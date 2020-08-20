Беларусь после выборов. День двенадцатый

9:44 Неизвестные облили красной краской дом и гараж экс-министра культуры и бывшего посла Беларуси во Франции Павла Латушко. Подтверждающие это фотографии он прислал корреспонденту «Радыё Свабода». Латушко публично поддержал протесты и осудил милицейское насилие, после чего был уволен с поста директора Купаловского театра. В интервью Русской службе «Би-би-си» Латушко рассказывал, что «старые знакомые» рекомендовали ему уехать в Россию. Экс-дипломат убежден, что «это специально такой способ давления на оппозицию, чтобы отказаться от участия». «Сейчас мне было сказано, что я перешел границу, я принял участие и вошел в президиум Координационного совета, что является окончательным поводом для принятия в отношении меня каких-то действий», — говорил Латушко.

11:19 Силовики перекрыли подступы к зданию «Белтелерадиокомпании», сообщает «Белсат» и Kyky. «На подходе к БТ перекрыта дорога и стоят пропускные пункты. Пускают только на проспект. Говорят, идет мероприятие, и к БТ нельзя. Возле здания БТ ничего не происходит», — пишет Kyky. Бастующие сотрудники «Белтелерадиокомпании» выстроились цепью на проспекте Независимости. Они объявили о создании независимой онлайн-платформы, передает TUT.by.

11:26 Главного редактора государственной газеты «Звязда» Павла Сухорукова уволили, передает TUT.by со ссылкой на журналистов издания. Его преемником назначен Александр Карлюкевич — бывший министр информации.

11:29 TUT.by опубликовал видео избиения силовиками задержанных в Молодечненском РОВД. Предположительно, эти кадры сняты 10 августа.

11:46 Участнику протестов из Полоцка, который распылил газ в сторону силовиков, предъявлено обвинение по части 2 статьи 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел с применением насилия). Управление СК по Витебской области сообщило об этом еще вчера; на пресс-релиз обратило внимание издание TUT.by. «По данным следствия, вечером 9 августа текущего года 25-летний мужчина, являясь участником несанкционированных массовых мероприятий, находясь на площади Свободы в Полоцке, распылял слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции, которые находились в форменном обмундировании и исполняли служебные обязанности. При задержании мужчина оказывал сопротивление сотрудникам милиции, продолжив распылять газ в их сторону», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что «после задержания у мужчины при себе обнаружены и изъяты газовый баллончик, перочинный нож, фонарик-электрошокер». СК подчеркивает, что задержанный считался безвестно исчезнувшим, а «в некоторых телеграмм-каналах и интернет-ресурсах» писали, «что он мог стать "заложником" сотрудников органов внутренних дел».

13:43 Руководство «БелАЗа» приняло приказ, запрещающий сотрудникам завода пользоваться мобильными телефонами. Фотографию документа публикует Kyky. Кроме того, бумага запрещает работникам передвигаться по заводу «без производственной необходимости»

13:47 Руководство Минского автомобильного завода (МАЗ) начало увольнять работников за участие в забастовках. Фотографию распоряжения об увольнении опубликовало «Еврорадио». Как говорится в документе, накануне, 19 августа, слесарь механосборочных работ не вышел на смену и отказался дать объяснения этому поступку, за что его уволили.

14:03 На странице координатора штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского в фейсбуке появился пост с критикой протестов. Внимание на это обратил KYKY. «Долго думал, анализировал и вдруг осознал. Независимая Беларусь с проблемами или ее потеря? Для меня выбор очевиден», — говорится в публикации. К посту прикреплено видео с логотипом государственного информационного агентства «Белта», в котором Воскресенский осуждает работу объединенного штаба. «Они шли как таран, чтобы раскачать и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Шли с лозунгом перемен, но когда вопрос вставал "Каких перемен?", на этом все заканчивалось. Сейчас мы видим, что это деструктивно», — говорит он на записали. Ранее жена Воскресенского, который, по версии силовиков, явился в КГБ с повинной, рассказала TUT.by о его задержании. По словам супруги, оппозиционер находится в СИЗО КГБ.

14:11 По факту создания Координационного совета возбуждено уголовное дело о призывах к захвату власти через СМИ и интернет (часть 3 статьи 361 УК), передает Sputnik со ссылкой на генпрокурора Александра Конюка. Как сказал Конюк, 18 августа «группой граждан было заявлено создание Координационного совета, целями которого в том числе являются организация и передача власти». «Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — пояснил он. Позже председатель Следственного комитета Иван Носкевич уточнил «Белте», что дело будет расследовать Главное следственное управление СК.

15:05 Около 450 работников филиала компании «Полоцкие электрические сети» «Витебскэнерго» подписали обращение с требованием признать выборы недействительными, сообщает TUT.by. Они также потребовали освободить политических заключенных и привлечь к ответственности тех, кто допустил фальсификации на выборах. Сотрудники компании направили обращение руководству и попросили передать их требования вышестоящим органам власти.

15:27 В больницу к пострадавшим при подавлении протестов приехали несколько депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси, в том числе Мария Василевич — «мисс Беларусь 2018». Об этом рассказала журналистка «Наша Нiва» Наталья Лубневская. Депутаты спрашивали у пациентов, какая помощь им нужна. Издание отмечает, что парламентарии отказались делать официальные заявления о фальсификациях на выборах и избиениях протестующих. По словам депутатов, они хотят разобраться, пишут ли независимые СМИ правду и кого стоит привлечь к ответственности.

15:38 Сотрудники «Гродножилстроя» объявили о начале забастовки 21 августа. Об этом сообщает TUT.by. По информации издания, работники провели голосование: за забастовку выступили 1 950 человек, против — 638. Бастующие требуют проведения честных выборов, отставки Александра Лукашенко и возбуждения уголовных дел против силовиков, которые избивали участников протестов. После начала забастовки продолжат работать только сотрудники охраны, котельной и работники, обслуживающие общежития, уточняет TUT.by.

15:48 Следственный комитет отчитался о «проверке информации» об изнасилованиях задержанных. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. «На различных сайтах появилась информация, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — говорится в релизе. Ведомство подчеркивает, что вся информация о пострадавших во время протестов «оперативно передается медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения». Сейчас, добавляет СК, нет зарегистрированных жалоб «по указанным в СМИ обстоятельствах». «В случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка», — пишет ведомство. Накануне, 19 августа, издание «Регионы.BY» со ссылкой на неназванных гинекологов из Гродно сообщило об изнасилованиях задержанных в ИВС. «Как рассказали медработники, в больницах города находятся девушки, поступившие после ИВС с разрывами шейки матки, в проктологическом отделении лежат мужчины. Людей насиловали предметами», — писало издание.

16:01 Стачечный комитет «Беларуськалия» в Солигорске сообщил о пропаже одного из своих членов Дмитрия Куделевича. «С 11 часов 17 минут перестал выходить на связь. Предположительно, Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами», — говорится в сообщении комитета. Коллеги во время телефонного разговора слышали обрывок перепалки Куделевича с неизвестными, пишет TUT.by. «Он [Куделевич] спрашивал: "Кто вы такие, зачем вы меня остановили, почему перегородили дорогу и не даете проехать?" Просил вызвать ГАИ, если с машиной что-то не так. После того, как он сказал, что никуда не собирается ехать, телефон отключился. С тех пор он не выходит на связь», — рассказали шахтеры.

16:31 Часть предстоящих матчей Чемпионата Беларуси по футболу пройдет без зрителей. Об этом сообщает Белорусская федерация футбола. Такое решение в федерации объяснили «сложившейся обстановкой». Без зрителей пройдут матчи высшей, первой и второй лиг, а также матчи женских команд высшей лиги.

17:20 Жители Минска прошли маршем по проспекту Независимости в сторону площади Победы, а затем выстроились живой цепью на площади.



17:48 На 27-летнего жителя Жлобина завели уголовного дело по статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении милиционера) после наезда на сотрудника ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Как говорится в релизе, 11 августа около часа ночи жлобинец проигнорировал требование автоинспектора остановиться. Милиционер попытался задержать водителя, но тот «решил скрыться и начал движение задним ходом», добавляет пресс-служба. Автоинспектор получил телесные повреждения.

17:53 МВД Беларуси опубликовало видео с извинениями 35-летней жительницы Дзержинска, которая призывала участников телеграм-чата «прекратить общение и выйти на улицы бороться за родину». По версии ведомства, женщина под ником Kati просила участников чата «Беседы белорусской революции» «перестать лить воду», «воровать сотрудников милиции, вывозить их в лес, привязывать к деревьям и оставлять» и создавать заторы на дорогах. На видео женщина, запинаясь, говорит, что подписана на телеграмм-каналы «Страна для жизни», Nexta и «Народная грамота». Жительница Дзержинска рассказывает, что призывала «наших людей к тому, чтобы они нападали на милиционеров», раскаивается и говорит, что хочет, чтобы все жили мирно. «В ближайшее время материалы проверки будут направлены следователям для дачи правовой оценки действиям женщины», — говорится в сообщении МВД.

18:03 Участника Координационного совета Максима Знака вызвали в Следственный комитет для дачи показаний по уголовному делу о призывах к захвату власти (статья 361 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале совета. Знак должен будет прийти в ведомство завтра, 21 августа, к 10:00.

18:39 В нескольких городах Беларуси прошли акции в поддержку Александра Лукашенко. В Минске колонна велосипедистов на одинаковых велосипедах проехала по улицам города с зелено-красными флагами. Видео опубликовал «Чай з малинавым варэннем». Акции лоялистов прошли в Гродно, Витебске, Червене, Светлогорске, Пинске и других городах. О численности митингов не сообщается. TUT.by пишет, что в Витебске демонстранты практически полностью заняли местный амфитеатр, рассчитанный на шесть тысяч зрителей. Утром «Чай з малинавым варэннем» обращал внимание на разъезжающую по улицам бронемашину с флагом и громкоговорителем, а также вертолет, летающий над Минском с огромным зелено-красным полотнищем.

19:45 Платформы «Голос», «Честные люди» и «Зубр» представили итоговый отчет о президентских выборах в Беларуси. Исследователи получили протоколы с 1310 избирательных участков из 5767 по всей Беларуси. Это 32,2% от всех избирателей страны. Из них следует, что на этих участках Светлана Тихановская получила 471 709 голосов. По данным ЦИК, всего на выборах Тихановская получила 588 619 голосов. То есть, только на 1310 участках Тихановская набрала 81% от всех голосов, которые озвучил ЦИК. В Минске, утверждает ЦИК, за Тихановскую отдали голоса 126 861 избирателей на всех 731. Однако исследователи, проанализировав протоколы с 432 участков, обнаружили больше голосов за Тихановскую, чем озвучил ЦИК. «Сравнение итоговых протоколов с фотографиями бюллетеней от избирателей привело к печальному выводу: на 30% участков результаты сфальсифицированы», — приходят к выводу исследователи.

20:29 Несколько тысяч жителей Минска традиционно собрались на площади Независимости. Как передает TUT.by, они скандируют: «МАЗ!».

20:33 Задержан председатель стачкома МАЗа Евгений Бохвалов, сообщает TUT.by со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич. «Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже», — сказала Ганусевич.

22:10 Домой к члену президиума Координационного совета и бывшему министру культуры Павлу Латушко приехали силовики. Об этом РИА «Новости» рассказал этом сам Латушко. По его словам, «проводятся следственные действия из-за того, что неизвестный ночью кинул краску». Латушко добавил, что другого члена Координационного совета — Сергея Дылевского — вызвали завтра в СК.