Беларусь после выборов. День 14

10:30 Гендиректор компании Viber Джамел Агауа рассказал Forbes о закрытии офиса мессенджера в Минске после визита вооруженных людей в офисы «Яндекса» и Uber. «Мы решили незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно. <…> Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой», — сказал Агуа. Он добавил, что двое сотрудников компании были арестованы. Один из них, по словам Агуа, был наблюдателем на участке, а второй «находился рядом с местом, где арестовывали других». «Одного отпустили на выходных, мы очень благодарны за это, он чувствует себя хорошо, хоть и не понимает, почему был арестован. Второй в больнице с серьезными травмами», — сообщил глава компании.

13:00 В Гомеле задержали школьную учительницу Инну Борисенко, участвовавшую в акциях протеста, сообщает TUT.by со ссылкой на ее дочь Татьяну. Учительница пропала 21 августа. «Она вышла на две минуты в домашней одежде, без телефона и исчезла. А через полчаса позвонила и сказала: "Ты только не волнуйся и не плачь, я в Центральном РОВД"», — рассказала Татьяна. Потом Борисенко перевезли в ИВС. «В шесть [вечера] мама позвонила и сказала, что ее везут на ИВС, нашли какое-то видео, где она призывает людей ходить на мирные митинги. В понедельник суд», — добавила ее дочь.

14:25 В Минске в районе Комаровского рынка началась акция «Беларусь против насилия» — женщины в белой одежде выстроились в цепь.

14:25 Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области после протестов, передает «Белта». Новым главой региона назначен Владимир Караник, до настоящего времени руководивший министерством здравоохранения. Кандидатуру Караника Лукашенко предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета, которые проголосовали в поддержку этого назначения.

14:44 МВД объявило о задержании 34-летнего «координатора незаконных уличных акций». Минчанин якобы подошел в магазине к 37-летнему мужчине, накануне освободившемуся из колонии, и предложил ему найти 10-12 человек для участия в митинге. За это он, по версии милиции, заплатил ему 60 рублей и купил еды и алкоголя. Об этом МВД рассказал сам бывший заключенный, ведомство опубликовал запись допроса. «Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка», — добавили в ведомстве.

14:58 Александр Лукашенко призвал жителей Гродно простить силовиков, передает БелТА. Трансляцию выступления Лукашенко на митинге ведет RT. «Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? <…> Не громите этих людей! Это ваши люди! Даже если они где-то ошиблись, простите их», — сказал он. Кроме того, политик попросил представителей духовенства «остепениться и заняться своим делом», сказав, что «церкви и костелы не для политики». Лукашенко также поручил закрыть бастующие предприятия. «Если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота, остановим! Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника!» — объявил он.

15:21 На митинге в Гродно Александр Лукашенко высказался про свидетельства насилия со стороны силовиков над участниками протестов, назвав их «фейками». «Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит: 60% показывали синяки, 60% — постановочные! 60%! Пройдет время — мы спокойно скажем вам и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — сказал политик. Трансляцию выступления Лукашенко ведет RT.

15:38 В Гродно милиция изъяла дрон издания hrodna.life, передает «Белсат». Кроме того, задержана журналистка Ирина Новик. Через несколько часов Новик отпустили после «профилактической беседы», дрон вернули, сообщает «Белсат». Обновлено в 18:40. Добавлена информация об освобождении журналистки.

15:49 В Бресте проходит акция солидарности с пострадавшими во время протестов 9-11 августа, сообщает TUT.by. Люди выстроились вдоль проспекта Машерова возле местного ЦУМа с плакатами против насилия. Автомобилисты сигналят протестующим. В то же время в Светлогорске около 150 человек собралось на акцию возле магазина «Березка».

15:52 Александр Лукашенко прокомментировал новости о пятилетней девочке из Гродно Юле Череухо, пострадавшей во время протестов. Его слова передает «Белта». «Гродненскую девочку якобы избил ОМОН, и вся страна рыдала. Отец ее сказал: "Никто нас не избивал, мы попали в ДТП". Спасибо ему. Это мужественный человек!» — рассказал он. Мать девочки Инна рассказывала TUT.by, что 11 августа они с мужем ехали по делам и случайно оказались на улице Советских пограничников, где проходила акция протеста автомобилистов — водители громко сигналили. По словам Инны Череухо, силовики разбили окна в машине, после чего в нее сзади въехала военная техника. Девочку и ее отца ранило осколками. Сегодня, 22 августа, государственный телеканал СТВ опубликовал репортаж об этих событиях. В сюжете нет упоминания о том, что силовики сами разбили окна в машине. Владимир Череухо в репортаже называет произошедшее «плохим стечением обстоятельств».

16:44 TUT.by сообщает, что в Минске началось шествие. Протестующие направляются в сторону площади Независимости.

18:08 В Пскове задержали следователя Андрея Остаповича, который несколько дней назад уволился из беларуского СК, поскольку не хотел «участвовать в сокрытии преступлений», пишет TUT.by со ссылкой на друзей Остаповича и его адвоката. Следователь пытался уехать через Россию в Латвию, но из-за ограничений на выезд, связанных с коронавирусом не смог это сделать. Как уточнил «Медиазоне» адвокат Вячеслав Головин, сейчас Остапович находится в 1-м отделе полиции по городу Пскову. Несколько дней назад Остапович опубликовал в инстаграме фотографию рапорта на увольнение из-за «нарушений условий [контракта] со стороны руководства СК». Сейчас пост недоступен, поскольку был удален соцсетью, «так как он нарушает руководство сообщества». В заявлении говорилось об избитых во время протестов гражданах и позже задержанных. В управлении СК по Минску изданию TUT.by сказали, что Остапович не работает в ведомстве. Информации о его задержании у СК нет. Адвоката Вячеслава Головина не пускают к задержанному. Его источники утверждают, что в Беларуси на Остаповича завели уголовное дело и в связи с этим будет направлен запрос на экстрадицию, а поводом для задержания стало пересечение границы. «Официальных данных мне никто не предоставил. Информация из проверенных источников такая, что задержали за якобы незаконное пересечение границы с Российской Федерацией во время пандемии. На самом деле ждут документов на его экстрадицию. Был запрос из Беларуси, его объявили в розыск. Насколько я знаю, он получил добро на политическое убежище в Латвии, но не успел получить визу, потому что консульство было закрыто», — сказал «Медиазоне» адвокат.

18:46 Часть протестующих вместе с представительницей объединенного штаба Марией Колесниковой пришли в Жодино, где находится минское СИЗО-1.

19:09 NEXTA Live и «МБХ Медиа» сообщают, что на площади Независимости в Минске, где собралось около сотни протестующих, появились силовики. По данным NEXTA Live, бойцы ОМОН просят демонстрантов разойтись, те хлопают в ладоши. «МБХ Медиа» передает, что военные начали огороживать памятник Ленину.

20:01 На площади Независмости собралось несколько сотен человек, приехали велосипедисты, передает корреспондент «Медиазоны». У памятника Ленину начался открытый микрофон. Силовики ушли.

20:35 В беларуском чемпионате по футболу флешмоб: игроки празднуют забитые голы, выражая поддержку Светлане Тихановской. Об этом пишет «Наша Нiва». Спортсмены, забив гол, сжимают одну руку в кулак, а вторую поднимают со знаком V. Первым это сделал нападающий «Ислочи» Николай Януш. «Кадры, которые я увидел на прошлой неделе, повергли меня в шок и ужас. Я просто оцепенел от жестокости к моим мирным беларусам. У меня пропал аппетит, я перестал улыбаться, перестал спокойно спать и не мог ни о чем другом думать», — объяснил Януш. Вслед за ним во флешмобе поучаствовал нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка, но он ограничился знаком V, не сжимая вторую руку в кулак. На следующий день за Янушем этот жест повторил полузащитник брестского «Руха» Олег Никифоренко.

21:18 В Гродно силовики задержали нескольких человек после окончания акции протеста. По данным правозащитников из центра «Вясна», среди задержанных активист и музыкант Игорь Банцарь, а также Максим Кривец и Артур Куршаков. TUT.by пишет, что двоих молодых людей задержали около бара, находящегося недалеко от площади, где проходил митинг. Всего, по информации «Вясны», задержали пять человек. Обновлено в 21:36. Добавлена информация о задержании пятерых человек.

22:06 «Наша Нiва» пишет, что в Минске нашли мертвым 28-летнего участника акций протеста Никиту Кривцова, который пропал 12 августа. По информации издания, тело Кривцова со следами избиения обнаружили в лесу в Партизанском районе Минска. Ранее жена Кривцова Елена писала, что все это время молодой человек не выходил на связь, а в списках задержанных его не было. По данным Nexta, тело Кривцова было в петле. Жена подтвердила русской службе «Би-би-си», что молодого человека нашли повешенным. «Насчет того, был он избит или нет, еще неизвестно», — сказала Елена. Она уточнила, что не знает, участвовал ли Никита в протестах. Обновлено в 22:36. Добавлена информация «Би-би-си».

22:20 МВД отчиталось о задержании 26-летнего оршанца, который «нецензурно оскорблял, угрожал расправой» милиционерам и «предлагал попартизанить за ними». На видео, опубликованном ведомством, молодой человек рассказывает, что ранее был судим за кражу и грабеж. На вопрос оперативника, подписан ли он на телеграм-каналы, задержанный отвечает что, в июне начал читать Nexta, а до этого «политикой не интересовался». Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 364 УК Беларуси (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).