Беларусь после выборов. День девятый

9:16 Onliner передает, что на Минском тракторном заводе (МТЗ) и Беларуском автомобильном заводе (БелАЗ) в Жодино начались забастовки. По информации издания, у одного из цехов МТЗ собралось «очень много людей». Возле БелАза журналисты насчитали «несколько сотен человек». TUT.by пишет, что бастует и завод «Беларуськалий» в Солигорске. Издание сообщает, что рабочие формируют стачечные комитеты и собираются через профсоюз сообщить руководству об остановке производства.

9:32 Сотрудники «Белтелерадиокомпании» вышли на забастовку, сообщает TUT.by. По подсчетам издания, у офиса компании собрались более ста человек. Они требуют аннулировать результаты президентских выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру и наказать силовиков, причастных к избиению протестующих. Уведомление о проведении забастовки с этими требованиями, адресованное главе «Белтелерадиокомпании» Ивану Эйсмонту, подписали 55 человек, отмечает TUT.by.

10:04 Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) направились к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ), сообщают Onliner и TUT.by. В шествии участвуют «тысячи людей». На МЗКТ сегодня должен приехать Александр Лукашенко. Kyky передает, что рабочие МТЗ и Минского автомобильного завода (МАЗ) решили поддержать рабочих МЗКТ. По данным TUT.by, в шествии участвуют также рабочие Минского электротехнического завода (МЭТЗ). «Сейчас из проходной МТЗ выходит колонна рабочих — они пройдут через универмаг "Беларусь", далее — по Партизанскому проспекту», — пишет Kyky.

10:05 Александр Лукашенко на вертолете прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), передает ТАСС.

10:15 Бастующие рабочие вышли на Партизанский проспект, передает «Наша Нiва», оценивая численность колонны в 10 тысяч человек. «Еврорадио» пишет, что это «навряд ли так» и называет другую цифру — около 3 тысяч.

10:41 Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси, сообщил глава МИД Доминик Рааб. «Насилие против мирных протестующих в Беларуси ужасает. Великобритания не признает результаты сфальсифицированных президентских выборов и призывает ОБСЕ расследовать серьезные нарушения и ужасные репрессии, последовавшие за ними», — написал британский политик в твиттере.

10:48 Во время визита на МЗКТ Александр Лукашенко прокомментировал охватившие Беларусь забастовки; соответствующую цитату приводит «Белта». — Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 [человек] на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, — сказал Лукашенко. При этом телеграм-канал «Выборы видишь?» со ссылкой на очевидцев пишет, что к работникам предриятия Лукашенко пока не выходил. «Всех согнали на площадку, а он в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром, я так понимаю <...> Люди собрались, ждут. Его еще нету. Площадка пуста. Говорят что уже выступает, но там, где собрался завод, его нету», — приводит канал сообщения работников МЗКТ.

10:55 Государственные телеканалы ОНТ (Общенациональное телевидение) и СТВ (Столичное телевидение) начинают забастовку, сообщает телеграм-канал «Мая краiна Беларусь». Kyky со ссылкой на источник пишет, что «сейчас на забастовку пойдет СТВ».

10:57 От МЗКТ улетел вертолет, передает корреспондент «Медиазоны» с места событий. Тем временем колонна протестующих рабочих достигла предприятия.

11:01 600 сотрудников «Белтелерадиокомпании» подписали письмо главе компании Ивану Эйсмонту с уведомлением о забастовке, пишет «Радиё Свабода» со ссылкой на оператора Никиту Шпака. Сам Эйсмонт поговорил с частью журналистов и предложил уволиться «тем, кому что-то не нравится». Возле здания БТ продолжается акция протеста. Демонстранты призывают Эйсмонта выйти к ним.

11:08 «Белсат» сообщает, что на БелАзе руководство заперло рабочих в цехах. Они просят журналистов прийти на завод. В телеграм-канале «Белсата» опубликовано обращение заводской администрации к рабочим, в котором руководство обещает «не принимать административных мер к участникам собрания 13.08.2020», но обещает расценивать как «саботаж» все последующие «попытки дестабилизировать работу предприятия».

11:09 Перед зданием МЗКТ выступает представительница объединенного штаба Мария Колесникова, передает корреспондент «Медиазоны» по телефону; мобильный интернет на месте событий не работает. — Каждый день мы будем долбить, долбить, долбить эту власть! — говорит Колесникова. Собравшиеся скандируют «Долбить!» и «Каждый день!». Колесникова предлагает присутствующим трудовым коллективам делегировать по одному человеку («лидеру») в Координационный совет «по восстановлению новой свободной Беларуси». «Мы не овцы, мы народ!» — скандированием отвечают рабочие. Колесникова говорит, что от МЗКТ отправится к зданию бастующей «Белтелерадиокомпании».

11:13 Государственное агентство «Белта» публикует еще одну цитату из выступления Александра Лукашенко на МЗКТ. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [новых выборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все», — сказал Лукашенко, «общаясь с работниками МЗКТ».

11:20 Nexta публикует видео встречи работников Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) с Александром Лукашенко. Собравшиеся скандируют: — Уходи! Уходи! Уходи! — Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать, – говорит им Лукашенко.

11:31 Александр Лукашенко, выступая перед рабочими МКЗТ, сказал, что новые президентские выборы в Беларуси пройдут только в случае его убийства. Его слова приводит TUT.BY: — Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? — Да! — Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

11:34 В Минске вновь начались перебои в работе интернета. Издание «Куку» пишет, что интернет пропал у всей редакции: в офисе, дома у журналистов, доступа к сети нет и с мобильных телефонов. «Куку» также передает со ссылкой на читателей, что такая ситуация наблюдается «в целом по городу». Корреспонденты «Медиазоны» в Минске подтверждают, что мобильный интернет перестал работать. Вскоре доступ в интернет восстановился, сообщает Euroradio. Как передает TUT.by, «проблемы частично сохраняются и сейчас». Обновлено в 11:40. Добавлена информация о восстановлении связи.

11:52 Перед зданием ОНТ и СТВ несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами скандируют: «Покажи Окрестина!». К ним присоединяются сотрудники телевидения, толпа отвечает скандированием «Молодцы!», передает корреспондент «Медиазоны».

11:55 Активист Антон Мотолько опубликовал видеозапись с комментарием Александра Лукашенко о пытках задержанных в изоляторе в переулке Окрестина. На ролике виден МЗКТ, где у Лукашенко была встреча с рабочими. Сам политик в видео не появляется, однако звучит его голос. Говоря о пытках, Лукашенко сказал, что «получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов».

11:55 Собравшиеся у МЗКТ забастовщики выдвигаются на МАЗ, а там уже будут принимать решение, идти ли дальше к офису «Белтелерадиокомпании» или ОНТ, передает корреспондент «Медиазоны».

12:07 Что сейчас происходит на предприятиях Представитель Минского тракторного завода (МТЗ) сказал РИА «Новости», что на собрании уведомил руководство о начале забастовки с восьми утра. Профком Белорусского металлургического завода (БМЗ) сообщил агентству, что в полдень останавливают линию проката. К Минскому автомобильному заводу (МАЗ) выдвинулась колонна рабочих МТЗ и Минского электротехнического завода имени Козлова (МЭТЗ), передает корреспондент «Медиазоны». Ранее они собрались у МЗКТ перед выступлением Александра Лукашенко. Работники «Нафтана», которые объявили о забастовке накануне, собрались у здания предприятия, передает TUT.by.

12:08 Перед офисом ОНТ скандируют «Пора менять лысую резину!» и «Нас 97%», а потом прерываются и похватывают: «Нас 100%!». Корреспондент «Медиазоны» обращает внимание на плакат, на котором аббревиатура ОНТ расшифрована как «Отпустите невменяемого тирана».

12:13 «Наша Нiва» передает, что некоторые сотрудники государственного информационного агентства БелТА присоединились к протестам. «Еще с 10-го многие журналисты начали игнорить официальную повестку и отписывать высоких чиновников. Это делают несколько человек. Сейчас сотрудники пойдут к [гендиректору Ирине] Акулович на разговор с несколькими требованиями, в том числе освещать митинги, акции, забастовки и рассказывать о насилии ОМОН. Также хотят встретиться с министром информации [Игорем] Луцким», — сказал собеседник издания.

12:15 Корреспондент «Медиазоны» вместе с колонной протестующих рабочих дошел от МЗКТ до МАЗа. Площадка перед самим автомобильным заводом тоже заполнена людьми, они скандиируют «Долучайся!». Рабочие обсуждают дальнейший маршрут, многие предлагают отправиться к МТЗ.

12:23 Корреспондент «Медиазоны» передает, что колонна забастовщиков сейчас требует выпустить с МАЗа рабочих, которых, как полагают протестующие, удерживают на предприятии; перед заводом скандируют «Выпускай!». Бастующие заходят на проходную МАЗа, передает наш корреспондент.

12:26 Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич призвал Александра Лукашенко уйти в отставку, передает радиостанция «Говорит Москва». «Он незаконным образом уже не один срок удерживает президентскую власть», — сказал Шушкевич. Шушкевич занимал должность председателя Верховного Совета Беларуси в 1991-1994 годах.

12:33 Через проходную МАЗа начали выпускать людей, передает корреспондент «Медиазоны». Рабочие автозавода выходят и присоединяются к бастующим товарищами с других предприятий, которые встречают их аплодисментами. Выходящие с МАЗа рабочие говорят, что охрана не удерживала их, но они поверили слуху, что на предприятие приедет Александр Лукашенко, и хотели дождаться его. Другие, напротив, утверждают, что им не разрешали покидать территорию завода без пропусков, а некоторых рабочих, возможно, до сих не выпускают из цехов.

12:50 Корреспондент «Белтелерадиокомпании» Никита Дементьев, выступая во время забастовки у офиса компании, сказал, что руководство разрешило журналистам выехать на съемки к изолятору в переулке Окрестина и освещать акции протеста.

12:50 Во время выступления перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лукашенко включил некую аудиозапись, на которой запечатлен разговор двух неизвестных мужчин. Видео публикует телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем». Запись Лукашенко называет «маленькой оперативной информацией». Весь разговор разобрать невозможно, но слышны фразы «Надо его поливать, выходить и заряжать сразу. Пошел вон и все. Главное, чтоб народ поддержал, не морочился и не боялся». После прослушивания записи рабочие начали скандировать «Фу, фейк!» и «Уходи!».

12:54 Колонна протестующих сотрудников Минского автомобильного завода и примкнувших к ним рабочих подошла к комплексу зданий Минского рессорного завода — это филиал МАЗ, передает корреспондент «Медиазоны». Потом рабочие собираются идти к зданию «Белтелерадиокомпании» на улице Макаенка, заворачивая на все встречающиеся по пути заводы. К рабочим приехала глава штаба Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, которая встала в колонну протестующих. С рессорного завода выходят рабочие, которые присоединяются к колонне — она движется дальше.

12:55 Представительница объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова выступила перед бастующими сотрудниками телеканалов ОНТ и СТВ, передает корреспондент «Медиазоны». — Я сейчас обращаюсь к работникам телевидения. Ребята, я знаю, как вам страшно, я знаю, что вы боретесь со своим страхом. Но поверьте, говорить правду несложно — особенно когда мы знаем, что нас большинство. И мы вас поддерживаем — вы наши герои. Все, кто сейчас здесь, вы герои! Продолжайте сопротивляться этому насилию.

13:01 Генпрокуратура утверждает, что «практически всех» задержанных во время протестов отпустили, сообщает «Белта». В ведомстве добавляют, что получили много заявлений с требованиями возбудить против силовиков уголовные дела о пытках задержанных. «По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений», — сказали в Генпрокуратуре.

13:07 Телеграм-канал Nexta публикует видео с Александром Лукашенко, его сыном Николаем и их помощниками, которые идут по заводскому цеху. Канал утвеждает, что это МАЗ; автобус, заметный на фоне, действительно напоминает модель МАЗ-103. Протестующие рабочие МАЗ, передает корреспондент «Медиазоны», некоторое время ждали Лукашенко на заводе, а затем двинулись шествием по улицам города.

13:13 Колонна протестующих сотрудников Минского автомобильного завода и примкнувших к ним рабочих подошла к подшипниковому заводу, передает корреспондент «Медиазоны». Люди скандируют: «Далучайся!».

13:14 Диджей Влад Соколовский, арестованный на 10 суток из-за песни Виктора Цоя «Перемен», рассказал «Нашей Нiве», что в изоляторе в переулке Окрестина его избил замглавы МВД Александр Барсуков. «На третий день пришел какой-то начальник. Мне крикнули: "Лицом к стене!" Начальник мне сказал: "Включил музыку? Хочешь перемен? Столько людей вышло на улицу, столько крови из-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10". Два раза ударил меня и вышел"», — рассказал диджей. Соколовский понял, что это был Барсуков после того, как тот ушел.

13:16 Следственный комитет сообщает, что 600 человек подали заявления об избиении при задержании. Еще сто человек сообщили, что их избили в изоляторах. Кроме того, добавляет СК, поступили еще 124 заявления о том, что при разгоне протестующих пострадали силовики, служебный транспорт и городская инфраструктура.

13:24 Минский подшипниковый завод, к которому недавно подходила колонна бастующих рабочих МАЗ и других заводов, вынужденно присоединился к протесту в формате итальянской забастовки, рассказали «Нашей Нiве» охранники предприятия. Рабочие остаются на заводе, но «ничего не делают» — их заперли в цехах и не выпускают на улицу.

13:30 Начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции ведомства Елена Копанева стоят в пикете перед зданием ведомства, передает TUT.by. В руках они держат чистые листы бумаги формата A4. Казаченок объясняет свой поступок тем, что «рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей». По словам дипломата, когда он предупредил коллег о пикете, глава МИД Владимир Макей собрал подчиненных и предупредил, «что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление».

13:31 Сотрудники Национального аэропорта «Минск» вышли на акцию протеста, передает TUT.by. Участники скандировали лозунги «Авиация с народом» и «Мы против насилия».

13:35 Колонна протестующих рабочих подошла к Минскому моторному заводу, передает корреспондент «Медиазоны». Собравшиеся подождали, пока подтянется большая часть колонны и начали скандировать: «Выходите!».

13:41 Во время встречи с работниками МЗКТ Александр Лукашенко сказал, что для смены власти в стране необходима новая Конституция, пишет TUT.by. На вопрос одного из рабочих о том, когда это произойдет, Лукашенко ответил, что ему уже предложили два варианта, но он их отклонил. «Вот Виктор приходил с высшим образованием, и ты, допустим, грамотный. Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал Лукашенко. Он отметил, что находится у власти уже четверть века и когда-нибудь уйдет. «Может, через год или через два — это зависит от вас. Но ты прав: нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому, потому что будет беда, я этого больше всего боюсь. Да, я не святой. Вы знаете мою жесткость, вы знаете, что если бы не было жесткости, не было страны. Но вы знаете, на что я пойду, на что нет. Вы знаете, что ваших детей не обижу и страну никому не отдам», — добавил Лукашенко.

13:48 Александр Лукашенко, общаясь с рабочими МАЗа, пригрозил последствиями, если те пойдут «ломить», передает «Белта». Политик посоветовал собеседникам «думать не айфоном-телефоном, а мозгами». «Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — сказал он.

13:55 Десятки сотрудников Городского клинического патологоанатомического бюро Минска вышли на акцию солидарности с протестующими, встав с плакатами и бело-красно-белыми лентами вдоль улицы Семашко. На большом плакате написано «Против насилия, за честную статистику!». Проезжающие машины приветственно сигналят. Видео с места событий публикует «Белсат».

14:06 Государственный телеканал ОНТ показал в эфире, как рабочие завода МЗКТ требовали от выступавшего перед ними Александра Лукашенко уйти. Сотрудники ОНТ сегодня устроили забастовку.

14:15 Сотрудники Минского моторного завода небольшими группами выходят с территории завода и присоединяются к колонне протестующих рабочих. Корреспонденту «Медиазоны» они говорят, что внутри их не удерживали: люди переодеваются, забирают свои вещи и последовательно выходят.

14:22 Сотни рабочих Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) прошли маршем по цехам под дружное скандирование: «Жыве Беларусь!». Видео с завода публикует NEXTA.

14:24 Пресс-служба МВД: по состоянию на 14:00 в изоляторах временного содержания остаются 122 участника протестов. «Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно», — рапортует ведомство и приводит список задержанных.

14:32 В Жлобине рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) полностью остановили все три печи предприятия и слили из них металл, пишет TUT.by. Канал «Выборы видишь?» добавляет, что бастующие перекрыли движение технологическому транспорту. «Из-за этого отсутствует подвоз металлошихты к сталеплавильным печам. Печи прекратили плавить сталь», — приводит канал слова одного из работников. БМЗ — крупнейшее госпредриятие, там работают около 11 тысяч человек.

14:36 Работники Академии наук вышли на акцию протеста, сообщает «Мая краiна Беларусь». Они держат плакаты с надписями: «История все помнит», «Голова, чтобы думать, а не бить по ней», «Наука против насилия» и другие.

14:39 В Минске музыканты вновь вышли на акцию солидарности у Белорусской государственной филармонии, сообщает TUT.by.

15:01 Во время визита на МЗКТ у Александра Лукашенко произошла перепалка с одним из рабочих, выкрикнувшим: «Застрелись, офицер!». — Стойте на месте, не волнуйтесь, я вас избивать не буду, — начал разговор Лукашенко, подойдя к рабочим. — Да вы что? — Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один, — заметил Лукашенко, стоя в окружении охранников. — Опусти телефон! На этом запись прерывается. Ролик опубликовал телеграм-канал Luxta.

15:15 «Белсат» писал, что к зданию «Белтелерадиокомпании» приехал ОМОН. По информации TUT.BY, силовики уже зашли внутрь. «Белсат» также пишет, что во внутренний двор БТ заехали пять автобусов с военными и одна накрытая тентом машина, после чего за ними быстро закрыли ворота. Протестующие и рабочие заводов тоже пришли к зданию БТ, передает корреспондент «Медиазоны».

15:25 Работники «Беларуськалия» в Солигорске сообщают, что шахты перестали выдавать руду, передает корреспондент «Радые Свабода». Информацию подтверждает TUT.by один из членов стачкома: «Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика».





15:30 Голова колонны протестующих рабочих подошла к «Белтелерадио», но значительная часть людей еще на подходе, передает корреспондент «Медиазоны». Внутри так же, как и накануне, стоят силовики, но на этот раз не в масках и кепках, а в экипировке. Интернет у здания работает плохо — возможно, из-за большого скопления людей. Люди кричат: «Забастовка!», «Присоединяйтесь!», «МАЗ!», «МТЗ!», «Правду!».

15:49 «Белтелеком» объяснил отключение интернета утром 17 августа «техническим сбоем». «В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 возникли трудности с доступом в сеть Интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена. Приносим извинения за неудобства», — говорится на сайте оператора.

15:57 Следственный комитет сообщает, что проводит проверку по заявлениям и сообщениям об оскорблениях и угрозах в интернете в адрес силовиков, военных и членов избирательных комиссий. «Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети, что выходит за рамки морали и нравственности и является неприемлемым для современного общества», — сказано в релизе.

16:27 У здания «Белтелерадиокомпании» люди скандируют: «Правду!». Звучат также призывы идти на улицу Мясникова, 39 к зданию Минздрава, где свою акцию собираются провести медики, передает корреспондент «Медиазоны». Постепенно люди расходятся.

16:48 TUT.by публикует обращение командира роты ППС из Лиды подполковника Юрия Махнача, который рассказал об избиении людей в Лидском РУВД, автозаках и на автомойке в служебном гараже управления. Помимо прочего, Махнач в своем обращении рассуждает об идеологической и психологической подготовке милиционеров к подавлению возможных протестов. «[Летом] я понял, что в период проведения предвыборной кампании начинается реальная подготовка <…> к войне против своего народа органов внутренних дел», — вспоминает милиционер. «Была такая идеология: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть надо защищать любыми средствами, способами», — объясняет Махнач.

17:11 Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного из-за «массовых беспорядков» в ночь на 11 августа. Как установило ведомство, вечером 10 августа грузовой автомобиль МАЗ поехал к станции метро «Спортивная», чтобы эвакуировать сломанный троллейбус. Внутри находились трое работников троллейбусного парка. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, рабочие увидели баррикады и решили их объехать. В это время, утверждают в СК, МАЗ остановили неизвестные, которые, угрожая работникам, завладели автомобилем. СК из-за этого возбудил уголовное дело об угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья (часть 3 статьи 214 УК РБ). Подозреваемым по нему стал 28-летний житель Минска. Он арестован, ему также вменяют участие в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК РБ).

17:24 Медики собрались у здания Минздрава, к ним вышел глава ведомства Владимир Караник. Трансляцию ведет «Радыё Свабода». «На сегодняшний момент в больницах остаются 158 человек. У нас трое относятся к тяжелым травмам, у всех состояние тяжелое, не критичное», — сказал Караник.

17:36 По словам министра здравоохранения Владимира Караника, в изоляторе в Жодино нет ни одного задержанного, в изоляторе на Окрестина остаются шесть человек. Трансляцию встречи министра с медиками ведет «Радыё Свабода». В изолятор на Окрестина, пообещал министр, завтра поедет главный травматолог Минздрава и осмотрит всех шестерых задержанных в присутствии пресс-службы ведомства. Караник также говорит, что во время протестов дежурили военные медики, так как у них «самый большой опыт с минно-взрывной травмой, петарды и светошумовые гранаты наносят минно-взрывную травму». Когда у министра спросили, почему на фотографиях запечатлено, что на машинах военных медиков ездил ОМОН, он ответил: «Если есть фотографии — предоставьте, мы разберемся по номерам, кто там ехал».

18:25 Бывшего министра культуры Павла Латушко уволили с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили TUT.by в пресс-службе театра. Ранее Латушко говорил, что необходимо поставить вопрос об отставке министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителя, который отвечает за общественный порядок, и начальника департамента исполнения наказаний МВД. «Фактически они допустили нарушение законодательства в отношении граждан Республики Беларусь… Можем ли мы представить сегодня, когда обычных граждан пытают в милицейском участке, кладут их лицом в землю и бьют дубинками? Мы готовы с этим согласиться? Я — не могу», — говорил Латушко.

18:38 По последним подсчетам издания TUT.by, которое запустило сервис по поиску пропавших после акций людей, сейчас не известно местонахождение 76 человек. «По некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуация еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся на Окрестина или в других ИВС», — пишут журналисты.

18:49 Вечерний сбор протестующих в Минске назначен на площади Независимости. Здесь уже несколько тысяч человек, передает корреспондент «Медиазоны». В толпе можно заметить Олега Гайдукевича — председателя Либерально-демократической партии Белоруси, который на прошедших выборах был доверенным лицом Александра Лукашенко. Гайдукевич пытается в чем-то убедить собравшихся. «Послушайте меня! Запомните мои слова! Можете меня убить, ругать, но послушайте! Девятого-десятого-одиннадцатого то, что произошло, недопустимо! Надо разобраться, наказать!» — кричит Гайдукевич, но люди его не слушают. «Мы отзываем вас со своего участка», — говорит кто-то из толпы, остальные подхватывают: «Позор!». В итоге политика куда-то уводят мужчины в тельняшках.

19:04 Сотрудники Национального академического театра имени Янки Купалы пишут заявления на увольнение, передает Onliner. Возле театра собралась толпа людей, они скандируют «Браво». По информации издания, сейчас к работникам едет представитель Минкульта. Как рассказала «Радыё Свабода» актриса театра Евгения Кульбачная, заявления об увольнении подписали около 50 человек.

19:27 В Новополоцке бастующие рабочие нефтехимического завода «Нафтан» освистывают члена наблюдательного совета предприятия — главу КГК, бывшего заместителя председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля.

19:30 С площади Независимости протестующие двинулись в сторону Театра имени Янки Купалы вместо изолятора в переулке Окрестина, куда собирались изначально, пишет TUT.by. Как передает корреспондент «Медиазоны» с площади Независимости, другая часть демонстрантов пошла в сторону СИЗО на улице Володарского, где содержится муж Светланы Тихановской Сергей. Завтра у него день рождения. Ранее волонтеры, разбившие лагерь возле изолятора в переулке Окрестина, просили протестующих не приходить туда, опасаясь, что толпа помешает людям, которые обращаются за помощью, и даст силовикам повод для разгона.

19:44 Работники «Беларуськалия» в Солигорске объявили о бессрочной забастовке. Об этом сообщает TUT.by. По информации издания, около шести часов вечера в Солигорске начался митинг, на который пришли местные жители с бело-красно-белыми флагами и шарами. Ведущий со сцены объявил основные требования протестующих — отставка Александра Лукашенко, «проведение новых выборов и срочный открытый суд над карателями и садистами». Сотрудники «Беларуськалия» объявили о забастовке: днем работа всех шахт была остановлена. Сейчас работники собирают подписи на площади, чтобы официально уведомить руководство о забастовке.

19:49 Колонна протестующих достигла СИЗО на улице Володарского, передает корреспондент «Медиазоны». «Покажите Тихановского!» — слышно в толпе. Перед изолятором устанавливают открытый микрофон, первой будет выступать жена арестованного по «делу Тихановского» политика Николая Статкевича Марина Адамович.

20:03 Штаб Светланы Тихановской объявил о поддержке силовиков, которые в знак протеста увольняются со службы. Об этом сообщает «Радыё Свабода». Как говорится в заявлении штаба, всем силовикам, уволившимся из-за «нежелания быть палачами своего народа», позволят возобновить службу в «новой, свободной Беларуси». Все уволенные из-за участия в забастовках также будут восстановлены на работе. Компенсацию силовикам выплатят их начальники, принимавшие решения об увольнении.

20:15 Собравшиеся возле следственного изолятора №1 на улице Володарского скандируют имена политзаключенных, передает корреспондент «Медиазоны» с места событий. Люди кричат: «Сергей», «Микола» и «Дима».

20:33 Российский активист «Открытой России» Артем Важенков, задержанный в Минске в ночь на 11 августа, рассказал об условиях в изоляторе в переулке Окрестина. Его монолог публикует Vot-tak. По словам Важенкова, вечером 10 августа он с друзьями решил прогуляться по Минску, чтобы «посмотреть, что происходит в городе». В какой-то момент компания заблудилась и вышла «на какую-то улицу, где увидела вдалеке большое скопление ОМОН». «Тут на нас налетели люди в черном. Ударили в лицо и голову. Положили на асфальт, заломали назад руки, скрутили головой вниз, повели в автозак. Людей закидывали в автозак слоями, лицом в пол. <…> Избивали в автозаке страшно. Молотили дубинками, ногами. Омоновцы прямо по людям ходили. Угрожали, орали: "Вам всем ***** [конец]! Вы сейчас все тут подохнете!"» — говорит Важенков. По словам активиста, он кричал, что россиянин и ни в чем не участвовал. В ответ силовики говорили: «Ну как вам в Беларуси? Как вам наше гостеприимство? Знаем, зачем вы сюда приехали! Хотели устроить массовые беспорядки? Получайте!». По приезде в переулок Окрестина избиения продолжились: «Нас били дубинками, сапогами. Били по спине, ногам, ягодицам, рукам. Орали: "Мы вас перевоспитаем!"». У Важенкова зафиксировали ссадины, синяки и ушибы. По словам врачей, переломов нет. «ОМОН зверствовал по отношению абсолютно ко всем. Мне показалось, что они действительно искренне верят, что схватили каких-то врагов. Они избивают с ненавистью и удовольствием», — заключил активист.

20:39 Протестующие двинулись от СИЗО №1 на улице Володарского в сторону изолятора в переулке Окрестина, передает корреспондент «Медиазоны» с места событий. По словам журналиста, толпа идет по проезжей части улицы Немига. Демонстранты решили встать поодаль от ворот Окрестина, чтобы священники могли провести переговоры с сотрудниками изолятора.

20:58 После митинга жители шахтерского Солигорска пришли к зданию районного отдела внутренних дел, чтобы потребовать освобождения политических заключенных. Здание окружили силовики в защитной экипировке с опущенными щитами, передает TUT.by.

20:58 Государственный телеканал «Гродно Плюс» в прямом эфире провел трансляцию митинга на площади Ленина. Мэр города не пришел на акцию. Один из задержанных в ходе протестов, когда ведущий передал ему микрофон, рассказал о пережитом в милиции. — Я не хочу вспоминать эту ночь, это было в прошлый вторник — и незаконный обыск без понятых, и пытки. Я не знаю, как это получилось, но когда меня били, у меня было две мысли: я не хотел просто обоссаться, извините, и вспоминал Юлиуса Фучика, который — кто знает, тот знает — «Репортаж с петлей на шее». Я на этом сосредоточился, и — не так уж страшно, — в прямом эфире говорил оратор. Потом он снял рубашку и со словами: «А тем, кто говорит, что все было в правовых рамках, я хотел бы показать это» продемонстрировал собравшимся покрытые сплошными синяками плечи.

21:01 Мирные акции протеста продолжаются по всей Беларуси. В Гомеле несколько тысяч человек собрались на площади Ленина, а затем прошли колонной по городу, пишут русская служба «Би-би-си» и TUT.by. Жители Гродно также вышли на митинг, трансляцию которого вел государственный телеканал «Гродно плюс». Протестующие в Витебске окружили здание местного облисполкома и потребовали встречи с мэром. Он так и не вышел. В Солигорске жители города пришли к зданию местного районного отделения милиции и стали требовать освобождения политзаключенных. Здание окружили силовики со щитами. Несколько сотен человек выстроились в цепь в Могилеве, протестующие держат длинный бело-красно-белый флаг, передает Mogilev Online. Жители Бобруйска также собрались на митинг на площади Ленина. «Протестующие обсуждают условия для местных властей», — пишет «Белсат».

21:23 Колонна людей, идущих к изолятору на Окрестина.





21:43 По пути к протестующим минчанам, направляющимся в переулок Окрестина, то и дело подходят волонтеры, которые уговаривают отказаться от похода к изолятору, передает корреспондент «Медиазоны». По его словам, переговорщики то настаивают, чтобы колонна не шла на Окрестина, то просят вести себя так, чтобы не спровоцировать силовиков на насилие, то предлагают отправить вперед пять человек, которые проверят, насколько безопасно продолжать путь. «Весь его посыл в том, что толпа может нарушить работу волонтерского штаба», — по телефону пересказывает корреспондент разговор протестующих с одним из волонтеров. «Буквально на подходе [к Окрестина] стоят волонтеры и просят не проходить. Они рассказывают про ОМОН», — говорит корреспондент. «Пожалуйста, не идите туда, потому что там приехало очень много автозаков. Это военный объект, будут стрелять. Нужна провокация для того, чтобы применить оружие. Пожалуйста, не идите туда», — говорит журналисту «Медиазоны» женщина, представившаяся волонтеркой из лагеря, разбитого возле изолятора. TUT.by также передает, что к демонстрантам подходят волонтеры, которые просят не идти на Окрестина. «Но с этим категорически не согласны люди во главе колонны», — пишет издание.

21:45 Директор ООО «Телевизионный Жодинский телеканал» Эльшад Акберов уволен «по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси», передает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на протокол собрания акционеров. Согласно протоколу, кроме увольнения Акберова акционеры также решили «прекратить вещание телеканала и всех социальных сетей от имени ООО "Телевизионный Жодинский телеканал"».

22:01 Несмотря на уговоры волонтеров, протестующие идут к ИВС на Окрестина, передает корреспондент «Медиазоны». Они пообещали не приближаться к зданию изолятора и не кричать, тем не менее, слышно скандирование «Свободу!». «Волонтеры натянули в парке ленты, за которые протестующих просят не заходить», — пишет TUT.by.

22:08 Священник, шедший в колонне, взял рупор и предложил, чтобы протестующие остановились возле заграждения перед лагерем, сообщает Onliner. Центральная группа согласилась с этим предложением. Как сообщает корреспондент «Медиазоны», демонстранты «сошлись на том, что идти штурмовать ничего не будут, но будут кричать [лозунги] в поддержку заключенных».

22:24 К протестующим обратился художник Алесь Пушкин, сообщает корреспондент «Медиазоны». Он сказал, что хочет, чтобы люди подошли к самому зданию Окрестина и поговорили с начальником изолятора. Таким образом Пушкин рассчитывает добиться освобождения политического заключенного Павла Северинца. Толпа в ответ скандирует «Начальника тюрьмы», «Не простим» и «Свободу». Среди демонстрантов разногласия, пока никто не двигается, уточняет корреспондент.

22:34 Спор протестующих с волонтерами возле Окрестина.

22:55 Среди митингующих снова споры, сообщает корреспондент «Медиазоны». Один из демонстрантов с мегафоном в руках говорит, что полчаса назад они отправили делегата для обсуждения плана дальнейших действий с волонтерами. Его до сих пор нет, уточняет журналист. «Вы за полчаса не можете принять решение?» — слышен недовольный голос на записи, переданной корреспондентом. В итоге к изолятору пустили журналистов, у протестующих попросили 15 минут тишины — без лозунгов и криков.