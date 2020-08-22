Беларусь после выборов. День 14

Гендиректор компании Viber Джамел Агауа рассказал Forbes о закрытии офиса мессенджера в Минске после визита вооруженных людей в офисы «Яндекса» и Uber.
«Мы решили незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно. <…> Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой», — сказал Агуа.
Он добавил, что двое сотрудников компании были арестованы. Один из них, по словам Агуа, был наблюдателем на участке, а второй «находился рядом с местом, где арестовывали других».
«Одного отпустили на выходных, мы очень благодарны за это, он чувствует себя хорошо, хоть и не понимает, почему был арестован. Второй в больнице с серьезными травмами», — сообщил глава компании.
В Гомеле задержали школьную учительницу Инну Борисенко, участвовавшую в акциях протеста, сообщает TUT.by со ссылкой на ее дочь Татьяну.
Учительница пропала 21 августа. «Она вышла на две минуты в домашней одежде, без телефона и исчезла. А через полчаса позвонила и сказала: "Ты только не волнуйся и не плачь, я в Центральном РОВД"», — рассказала Татьяна.
Потом Борисенко перевезли в ИВС. «В шесть [вечера] мама позвонила и сказала, что ее везут на ИВС, нашли какое-то видео, где она призывает людей ходить на мирные митинги. В понедельник суд», — добавила ее дочь.
В Минске в районе Комаровского рынка началась акция «Беларусь против насилия» — женщины в белой одежде выстроились в цепь.
Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области после протестов, передает «Белта». Новым главой региона назначен Владимир Караник, до настоящего времени руководивший министерством здравоохранения.
Кандидатуру Караника Лукашенко предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета, которые проголосовали в поддержку этого назначения.
МВД объявило о задержании 34-летнего «координатора незаконных уличных акций».
Минчанин якобы подошел в магазине к 37-летнему мужчине, накануне освободившемуся из колонии, и предложил ему найти 10-12 человек для участия в митинге. За это он, по версии милиции, заплатил ему 60 рублей и купил еды и алкоголя. Об этом МВД рассказал сам бывший заключенный, ведомство опубликовал запись допроса.
«Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка», — добавили в ведомстве.
Александр Лукашенко призвал жителей Гродно простить силовиков, передает БелТА. Трансляцию выступления Лукашенко на митинге ведет RT.
«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? <…> Не громите этих людей! Это ваши люди! Даже если они где-то ошиблись, простите их», — сказал он.
Кроме того, политик попросил представителей духовенства «остепениться и заняться своим делом», сказав, что «церкви и костелы не для политики».
Лукашенко также поручил закрыть бастующие предприятия. «Если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота, остановим! Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника!» — объявил он.
На митинге в Гродно Александр Лукашенко высказался про свидетельства насилия со стороны силовиков над участниками протестов, назвав их «фейками».
«Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит: 60% показывали синяки, 60% — постановочные! 60%! Пройдет время — мы спокойно скажем вам и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — сказал политик.
Трансляцию выступления Лукашенко ведет RT.
В Гродно милиция изъяла дрон издания hrodna.life, передает «Белсат». Кроме того, задержана журналистка Ирина Новик.
Через несколько часов Новик отпустили после «профилактической беседы», дрон вернули, сообщает «Белсат».
Обновлено в 18:40. Добавлена информация об освобождении журналистки.
В Бресте проходит акция солидарности с пострадавшими во время протестов 9-11 августа, сообщает TUT.by. Люди выстроились вдоль проспекта Машерова возле местного ЦУМа с плакатами против насилия. Автомобилисты сигналят протестующим.
В то же время в Светлогорске около 150 человек собралось на акцию возле магазина «Березка».
Александр Лукашенко прокомментировал новости о пятилетней девочке из Гродно Юле Череухо, пострадавшей во время протестов. Его слова передает «Белта».
«Гродненскую девочку якобы избил ОМОН, и вся страна рыдала. Отец ее сказал: "Никто нас не избивал, мы попали в ДТП". Спасибо ему. Это мужественный человек!» — рассказал он.
Мать девочки Инна рассказывала TUT.by, что 11 августа они с мужем ехали по делам и случайно оказались на улице Советских пограничников, где проходила акция протеста автомобилистов — водители громко сигналили.
По словам Инны Череухо, силовики разбили окна в машине, после чего в нее сзади въехала военная техника. Девочку и ее отца ранило осколками.
Сегодня, 22 августа, государственный телеканал СТВ опубликовал репортаж об этих событиях. В сюжете нет упоминания о том, что силовики сами разбили окна в машине. Владимир Череухо в репортаже называет произошедшее «плохим стечением обстоятельств».
TUT.by сообщает, что в Минске началось шествие. Протестующие направляются в сторону площади Независимости.
В Пскове задержали следователя Андрея Остаповича, который несколько дней назад уволился из беларуского СК, поскольку не хотел «участвовать в сокрытии преступлений», пишет TUT.by со ссылкой на друзей Остаповича и его адвоката. Следователь пытался уехать через Россию в Латвию, но из-за ограничений на выезд, связанных с коронавирусом не смог это сделать. Как уточнил «Медиазоне» адвокат Вячеслав Головин, сейчас Остапович находится в 1-м отделе полиции по городу Пскову.
Несколько дней назад Остапович опубликовал в инстаграме фотографию рапорта на увольнение из-за «нарушений условий [контракта] со стороны руководства СК». Сейчас пост недоступен, поскольку был удален соцсетью, «так как он нарушает руководство сообщества». В заявлении говорилось об избитых во время протестов гражданах и позже задержанных.
В управлении СК по Минску изданию TUT.by сказали, что Остапович не работает в ведомстве. Информации о его задержании у СК нет.
Адвоката Вячеслава Головина не пускают к задержанному. Его источники утверждают, что в Беларуси на Остаповича завели уголовное дело и в связи с этим будет направлен запрос на экстрадицию, а поводом для задержания стало пересечение границы. «Официальных данных мне никто не предоставил. Информация из проверенных источников такая, что задержали за якобы незаконное пересечение границы с Российской Федерацией во время пандемии. На самом деле ждут документов на его экстрадицию. Был запрос из Беларуси, его объявили в розыск. Насколько я знаю, он получил добро на политическое убежище в Латвии, но не успел получить визу, потому что консульство было закрыто», — сказал «Медиазоне» адвокат.
Часть протестующих вместе с представительницей объединенного штаба Марией Колесниковой пришли в Жодино, где находится минское СИЗО-1.
NEXTA Live и «МБХ Медиа» сообщают, что на площади Независимости в Минске, где собралось около сотни протестующих, появились силовики.
По данным NEXTA Live, бойцы ОМОН просят демонстрантов разойтись, те хлопают в ладоши. «МБХ Медиа» передает, что военные начали огороживать памятник Ленину.
На площади Независмости собралось несколько сотен человек, приехали велосипедисты, передает корреспондент «Медиазоны». У памятника Ленину начался открытый микрофон. Силовики ушли.
В беларуском чемпионате по футболу флешмоб: игроки празднуют забитые голы, выражая поддержку Светлане Тихановской. Об этом пишет «Наша Нiва».
Спортсмены, забив гол, сжимают одну руку в кулак, а вторую поднимают со знаком V.
Первым это сделал нападающий «Ислочи» Николай Януш. «Кадры, которые я увидел на прошлой неделе, повергли меня в шок и ужас. Я просто оцепенел от жестокости к моим мирным беларусам. У меня пропал аппетит, я перестал улыбаться, перестал спокойно спать и не мог ни о чем другом думать», — объяснил Януш.
Вслед за ним во флешмобе поучаствовал нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка, но он ограничился знаком V, не сжимая вторую руку в кулак.
На следующий день за Янушем этот жест повторил полузащитник брестского «Руха» Олег Никифоренко.
В Гродно силовики задержали нескольких человек после окончания акции протеста. По данным правозащитников из центра «Вясна», среди задержанных активист и музыкант Игорь Банцарь, а также Максим Кривец и Артур Куршаков.
TUT.by пишет, что двоих молодых людей задержали около бара, находящегося недалеко от площади, где проходил митинг.
Всего, по информации «Вясны», задержали пять человек.
Обновлено в 21:36. Добавлена информация о задержании пятерых человек.
«Наша Нiва» пишет, что в Минске нашли мертвым 28-летнего участника акций протеста Никиту Кривцова, который пропал 12 августа. По информации издания, тело Кривцова со следами избиения обнаружили в лесу в Партизанском районе Минска.
Ранее жена Кривцова Елена писала, что все это время молодой человек не выходил на связь, а в списках задержанных его не было.
По данным Nexta, тело Кривцова было в петле. Жена подтвердила русской службе «Би-би-си», что молодого человека нашли повешенным. «Насчет того, был он избит или нет, еще неизвестно», — сказала Елена. Она уточнила, что не знает, участвовал ли Никита в протестах.
Обновлено в 22:36. Добавлена информация «Би-би-си».
МВД отчиталось о задержании 26-летнего оршанца, который «нецензурно оскорблял, угрожал расправой» милиционерам и «предлагал попартизанить за ними».
На видео, опубликованном ведомством, молодой человек рассказывает, что ранее был судим за кражу и грабеж. На вопрос оперативника, подписан ли он на телеграм-каналы, задержанный отвечает что, в июне начал читать Nexta, а до этого «политикой не интересовался».
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 364 УК Беларуси (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).
«Наша Нiва» со ссылкой на главу поискового отряда «Ангел» Сергея Ковгана передает, что на теле Никиты Кривцова «нет видимых повреждений». Ранее издание писало, что на теле были следы побоев. Источником информации «Наша Нiва» называла представителей «Ангела».
Вскоре выяснилось, что «Наша Нiва» передавала комментарий Ковгана изданию «Млын.by». Ковган уточнил, что тело Кривцова нашла милиция, а не волонтеры.
Обновлено в 23:09. Добавлена информация «Млын.by».