Беларусь после выборов. День восьмой

16.08.2020 10:23 Около трех ночи незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало сообщил в фейсбуке, что его жену Веронику Цепкало вместе с детьми задержали на границе России и Украины. «Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе. Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции», — написал Цепкало. Позднее Цепкало сказал, что через несколько часов жене и детям разрешили уехать на территорию Украины. Беларусь после выборов. День седьмой Вероника Цепкало, которая входит в объединенный штаб Светланы Тихановской, уехала из Беларуси в Россию 9 августа, в день выборов, опасаясь уголовного преследования. Сам Цепкало покинул Беларусь еще раньше, также из-за угрозы уголовного преследования. Сейчас он находится в Киеве. В Беларуси против него возбудили дело о получении взятки (статья 430 УК РБ).

16.08.2020 10:38 Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих. Обращение дипломата публикует «Наша Нiва». По словам посла, просматривая фотографии пострадавших от силовиков на акциях, он узнал на одном из снимков одноклассника своей дочери, «который точно никогда не был смутьяном». «Сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — сказал дипломат. «В Словакии я представляю народ, который, согласно Конституции, является единственным источником власти в стране. Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан», — подчеркнул Лещеня.

16.08.2020 11:15 В 12:00 в Минске на площади Независимости должен состояться организованный властями митинг в поддержку Александра Лукашенко, а в 14:00 — протестный «Марш за свободу». Ближайшую к площади станцию метро «Площадь Ленина» закрыли в 9:55 «в целях обеспечения безопасности пассажиров». TUT.by и «Онлайнер» пишут, что в сторону Минска из регионов едут колонны автобусов.

16.08.2020 11:23 В опросе официального канала Telegram в Беларуси «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?» кандидатка Светлана Тихановская набрала больше голосов, чем по официальным данным. По состоянию на 11:23 в опросе приняли участие свыше 1,7 миллиона человек, у Тихановской почти 893 тысячи голосов. По данным ЦИК, за кандидатку проголосовали 588 622 человека. Предполагается, что в опросе могут участвовать только пользователи из Беларуси.

16.08.2020 11:38 Телеграм-канал TUT.by сообщает, что к Дому правительства в Минске стягивают наряды ОМОНа. Возле костела на площади Независимости поставили много биотуалетов. В то же время торговый центр «Столица» закрыт, а на саму площадь не пускают людей с бело-красно-белыми флагами. В 12:00 на площади Независимости должен пройти митинг в поддержку Лукашенко.

16.08.2020 11:55 Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской поддержал забастовку сотрудников Белтелерадиокомпании, передает «Радыё Свабода». «Мы всегда считали, что среди чиновников и сотрудников государственных СМИ есть честные и порядочные люди. Мы видим, что они, как и многие другие, сейчас не боятся системы и они готовы сказать, что они действительно думают о ситуации в стране. Спасибо всем журналистам государственных СМИ, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо сотрудникам Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке», — цитирует «Радыё Свабода» релиз штаба.

16.08.2020 12:07 На Центральный железнодорожный вокзал Минска в 11:20 из Витебска приехал поезд из семи вагонов, которого нет в расписании, передает TUT.by. Из поезда вышли примерно 50 человек. Те, которые согласились поговорить с журналистами, сказали, что работают в БелЖД и приехали на митинг в поддержку Александра Лукашенко. «А зимой что жрать будем, если все работать перестанут? Сколько техники сейчас стоит в полях. Все это проходили в 1990-х годах», — приводит издание слова одного из них.

16.08.2020 12:10 Несмотря на то, что начало митинга в поддержку Лукашенко на площади Независимости назначено на 12:00, прессу до сих пор не пускают на место акции. Как передает корреспондент «Медиазоны», журналистов дважды досмотрели, потом их попросили подождать возле пропускного пункта. На площадь их до сих пор не пустили. Активист Антон Мотолько в своем телеграм-канале пишет, что поступила команда «прессу не пускать», но не указывает источник этой информации.

16.08.2020 12:11 «В ожидании Лукашенко», — журналист Петр Рузавин выложил в фейсбуке фото с площади Независимости.

16.08.2020 12:18 Временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич потребовал отставки Александра Лукашенко. «Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти», — написал Мацукевич в фейсбуке.

16.08.2020 12:19 В Гомеле идет прощание с погибшим после задержания 25-летним Александром Вихором. Как передает TUT.by, к подъезду его дома пришли сотни горожан. Вихор был задержан 9 августа, хотя не участвовал в акции протеста. По словам матери Вихора, у него были проблемы с сердцем и ему стало плохо в «закрытой машине в очереди в СИЗО» — суд его арестовал. «Он кричал, просил о помощи, а конвой сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике», — рассказывала мать погибшего. Затем Вихора отвезли в туберкулезную больницу. «Там Сашу выручили, но не спасли», — добавила его мать.

16.08.2020 12:33 По оценкам журналистов, сейчас на площади около 400 человек, пишет «Куку». Корреспондент «МБХ Медиа» сообщает о тысяче участников. Собравшиеся скандируют: «За батьку!»

16.08.2020 12:50 Журналистов, наконец, пустили на площадь Независимости. Корреспондент «Медиазоны» пообщался с одним из участников акции — это минчанин, сотрудник Министерства промышленности. — Вы пришли сюда потому что поддерживаете текущий государственный строй? — Здесь все поддерживают текущий государственный строй. — А вы слышали о протестах в Беларуси, как вы к ним относитесь? — Ну, они существуют объективно, да, видел. — Вы слышали про Окрестина и то, что там происходило? Как вы к этому относитесь? — Ну, наверное, можно было бы как-то по-другому.

16.08.2020 12:57 Елена из Минска, которая тоже участвует в акции, сказала «Медиазоне», что ее никто не заставлял участвовать в акции в поддержку Лукашенко. — Почему вы сегодня сюда пришли? — Пришла сюда поддержать президента нашего. Прошу заметить, меня никто не заставлял, никто не уговаривал, я сама пришла. — А как вы относитесь к протестам в Беларуси? — Ну, это боль. — Чья? — Моя, беларусов. — А вы слышали про избиения на Окрестина? — Слышала. — Как вы относитесь к этому? — Я против избиений. — Как вы тогда оцениваете действия МВД и что должно происходить дальше? — Ну, неприятно, что так с людьми поступают, понимаете, тоже боль за этих людей. — Как вы считаете, когда это прекратится и каким образом? — Я не знаю, как это разрулят, беларусы, наверное, сами не могут, будут ждать. Я не знаю, как это все, людей завести очень легко, а остановить это очень сложно.

16.08.2020 13:04 На площади Независимости установили трибуну, сообщает «Радыё Свабода». Среди собравшихся заметили спикера Совета Республики Наталью Качанову и спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко. Журналисты РБК также встретили министра промышленности Петра Пархомчика.

16.08.2020 13:06 Геннадий из Минска пришел на акцию в поддержку Лукашенко, потому что он «видит ситуацию в стране и понимает, что для того чтобы ситуация успокоилась, надо показать, что выбор народа был правильный и что за нами большинство, поэтому другая сторона должна принять это, успокоиться и сделать соответствующие выводы». — Как вы относитесь к протестам и протестующим в последние дни? — В последние дни… — Плохо мы относимся к протестам! — вмешивается другая участница митинга Татьяна. — Они не дают спать по ночам, кричат, не дают уложить ребенка спать, громкая музыка, сигналы машин, крики под окнами. — Это похоже на юношеский протест, нам хочется немного похулиганить, хорошо, что они немножко подуспокоились. Толку от этого мало, я считаю, от этого протеста, — продолжает Геннадий. — Вы слышали про избиения на Окрестина, может, видели фотографии? — Видел. Они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили. Они сами виноваты. Если вы идете на протест и огребаете, ну че вы жалуетесь?

16.08.2020 13:08 Тем временем в официальном аккаунте Беларуси в телеграме за Тихановскую проголосовали более 964 тысячи пользователей из Беларуси (по данным ЦИК, на выборах свои голоса Тихановской отдали 588 622 человека). Если исключить голоса всех, кто нажал на кнопку «Я не из Беларуси», то получается, что Тихановскую поддержали 87,4% участников опроса.

16.08.2020 13:17 В это время на трибуне начали выступать участники митинга. Один из них говорит, что родина в опасности. «Так было не единожды, но наши предки отстояли нас. Беларусь — это мы. Опасность конкретная. Мы за сильную Беларусь. Мы за мирную Беларусь. Мы уважаем выбор тех, кто выбрал не как мы. Но требуем, чтобы уважали и наш выбор. Требуем, чтобы прекратили шельмование наших активистов и влияние из-за границы. Мы хотим прекратить столкновения на улицах городов. Мы хотим перестать спорить с детьми о политике, но, видимо, придется спорить».

16.08.2020 13:21 TUT.by без ссылки на источник сообщает, что на площадь Независимости на митинг за Лукашенко привезли 12 бойцов ОМОН, которые пострадали при разгоне протестующих.

16.08.2020 13:22 Выступает доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич: «Нас хотят разделить, хотят, чтобы мы ненавидели друг друга, но разве мы враги, разве те люди, которые стоят с цветами и не хотят, чтобы лилась кровь это враги? Три дня страна захлебывается в крови и не должны допустить, чтобы это продолжалось. Мы должны не позволить чтобы судьба страны решалась на улице. Вы за союз с Россией?». На последний вопрос толпа кричит: «Да!». Гайдукевич говорит что страна в опасности. Он добавляет, что бастующие рабочие на заводах — не враги. Он за диалог и призывает чиновников выходить и говорить с людьми. Также он спрашивает: «Тихановская президент?». Толпа отвечает: «Неет». «Парламент будет решать кто президент а не хунта и не улица», — продолжает Гайдукевич. Он умоляет правоохранительные органы и протестующих прекратить лить кровь. «За Беларусь!».

16.08.2020 13:25 «Вести» опубликовали интервью с тремя россиянами, задержанными в Минске 29 июля и освобожденными 14 августа. Мужчины говорят с корреспондентом государственного канала в медицинских масках и низко надвинутых на лбы бейсболках; авторы сюжета называет их сотрудниками ЧОП. Они рассказывают, как один из их сослуживцев откликнулся на объявление на «Авито», после чего с ним с сирийского номера связался некий Сергей Петрович, который предложил работу «по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах». Сначала требовалось 30 человек, но позже количество увеличилось до 180. Главным требованием, по словам собеседников телеканала, было наличие боевого опыта: «В первую очередь его интересовал Донбасс и Сирия». Позже им сообщили, что Сергей Петрович погиб, и переговоры продолжил человек по имени Артур, который сообщил, что работа связана с охраной объектов «Роснефти» в Венесуэле. Героям интервью оплатили автобус до Минска, а там отвезли к гостинице IBB. После, по словам мужчин, им сообщили, что организаторам поездки не удалось состыковать рейсы до Каракаса и нужно подождать вылета 30 июля в санатории «Белорусочка». Накануне отлета их задержали белорусские силовики, задержанных сначала развезли «по райотделам, и уже потом в следственные изоляторы». Днем 29 июля «Белта» сообщило о задержании в стране «боевиков иностранной ЧВК», уточнив позже, что речь идет о гражданах России. По сообщению госагентства, белорусские силовики получили информацию о прибытии в страну «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». По словам одного из собеседников «Вестей.ру», через три дня после задержания ему сообщили, что он подозревается «в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Белоруссии». «О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал», — говорит один из мужчин в масках. 14 августа Генпрокуратура России сообщила об освобождении 32 россиян. 33-й задержанный, имевший также гражданство Беларуси, остался в стране. В сегодняшнем интервью собеседники «Вестей» почти дословно повторяют статью газеты «Комсомольская правда», по версии которой, россиян под предлогом работы на дочернюю охранную компанию «Роснефти» нанимали украинские спецслужбы. В подводке к сюжету на сайте вестей «Вестей» инцидент с задержанием россяин в Минске также связывается с Украиной. «СМИ практически сразу же выяснили, что арест российских граждан оказался провокацией украинских спецслужб, которые пытались расстроить отношения России и Белоруссии, а самих россиян попытаться забрать на Украину и там их судить», — пишут «Вести».

16.08.2020 13:26 Следующий выступающий — ветеран. Он сомневается, что Лукашенко набрал 80% на выборах и говорит, что таким подсчетом голосов «жополизы (вероятно, имеются избирательные комиссии — МЗ) его подставили». При этом он считает, что Лукашенко действительно выиграл на выборах. Толпа кричит ему «Уходи». «Я за нашу независимую родину. Я не хочу, чтобы здесь произошел второй майдан. Я хочу, чтобы здесь было спокойно. Здесь не должно быть пыток. Надо выпустить тех парней, которые по своей глупости попали в тюрьму, нельзя отмахиваться от людей». Толпа освистывает выступающего и скандирует «Беларусь!».

16.08.2020 13:30 Следующая выступающая — рабочая с завода — жалуется на маленькую зарплату и просит собравшихся помочь ей осуществить мечту побывать на море. «Давайте успокоим свои горячие головы, давайте немножко подумаем, как нам жить дальше, как нам строить свою Беларусь», — говорит она. Выступающая просит прекратить забастовки. «Пожалуйста, давайте успокоимся. Я не буду вспоминать Донбасс, который растоптан, не буду вспоминать Украину, не буду вспоминать Югославию. Давайте не допустим раскола, давайте жить мирно. Я хочу, чтобы меня услышали все беларусы», — заканчивает она.

16.08.2020 13:38 На митинге выступают певицы и телеведущие сестры Груздевы. Они говорят, что в дестабилизацию страны инвестировали миллиард долларов. «У нас нормальные ценности, давайте это сохраним», — призывают они, противопоставляя белорусские ценности западным.

16.08.2020 13:38 На площади Независимости двое людей в штатском задержали мужчину, который возле трибуны провластного митинга кричал «Выходи», передает «Радыё Свабода».

16.08.2020 13:39 Министр внутренних дел Юрий Караев пообещал расследовать все случаи превышения силовиками полномочий, но после «стабилизации ситуации в стране». «Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — сказал министр «Белте». Караев также утверждает, что цепи солидарности финансируются из-за рубежа: девушкам платят по 60 рублей, юношам — по 30. «Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», — уверяет Караев.

16.08.2020 13:41 Следующим выступает заместитель командира ОМОН, полковник милиции. Свое имя он не называет. «Как офицер, гражданин и патриот своей страны, прошу всех жителей Белоруссии не дать развалить страну, сохранить спокойствие, благоразумие, не поддавайтесь на провокации. Наряду с открытыми столкновениями идет гнусная война по запугиванию милиционеров и членов их семей. Мы не хотим войны. Беларусы не хотят войны. Мы эту страну не отдадим, потому что просто любимых не продают», — говорит офицер. Затем микрофон берет «простая беларуская женщина, многодетная мать». Она просит сохранять мир внутри семьи, «и тогда все будет в порядке». «Я знаю, что такое терять ребенка и прошу не терять никого в ваших семьях. Я против кровопролития. Я прошу за мир в нашей стране», — заклинает она.

16.08.2020 13:52 Выступает Светлана из Гродно. «9 мая я приезжала в Минск, для меня было важно показать всему миру, что у нас есть Великая Победа и мы никому не дадим ее обесценить и отобрать. 9 августа у нас случилась Великая Победа, но нашлись силы, которые пытаются ее обесценить и ее у нас отобрать. Неужели мы дадим ее у нас отобрать?» Толпа кричит: «Неееет». Светлана пугает тем, что беларусы могут лишиться суверенного государства. «Я хочу обратиться ко всем девушкам с цветами, ко всем сигналящим автомобилистам — вы не виноваты, это ваш выбор, но и мой выбор тоже, но нас пытаются столкнуть». «Мы должны стать движением за мир. Я — Беларусь! Вы — Беларусь! Мы — Беларусь!» — заканчивает Светлана.

16.08.2020 13:56 Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня снова переговорили по телефону, сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко. «Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

16.08.2020 13:57 Выступает ветеран Афганистана. «Какая бы ни была ситуация конфликтная, все можно разрешить через диалог. Единственное, что нельзя вернуть — это человеческую жизнь. Я хочу обратиться к тем, кто раскачивает нашу молодежь — подумайте трижды, прежде чем это делать», — говорит выступающий. Следом на трибуну выходит врач с 20-летним стажем. Она говорит, что для нее важно, как развивается медицина в стране, что здравоохранение доступно простым людям, соответствует европейскому качеству. «Наша медицина бесплатная, доступна всем нам, жителям Республики Беларусь», — говорит она. «Но я хочу сказать, что же мы, медработники, ожидаем от наших граждан — ответственного отношения за свое здоровье и за свою жизнь. И что же делает государство — оно дает нам возможности, во главе с нашим президентом Александром Григорьевичем Лукашенко». Толпа аплодирует. «Мы медицинские работники видим напряженность в обществе, в нашей медицинской общественности, но мы не делим людей, мы всем без исключения оказываем медицинскую помощь, мы вместе, мы за Беларусь!» — заканчивает медик.

16.08.2020 14:02 «Дорогие друзья! — говорит Лукашенко. — Спасибо вам, что пришли». Толпа в ответ кричит: «Спасибо, спасибо!».

16.08.2020 14:05 Александр Лукашенко: — Спасибо вам, мы прожили с вами четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земляки, могилевчане и витебчане, спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости, военные годы. Спасибо вам, гродненцы! Именно тогда, в середине 1990-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вами. Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции. Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, своих жен, сестер и детей. Я знаю, у вас очень много дел дома, вы убираете хлеб.

16.08.2020 14:09 Лукашенко по своему обыкновению вспоминает трудности 1990-х: «Я помню те девяностые, здесь стояли рабочие с кастрюлями и чайниками, просили кушать, накормить их детей. Я это все видел и тогда поклялся помочь вам». — Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов, это не моя вина, что мне пришлось вас позвать на помощь. Тогда, в середине 1990-х, на митингах и площадях, к сожалению, и здесь, в парламенте, мы уничтожили свою огромную империю, без которой не решался ни один вопрос в мире. Мы получили кровавый обрубок. Вы просили кусок хлеба, вы просили 20 долларов зарплаты, вы просили запустить завод, вы просили комбайн, чтобы было мясо и хлеб. Вы просили тогда не отнимать у крестьян землю, — повторяет он. Толпа ликует и кричит: «Да». — Короче, вы просили меня, совсем молодого неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали! Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное государство впервые в нашей истории, — говорит Лукашенко.

16.08.2020 14:11 — Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудший, и к тем, кого нет на площади. Я хочу спросить, чего вы хотите сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой, — обращается Лукашенко к толпе. Кто-кто кричит: «Нет!», кто-то: «Мирной». — Вы хотите перемен? Скажите, каких. Ответы толпы такие же. —Вы хотите реформ? Скажите, каких! Завтра начнем! — обещает Лукашенко.

16.08.2020 14:14 «Мы своих ребят держим на улице не просто так — чтобы успокоить их. Разве это нормально?» — восклицает Лукашенко. «Нет!», — отвечает толпа. «Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам предлагают новое правительство, его создали уже за рубежом — целых два, не могут разобраться, кто приедет нами руководить. И сейчас в Америке сидит одно из них. Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство», — продолжает он. «Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите. Если кто-то этого хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства», — патетически говорит Лукашенко.

16.08.2020 14:16 «А теперь не для митинга, но я должен вам это сказать, — продолжает Лукашенко. — У меня, может, больше не будет такой возможности сказать это вам всем. Да, мы проводили жесткий курс, кому-то моя политика, может, не нравилась, но мы с вами утвердили эту власть в середине 1990-х. Вы тогда просили навести порядок — я его навел. Вы просили без коррупции и олигархов — где они, эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов — я вам сделал это». «Спасибо, спасибо!» — кричит толпа.

16.08.2020 14:19 Лукашенко говорит, что в 1990-х силовики за полгода убрали с улиц Минска 32 банды. Он спрашивает, слышала ли молодежь об этих бандах. «Они точно не знают: наверное, их родители заболели и забыли и не сказали им об этом. Так вот, я вам напоминаю. 32 банды, которые мы уничтожили с омоновцами, солдатами. Вы просили у меня, совсем молодого человека, который не знал, где брать деньги. Вы рыдали, ваши жены: дайте 20 долларов, Александр Григорьевич, детей кормить нечем. Мы дали больше! Да, не богато, но как можем, живем на своей земле», — говорит Лукашенко. Во время пандемии коронавируса, продолжает хвалиться он, ни одно село не было закрыто, и люди благодарят его за это.

16.08.2020 14:22 «Нас хотят ослабить. Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы — а работать кто будет? Пойдем на выборы — погибнем, и этого хотят там за границей. Кто породил эту жестокость? Вы ее породили. Пойдем на выборы и перевернем страну», — заходится Лукашенко.

16.08.2020 14:26 «Я прошу вас, не трогайте учителей, им надо готовиться к школе, не трогайте врачей, они не должны из красной зоны уходить, ковид еще не уезжал, не трогайте журналистов государственных СМИ. Не дай бог что случится — ответите сполна», — продолжает Лукашенко. «У нас нет друзей [в мире], все хотят, чтобы мы встали на колени, но мы не встанем. Но я реалист. Послушайте меня. Спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они вылезут из своих нор. Ими управляют кукловоды, они видят западные границы нашей Беларуси. Мы станем все Брестской крепостью, страну не отдадим. Беларусы, думайте своей головой, пока не поздно, сегодня, или завтра будут думать другими», — пугает он.

16.08.2020 14:30 «Они рвутся к власти. Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Нельзя это повторить. Остановитесь, не убивайте свое будущее, будущее своих детей собственными руками. Мы лакомый кусок для них, но кусок небольшой. Скушают и не подавятся. Думайте, думайте, настало время вам решать. Что с вами, беларусы? Запомните — загубите Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда будете как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молить неизвестно на кого! Будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба. Я вас предупреждал — выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее. Как в воду глядел. Берегите Беларусь!» — говорит Лукашенко.

16.08.2020 14:31 «Лукашенко где-то заболел. Но я живой и буду жить. Но помните, я вас никогда не предавал и никогда вас не предам!» — заканчивает Лукашенко.

16.08.2020 14:33 «Я стою перед вами на коленях впервые в жизни. Вы это заслужили. Спасибо вам, крестьяне. Спасибо вам, рабочие, не отдавайте свои заводы. Спасибо вам, ветераны. Спасибо вам, солдаты нашей армии», — говорит Лукашенко, при этом так и не встав на колени.

16.08.2020 14:43 Тем временем люди собираются у стелы «Минск — город-герой».

16.08.2020 14:49 Участники митинга в поддержку Лукашенко постепенно расходятся. Многие рассаживаются по автобусам, на которых их привезли на площадь Независимости.

16.08.2020 15:38 Глава МВД Юрий Караев на митинге за Лукашенко сказал, что ему «очень жаль этого погибшего, еще больше – этих побитых, они тоже пострадали. А самое большое – моих 129 сотрудников». Вероятно, Караев говорит об убитом силовиками Александре Тарайковском.

16.08.2020 16:06 Корреспондент «Медиазона» из Минска передает, что люди заполнили все четыре стороны перекрестка вокруг стелы, движение не перекрыто, но не работает светофор, поэтому митингующие сами регулируют движение. Пока корреспондент «Медиазоны» добирался по проспекту Победителей до стелы, он видел, как тысячи людей идут к ней, растянувшись колонной как минимум на километр. По приблизительной оценке журналиста, у стелы собрались «десятки тысяч» людей. Многие с бело-красно-белыми флагами, многие держат плакаты: «Бастуем до отставки», «Ты палач своего народа, уходи», «Чемодан, вокзал, Ухань», «Заводчане, бастуйте с нами», «Дед, прими таблетки». Люди кричат: «Уходи!», автомобили сигналят. Среди протестующих сотрудники МТЗ и Белтелекома. Из центра толпы силовиков не видно. Корреспондент отмечает, что среди протестующих не только молодежь, но и множество людей старшего возраста. Атмосфера в толпе пока дружелюбная.

16.08.2020 16:16 Минобороны Беларуси объявило о военных учениях у литовской границы; они пройдут 17-20 августа. В них примут участие подразделения ракетных, артиллерийских и воздушно-десантных войск. 15 августа Александр Лукашенко посетил совещание в Центре стратегического управления Минобороны и высказался о ситуации «на территории соседних с нами государств — Польши и Литвы». «Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем», — рассуждал Лукашенко. На том же совещании он объявил, что поручил «дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно».

16.08.2020 16:32 По оценке TUT.by, у стелы «Минск — город-герой» собралось не менее 200 тысяч человек. Издание сообщает, что мобильной связи и интернета в районе стелы практически нет. Об этом же рассказал корреспондент «Медиазоны». Журналисты просят всех, кто собирается к стеле, брать с собой воду. Как рассказал корреспондент «Медиазоны», в толпе есть группа волонтеров, раздающих воду желающим.

16.08.2020 16:41 Людей у стелы становится все больше, передает корреспондент «Медиазоны» . На перекрестке появились сотрудники ГАИ, теперь они регулируют движение. Протестующие между собой обсуждают, что им это удавалось лучше. В гостинице «Планета» кто-то вывесил бело-красно-белый флаг из окна. Жители ближайших домов выглядывают из окон. Среди протестующих оказался пожилой мужчина Владимир Николаевич с медалями Советского Союза, он представился подполковником Минобороны СССР, на вопрос, почему он пришел сюда, мужчина ответил — чтобы «вам никто не угрожал из молодежи, возможно я единственный человек, который может помочь всем нам выбраться из этого тупика, тем более я этих ребятишек, которые вас бьют, я их этому учил <…> осталась ответственность, желание служить родине, я хочу вас защитить».

16.08.2020 16:50 Собравшиеся у стелы скандируют «Верим, можем, переможем!», передает корреспондент «Медиазоны». Во дворах рядом со стелой люди сидят на пледах, в магазине огромные очереди — все покупают еду и воду.

16.08.2020 16:56 К стеле пришла представительница объединенного штаба Мария Колесникова. Она назвала Лукашенко угрозой для беларуского народа и независимости Беларуси. «Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в насилии», — цитирует Колесникову TUT.by. В ответ протестующие скандировали: «Убийца!». Также Колесникова сказала, что объединенный штаб собирается подать жалобу в Конституционный суд на действия властей. Среди требований к властям — отставка Лукашенко и освобождение политических и экономических заключенных. «У нас украли 26 лет жизни и свободы. Боритесь со страхом», — сказала Колесникова.

16.08.2020 17:09 TUT.by с помощью сервиса MapChecking подсчитали примерную численность акции в поддержку Лукашенко и акции протестующих. Так, говоря о митинге в поддержку Лукашенко, если толпа была неплотной — то на площади находилось чуть более 7 тысяч человек. Если же рассчитывать максимальную плотность — 4,3 человека на квадратный метр — то численность акции могла достигнуть около 31 тысяч человек. В случае акции у стелы «Минск — город-герой» из фотографий следует, что толпа довольно плотная, поэтому TUT.by рассчитывал плотность из двух человек на квадратный мир. Учитывая и суммируя все локации, прилегающие к стеле и занятые протестующими, журналисты с помощью сервиса MapCheking насчитали 220 тысяч участников. Ниже фото наиболее крупных локаций у стелы, на которых, предположительно, находится около 150 тысяч человек.

16.08.2020 17:25 Собравшиеся у стелы пошли в сторону проспекта Независимости, передает корреспондент «Медиазоны». Люди идут колонной по проезжей части Проспекта победителей, скандируя «Лукашенко в автозак», «Жыве Беларусь» и «Уходи!».

16.08.2020 17:38 Протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости, Немиги, тротуаров улиц Победителей и Ленина, Романовоской слободы, Городского вала, Мельникайте, проспекта Машерова, сообщает «Наша Нiва». Они направляются на площадь Независимости. ГАИ перекрыла движение по проспекту Независимости и улице Ленина.

16.08.2020 17:51 Протестующие, проходя мимо КГБ, кричат: «Отпускай», «Свободу». Около 20-30 человек остановились у КГБ и кричат: «Трибунал». Корреспондент «Медиазоны» предполагает, что часть протестующих уже на площади Независимости. Над частью толпы растянут большой бело-красно-белый флаг.

16.08.2020 17:54 Глава МВД Беларуси Юрий Караев сказал TUT.by, что в погибшего на Пушкинской протестующего Александра Тарайковского могли стрелять из «нелетального» оружия. — Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? <...> Мы не применяли огнестрельного оружия, а то, которое является нелетальным. Кроме того, он взял на себя ответственность за избиения протестующих, но отказался уйти в отставку: «Я уже сказал, что я сожалею об избитых и беру на себя ответственность. Как тут [руководитель Купаловского театра Павел] Латушко кричал: я должен уйти в отставку? А [поэт Владимир] Некляев, что я должен застрелиться? Я бы им принес этим очень большую радость, чтобы деморализовать свой личный состав. И тогда развалится все». Он также говорил, что протестные цепочки финансируют «по 60 рублей», а «девчонок используют втемную».

16.08.2020 18:03 Протестующие дошли до площади Независимости, она заполнена. Силовиков корреспондент «Медиазоны» поблизости не видит. Весь проспект Независимости тоже заполнен. «Люди идут, идут, идут», — отмечает корреспондент. Демонстранты скандируют: «Нас 97%», «Нам не платили», «Лукашенко — в автозак». Те протестующие, которые встают на лавки, разуваются.

16.08.2020 18:17 Диджей Владислав Соколовский вышел на свободу после 10 суток ареста, сообщает телеграм-канал Nexta, а также «Беларусь головного мозга». Позже стало известно, что его коллега Кирилл Галанов тоже на свободе. Соколовского арестовали за то, что он вместе с Галановым включил песню Виктора Цоя «Перемен» на семейном фестивале «Калейдоскоп творчества». На этот праздник пришли сторонники Светланы Тихановской — после того, как им не разрешили провести предвыборный митинг в парке Дружбы народов.

16.08.2020 18:22 У Дома правительства нет силовиков, передает корреспондент «Медиазоны», но стоят ограждения — протестующие на них сидят. В основном, люди стоят на проспекте, большая часть площади Независимости заполнена. На памятник Ленину, который стоит у Дома правительства, наклеили разные плакаты, в центре: «Светлана Тихановская — наш президент». Скандируют все те же лозунги: «Лукашенко, уходи», «Отпускай». Многие демонстранты сидят на земле. С мобильной связью и интернетом на площади перебои. Неясно, что протестующие будут делать дальше.

16.08.2020 18:34 С редакцией Tut.By связался Андрей Шишмаков, отец директора военно-исторического музея в Волковыске Константина Шишмакова. Он рассказал, что 9 августа молодой человек работал на участке в избирательной комиссии; увидев результаты, он отказался подписывать итоговый протокол. Следующую неделю Шишмаков провел в отпуске, а в минувшую субботу пришел на работу и позвонил жене, чтобы сказать, что управлять музеем он больше не хочет и не может. С тех пор связи с ним нет — с момента исчезновения прошло больше суток. Отец молодого человека подал заявление о пропаже сына.

16.08.2020 18:51 Протестующие освистали мэра Бреста Александра Рогачука и местных силовиков и проскандировали: «Убийцы!», «Не простим» и «Позор», сообщает TUT.by. Мэр попытался поблагодарить жителей Бреста за «активную общественную позицию» и «тот факт, что уже несколько дней наш город спокойный и не допускает никаких нарушений». Услышав это, собравшиеся стали кричать: «Выпускай!». Мэра также перебивали скандированием: «В отставку!». — Одним из ваших требований было возможность встречи на главной площади города. Мы вас услышали, — сказал мэр. — Это наш город! — скандировали в ответ протестующие. — Со вчерашнего дня мы отменили все ограничения в местах общего нашего пребывания. Город живет полноценной жизнью. Работники… — попытался продолжить Рогачук. — Правду! Правду! Правду! — Работники правопорядка осуществляют контроль за общественной безопасностью. Толпа свистит. — 38-я бригада не задействована на данный момент. Свист усиливается. — В настоящий момент ситуация в городе спокойная и демократичная. Эта фраза тоже была встречена свистом. Единственная реплика мэра, встреченная гулом одобрения и аплодисментами: «Я понимаю, что мы все хотим перемен. Перемен к лучшему. И я уверен, что наш город продолжит движение вперед спокойно и демократично». 12 августа «Еврорадио» сообщало, что один из протестующих в Бресте получил огнестрельное ранение. В МВД признавали, что по демонстранту открыли «огонь на поражение», не уточняя, из какого оружия. Позже врачи предположили, что пострадавший был ранен все же резиновой пулей.

16.08.2020 18:55 На проспект Независимости принесли огромный бело-красный-белый флаг, люди заняли мост между главным корпусом БГУ и Беларуским государственным педагогическом университетом. На площади Независимости становится все больше людей. «Люди и приходят и приходят», — говорит корреспондент. Таким образом, толпа растянулась более чем на километр — от здания КГБ до моста между двумя университетами, а также заняла всю площадь Независимости. Как минимум, на улицах десятки тысяч протестующих.

16.08.2020 19:34 На площади Независимости выступает представительница объединенного штаба Мария Колесникова, передает «Радые Свабода». Она призывает присоединяться к протестам. Демонстранты скандируют: «Забастовка!».

16.08.2020 19:37 Начальник СИЗО №7 в Бресте Михаил Вашкевич вышел к протестующим и согласился пустить пятерых из них в изолятор для проверки условий содержания задержанных. При этом в разговоре с демонстрантами он заметил , что, хотя сейчас задержанных стало меньше и часть камер освободилась, некоторые из арестантов попросили оставить их в более заполненных камерах, потому что уже успели «сдружиться». Вашкевич также сказал, что слышал о призывах некоторых демонстрантов атаковать СИЗО, и предупредил, что сотрудники изолятора «как военная организация» обязаны будут обороняться.

16.08.2020 19:54 Помимо многотысячного Минска, акции против Александра Лукашенко и государственного насилия сегодня проходят или прошли в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Пинске, Солигорске, Барановичах, Борисове, Лиде, Полоцке и Новополоцке, Жлобине, Жабинке, Столбцах, Глубоком, Вилейке, Смолевичах, Хойниках, Поставах, Белоозерске, Молодечно, Орше, Шклове и других городах, а также в небольших населенных пунктах Ижа, Раков, Радошковичи, Дрибин и прочих. Фото с акций публикуют в своих телеграм-каналах TUT.by и NEXTA. В некоторых городах во время акций менялись на флагштоках государственные флаги на национальные бело-красно-белые, которые активно используют протестующие — в том числе перед администрациями.

16.08.2020 19:55 Представительница объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова произнесла речь перед собравшимися на площади Независимости, передает корреспондент «Медиазоны». «Мы сильный, свободный народ, нас так много никогда в жизни не было! Спасибо каждому, кто не побоялся, каждому, кто переборол свой страх, спасибо за то, что вы сделали этот шаг навстречу своей свободе. Беларусь никогда не будет прежне! Каждый из нас знает: я могу все изменить», — сказала Колесникова. Собравшиеся начали скандировать «Я могу все!». Она напомнила о том, что вчера белорусы похоронили в Минске убитого во время протестов Александра Тарайковского, сегодня — Александра Вихора. В ответ собравшиеся начали скандировать «Не забудем, не простим!». Колесникова озвучила требования, которые поддержали протестующие: освобождение всех политзаключенных и отставка Александра Лукашенко.

16.08.2020 20:23 Часть демонстрантов собралась у минского СИЗО №1. В нем содержатся осужденные на смертную казнь, там же исполняются такие приговоры. У некоторых демонстрантов в руках флаги и растяжка с фотографиями задержанных оппозиционных активистов.

16.08.2020 21:30 TUT.by обращает внимание на сообщения о том, что к забастовке присоединились работники «Беларуськалия» и «Нафтана». Согласно сообщению работников «Беларуськалия», они присоединятся к забастовке с 8:00 17 августа. «Она будет заключаться в остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ на вспомогательных цехах. Это будет происходить до полного и безоговорочного выполнения наших требований», — говорится в обращении. Забастовка работников «Нафтана», согласно их сообщению, будет проходить на проходной предприятия ежедневно с 12:00 до 15:00, а в случае невыполнения их требований технологическое производство остановится полностью. Работники обоих предприятий требуют отставки Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, освобождения политзаключенных, прекращения насилия со стороны силовиков. «Беларуськалий» один из крупных налогоплательщиков страны и первое среди предприятий Минской области.

16.08.2020 22:24 Развлекательная программа «Наше утро», которая транслируется в эфире Общественного национального телевидения Беларуси, уходит в отпуск. Сейчас страница с объявлением об этом недоступна, но ранее там сообщалось, что «уход некоторых сотрудников, вызванный давлением на одних журналистов и преследованием других, не позволяют производить контент в должном качестве». «Кроме того, телеканал в текущей ситуации считает необходимым уменьшить объём собственных развлекательных программ. "Наше утро" вернется, как только это будет возможно и уместно», — объясняли в ОНТ.