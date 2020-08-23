Марш новой Беларуси. Онлайн

Следователя Андрея Остаповича, задержанного в Пскове после увольнения из беларуского СК, тайно вернули в Беларусь, сообщил «Медиазоне» его адвокат Вячеслав Головин.
Как передал защитник, вечером Остаповича «якобы официально отпустили» из псковского отдела полиции №1. «Из дежурки его забрали неизвестные. Довезли до границы с Беларусью, перевезли через границу и высадили в деревне Юховичи», — рассказал Головин. Он уверен, что это сделали силовики в штатском.
О задержании следователя стало известно днем ранее. Остапович уволился из СК Беларуси, так как не хотел «участвовать в сокрытии преступлений», писал TUT.by.
Депутат Палаты представителей, экс-заместитель министра иностранных дел Валерий Воронецкий прокомментировал в фейсбуке слова главы МВД Юрия Караева о том, что тот не давал «каких-то команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания». Об этом Караев говорил на встрече с архиепископом Тадеушом Кондрусевичем.
«Тогда как же стало возможным в нашей стране с добрым, терпеливым и миролюбивым народом проявление такого насилия к своим согражданам со стороны тех, кто по роду службы призван защищать правопорядок?» — написал Воронецкий.
Он добавил, что депутатам поступали обращения граждан о «фактах насилия, издевательств и истязаний».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал Euronews, что на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы.
«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой», — пояснил украинский президент.
СК настаивает, что смерть Никиты Кравцова не связана с его участием в акциях протеста. «Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности. Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации», — пишет официальный телеграм-канал ведомства.
СК подчеркивает, что «со слов супруги [Кравцова], незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе», причем «молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу».
Тело 28-летнего Никиты Кравцова, пропавшего 12 августа, нашли накануне в лесу в Партизанском районе Минска.
В Минске группа протестующих начала шествие от завода МЗКТ, сообщает корреспондент «Медиазоны».
В акции принимают участие работники завода и поддерживающие их демонстранты. Всего — около 50 человек.
Журналист ТАСС Юрий Шамшур рассказал в фейсбуке, что минские силовики избили его вместе с протестующими в ночь на 11 августа.
Шамшур подчеркнул, что у него была аккредитация МИД Беларуси. Сотрудник ТАСС отметил, что был «обозначен надписями PRESS» и носил на шее «аккредитационную карточку».
Корреспондента задержали на улице Притыцкого. По словам Шамшура, его избили дубинкой по голове и другим частям тела, журналист потерял сознание.
Как рассказал корреспондент, на просьбу «обратить внимание на аккредитацию МИД и позвонить пресс-секретарю МВД» ему ответили: «Не дергайся, а то прострелим яйца».
Когда остальных задержанных переводили в автозак, сотрудники ОМОН из другой бригады спросили: «Пресса, какого ... ты тут делаешь?», — вспоминает журналист. Тогда ему удалось уйти.
В Минске силовики начинают готовиться к оппозиционной акции.
Около дома №19 проспекте Незавивисимости из двух машин высадились силовики с щитами, передает корреспондентка «Медиазоны».
Как сообщает Euroradio, входы во Дворец Республики и Дворец профсоюзов огорожены, а на Александровской площади возле администрации президента стоят бойцы ОМОН в бронежилетах.
Колонну военных машин заметили на пути в Минск, пишут Euroradio и TUT.by. Издания публикуют видео с машинами.
На въездах в Минск и выездах из других городов в сторону столицы стоят сотрудники ГАИ, отмечает Euroradio. Посты организованы на выездах из Бреста и Барановичей. По словам очевидцев, инспекторы проверяют у водителей документы.
Колонна от завода МЗКТ под дождем дошла по Партизанскому проспекту до метро Автозаводская. Выходя из перехода, они скандируют «Жыве Беларусь!», передает корреспондент «Медиазоны». По ходу шествия к ним присоединились еще несколько десятков человек.
В Минске с 12:45 закрыли на вход и выход три станции московской ветки метро — «Площадь Ленина», «Октябрьскую» и «Площадь Победы», — а также Купаловскую. Об этом говорится в телеграм-канале метрополитена.
Тем временем колонна от МЗКТ идет по Партизанскому проспекту, сообщает корреспондент «Медиазоны».
Колонна рабочих Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) объединилась с протестующими сотрудниками Минского автомобильного завода (МАЗ), передает корреспондент «Медиазоны».
Они прошли Белорусский государственный экономический университет.
Работники «Беларуськалия» и Минского транспортного завода объединись для участия в «Марше новой Беларуси», передает «Наша Нiва».
МВД Беларуси отчиталось о 26 задержанных протестующих 22 августа, говорится в телеграм-канале пресс-секретаря милиции.
На площади Независимости, площади Якуба Коласа и около Дворца Железнодорожников начинают собираться протестующие, передают Nexta и TUT.by.
В официальном телеграм-канале Минобороны появилось сообщение с угрозами протестующим. Оно написано капслоком.
Военные упомянули «тысячи памятников и мемориалов» погибшим во время Второй мировой войны.
«МЫ НЕ МОЖЕМ СПОКОЙНО СМОТРЕТЬ, КАК ПОД ФЛАГАМИ, ПОД КОТОРЫМИ ФАШИСТЫ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА БЕЛОРУСОВ, РУССКИХ, ЕВРЕЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ — СЕГОДНЯ ОРГАНИЗУЮТСЯ АКЦИИ В ЭТИХ СВЯЩЕННЫХ МЕСТАХ. МЫ ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕ МОЖЕМ!
ПОЭТОМУ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МЫ БЕРЕМ ИХ ПОД НАШУ ОХРАНУ И ЗАЩИТУ», — пишут в телеграм-канале.
«КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА И СПОКОЙСТВИЯ В ЭТИХ МЕСТАХ — ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ДЕЛО УЖЕ НЕ С МИЛИЦИЕЙ, А С АРМИЕЙ», — говорится в сообщении.
«Дождь» передает, что на площади Независимости силовики в громкоговоритель просят протестующих разойтись и «не вынуждать применять силу».
Судя по видео, на площади находятся больше сотни человек.
За Домом правительства дежурят силовики, передает TUT.by. В это время на площади Независимости, которая находится неподалеку, собралось уже несколько сотен человек.
Издание также заметило автомобиль с мотками колючей проволоки возле Дома правительства.
К площади Независимости, откуда планируют начать «Марш за новую Беларусь», продолжают стекаться колонны протестующих.
TUT.by передает, что двое милиционеров не пропускают на мосту колонну протестующих от Института культуры, которые идут в сторону площади независимости.
Ранее издание писало, что колонна с Института культуры соединилась с несколькими сотнями человек у Академии управления при президенте — в ней более тысячи человек.
Рассказывает участник марша по имени Влад
Работаю на МАЗе. Лично я видел уже от МАЗа человек 15 в колонне. Из тех, кого я знаю, только один человек был против забастовки. Все остальные за, но они очень сильно боятся. Лично я собираю машины, и собираем мы их в 2–2,5 меньше, чем обычно — это следствие забастовки.
Начальство очень агрессивно на это реагирует. С соседнего участка уже были уволены люди, им всем угрожают, говорят, что это все провокации и прочее. Нет взаимопонимания между начальством и обычными рабочими. Они ничего [конкретно] не говорят, просто говорят: вы знаете, что будет, когда вы забастуете. Люди сами себе надумывают, что с ними, возможно, произойдет.
Профсоюз никак не участвует, никак не реагируют. Я даже подписал заявление, чтобы уйти из профсоюза, потому что профсоюз не заинтересован в защите рабочих.
Я знаю одного человека, которого уволили не на добровольной основе, а из-за того, что он нарушил статью. Он был на забастовке во вторник, когда большая колонна шла по всем цехам, он к ним присоединился и не приступил к рабочим обязанностям. Из-за этого его и уволили.
Колонна сотрудников Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ) подошла к зданию национального художественного музея на улице Ленина. Напротив него стоят военные грузовики и автозаки, передает корреспондент «Медиазоны».
Протестующие идут в сторону площади Независимости.
На площади Независимости начались перебои с интернетом, передает корреспондентка «Медиазоны».
Чтобы передать это, журналистке пришлось отойти от площади на 300 метров.
Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков записал видеобращение к «уважаемым жителям и гостям нашей столицы»: «Мы располагаем данными о готовящихся провокациях, юношеский максимализм и бунтарское поведение неуместны и опасны».
«Уважаемые граждане, проявите благоразумие! Не поддавайтесь на призывы к нарушениям буквы Закона!» — вторит ему официальный телеграм-канал МВД.
В Минске на проспекте Независимости несколько тысяч человек, передает корреспондентка «Медиазоны».
Протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости, сообщает корреспондентка «Медиазоны».
Телеграм-канал «#МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться» передавал, что проспект перекрыли для транспорта от моста со стороны Московской улицы до улицы Козлова.
Стелу «Минск — город герой» огородили колючей проволокой, сообщает телеграм-канала «Спадчына».
Ранее Минобороны пообещало «взять под охрану и защиту» памятники и мемориалы погибшим во время Второй мировой войны. В сообщении пресс-службы ведомства капслоком написали, что военные «не могут спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства ... сегодня организуются акции в этих священных местах».
Корреспондента TUT.by задержали возле стелы военные, но вскоре отпустили «с наказом не возвращаться», сообщает издание.
Акции солидарности проходят в крупнейших городах Беларуси. В Гродно колонна из десяти тысяч человек прошла с Советской площади до площади Ленина, сообщает Euroradio. Вчера власти объявили ее местом, где массовые мероприятия не разрешены, и в тот же день провели там митинг в поддержку Александра Лукашенко.
В Бресте на площади Ленина под дождем собрались около 200 человек, сообщает TUT.by. Туда же с флагами ВДВ для охраны порядка пришли бывшие десантники 38-й бригады, их встретили аплодисментами. В Витебске милиция попросила уйти демонстрантов с площади Победы и около 400 человек переместились к ТЦ «Марко-Сити». В Могилеве около 200 человек выстроились по обе стороны дороги у здания облисполкома и скандируют «Уходи» и «Жыве Беларусь».
В Гомеле несколько сотен участников шествия встретились у универмага «Гомель» и отправились по Советской улице. Колонну сопровождает военный грузовик с красно-зелеными флагами, из которого играют советские песни. Традиционные точки сбора были за несколько дней отданы под выставку детских рисунков и выставку комбайнов. Протестующие собрались также в Бобруйске, Барановичах, Жодино, Лиде, Мозыре, Могилеве, Орше, Светлогорске, Сморгони и Рогачеве.
На проспекте Независимости несколько тысяч человек, передает корреспондентка «Медиазоны».
TUT.by опубликовал фотографии военных рядом с минской стелой.
На площади Независимости в Минске собрались десятки тысяч человек. По оценке Euroradio, их уже больше ста тысяч.
Как сообщает Nexta, в 15:30 они собираются провести минуту молчания по погибшим при разгоне протестов, а в 16:00 начать шествие.
Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал, что Москва примет «любое решение Беларуси по общению со своим народом».
«Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен», — приводит слова Лаврова ТАСС.
В 15:30 люди на площади Независимости провели минуту молчания по погибшим в ходе протестов. Согласно видео ТАСС, тишину прервало объявление в громкоговоритель от милиционеров «Убедительная просьба разойтись». Митингующие в ответ стали скандировать «Уходи!».
Телеграм-канал Nexta сообщил, что в 16:00 собравшиеся направятся маршем к гостинице "Планета", расположенной на проспекте Победителей у пересечения с проспектом Машерова.
На другой стороне перекрестка находятся охраняемые военными музей истории Великой отечественной войны и стела «Минск — город-герой». «Внимание! Не подходим к музею ВОВ!» — предупреждает Nexta.
Рассказывает участник марша по имени Александр
Я инженер, ремонтная служба МЗКТ. Настроение у всех подавленное после бесед с руководством — максимально стараются охватить [такими беседами] все коллективы. Угроз прямых не было, было только ознакомление с нарушением правил трудовых распорядков, что забастовка политическая незаконна, и вы будете не в правовом поле, и к вам могут быть применены любые меры — ну как, «любые» не говорили, но скорее всего.
Ребята, которые хотели бастовать и понимали, что они будут единичными случаями, они просто написали заявления об уходе, потому что трудно идти вразрез с совестью. Я лично двух человек знаю, но вроде их больше — из коллектива в четыре тысячи человек.
Профсоюз никогда ничего не скажет, это полностью провластная структура. Это небо и земля по сравнению с профсоюзом «Гродножилстроя», когда они сами смогли организовать на территории предприятия анонимный опрос. У нас даже на порог не пустят, ограничили перемещение после событий четверга по предприятию. Я хотел сам поговорить с руководителем профсоюза, но думаю, что он меня даже слушать не будет. У него позиция: если вы виноваты, согласитесь с этим, примите наказание, и дальше все будет хорошо, никуда не лезьте, сидите.
Только в обеденный перерыв мы можем покидать рабочее место: правомерные требования, рабочее время есть рабочее время. Но я хотел сходить на встречу с профсоюзом. Если у меня будет вторая смена, я хочу предложить опрос, узнать мнение работников — за забастовку или против. Бюллетени у нас остались, подписанные стачкомом — старались делать в максимально правовом поле.
На площади Независимости силовики пытаются заглушить протестующих песнями из громкоговорителя, передает корреспондент «Медиазоны».
На видео TUT.by слышна песня «Первым делом — самолеты». Белсат пишет, что силовики включают музыку из сериала «17 мгновений весны» и песни «про батьку».
Участники митинга начали движение по проспекту Независимости в сторону гостиницы «Планета», сообщает ТАСС. Туда их ранее призвал направиться телеграм-канал Nexta. Рядом с гостиницей находится стела «Минск — город герой», которую взяли под охрану и огородили колючей проволокой военные.
В Гродно на площади Ленина после шествия собрались около десяти тысяч человек. Они скандируют «Лукашенко в автозак!», сообщает Nexta. После этого они отправились к тюрьме на Советской улице и у ее ворот скандировали «Выпускай», передает hrodna.life. В Гомеле в шествии также участвуют несколько тысяч человек.
Обновлено в 16:34. Добавлена информация hrodna.life
В торговом центре «Галерея», который находится по пути от проспекта Независимости к гостинице «Планета», объявили об экстренном закрытии, сообщает TUT.by.
Сейчас часть протестующих идут в этом направлении.
В МИД Беларуси прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского, что он на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы. «В этот откровенно непростой.. момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них», — сказал «Белта» пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.
Военные выстроились по периметру вокруг стелы «Минск — город герой», передает «Белта».
Сейчас в сторону стелы идет толпа протестующих. Корреспондентка «Медиазоны» передает, что в колонне участники акции спрашивают «Куда идем?» — начала и конца шествия из его середины не видно.
В акции протеста участвуют члены координационного совета: бывший министр культуры Павел Латушко, представительница объединенного штаба Мария Колесникова и юрист Максим Знак. Фото с ними опубликовал «Белсат».
Начало колонны прошло торговый центр «Галерея» на проспекте Победителей, передает корреспондентка «Медиазоны».
У стелы «Минск — город герой» более сотни военных, судя по видео, которое опубликовал TUT.by.
Акции протеста проходят в Пинске и Волковыске.
На видео Nexta из Волковыска видны несколько десятков человек. Часть протестующих стоят с бело-красно-белыми флагами.
«Белсат» опубликовал фотографию протестующих на площади в Пинске.
Корреспондент «Медиазоны» передает, что со стороны Дворца спорта доносятся советские песни на максимальной громкости. Милицейские громкоговорители время от времени начинают стандартное предупреждение: «Уважаемые граждане…», но их тут же заглушает свист и неодобрительные крики.
Участники митинга в Минске покинули площадь Независимости, там «невероятно чисто, будто ничего и не происходило», отмечает корреспондентка телеканала CNN Мария Илюшина.
Голова колонны уже достигла по проспекту Победителей перекрестка, где находятся гостиница «Планета» и стела, сообщает корреспондентка «Медиазоны». Демонстранты скандируют «Жыве Беларусь!», а также «Убийцы!» и «Фашисты!».
Вокруг стелы, не только в оцеплении за ограждениями и колючей проволокой, но и в тылу, много силовиков в амуниции. Протестующие держат дистанцию, и между ними и военными есть «полоса отчуждения».
При этом некоторые подходили к военным и просили «не стрелять в народ», сообщает корреспондент «Коммерсанта». Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова призвала их отойти. «Мы действуем только в рамках закона. Мы сейчас переходим на другую сторону [проспекта] и не совершаем провокации», — сказала она.
Корреспондент «Медиазоны» передает, что волонтеры, выстроившиеся между массой протестующих и силовиками, «отправили домой» слегка нетрезвого мужчину, который называл себя бывшим военным и рвался в сторону оцепления. Некоторые из протестующих сели на асфальт в импровизированной «полосе отчуждения». Над колоннами демонстрантов, заметил корреспондент, на этот раз в отличие от предыдущих акций неожиданно много зелено-красных флагов.
Об этом же пишет канал «Выборы видишь?»: «Кажется, один из главных трендов 15-го дня протестов в Беларуси — соседство бело-красно-белых флагов и государственных».
Минский метрополитен открыл для пассажиров станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы». Они не работали на вход и выход с 12:45.
В Могилеве участники акции пришли с табликами «наркоман из Чехии», «овца из Польши», «куловод из Германии» и «безработный с криминальным прошлым». Видео с ними опубликовал TUT.by.
Это отсылка к тому, как Александр Лукашенко обзывал протестующих.
В городе Молодечно на северо-западе Минской области несколько десятков футбольных фанатов устроили на городском стадионе вечер памяти Никиты Кравцова — участника митингов, которого вчера после долгих поисков нашли мертвым в лесу. Кравцов какое-то время жил в городе и сам болел за клуб «Молодечно». Фанаты поставили его фотографию на трибуны и аплодировали ему, сообщает «Наша Нiва».
Участники шествия заняли проезжую часть проспектов Машерова и Победителей, передает корреспондентка «Медиазоны».
Теперь с военными, стоящими по периметру вокруг стелы, из разделяет только тротуар.
Участники «Марша новой Беларуси» начали двигаться с перекрестка у стелы и гостиницы «Планета» дальше по проспекту Победителей к площади Государственного флага. Телеграм-канал Nexta назвал ее финальной точкой сбора. Там у выставочного центра «БелЭкспо» находится резиденция Александра Лукашенко Дворец независимости.
«Радыё Свабода» вскоре опубликовало кадр, на котором проспект Победителей перекрыли военные на подходе к Дворцу Независимости. Часть протестующих направились от стелы назад в сторону проспекта Независимости, «опасаясь столкновений с силовиками», сообщает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 18:13. Добавлена информация «Радыё Свабода» и ТАСС.
TUT.by передает, что военные и силовики натянули возле стелы «Минск — город-герой» спираль Бруно — противокавалерийское и противопехотное заграждение из колючей проволоки.
Телеграм-канал «#МотолькоПомоги этому городишке от 3% избавиться» опубликовал видео, на котором по территории резиденции Александра Лукашенко ездит БТР.
Участники марша дошли до оцепления у дворца Независимости, передает корреспондент «Медиазоны». Они скандируют «Жыве Беларусь!» и «Лукашенко трус!».
В оцеплении на проспекте Победителей вплотную стоят омоновцы с щитами. Между ними стоят несколько водометов. В оцеплении также находится заградительный комплекс «Рубеж» — он позволяет силовикам вести огонь из-за щита.
На территории резиденции Александра Лукашенко сел вертолет, передает корреспондентка «Медиазоны».
Протестующие говорят друг другу, что нужно «возвращаться обратно» к Дворцу Независимости.
Ранее телеграм-канал Nexta со ссылкой на неназванные источники утверждал, что Лукашенко находится в своей резиденции и его хотят эвакуировать.
В Литве проходит акция солидарности с протестующими Беларуси; люди выстраиваются в цепь от Вильнюса до границы двух стран, среди них экс-президент Даля Грибаускайте.
Акция называется Балтийский путь — в память одноименной мирной демонстрации 23 августа 1989 года, когда жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в цепочку длиной 670 км, соединив Вильнюс, Ригу и Таллинн.
Как передает корреспондентка «Медиазоны», некоторые демонстранты подошли к колючей проволоке и пытаются поговорить с военными.
Onliner передает, что возле силовиков осталось стоять «с десяток» людей. По информации издания, «их решили напугать» — несколько военных двинулись в сторону протестующих, и те разбежались.
«Схватили несколько людей, начались крики, но задержанных сразу отпустили. После этого шеренга начала хлопать и стучать в щиты. Сейчас шестеро силовиков стоят и слушают речь нескольких человек о выборах, но никого не трогают», — пишет Onliner.
Согласно кадрам газеты «Наша Нiва», у дворца Независимости сел вертолет Ми-172 с бортовым номером EW001DA. На этом вертолете Александр Лукашенко прилетал на Минский завод колесных тягачей 17 августа. По данным пользователей afiaforum.ru, он пользовался им и ранее.
Телеграм-канал «Пул Первого» утверждает, что Александр Лукашенко «час назад прилетел на место событий» — во дворец Независимости.
«Пул Первого» публикует видео, на котором можно рассмотреть, как Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета с автоматом в руке. Видно, что автомат без рожка.
Телеканал ОНТ опубликовал другое видео, на котором Лукашенко идет возле Дворца Независимости, а на фоне слышен шум вертолета. Лукашенко говорит кому-то: «Отстань», а затем спрашивает: «Там никого не осталось, да?» О чем идет речь, неизвестно.
По версии «Новой газеты», в руках у Лукашенко — АКС-74У с откинутым прикладом, на который переброшен ремень. «На нем не бронежилет, а разгрузка, в которой просматриваются магазины в кармашках», — отмечает газета.
Обновлено в 20:09. Добавлена информация «Новой газеты».
Onliner передает, что люди возле дворца Независимости начали расходиться. «Все закончилось мирно. По наблюдениям нашего корреспондента, никого не задержали», — пишет издание.
Провайдер A1 подтвердил, что в Минске блокировали интернет по требованию властей « в связи с обеспечением национальной безопасности». Об этом сообщает Onliner со ссылкой на пресс-службу провайдера.
«С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», — говорится в ответе А1.
Государственное агентство «Белта» опубликовало несколько видео с Александром Лукашенко во время его прилета во Дворец Независимости.
На одном из них видно, как Лукашенко летит на вертолете прямо над протестующими, проходящими по проспекту Независимости.
«Ближе к проспекту», — говорит он. Вертолет подлетает ближе, становится возможно рассмотреть людей, колоннами идущих внизу по улице. «Как крысы разбежались», — произносит Лукашенко, глядя на проспект Победителей, с которого протестующие уже разошлись.
Затем Лукашенко разговаривает с одетым в военную форму юношей, внешне похожим на его сына Николая.
— А где они? — спрашивает молодой человек.
— Побежали! Ха-ха. Они узнали, что ты будешь… [неразборчиво] — отвечает Лукашенко.
Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал еще одно видео с Александром Лукашенко во Дворце Независимости.
В ролике Лукашенко подходит к оцеплению силовиков, которые хлопают и кричат: «Мы с вами до конца!» Можно заметить, как один из помощников Лукашенко быстро убирает бело-красно-белый флажок, вставленный в клумбу с цветами. В этом ролике в автомат Лукашенко уже вставлен рожок.
Лукашенко благодарит силовиков: «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Спасибо вам, спасибо. Вы красавцы, спасибо, спасибо. Мы с ними разберемся».
На совещании в «ситуационном центре во Дворце Независимости» 15-летний сын Лукашенко Николай сидел за столом с автоматом и в бронежилете. Видео совещания опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«Еще хотелось бы добавить, что, как и обещал президент, он никуда не бежал. Как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы. И дети его также были с ним: на кадрах вы, наверное, можете увидеть его младшего сына [Николая]», — произносит за кадром пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Ведущие государственного телеканала «Беларусь 1» объявили, что на сегодняшний «Марш новой Беларуси» вышло около 20 тысяч человек. Об этом сообщает TUT.by.
TUT.by опубликовал видео протестующего, призывавшего стоявших в оцеплении возле Дворца Независимости силовиков «защищать народ».