.by. По информации издания, на второй день пребывания в Окрестина в камеру к Витушко перевели Соколовского. По словам врача, Соколовский был только в нижнем белье и босиком. Диджей рассказал, что его одежду забрали. Первые пять дней Соколовский находился в одиночной камере. В течение двух дней ему не давали спать — просто не давали кровати, поэтому арестованный сидел на табурете или на полу. Передачи диджею также не разрешали.

16:17 По данным Sputnik, в изоляторе на Окрестина повторно задерживают людей, которые приехали забрать документы. Агентству известно о двух таких случаях. Сергея Калисневича и Никиту Селезня увезли из изолятора в Московское РУВД, пишет Sputnik со ссылкой на их родителей. В милиции утверждают, что таких людей к ним не привозили.

16:32 На незарегистрованного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало завели уголовное дело. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на представителя Цепкало Алексея Урбана. По информации издания, это дело о получении взятки (статья 430 УК РБ). Сам Цепкало находится за границей. В базе розыска МВД России говорится, что ведомство получило телеграмму по Цепкало 11 августа. Затем министерство получило новую телеграмму и переобъявило Цепкало в розыск. Другие подробности не приводятся.

16:38 Александр Лукашенко попросил «не играть с огнем» тех, кто угрожает силовикам. Об этом сообщает «Белта». «В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве», — сказал Лукашенко. Он добавил, что те, кто «троллят, угрожают семьям, просто не понимают, что может произойти». «Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!» — добавил Лукашенко.

16:55 На крыльце Дворца искусств в Минске проходит «стихийная фотовыставка», пишет Nexta. Там вывешивают фотографии травм, которые нанесли силовики участникам акций протеста и случайным прохожим.

17:44 Директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский на встрече с сотрудниками объявил, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы. Видео выступления опубликовало TUT.by. Он рассказал, что сам голосовал за Лукашенко. «Я признаю, что он их [выборы] не выиграл. Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство», — добавил Римашевский. В понедельник, 17 августа, на МЗКТ должен приехать Лукашенко. Накануне там прошла массовая акция протеста, в которой участвовали около тысячи человек. Тогда сообщалось, что к рабочим вышел Римашевский и пообещал не увольнять задержанных на протестах сотрудников.

18:05 По официальным данным, в минском изоляторе в переулке Окрестина остаются 40 человек. Об этом корреспонденту «Медиазоны» сообщили волонтеры, работающие возле изолятора. При этом, со слов волонтеров, утром из изолятора освободился задержанный, который рассказал о полностью заполненных камерах. На Окрестина находятся центр изоляции правонарушителей (ЦИП) и изолятор временного содержания (ИВС). В ИВС большинство задержанных проходят по уголовным делам, добавили волонтеры. Замглавы МВД Александр Барсуков публично обещал освободить «всех задержанных» к утру 14 августа.

18:09 В Минске в центре изоляции в переулке Окрестина на одежде задержанных делали пометки краской; предположительно, метили тех, кто, по мнению силовиков, заслуживал особого внимания. Об этом «Медиазоне» рассказал видеооператор Максим Бельский. Бельский сослался на наблюдения своей подруги Ани, которая вечером 10 августа шла от площади Независимости домой, а затем на четыре дня попала в изолятор в переулке Окрестина. «Там стояло четыре милиционера, и все было перекрыто. Подошла спросить, как пройти. Они начали довольно вежливо отвечать, у нее в кармане был включен диктофон на всякий случай. Вежливо провели, довели за три минуты до омоновца. Возможно, милиционеры реально хотели с лучшими побуждениями. Но вот они ее довели до омоноца, и дальше 15 секунд [на записи с диктофона, который на всякий случай включила Аня] слышно, как они начинают ее унижать. Находят запись, вырубают диктофон и начинают бить вдесятером дубинками, всем, чем только можно. После этого ее начали бить руками по лицу — и это только при задержании, — рассказал Бельский. — Дальше в изоляторе, насколько я понимаю, их привезли в одно помещение общее, где сидело много людей. Кто-то уже истекал кровью, кого-то рвало. Нужно было сидеть в одной позе, смотреть в пол. В какой-то момент повели ее на допрос, где было семь, как я понимаю, омоновцев. Задавали ей вопросы: "Была на митинге? Кто заплатил?". Она отвечала: "Никто не заплатил, парни". Выбили стул, она упала на пол, и после каждого следующего вопроса и неудовлетворительного ответа ее били дубинкой. После этого усадили обратно в общее место. Восемь часов, говорит, сидела уткнувшись в пол. А у нее две грыжи, и было просто невыносимо. Краской нарисовали на спине какие-то закорючки, видела, что у других парней кресты там стоят. Ей сказали, что это те, кого уже били, а у нее нарисовали вот это. И рядом был парень 16-летний, у которого нашли бензин, и его чуть ли не до смерти били. И к ним двоим — они рядом вдвоем сидели — было особое внимание из-за этого [меток]. Аня постоянно пыталась вывернуть худи наизнанку. Из-за того, что было мало места или кто-то смотрел, не удавалось это сделать. Только на третий день сумела как-то шиворот-навыворот надеть, чтобы хотя бы новые парни, которые еще не успели запомнить, не издевались», — рассказал оператор.

18:12 В офис Белтелерадиокомпании приехали глава Совета Республики Наталья Кочанова и пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает TUT.by. Как пишет «Белсат», они разговаривают с бастующими сотрудниками телевидения. Возле здания стоят протестующие. Они принесли старые телевизоры и плакаты «Хватит врать». По данным «Куку», в акции участвуют около 700 человек.

18:30 «Еврорадио» опубликовало еще одно видео гибели Александра Тарайковского. На этих кадрах видно, что мужчина шел в сторону силовиков с поднятыми над головой руками. В руках у него ничего не было. Спустя несколько секунд один из силовиков выстрелил по Тарайковскому. Ранее МВД утверждало, что минчанин погиб от взрыва «неустановленного взрывного устройства». «Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — уверяло ведомство.

18:41 В воскресенье, 16 августа, в 12:00 государственные служащие выйдут на митинг в поддержку Александра Лукашенко к зданию дома правительства в Минске. Об этом сообщают The Village Беларусь и «Белсат» со ссылкой на источники. «Источник сообщает, что все госслужашие завтра будут выведены на митинг к дому правительства. В приказном порядке», — пишет The Village. По данным «Белсата», бюджетников на акцию собирают под страхом увольнения. Анонс похожего по описанию митинга появился в паблике проправительственного РОО «Белая Русь». «Завтра в 12:00 у дома правительства пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс», — говорится в сообщении РОО.

18:59 Сотни жителей Гомеля дошли шествием до местного следственного изолятора №6 на улице Книжная, где находятся десятки задержанных. Об этом сообщают «Сильные новости». Люди окружили здание и скандируют «Выпускай!». Из здания выехал автозак, как передает издание, демонстранты надеялись, что из изолятора кого-то отпустят, но машина поехала дальше. Как рассказала в эфире «Сильных новостей» корреспондентка издания, тех, кто не согласился подписать бумагу о том, что больше никогда не будет участвовать в митингах, отказались выпускать и увезли в ИВС.

19:30 В офисе Белтелерадиокомпании закончилась встреча пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт и главы Совета Республики Наталья Кочановой с сотрудниками компании. Об этом сообщает «Наша Нiва». По информации издания, на встрече «Кочанова говорила заученными фразами о протестах по методичке, о том, что разорвет их страну». Эйсмонт, пишет «Наша Нiва», повторяла «то же самое». После этого сотрудники компании начали подписывать заявление о забастовке с политическими требованиями. Как рассказал «Медиазоне» источник в Белтелерадиокомпании, сотрудники могут в понедельник начать забастовку с требованием «дать честно работать».

19:44 Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока Александр Лукашенко остается у власти. Об этом футболист сообщил в инстаграме, информацию Sports.ru подтвердил его агент Валерий Исаев. «Не буду лукавить, это правда инстаграм Шкурина и это его слова. Я с ним уже общался по этому поводу. Я как гражданин Беларуси солидарен с Ильей. Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе — он же не преступление совершил! Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране», — объяснил Исаев. Ранее «Жыве Беларусь» скандировали фанаты «Динамо» на матче с «Ротором».

19:53 Александр Лукашенко объявил, что «договорился» с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Белта». «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Россией в рамках союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — цитирует агентство слова Лукашенко.

20:03 Александр Лукашенко пригрозил увольнениями сотрудникам предприятий, участвующим в забастовках. Его слова приводит «Белта». Лукашенко утверждает, что если в стране будет «работать экономика», то «никакие политические дрязги и игры нам не страшны». Поэтому-то, по его словам, «противники» и начали «раскачивать обстановку в трудовых коллективах». «Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут — пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе — везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно», — сказал Лукашенко. Растующую политизацию белорусских рабочих он назвал «ножом в спину»: «Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?».

20:06 Возле офиса Белтелерадиокомпании сейчас около двух тысяч протестующих, они скандируют «Правду!». Внутрь здания зашли несколько бойцов ОМОНа в черной форме, передает корреспондент «Медиазоны». Сотрудники телевидения к демонстрантам не выходят, в толпе ходят слухи, что их «не выпускают». На дверь Белтелерадио демонстранты повесили бело-красно-белый флаг, добавляет корреспондент.

20:40 «Правозащита Открытки» сообщает об освобождении российского активиста, координатора «Открытой России» Артема Важенкова. Он был фигурантом дела об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ), государственное телевидение называло Важенкова «провокатором». Вместе с Важенковым белорусскими силовиками был задержан его соратник по «Открытой России» Игорь Рогов; его освободили «при условии немедленного выезда из страны» еще 11 августа.

20:44 Люди постепенно расходятся от офиса Белтелерадиокомпании, передает корреспондент «Медиазоны». Собравшиеся скандируют: «Мы власть!». После объявляется минута молчания в память о погибших, в толпе включают фонарики на телефонах.

21:02 Зеркальное стекло, которым остеклена входная группа здания Белтелерадиокомпании, не позволяет заглянуть внутрь, однако, как догадался корреспондент «Медиазоны», если приложить телефон вплотную к стеклу и включить камеру, можно сделать снимок интерьера. Таким образом корреспонденту удалось рассмотреть, что на первом этаже здания выстроилась цепочка силовиков в масках, черной форме и со щитами.

21:09 Бюджетники и силовики сообщают о массовом принуждении к участию в назначенном на завтра митинге в поддержку Лукашенко, пишет TUT.by. «Сообщения о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом). Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям», — перечисляет издание. Телеграм-канал «Кулуары KYKY» приводит похожие свидетельства своих читателей. Сообщается, что минских учителей заставляют идти на митинг под угрозой увольнения, а учителя из Быхово Могилевской области сами уговаривают родителей школьников приходить на стадион якобы для того, чтобы обсудить подготовку к 1 сентября. Из Волковыска в Минск планировалось отправить три автобуса с бюджетниками — но заполнить не удалось даже один.

21:23 Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен фрагмент встречи главы Совета Республики Натальи Кочановой с сотрудниками Белтелерадиокомпании. — Разберемся. Расставим все на свои места. Но если сегодня каждый из вас будет раскачивать эту ситуацию, то завтра из нее так просто не выйдешь. Не-вый-дешь, поверьте мне, — говорит на видеозаписи Кочанова. — Мы к этому готовы, — уверенно отвечает ей мужской голос из зала.

21:27 Следственный комитет установил как минимум три автомобиля, водители которых во время столкновений 9-11 августа совершили наезд на силовиков, передает «Белта». В частности, следователи ищут водителя Volkswagen Passat, который 11 августа наехал на двух милиционеров на улице Притыцкого; возбуждено дело по части 1 статьи 14, статье 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) УК Беларуси. Кроме того, разыскивается неизвестный, который за рулем Mazda 3 10 августа на проспекте Машерова наехал на омоновца; этот наезд следствие квалифицирует как насилие в отношении сотрудника МВД (статья 364 УК). Также «Белта» пишет о 24-летнем минчанине, который 11 августа на улице Притыцкого направил BMW на группу силовиков. «Умолчав о произошедшем, на следующий день парень обратился к правоохранителям с заявлением об угоне транспортного средства <…> будучи допрошенным в качестве свидетеля по уголовному делу <…> по факту массовых беспорядков, он ввел в заблуждение следователей своими показаниями, пытаясь таким образом уйти от ответственности», — цитирует «Белта» представителя СК. В итоге машину нашли «в водоеме», а в отношении водителя возбудили уголовное дело о покушении на убийство сотрудников; он задержан. Всего, по данным МВД, с 9 по 13 августа автомобилисты наезжали на силовиков 11 раз. TUT.by приводил рассказ водителя по имени Александр, который утверждает, что во Фрунзенском РУВД Минска силовики выбивали у него признание в том, что он якобы «сбил двух омоновцев». «Положили на пол, трое держали руки и ноги, а один бил дубинкой по ногам, спине, ягодицам, иногда залетало по голове. Чтобы отстали и выйти живым, сказал, что, возможно, мог наехать, но не видел», — вспоминал он.

22:26 Агентство Associated Press опубликовало полную версию видеозаписи с убийством Александра Тарайковского во время акции протеста в Минске. На записи сначала видна группа силовиков, ведущих стрельбу, а затем — безоружный Александр Тарайковский, падающий на землю с кровавым пятном на груди.

22:30 Из изолятора в Могилеве досрочно освободили журналистов Алину Скребунову («Белсат», получила 8 суток, отсидела 4), Дмитрия Соловьева (главный редактор сайта «Могилевский регион», получил 8 суток, отсидел 7) и Владимира Лапцевича (корреспондент «Могилевского региона», дали 12 суток, отсидел 10). Об этом сообщает «Радыё Свабода». Соловьев и Лапцевич держали голодовку против незаконного ареста. «Радыё Свабода» приводит данные журналистов, согласно которым вопросом их освобождения занимался заместитель начальника областной милиции Владимир Рыженков. Одновременно «Белсат» сообщает про освобождение в Гомеле журналиста канала Евгения Меркиса.

23:08 Команда разработчиков мессенджера Telegram запустила в официальном канале «Telegram Беларусь» опрос «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?». В опросе перечислены имена кандидатов и есть вариант для тех, кто не из Беларуси — предполагается, что за варианты с именами кандидатов могут голосовать только пользователи из страны. По состоянию на 23:08 в опросе приняли участие свыше 430 тысяч человек, с большим отрывом лидирует Светлана Тихановская (61%), далее следует вариант «Я не из Беларуси» (27%) и «Я из Беларуси, но не голосовал» (7%). Александр Лукашенко набирает 2% голосов.

23:30 В России после футбольного матча между командами ЦСКА и «Тамбов» были задержаны «не менее 15» болельщиков московского клуба, которые скандировали «Жыве Беларусь!», когда белорусский нападающий Илья Шкурин забил победный для ЦСКА гол. Об этом ТАСС рассказал адвокат Леонид Соловьев. «В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков», — пояснил Соловьев. «В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют статью 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), им грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время», — сказал адвокат. Игра проходила в Москве.