Беларусь после выборов. День одиннадцатый

8:37 Артема Панасюка, волонтера штаба Виктора Бабарико, отпустили из-под стражи без предъявления обвинений. Об этом сообщает в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский. Панасюка задержали накануне выборов, его подозревали в приготовлении к массовым беспорядкам, сообщает адвокат.

8:51 Участвовавшая в президентских выборах Светлана Тихановская обратилась к лидерам европейских стран с просьбой не признавать результаты выборов в Беларуси. «Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть», — говорится в обращении. Тихановская сообщает о создании Национального координационного совета Беларуси для мирной передачи власти и обещает, что этот орган назначит новые честные и демократические выборы.





8:59 Бойцы ОМОН оттеснили демонстрантов, пришедших поддержать бастующих сотрудников Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом сообщает «Радыё Свабода». По информации «The Village Беларусь», сегодня работники планировали начать забастовку. Около 6:30 утра на проходной завода их встретили поддерживающие их минчане и ОМОН. Активист Антон Мотолько сообщает о 10 бойцах, которые заблокировали проходы к заводу. В итоге группа поддержки остановилась поодаль от завода. Как пишет «Еврорадио», сотрудники-активисты, взявшие отпуск за свой счет, не могут попасть на МТЗ — их пропуска заблокированы.

9:37 Во время забастовки сотрудников Минского тракторного завода (МТЗ) начались задержания. На фотографии, опубликованной TUT.by, видно, как бойцы ОМОН задерживают одного мужчину. Издание передает, что силовики «отвели его в сторону». «Неизвестно, задержали ли его впоследствии», — уточняет TUT.by. «Белсат» публикует видео, присланное читателем, на котором, по информации издания, также задерживают протестующего. Тот же ли это демонстрант, что и на фотографии TUT.by — неизвестно. МВД Беларуси подтвердило РИА «Новости» задержание «нескольких человек» у МТЗ. Подробности не уточняются. Обновлено в 10:14. Добавлена информация РИА «Новости».

10:01 Работникам «Белэнерго» раздают бумагу о «применении мер ответственности» за участие в забастовках. Об этом сообщает источник «Медиазоны» в одном из филиалов предприятия. Документ (есть в распоряжении «Медиазоны») подписан заместителем премьер-министра Беларуси Юрием Назаровым. Само письмо адресовано руководству госорганов и государственных предприятий. Как говорится в документе, руководство филиала было обязано не позднее 18 августа «организовать работу по информированию подчиненных об обязанности соблюдать нормы трудового законодательства». «Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, явялется нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности», — сказано в бумаге. Кроме того, руководство должно предупредить бастующих сотрудников о «применении к ним мер отвественности за нарушение трудовой дисциплины в соответствии с законодательством о труде». Ранее «Еврорадио» без ссылки на источник опубликовало документ, в котором руководителей филиалов «Белэнерго» обязывают трижды в день отчитываться о работниках, участвующих в забастовках, и задержаниях сотрудников.

10:21 Минский театр имени Янки Купалы заблокировали, передает «Наша Нава». Сотрудники театра не могут попасть в здание. По информации издания, официальная причина закрытия театра — санитарный день — в здании находятся люди в специальных защитных костюмах. Накануне, 18 августа, в театре появились силовики, добавляет «Наша Нiва». Все офисы и гардеробные открыты, пишет издание. «Наша Нiва» также сообщает об изъятых документах. Как пояснил «Радыё Свабода» бывший руководитель театра Павел Латушко в здание завели милиционеров, которые заблокировали входы и не впускали сотрудников, подавших заявления об увольнении. «Работников, которые не увольнялись и должны обеспечивать функционирование театра как учреждения, впускают, — добавил Латушко. Обновлено в 10:35. Добавлен комментарий Латушко.

10:52 МВД Беларуси подтвердило задержание двоих человек возле Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. По ее словам, сегодня возле завода «состоялось несанкционированное массовое мероприятие, участники которого мешали заводчанам пройти на работу». Милиционеры задержали двоих «самых активных участников мероприятия». «Один из них оказался неработающим жителем Волковыска», — уточняет Чемоданова. На задержаннных составили протоколы о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП РБ)

11:14 Новым директором театра имени Янки Купалы стал замминистра культуры Валерий Громада, рассказали Sputnik сотрудники театра. Как пишет The Village Беларусь, Громада отказывается подписывать заявления сотрудников об увольнении и настаивает, что с каждым из них нужно говорить лично.

11:41 В военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, в которого выстрелили силовики во время акции 11 августа. Об этом сообщает TUT.by. Его дочь Людмила рассказывала, что родственники не могли найти Шутова двое суток. Сначала его доставили в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Врачи, по словам Людмилы, говорили, что у брестчанина «повреждения мозга тяжелые и обширные». Шутов получил открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. В МВД утверждали, что силовики стреляли на поражение «для защиты жизни и здоровья сотрудников».

11:44 Госпогранкомитет сообщает, что 18 августа в Беларусь не пустили 17 сотрудников иностранных СМИ. В ведомстве утверждают, что на границе журналисты «скрывали истинные цели въезда» и говорили, что приехали смотреть достопримечательности. Аккредитации для работы в Беларуси у них не было. «Обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства. Отдельно следует подчеркнуть нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты, выявленную у некоторых корреспондентов, представлявшихся туристами», — добавили в Госпогранкомитете.

12:02 ОМОН прогнал из телецентра Белтелерадиокомпании начавших забастовку сотрудников. Об этом сообщает «Еврорадио». Вместо этого работники вышли на Октябрьскую площадь. По информации издания, выход из метро во Дворец профсоюзов перекрыли.

12:07 В Витебске разбили окна в машине помощника дежурного ГАИ, на автомобиле написали: «3%». Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По ее словам, милиционер обнаружил повреждения на машине утром 17 августа. В салоне он нашел камень и наклеенную на него записку с угрозами. На видеозаписи, которую публикует МВД, видно, что речь идет о записке с текстом «Заплатишь за это. 3%». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

12:22 Александр Лукашенко на очередном собрании Совета Безопасности прокомментировал забастовки на предприятиях страны. Его слова передает «Белта». «Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится», — заявил он. Кроме того, Лукашенко добавил, что его беспокоят постоянные угрозы «в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ». «Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — уточнил он.

12:46 Сотрудники некоторых предприятий выходят на акции солидарности во время обеденного перерыва. Как передает «Радыё Свабода», на такую акцию вышли работники ТЭЦ-2 в Минске. Один из рабочих сказал: «Мы будем следить за ситуацией и решать, что делать дальше. Но они не собираются все так оставлять». Другой сотрудник уточнил, что всего на ТЭЦ-2 работают около 700 человек, из них около 200 могут объявить забастовку и требовать новых выборов. Работники минского завода «Атлант» на время обеденного перерыва собрались на КПП, сообщает «Белсат». Милиционеры через мегафоны требовали от собравшихся разойтись, никто задержан не был.

12:55 К зданию КГБ вышли женщины в красной одежде, протестующие против насилия. Они держат плакаты «Выпускай!», передает «Радыё Свабода».

13:01 В Солигорске работники «Беларуськалия» провели митинг. Трансляцию вело «Радыё Свабода». Судя по видео, на площади собрались несколько сотен человек. Лидер стачкома Андрей Бокун предложил шахтерам объявить голодовку, так как число бастующих не доходит до юридически необходимого кворума. В итоге голодовку решили не проводить, вместо нее работники продолжат бастовать. Накануне, 18 августа, стачком «Беларуськалия» говорил о давлении со стороны руководства предприятия. «На площадки приезжал гендиректор и путем морального прессинга, а также дезинформации пытался убедить бригадиров добычных и проходческих комплексов приступить к работе. В частности он уверял, что площадка, на которой он находится, единственная, которая бастует. Естественно, работники начали колебаться и сомневаться», — сообщал стачком.

13:23 Студенты и работники Белорусского государственного университета (БГУ) провели акцию против милицейского насилия возле вуза. Об этом сообщает TUT.by. По информации издания, всего к университету пришли около сотни человек. Сотрудники и студенты подписали петицию в связи с нарушением гражданских и политических прав. В ней они требовали отставку Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, проведение новых выборов, привлечь к ответственности виновных в избиениях и освободить политических заключенных.

13:31 Работники «Гродно Азот» вышли на забастовку, сообщает «Новости Гродно s13.ru». Как пишет телеграм-канал Nexta без ссылки на источник, сотрудники решили поддержать цеха аммиак-3 и аммиак-4.

13:46 Командир роты ППС из Лиды подполковник Юрий Махнач, который рассказал об избиении людей в Лидском РУВД, написал заявление об увольнении, сообщат TUT.by. «Подал рапорт. Некоторые сотрудники назвали меня предателем, но не все. Была и другая реакция», — сказал милиционер изданию. После того, как Махнач написал рапорт, на улице подполковника встретили несколько десятков местных жителей, которые выразили ему свою поддержку. 17 августа TUT.by опубликовало видеообращение Махнача. Он рассуждал об идеологической и психологической подготовке милиционеров к подавлению возможных протестов: «Была такая идеология: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть надо защищать любыми средствами, способами».

14:23 Сотрудники Минского автомобильного завода (МАЗ) объявили забастовку. Судя по видео, опубликованными «Чаем с малиновым вареньем», руководство не выпускает бастующих из здания и отбирает пропуска. Как пишет TUT.by, работники говорят, что им угрожают увольнениями, если они присоединятся к забастовке. Возле проходной завода собрались примерно 100 человек, которые поддерживают сотрудников.

14:34 Возле Минфина на акцию протеста собираются налоговые консультанты и аудиторы, сообщает TUT.by. У протестующих калькуляторы и плакаты «Лукашенко не наш президент» и «Окажем помощь ЦИКу в подсчетах на новых выборах».

14:49 Александр Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности поручил Минобороны обратить внимание на Польшу и Литву, передает «Белта». «Особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения», — сказал Лукашенко. По его мнению, больше всего сейчас нужно контролировать гродненское направление, «потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске». Гродно — единственный город, власти которого пошли на уступки протестующим.

15:06 В Новополоцке директор школы №5 Наталья Вольвачева уволилась в знак протеста на следующий день после выборов. Об этом сообщает TUT.by. «9 августа 2020 года — переломный момент в жизни многих, в сознании людей, которые впервые за многие годы решили прийти на выборы и сделать свой выбор, в желании тех, кто хотел сделать все по-честному и по справедливости. Но, к сожалению, власть и система не дали нам такой возможности. Я знаю, что многих моих коллег, директоров школ, педагогов, людей, которые пользуются уважением и доверием окружающих, сломали. Сломали угрозами увольнений, преследования, психологическим нажимом. Сделали преступниками», — говорит Вольвачева в видеообращении. В школе изданию подтвердили увольнение директора, уточнив, что Вольвачева в отпуске до 28 августа, а затем «будет решаться вопрос с увольнением». «У нас в школе было собрание, на котором директор попрощалась с работниками. Мы очень уважаем Наталью Валерьевну за ее протест — это поступок. Но вместе с тем жалеем, что она от нас уходит. Для школы это великая трагедия», — пояснили в учреждении.

15:32 Журналисты TUT.by нашли родственников протестующего, который перекрыл дорогу машиной коммунальной службы в ночь на 11 августа возле станции метро «Пушкинская» в Минске. Его зовут Дмитрий, ему 28 лет, он работает дальнобойщиком. Сейчас он находится в СИЗО-1. По словам матери минчанина Ирины, 10 августа сын пошел на акцию протеста. «Как говорил Дима, когда они находились на Притыцкого, из толпы подбежали ребята, сказали, есть ключи от МАЗа, нужно его перегнать. Сын мог, он же водитель грузового автомобиля. Ему предлагали запустить машину в толпу ОМОНа, он отказался и просто перегородил дорогу ОМОНу от протестующих», — рассказывает Ирина. Вчера мать увидела сына в новостях на телеканале «Беларусь 1». По словам женщины, сначала показали угон автомобиля, а потом допрос ее сына. Видео угона показывал и Следственный комитет. Судя по записи, камера была установлена в салоне машины коммунальной службы. Она засняла, как несколько людей вытаскивают из машины водителя и его коллегу. Ирина считает, что ее сын стал жертвой провокации: «Это видео выглядит постановочным, почему-то в машине оказалась скрытая камера. При этом ребята, которые угрожали пистолетом, не прятали своих лиц, не задержали».



15:44 Следственный комитет опубликовал видео с задержанием участника протестов в Минске. В начале ролика показывается отрывок видео с мужчиной. СК утверждает, что фрагмент был записан 13 июля — за 27 дней до выборов. «Делать еще что-то рано, еще не время, но это неизбежно», — говорит мужчина. О чем идет речь, неизвестно. В следующем отрывке речь идет о 3 августа — ведомство публикует кусок переписки мужчины, который представляется Денисом, с «Екатериной». Денис предлагает помочь «шестого [августа], в день выборов и в другие дни, когда помощь будет нужна». Эта и дальнейшие переписки опубликованы в гугл-таблицах. В следующем отрывке Денис говорит, что «в 2001, 2005 и 2010 годах активно принимал участие во всяких движухах». «Паша Северинец и Дима Дашкевич лично меня знают», — говорится в сообщениях, опубликованных СК. Кроме того, Денис упоминает, что якобы был в Киеве во время Майдана. Дальше ведомство публикует его фотографию, где на форме изображена георгиевская лента. В следующих сообщениях Денис рассказывает, что в «Зубре» ходил на тренировки, где учился «правильно отбиваться от ментовских дубинок, стоять в строю и держать сцепку». Кроме того, СК публикует видео, которое, по версии ведомства, обнаружили в телефоне у задержанного. В ролике показан один из протестов в Минске. У Дениса изъяли рации, ножи и наколенники. В конце ролика СК публикует фотографии Дениса с главой избирательного штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой и женой незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероникой.

16:19 Главы государств Евросоюза по итогам саммита отказались признать результаты выборов президента Беларуси, сообщает Focus. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным. Президент Европейского совета Шарль Мишель, добавляет «Би-би-си», анонсировал введение в ближайшее время санкций против граждан Беларуси, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих. На поддержку беларуского народа ЕС выделит 53 млн евро.

17:07 Ведущий радио «Сталiца» Валерий Кондратьев рассказал «Нашей Нiве», что почти все его коллеги уволились в знак протест. 17 августа радиостанция поддержала забастовку: в эфире не вышла ни одна развлекательная программа, днем транслировали только новости спорта и прогноз погоды, рассказывает Кондратьев. «Во вторник нам объявили, что нас уволят по статье», — говорит ведущий. В итоге сегодня 17 сотрудников, включая директора радиостанции, его заместителя и музыкального редактора, написали заявления об уходе.

17:40 Бойцы ОМОН выставляют заборы рядом со зданием МВД, куда планируют прийти протестующие, сообщает «Еврорадио». Кроме того, к зданию КГБ подъехал автозак.

18:12 По подсчетам правозащитного центра «Вясна», в Беларуси уже 60 человек стали подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным после акций протеста. Дела возбуждены по статья 293 (массовые беспорядки), 363 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов) и 364 УК РБ (насилие или угроза насилия в отношении сотрудника полиции).

18:26 Следственный комитет утверждает, что силовики выстрелили в жителя Бреста Геннадия Шутова из табельного оружия «во время пресечения нападения на правоохранителей». По версии СК, 11 августа двое мужчин напали на силовиков с металлической трубой и попытались отнять у них оружие. Один из силовиков «воспринял действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью», поэтому решил применить табельное оружие. Он хотел выстрелить мужчине в плечо, но «непреднамеренно ранил его в область головы». В итоге 19 августа мужчина умер в больнице. Вероятно, речь идет о 43-летнем Геннадии Шутове. Его дочь рассказывала, что родные не могли найти Шутова двое суток. Затем они узнали, что его госпитализировали в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Врачи, по словам Людмилы, говорили, что у Шутова «повреждения мозга тяжелые и обширные». Родственники Шутова разговаривали с очевидцами. Те настаивают, что Шутов «не дрался, не конфликтовал — просто шел». Стреляли, по их мнению, в него с крыши здания.

18:38 Напротив здания МВД на проспекте Независимости начали собираться протестующие, передает корреспондент «Медиазоны». Ранее телеграм-канал Nexta призывал прийти на это место, чтобы потребовать «свободы всем политзаключенным, правды про пропавших, трибунала». Силовики заранее оцепили здание МВД, а к КГБ стянули автозаки. Как передает «Наша Нiва», мимо протестующих проезжала колонна машин с государственными флагами. Демонстранты начали кричать: «Позор».

18:55 Сегодня также проходят несколько митингов в поддержку Александра Лукашенко. В Минске митинг проходит в сквере Жукова, в 19:00 начнется еще один возле памятника «Беларусь партизанская». В Бобруйске несколько сотен жителей собрались на площади Ленина, в Шклове – у районного Дома культуры.

19:09 Протестующие от здания МВД на проспекте Независимости направились на площадь Независимости, передает корреспондент «Медиазоны». Onliner пишет, что на площади уже начался открытый микрофон. «Люди выходят и делятся своими историями. Все спокойно», — сообщает издание. Onliner оценивает численность шествия в сотню человек. Часть демонстрантов осталась у здания МВД, пишет TUT.by. Издание отмечает, что протестуюших становится больше.

19:17 Люди собираются на площади Независимости, сообщает корреспондент «Медиазоны». У памятника Ленину играют «Муры» на беларуском.

19:29 На площадь Независимости приехали велосипедисты, сообщает корреспондент «Медиазоны». В предверии президентских выборов велосипедисты тоже устраивали заезды.

19:52 Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром, сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу политика. Пост сохранил и глава МВД Юрий Караев.

19:58 На площади Независимости сейчас так. Человек с микрофоном поочередно назвал предприятия, объявившие о забастовках. Люди скандировали «Вместе!» после каждого названия. Демонстранты зажгли фонарики в телефонах.

21:09 Акции протеста сегодня проходили не только в Минске, но и в других городах. В Гродно, по подсчетам TUT.by, на площадь Ленина вышло несколько тысяч человек. В Бобруйске, Гомеле, Бресте, Черни, Круглом и Молодечно тоже состоялись митинги и шествия.