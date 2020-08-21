Беларусь после выборов. День 13

10:02 К зданию Следственного комитета в Минске пришел юрист и член Координационного совета Максим Знак, которого будут допрашивать по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК). Об этом сообщает активист Антон Мотолько. Пришедшие к зданию встретили Знака аплодисментами и криками «Один за всех, и все за одного». По словам Мотолько, Знак попросил его не ждать возле СК, так как допрос может длиться и восемь часов. Как передает телеграм-канал Nexta, силовики перекрыли дорогу к зданию ведомства.

10:22 Чллен Координационного совета или лидер стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский также пришел на допрос в Следственный комитет по делу о призывах к захвату власти (ччасть 3 статьи 361 УК). Дылевский поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, и добавил, что уголовное дело «повлияло положительно на людей». «Потому что эти действия они больше злят людей, провоцируют их».

10:41 Член стачечного комитета «Беларуськалия» в Солигорске Дмитрий Куделевич записал видеообращение по поводу своего исчезновения накануне, 20 августа. «Сегодня был беспрецедентный случай. С 10 до 11 мне на телефон поступил звонок с просьбой приехать на встречу для разъяснения позиции нашего координационного совета. Однако меня встретили люди далеко не дружелюбные. Вытащив из машины, они погрузили меня в свой микроавтобус и завезли на всем известную Парковую, если я не ошибаюсь, 1», — сказал Куделевич. Другие подробности не приводятся. Его жена, говорится в телеграм-канале комитета, сообщила, что Куделевич «находится в надежном и безопасном месте».

11:12 Стоматолог из Бреста Ольга Рыбакова рассказала TUT.by, что 10 августа с балкона попросила силовиков не избивать молодого человека и девушку, в ответ ей выстрелили резиновой пулей в живот. По словам Рыбаковой, около 23:30 они с сыном услышали крики на улице и открыли балконную дверь — женщина живет на четвертом этаже. «Я увидела, как люди в черной форме и шлемах со щитками били и волокли парня в микроавтобус. Их было не менее шести человек», — вспоминает жительница Бреста. «Две девочки, которые были с парнем, присели на корточки на траве газона, неподалеку. К ним подошли двое, и один из них ударил девочку ногой. Я закричала: "Что вы делаете? Перестаньте". На это один из сотрудников в грубой форме приказал всем спрятаться. Никто не ожидал, что могут стрелять, но он в меня выстрелил», — восстановила последовательность событий того вечера Рыбакова. Резиновая пуля попала ей в живот и разорвала мягкие ткани, уточняет издание. Женщина провела неделю в больнице, рану до сих пор не зашили по медицинским соображениям. «Такие раны оставляют открытыми, чтобы отмерло все, что должно отмереть — пока не зашито. После будет операция», — пояснила пострадавшая. Рыбакова подала заявление в Следственный комитет.

11:15 Член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич находится на территории Украины. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на комитет. Телеграм-канал «Стачком ОАО "Беларуськалий"» приводит следующую версию отъезда активиста в Украину: «Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен отдел. Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты».

11:48 Работник Минского автомобильного завода (МАЗ) Семен Федотов рассказал об увольнениях после забастовки. Об этом сообщает Kyky. По словам Федотова, его и еще восьмерых коллег уволили по статье 53 ТК (недобросовестное выполнение обязанностей) после того, как они начали бастовать. «Всех бастующих прошу не поддаваться страху. За это время нам удалось застопорить конвейер — сейчас там стоят десятки не собранных машин, а начальство уговаривает людей работать в выходные и сверхурочно. Только никто не соглашается. <…> Массовые увольнения, которые произойдут уже через неделю, и плохая репутация завода просто заставит МАЗ законсервироваться», — добавил Федотов.

11:48 Белорусская православная церковь «напомнила» священнослужителям об «обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества». Обращение к священникам и прихожанам опубликовано на официальном сайте. «Православная Церковь полагает неприличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти», — говорится в письме. В сообщении подчеркнули, что «эмоциональные публичные заявления ряда священнослужителей <...> не являются отражением официальной позиции Белорусской православной церкви».

12:12 Глава Федерации легкой атлетики Вадим Девятовский написал в фейсбуке, что Александр Лукашенко — «не его президент». «Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в фэйсбук — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это, и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда», — сказал он в разговоре с Tribuna.com.

12:44 Типография не напечатала номера «Комсомольской правды» и газеты «Народная воля», сообщает TUT.by. «Белорусский Дом печати сегодня не отпечатал "Народную волю". Сказали, сломалась техника», — написала в фейсбуке журналистка Марина Коктыш. «Ну что, "Комсомолка" третий раз оказалась не по зубам станку Дома печати», — передала в фейсбуке редактор «Комсомольской правды» Ольга Шестакова.

12:53 Юрист и член Координационного совета Максим Знак вышел из здания Следственного комитета в Минске после допроса по уголовному делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), сообщает TUT.by. «Все в порядке. Взяли объяснения. Есть подписка, то есть никаких дополнительных комментариев я давать не буду, но конструктивно пообщались. Мы ответили на все вопросы», — рассказал юрист. Он добавил, что остается в статусе свидетеля.

13:00 Беларуские спортсмены потребовали провести новые выборы в стране и наказать силовиков, наказывавших протестующих. Заявление публикует Tribuna. «Мы нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступающие в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивающие интересы Беларуси на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан», — говорится в письме. Спортсмены потребовали признать выборы 9 августа недействительными, освободить всех задержанных протестующих, освободить и реабилитировать политзаключенных, найти и наказать силовиков, избивавших демонстрантов. На момент написания заметки под письмом подписались 270 спортсменов. Среди них чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Марина Арзамасова, баскетболистка Елена Левченко и другие.

13:18 Кремль готов «сделать все для помощи в урегулировании ситуации в Белоруссии, но вмешиваться не будет, включая расследование уголовных дел», передает РИА «Новости». «Москва готова содействовать урегулированию в Белоруссии, если руководство республики этого захочет», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его слова передает RT.

14:04 Александр Лукашенко обвинил США в «планировании» протестов. Его слова передает «Белта». Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский» и высказал свое мнение по поводу ситуации в Беларуси. «Нам готовили эту вот заварушку. <…> Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались. Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают», — сказал Лукашенко. Он также объяснил, что под Варшавой «создан специальный центр». «Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — заявил Лукашенко.

14:37 Милиционеры отпустили задержанного председателя стачечного комитета Минского автомобильного завода (МАЗ) Евгения Бахвалова. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на его коллег. Другие подробности не приводятся. Бохвалова задержали накануне, 20 августа.

15:03 Александр Лукашенко признал, что в «Белтелерадиокомпании» работают российские журналисты вместо беларуских. Об этом сообщает «Белта». «Свято место пусто не бывает», — отметил Лукашенко. Он пояснил, что необходимость к привлечению российских сотрудников возникла тогда, когда беларуские журналисты «выскочили на улицы и начали митинговать». « [Сотрудники], которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо. Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения», — добавил Лукашенко. На вопрос о разнице в зарплатах у российских и беларуских сотрудников он ответил, что россиянам не платят. «Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для шести или девяти человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей», — пояснил Лукашенко. Обновлено в 16:04. Добавлена информация о зарплате россиян.

15:51 В Беларуси недоступны сайты «Голоса» и Zubr.in. TUT.by со ссылкой БелГИЭ пишет, что сайты 21 августа попали с перечня ресурсов ограниченного доступа «на основании решения министерства информации республики Беларусь». Как поясняет издание, «список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычными пользователями, но доступен для интернет и хостинг-провайдеров». TUT.by сообщает, что им подтвердили информацию о блокировке в одном из провайдеров.

16:46 МВД Беларуси сообщило, что 9 августа в ведомство поступили «сотни обращений и заявлений» граждан о пропаже их родственников или знакомых. Как говорится в телеграм-канале пресс-секретаря милиции, «значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив». А «большинство граждан», которых задержали и отпустили, были «немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе», отметили в МВД. «Часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах», — заверили в МВД. Еще часть — отбывают административный арест «за противоправные действия», добавил пресс-секретарь.

17:22 В Минске задержали звукорежиссера Влада Соколовского, который включал в Киевском сквере песню «Перемен». Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на его адвоката. Издание не уточняет причину задержания. 7 августа Соколовскому и еще одному звукооператору Кириллу Галанову назначили по 10 суток ареста за то, что они включили песню. Через несколько часов Соколовского отпустили, передает TUT.by. Почему его задерживали, до сих пор неизвестно. Обновлено в 20:40. Добавлена информация об освобождении Соколовского.

17:38 В Минске на выходные перекроют проспект Независимости, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. С десяти вечера 21 августа до пяти утра 23 августа движение по проспекту от улицы Филимонова до улицы Толбухина будет закрыто. Там будут укладывать асфальт, уточнили в Госавтоинспекции.

18:09 В телеграм-канале «Стачком ОАО "Беларуськалий"» сообщают, что двое его участников Алесь и Владимир Логиновы находятся в Солигорском РОВД. Ранее они перестали выходить на связь.

18:27 В Минске на проспекте Дзержинского машины заблокировали движение в оба направления. Об этом сообщают TUT.by и Onliner.

19:33 «Белсат» сообщил о задержании своего журналиста Евгения Меркиса. Издание не приводит подробности задержания. Кроме того, днем в Минске были задержаны журналисты московского бюро «Радио Свободы» Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев. Они уже несколько часов находятся в Партизанском РУВД, пишет «Радио Свобода».

19:38 По проспекту Победителей в Минске проехал кортеж из мотоциклов и автомобилей с красно-зелеными флагами, передает корреспондент «Медиазоны». Их используют сторонники Александра Лукашенко.

19:51 В районе минской станции метро Немига продолжается акция «Цепь покаяния», передает корреспондент «Медиазоны».

20:03 Активист Антон Мотолько опубликовал видеозапись проезда колонны сельскохозяйственной техники из Гомеля. На машинах видны красно-зеленые флаги. На одном из грузовиков вывешен флаг: «Экономика против забастовок».

20:52 В Минске в районе площади Бангалор неизвестные в гражданской одежде задержали велосипедиста, сообщают NEXTA Live и Onliner. На видеозаписи четыре человека хватают мужчину и засовывают его в серый минивэн. Пятый увозит велосипед с красно-белым флагом в сторону. Вскоре мужчина бегом возвращается к машине и садится внутрь, после чего минивэн уезжает. В МВД сказали, что велосипедист «был задержан в рамках административного процесса».

21:05 Журналистов московского бюро «Радио Свободы» Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева, задержанных сегодня днем в Минске, депортируют из Беларуси, рассказала «Медиазоне» сама Вишневецкая. Им запрещен въезд в страну на пять лет. Сейчас журналистов везут на машине российского посольства в Смоленск.

21:13 Телеграм-канал «Стачком ОАО "Беларуськалий"» сообщил об исчезновении члена стачечного комитета Павла Сечко.

21:23 На площади Независимости собралось больше тысячи человек, сообщает TUT.by.

22:02 МВД возбудило уголовные дела о нападениях на милиционеров во время протестов против 46 человек. Большинство отпустили под подписку о невыезде, сообщает TUT.by.

22:47 «Радио Свобода» опубликовало видео избиения задержанных. По информации издания, это происходит в минском ЦИП в переулке Окрестина. «Радио Свобода» не уточняет дату, когда была сделана запись.

23:15 Сайт «Радио Свободы» перестал открываться у абонентов МТС в Беларуси, обратил внимание «Белсат». На плашке сказано, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения министерства информации. «Белсат» сообщает, что у некоторых абонентов МТС сайт все же открывается. Корреспондент «Медиазоны» при попытке зайти на сайт увидел предупреждение о блокировке. «Белсат» пишет, что сайт перестал открываться у некоторых абонентов Byfly. Издание Kyky уточняет, что «Радио Свобода» не открывется и у Белтелекома. Кроме того, Kyky пишет о блокировке «Еврорадио». Сайт издания не открывается у абонентов МТС, А1 и Белтелекома.