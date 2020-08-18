Беларусь после выборов. День десятый

9:40 Канада и Ирландия не признали результаты выборов президента Беларуси. Глава МИД Ирландии Саймон Ковени назвал результаты голосования незаконными. На сайте министерства опубликовали его обращение со словами поддержки протестующих белорусов. «Мы продолжим давить на белорусские власти, чтобы они освободили всех несправедливо задержанных мирных жителей. Мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций», — говорится в сообщении. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань написал в твиттере, что страна не принимает результаты «этих сфальсифицированных выборов». Кроме того, глава министерства осудил силовое подавление протестующих. Беларусь после выборов. День девятый

10:07 В Минске у театра имени Янки Купалы собрались несколько десятков человек, передает корреспондент «Медиазоны». Они ждут министра культуры Юрия Бондаря, который должен приехать к театру в 10 утра. Вчера экс-министра культуры Павла Латушко уволили с поста генерального директора театра. До этого Латушко говорил, что необходимо поставить вопрос об отставке министра внутренних дел Юрия Караева. В знак солидарности сотрудники театра написали заявления об увольнении. Поддержать их пришли около 50 человек.

10:19 Александр Лукашенко наградил 304 силовика медалями за «безупречную службу». Приказ о награждении опубликован на сайте правовой информации. В списке есть трое водителей автозаков и девять сотрудников изоляторов, отметил KYKY. В МВД говорят, что материалы о награждении силовиков направили в совет министров еще в марте. «Не выбирая выражений, некоторые телеграм-каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел», — добавили в ведомстве. Обновлено в 13:45. Добавлен комментарий МВД.

10:46 В Минске во время протестов 12 августа задержали гражданина Японии, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на японское посольство. Мужчина находится в изоляторе. По информации посольства, задержанному около 20 лет. Он живет в Минске.

10:50 К минскому театру имени Янки Купалы приехала представительница объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова, сообщает корреспондент «Медиазоны». Она поблагодарила пришедших. «Очень важно помнить, что никакие министерства, никакие чиновники не имеют права влиять на наше творчество», — сказала Колесникова.

11:08 К минскому театру имени Янки Купалы приехал министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент «Медиазоны». Собравшиеся встретили его криками «Позор!». После этого Бондарь зашел внутрь театра. Там началась встреча с коллективом театра.

11:29 На встрече с актерами минского театра имени Янки Купалы министр культуры Юрий Бондарь заявил, что «пришел решать вопрос об открытии театрального сезона, а не политические вопросы». Об этом сообщает корреспондет «Медиазоны». Встреча прошла в здании театра. Актеры выдвинули свои требования, в том числе вернуть на должность директора театра Павла Латушко. Кроме того, они потребовали отставки самого Бондаря. В противном случае актеры не будут работать — во время встречи они положили перед министром заявления об увольнении. Сотрудники театра дали министру один день для принятия решения.

11:35 Журналистка газеты «Звезда» Ирена Котелович рассказала об увольнении директора-главреда государственного ИД «Звезда» Павла Сухорукова из-за требований отменить цензуру. Журналисты решили уйти вслед за Сухоруковым. «Вчера моя "Звезда" объявила руководству, что хочет честно освещать события в стране, такой бойкот — в редакцию пришел министр информации, потом идеолог от администрации президента, а сегодня главный редактор был уволен. Команда пишет обращение в министерство и после этого увольняется», — сообщила она. Позже Котелович обновила пост, добавив, что об увольнении Сухорукова сегодня утром двум его заместителям по телефону сообщила начальник информационно-аналитического управления министерства информации Надежда Бельская. «Мы собрали команду и начали обсуждать наши требования или увольнение», — говорит Котелович. Однако, по словам журналистки, сейчас сам Сухоруков сообщил, что не уволен. «Коллектив до сих пор протестует против политики министерства информации и государственной политики в целом», — добавила Котелович. Обновлено в 11:55. Добавлена новая информация Котелович.

11:40 В списке пропавших людей TUT.by остался 31 человек. Вчера в списке было более 70 фамилий. В пресс-службе МВД сообщили, что «многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется своевременно».

11:58 Возле станкостроительного завода «Атлант» в Минске проходит акция протеста, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь» и «Белсат». Исправлено в 17:10. В посте было ошибочно указано, что акция проходит в Барановичах.

12:10 У минского СИЗО-1, где находится Сергей Тихановский, собралось несколько десятков человек, передает корреспондент «Медиазоны». Сегодня у арестованного Тихановского день рождения, ему исполняется 42 года.

12:32 Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным протесты в Беларуси, сообщается на сайте правительства ФРГ. «Канцлер подчеркнула, что беларуское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», — говорится в сообщении. Кремль в свою очередь сообщил, что Путин и Меркель «обстоятельно рассмотрели» ситуацию в Беларуси. «С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — сказано на сайте президента России. Обновлено в 13:00. Добавлена информация Кремля.

12:32 IT-специалисты запустили сайт для поиска задержанных во время протестов, пишет «The Village Беларусь». На сайте собраны данные из базы прокуратуры и списка пропавших TUT.by, информация волонтеров, помогающих задержанным в изоляторах на Окрестина и в Жодино, а также списки, «сформированные в телеграм-каналах», отмечает издание. Сейчас на сайте можно найти информацию о людях, которые были или продолжают находится в изоляторе на переулке Окрестина, в ИВС в Жодино и в больницах. В базе нового сайта есть информации о более 5 тысячах задержанных.

13:20 У здания МИД Беларуси собралось около 50 протестующих, в том числе бывшие сотрудники министерства, передает корреспондент «Медиазоны». «Мы хотели бы дождаться выхода кого-нибудь из сотрудников министерства. Вчера вышли два сотрудника в 13 часов, в обеденный перерыв, и сказали, что они не поддерживают то, что происходит сейчас в стране, [что они] против насилия. И обещали выйти сегодня, но либо у них не получилось, либо им не дали этого сделать», — рассказал бывший сотрудник МИД Игорь Губаревич. По его словам, собравшиеся ожидали, что кто-то еще из сотрудников министерства поддержит протестующих.

13:23 Членов инициативной группы экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико Артема и Александру Молодовых перевезли в минский ЦИП в переулке Окрестина, сообщает TUT.BY со ссылкой на знакомых семьи. Молодовых задержали в Гомеле 12 августа. По информации издания, в первые три дня их подозревали по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). «Однако обвинение по этой статье им не предъявили — и вроде бы отпустили. Но из ИВС супруги даже не вышли: тут же задержали уже по другой статье "Участие в массовых беспорядках"», — пишет TUT.BY.

13:42 Управление Следственного комитета по Гомелю возбудило уголовное дело из-за того, что во время протестов 16 августа с флагштока сняли официальный флаг Беларуси — вместо него повесили бело-красно-белый флаг. Об этом «Медиазоне» сообщила представительница регионального управления СК Мария Кривоногова. Дело завели по статье о надругательстве над государственными символами (статья 370 УК). По версии следствия, на площади Ленина «неустановленные лица спустили государственный флаг, обмотали его вокруг шеста, а через некоторое время скрутили его и поместили возле ограждения Гомельского дворцово-паркового ансамбля».

14:00 Возле Национального художественного музея в Минске проходит пикет, передает корреспондент «Медиазоны». Сотрудники музея стоят с плакатами: «Геноцид?», «Нам тоже больно», «Где Константин Шишмаков?». «Константин Шишмаков — это директор Волковысского музея, Гродненская область. С 15 августа неизвестно его местонахождение. <...> Поэтому мы вышли в акцию как коллеги, музейные сотрудники. У нас акция поддержки с теми, кто без вести пропал и неизвестно местонахождение после выборов», — рассказал научный сотрудник Национального музея Дмитрий Монич.

14:12 Сейм Литвы призвал не признавать Александра Лукашенко президентом и ввести санкции на уровне ЕС против должностных лиц, причастных к фальсификациям выборов и нарушению прав человека. Об этом сообщает издание Delfi.

15:38 МВД опубликовало пресс-релиз о смерти 19-летнего пешехода в ДТП на Партизанском проспекте в Минске. Ведомство утверждает, что погибший был «участником массовых мероприятий». 16 августа около 3:20 ночи водитель «Рено» сбил молодого человека на проезжей части, говорят в ведомстве. Тот умер на месте происшествия. «Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни», — утверждают в милиции. В ведомстве не пояснили, как участие в протестах связано со смертью минчанина. «Еврорадио» уточнило имя погибшего 19-летнего молодого человека — его зовут Артем Паруков. Его родственники, с которыми связалось «Еврорадио», не знают, принимал ли он участие в массовых мероприятиях в тот день, но уверены, что в момент гибели он ни в чем не участвовал, а просто шел домой. «Другая сторона пешеходного перехода совсем близко — почему он не пошел по ней? Мы думаем, что он попал под машину, пытаясь убежать от кого-то», — предполагает двоюродная сестра погибшего, чье имя «Еврорадио» не указывает. Обновлено 16:29. Добавлена информация от «Еврорадио».

16:32 Адвокат Сергея Тихановского Наталья Мацкевич сообщила «Медиазоне», что ее подзащитного перевели из минского СИЗО-1 в Жодино. Мацкевич добавила, что посещала Тихановского накануне вечером, 17 августа, и тогда еще не было известно о предстоящем переводе. Правозащитное движение «Весна» связало перевод Тихановского с «запланированными акциями» в его поддержку.

16:41 Что известно к этому часу — Утром несколько десятков человек пришли к минскому СИЗО-1. У арестованного Сергея Тихановского сегодня день рождения, ему исполнилось 42 года. Вечером стало известно, что Тихановского из СИЗО-1 перевели в Жодино. — Акции протеста днем проходили возле завода «Атлант» и МАЗ. Рабочие сахарных заводов в Жабинке и Городее вышли на забастовку. — Актеры минского театра имени Янки Купалы подали заявления об увольнении во время встречи с министром культуры Юрием Бондарем. — Журналисты государственной газеты «Звезда» выступили против цензуры. — МВД выложило пресс-релиз о смерти 19-летнего пешехода в ДТП в Минске. Ведомство утверждает, что погибший был «участником массовых мероприятий». В милиции не пояснили, как участие в протестах связано со смертью минчанина. — Канада, Ирландия, Литва не признали итоги президентских выборов в Беларуси. Германия призвала власти страны пойти на переговоры с оппозицией, а Россия подчеркнула «неприемлемость» внешнего вмешательства в дела Беларуси.

16:59 Александр Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями», передает БелТА. «Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — добавил он. Лукашенко назвал членов совета «обиженными, которые когда-то походили во власти», «бывшими "прикорытниками"» и «откровенно отвязанными нацистами». Сегодня, 18 августа, телеграм-канал Nexta опубликовал список некоторых членов координационного совета, созданного по поручению Светланы Тихановской. В него, среди прочих, вошли писательница Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, детский врач Андрей Витушко и руководитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

17:05 Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова опубликовала в своем телеграм-канале обращение от имени милиционеров Беларуси. «Разделяя озабоченность будущим страны и народа, не осуждая стремления соотечественников к позитивным и мирным переменам, вынуждены озвучить серьезную проблему», — пишет она. По словам Чемодановой, администраторы телеграм-каналов и «отдельные политические фигуры» требуют от сотрудников органов внутренних дел сложить свои полномочия, если те не желают «выступать против своего народа» (в частности, с таким требованием ранее выступил штаб Светланы Тихановской, пообещавший, что уволившимся сейчас силовикам позволят служить в «новой, свободной Беларуси»). Однако эти же люди, выступающие с лозунгом «милиция с народом», пишет пресс-секретарь, «сами же прикладывают все усилия к обратному». «Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем — стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом», — жалуется пресс-секретарь. Эти требования выполнены не будут, уверяет она. При этом Чемоданова уверяет, что милиция приветствует разбор каждой ситуации, сопряженной с насилием со стороны правоохранителей, и ее оценку. «Если милиция должна "быть с народом", то почему под этим "народом" подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе, и желающих только одного — безопасности для себя и своих близких? <…> Если вся милиция сегодня снимет погоны, кто будет защищать этих белорусов, пока другая их часть выражает свое мнение на улицах?» — задается вопросом Чемоданова. В завершении своего обращения она настаивает на том, что милиция — не «режим», а часть общества, которая выступает «за сохранение мира и порядка в стране, за территориальную целостность и независимость нашей Родины».

17:32 Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин «снова созвонились». Путин рассказал Лукашенко о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

17:46 Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил об обнаружении тела директора музея в Волковыске Константина Шишмакова. «Наша Нiва» пишет, что тело 29-летнего Шишмакова нашли в Немане. «Шишмаков был одним из двух членов комиссии на избирательном участке в Волковыске, которые отказались подписать протокол. На следующей неделе он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня он позвонил жене и сказал: "Я больше не собираюсь здесь работать, я иду домой". И пропал без вести», — сообщает издание. Позже «Наша Нiва» удалила информацию о том, что тело Шишмакова нашли в Немане. TUT.by пишет, что обстоятельства смерти Шишмакова «похожи на суицид». По версии милиции, «смерть не носит криминального характера», сообщает Onliner. Тело Шишмакова нашли в километре от города Мосты в лесу. Обновлено в 18:00. «Наша Нiва» отредактировала сообщение, в связи с чем в новость внесены изменения. Обновлено в 18:05. Добавлена информация TUT.by. Обновлено в 18:55. Добавлена информация Onliner.

18:41 TUT.by оценил численность митинга в Могилеве в поддержку властей в 6-7 тысяч человек.

18:47 «Радио Свобода» со ссылкой на неназванных свидетелей пишет, что неподалеку от горисполкома Могилева, где проходил оппозиционный митинг, машина сбила одного из участников акции. Собеседники издания уверяют, что за рулем была девушка (некоторые даже говорят, что заметили у нее на коленях красно-зеленый флаг), которая сначала стала показывать протестующим «оскорбительные жесты пальцами», а затем поехала на красный свет, сбив одного из участников; другой участник в это время запрыгнул на машину и проехал на ней около 500 метров. По данным «Радио Свобода», оба мужчины не пострадали. Сидевший за рулем человек с места происшествия скрылся.

19:16 Тем временем на площади Независимости в Минске снова собираются протестующие, передает TUT.by. По оценкам журналистов, пришли несколько тысяч человек. Люди скандируют: «Нам не заплатили». Волонтеры ставят столы с водой и едой.

19:20 Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщает в своем телеграм-канале, что сейчас административный арест отбывают 44 участника протестных акций. Из них шесть человек — в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. С ними проводят «необходимые следственные действия», уточняет Чемоданова.

19:24 Координационный совет оппозиции проводит пресс-конференцию, ее транслируют белорусская редакция «Радио Свобода» и «Еврорадио», текстовую трансляцию ведет телеграм-канал «Кулуары Куку». Подчеркивается, что первое собрание совета запланировано на 19 августа. Выступают доверенное лицо кандидатки в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, адвокат кандидата Виктора Бабарико Максим Знак, представитель его же штаба Мария Колесникова, бывший министр культуры Павел Латушко и представитель МТЗ Сергей Дылевский. Озвучен состав тех, кто уже согласился вступить в координационный совет, подчеркивается, что в принятии решений смогут участвовать только те, кто находится внутри страны — находящихся за рубежом к этому не привлекут, как, к примеру, Светлану Тихановскую, которая из-за угроз выехала из Беларуси в Литву. Представители совета подчеркнули, что намереваются добиться консолидации общества и проведения новых выборов, а не захвата власти, как утверждает действующий президент Александр Лукашенко. Также Колесникова припомнила, что Лукашенко упрекает оппозиционеров в планах испортить отношения с Россией, и заверила, что подобных намерений у совета нет.

21:23 Управление Следственного комитета по Гродненской области прокомментировало смерть Константина Шишмакова, директора музея, пропавшего после отказа подписывать протокол избирательной комиссии. «Вечером 15 августа в Волковысскую милицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее 29-летнего мужа. Тут же правоохранители организовали поисковые операции, — цитирует "Радио Свобода" белорусский СК. — Днем 18 августа волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" обнаружили в Мостовом районе автомобиль жителя Волковыска. После этого в лесу было найдено тело пропавшего мужчины». Комментарий ведомства не добавляет никакой информации о смерти Шишмакова к уже известной. Белорусские издания раннее сообщали: силовики уже пришли к выводу, что смерть «не носит криминального характера».

22:11 В Гродно исполнительный комитет объявил о создании Совета общественного согласия, куда войдут «представители общественности». Это, как сообщается на сайте исполкома, стало ответом на требования штаба Светланы Тихановской, профсоюзов и «представителей демократической общественности». Также разрешено проводить митинги на площадях Ленина и Советской, причем власти обещают помогать с медицинским, техническим и информационным обеспечением — оппозиционерам планируют выделить эфирное время на телеканале «Гродно плюс». Силовики приносят публичные извинения за задержания и избиения, будут проводиться проверки, совет депутатов подаст в суды и прокуратуру ходатайство об объективном рассмотрении дел, руководителей предприятий предупредят, что запрещается применять административный ресурс к участникам забастовок. Утверждается, что все задержанные за участие в протестных акциях освобождены.