Марш новой Беларуси. Онлайн

10:40 Следователя Андрея Остаповича, задержанного в Пскове после увольнения из беларуского СК, тайно вернули в Беларусь, сообщил «Медиазоне» его адвокат Вячеслав Головин. Адвокат: силовики тайно вывезли в Беларусь следователя, задержанного в Пскове после увольнения Как передал защитник, вечером Остаповича «якобы официально отпустили» из псковского отдела полиции №1. «Из дежурки его забрали неизвестные. Довезли до границы с Беларусью, перевезли через границу и высадили в деревне Юховичи», — рассказал Головин. Он уверен, что это сделали силовики в штатском. О задержании следователя стало известно днем ранее. Остапович уволился из СК Беларуси, так как не хотел «участвовать в сокрытии преступлений», писал TUT.by.

11:09 Депутат Палаты представителей, экс-заместитель министра иностранных дел Валерий Воронецкий прокомментировал в фейсбуке слова главы МВД Юрия Караева о том, что тот не давал «каких-то команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания». Об этом Караев говорил на встрече с архиепископом Тадеушом Кондрусевичем. «Тогда как же стало возможным в нашей стране с добрым, терпеливым и миролюбивым народом проявление такого насилия к своим согражданам со стороны тех, кто по роду службы призван защищать правопорядок?» — написал Воронецкий. Он добавил, что депутатам поступали обращения граждан о «фактах насилия, издевательств и истязаний».

11:34 Президент Украины Владимир Зеленский сказал Euronews, что на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы. «Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой», — пояснил украинский президент.

11:41 СК настаивает, что смерть Никиты Кравцова не связана с его участием в акциях протеста. «Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности. Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации», — пишет официальный телеграм-канал ведомства. СК подчеркивает, что «со слов супруги [Кравцова], незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе», причем «молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу». Тело 28-летнего Никиты Кравцова, пропавшего 12 августа, нашли накануне в лесу в Партизанском районе Минска.

11:59 В Минске группа протестующих начала шествие от завода МЗКТ, сообщает корреспондент «Медиазоны». В акции принимают участие работники завода и поддерживающие их демонстранты. Всего — около 50 человек.

12:16 Журналист ТАСС Юрий Шамшур рассказал в фейсбуке, что минские силовики избили его вместе с протестующими в ночь на 11 августа. Шамшур подчеркнул, что у него была аккредитация МИД Беларуси. Сотрудник ТАСС отметил, что был «обозначен надписями PRESS» и носил на шее «аккредитационную карточку». Корреспондента задержали на улице Притыцкого. По словам Шамшура, его избили дубинкой по голове и другим частям тела, журналист потерял сознание. Как рассказал корреспондент, на просьбу «обратить внимание на аккредитацию МИД и позвонить пресс-секретарю МВД» ему ответили: «Не дергайся, а то прострелим яйца». Когда остальных задержанных переводили в автозак, сотрудники ОМОН из другой бригады спросили: «Пресса, какого ... ты тут делаешь?», — вспоминает журналист. Тогда ему удалось уйти.



12:37 В Минске силовики начинают готовиться к оппозиционной акции. Около дома №19 проспекте Незавивисимости из двух машин высадились силовики с щитами, передает корреспондентка «Медиазоны». Как сообщает Euroradio, входы во Дворец Республики и Дворец профсоюзов огорожены, а на Александровской площади возле администрации президента стоят бойцы ОМОН в бронежилетах. Колонну военных машин заметили на пути в Минск, пишут Euroradio и TUT.by. Издания публикуют видео с машинами. На въездах в Минск и выездах из других городов в сторону столицы стоят сотрудники ГАИ, отмечает Euroradio. Посты организованы на выездах из Бреста и Барановичей. По словам очевидцев, инспекторы проверяют у водителей документы.

12:39 Колонна от завода МЗКТ под дождем дошла по Партизанскому проспекту до метро Автозаводская. Выходя из перехода, они скандируют «Жыве Беларусь!», передает корреспондент «Медиазоны». По ходу шествия к ним присоединились еще несколько десятков человек.

12:59 В Минске с 12:45 закрыли на вход и выход три станции московской ветки метро — «Площадь Ленина», «Октябрьскую» и «Площадь Победы», — а также Купаловскую. Об этом говорится в телеграм-канале метрополитена. Тем временем колонна от МЗКТ идет по Партизанскому проспекту, сообщает корреспондент «Медиазоны».

13:15 Колонна рабочих Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) объединилась с протестующими сотрудниками Минского автомобильного завода (МАЗ), передает корреспондент «Медиазоны». Они прошли Белорусский государственный экономический университет.

13:26 Работники «Беларуськалия» и Минского транспортного завода объединись для участия в «Марше новой Беларуси», передает «Наша Нiва».

13:32 МВД Беларуси отчиталось о 26 задержанных протестующих 22 августа, говорится в телеграм-канале пресс-секретаря милиции.

13:54 В официальном телеграм-канале Минобороны появилось сообщение с угрозами протестующим. Оно написано капслоком. Военные упомянули «тысячи памятников и мемориалов» погибшим во время Второй мировой войны. «МЫ НЕ МОЖЕМ СПОКОЙНО СМОТРЕТЬ, КАК ПОД ФЛАГАМИ, ПОД КОТОРЫМИ ФАШИСТЫ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА БЕЛОРУСОВ, РУССКИХ, ЕВРЕЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ — СЕГОДНЯ ОРГАНИЗУЮТСЯ АКЦИИ В ЭТИХ СВЯЩЕННЫХ МЕСТАХ. МЫ ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕ МОЖЕМ!

ПОЭТОМУ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МЫ БЕРЕМ ИХ ПОД НАШУ ОХРАНУ И ЗАЩИТУ», — пишут в телеграм-канале.



«КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА И СПОКОЙСТВИЯ В ЭТИХ МЕСТАХ — ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ДЕЛО УЖЕ НЕ С МИЛИЦИЕЙ, А С АРМИЕЙ», — говорится в сообщении.

13:58 «Дождь» передает, что на площади Независимости силовики в громкоговоритель просят протестующих разойтись и «не вынуждать применять силу». Судя по видео, на площади находятся больше сотни человек.

14:14 За Домом правительства дежурят силовики, передает TUT.by. В это время на площади Независимости, которая находится неподалеку, собралось уже несколько сотен человек. Издание также заметило автомобиль с мотками колючей проволоки возле Дома правительства.

14:16 К площади Независимости, откуда планируют начать «Марш за новую Беларусь», продолжают стекаться колонны протестующих.

14:20 TUT.by передает, что двое милиционеров не пропускают на мосту колонну протестующих от Института культуры, которые идут в сторону площади независимости. Ранее издание писало, что колонна с Института культуры соединилась с несколькими сотнями человек у Академии управления при президенте — в ней более тысячи человек.

14:27 Рассказывает участник марша по имени Влад Работаю на МАЗе. Лично я видел уже от МАЗа человек 15 в колонне. Из тех, кого я знаю, только один человек был против забастовки. Все остальные за, но они очень сильно боятся. Лично я собираю машины, и собираем мы их в 2–2,5 меньше, чем обычно — это следствие забастовки. Начальство очень агрессивно на это реагирует. С соседнего участка уже были уволены люди, им всем угрожают, говорят, что это все провокации и прочее. Нет взаимопонимания между начальством и обычными рабочими. Они ничего [конкретно] не говорят, просто говорят: вы знаете, что будет, когда вы забастуете. Люди сами себе надумывают, что с ними, возможно, произойдет. Профсоюз никак не участвует, никак не реагируют. Я даже подписал заявление, чтобы уйти из профсоюза, потому что профсоюз не заинтересован в защите рабочих. Я знаю одного человека, которого уволили не на добровольной основе, а из-за того, что он нарушил статью. Он был на забастовке во вторник, когда большая колонна шла по всем цехам, он к ним присоединился и не приступил к рабочим обязанностям. Из-за этого его и уволили.

14:27 Колонна сотрудников Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ) подошла к зданию национального художественного музея на улице Ленина. Напротив него стоят военные грузовики и автозаки, передает корреспондент «Медиазоны». Протестующие идут в сторону площади Независимости.

14:33 На площади Независимости начались перебои с интернетом, передает корреспондентка «Медиазоны». Чтобы передать это, журналистке пришлось отойти от площади на 300 метров.

14:36 Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков записал видеобращение к «уважаемым жителям и гостям нашей столицы»: «Мы располагаем данными о готовящихся провокациях, юношеский максимализм и бунтарское поведение неуместны и опасны». «Уважаемые граждане, проявите благоразумие! Не поддавайтесь на призывы к нарушениям буквы Закона!» — вторит ему официальный телеграм-канал МВД.

14:42 В Минске на проспекте Независимости несколько тысяч человек, передает корреспондентка «Медиазоны».

14:48 Протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости, сообщает корреспондентка «Медиазоны». Телеграм-канал «#МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться» передавал, что проспект перекрыли для транспорта от моста со стороны Московской улицы до улицы Козлова.

14:55 Стелу «Минск — город герой» огородили колючей проволокой, сообщает телеграм-канала «Спадчына». Ранее Минобороны пообещало «взять под охрану и защиту» памятники и мемориалы погибшим во время Второй мировой войны. В сообщении пресс-службы ведомства капслоком написали, что военные «не могут спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства ... сегодня организуются акции в этих священных местах». Корреспондента TUT.by задержали возле стелы военные, но вскоре отпустили «с наказом не возвращаться», сообщает издание.

14:59 Акции солидарности проходят в крупнейших городах Беларуси. В Гродно колонна из десяти тысяч человек прошла с Советской площади до площади Ленина, сообщает Euroradio. Вчера власти объявили ее местом, где массовые мероприятия не разрешены, и в тот же день провели там митинг в поддержку Александра Лукашенко. В Бресте на площади Ленина под дождем собрались около 200 человек, сообщает TUT.by. Туда же с флагами ВДВ для охраны порядка пришли бывшие десантники 38-й бригады, их встретили аплодисментами. В Витебске милиция попросила уйти демонстрантов с площади Победы и около 400 человек переместились к ТЦ «Марко-Сити». В Могилеве около 200 человек выстроились по обе стороны дороги у здания облисполкома и скандируют «Уходи» и «Жыве Беларусь». В Гомеле несколько сотен участников шествия встретились у универмага «Гомель» и отправились по Советской улице. Колонну сопровождает военный грузовик с красно-зелеными флагами, из которого играют советские песни. Традиционные точки сбора были за несколько дней отданы под выставку детских рисунков и выставку комбайнов. Протестующие собрались также в Бобруйске, Барановичах, Жодино, Лиде, Мозыре, Могилеве, Орше, Светлогорске, Сморгони и Рогачеве.

15:04 На проспекте Независимости несколько тысяч человек, передает корреспондентка «Медиазоны».

15:05 TUT.by опубликовал фотографии военных рядом с минской стелой.

15:21 На площади Независимости в Минске собрались десятки тысяч человек. По оценке Euroradio, их уже больше ста тысяч. Как сообщает Nexta, в 15:30 они собираются провести минуту молчания по погибшим при разгоне протестов, а в 16:00 начать шествие.

15:27 Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал, что Москва примет «любое решение Беларуси по общению со своим народом». «Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен», — приводит слова Лаврова ТАСС.

15:44 В 15:30 люди на площади Независимости провели минуту молчания по погибшим в ходе протестов. Согласно видео ТАСС, тишину прервало объявление в громкоговоритель от милиционеров «Убедительная просьба разойтись». Митингующие в ответ стали скандировать «Уходи!». Телеграм-канал Nexta сообщил, что в 16:00 собравшиеся направятся маршем к гостинице "Планета", расположенной на проспекте Победителей у пересечения с проспектом Машерова. На другой стороне перекрестка находятся охраняемые военными музей истории Великой отечественной войны и стела «Минск — город-герой». «Внимание! Не подходим к музею ВОВ!» — предупреждает Nexta.

15:53 Рассказывает участник марша по имени Александр Я инженер, ремонтная служба МЗКТ. Настроение у всех подавленное после бесед с руководством — максимально стараются охватить [такими беседами] все коллективы. Угроз прямых не было, было только ознакомление с нарушением правил трудовых распорядков, что забастовка политическая незаконна, и вы будете не в правовом поле, и к вам могут быть применены любые меры — ну как, «любые» не говорили, но скорее всего. Ребята, которые хотели бастовать и понимали, что они будут единичными случаями, они просто написали заявления об уходе, потому что трудно идти вразрез с совестью. Я лично двух человек знаю, но вроде их больше — из коллектива в четыре тысячи человек. Профсоюз никогда ничего не скажет, это полностью провластная структура. Это небо и земля по сравнению с профсоюзом «Гродножилстроя», когда они сами смогли организовать на территории предприятия анонимный опрос. У нас даже на порог не пустят, ограничили перемещение после событий четверга по предприятию. Я хотел сам поговорить с руководителем профсоюза, но думаю, что он меня даже слушать не будет. У него позиция: если вы виноваты, согласитесь с этим, примите наказание, и дальше все будет хорошо, никуда не лезьте, сидите. Только в обеденный перерыв мы можем покидать рабочее место: правомерные требования, рабочее время есть рабочее время. Но я хотел сходить на встречу с профсоюзом. Если у меня будет вторая смена, я хочу предложить опрос, узнать мнение работников — за забастовку или против. Бюллетени у нас остались, подписанные стачкомом — старались делать в максимально правовом поле.

15:58 На площади Независимости силовики пытаются заглушить протестующих песнями из громкоговорителя, передает корреспондент «Медиазоны». На видео TUT.by слышна песня «Первым делом — самолеты». Белсат пишет, что силовики включают музыку из сериала «17 мгновений весны» и песни «про батьку».

16:06 Участники митинга начали движение по проспекту Независимости в сторону гостиницы «Планета», сообщает ТАСС. Туда их ранее призвал направиться телеграм-канал Nexta. Рядом с гостиницей находится стела «Минск — город герой», которую взяли под охрану и огородили колючей проволокой военные.

16:12 В Гродно на площади Ленина после шествия собрались около десяти тысяч человек. Они скандируют «Лукашенко в автозак!», сообщает Nexta. После этого они отправились к тюрьме на Советской улице и у ее ворот скандировали «Выпускай», передает hrodna.life. В Гомеле в шествии также участвуют несколько тысяч человек. Обновлено в 16:34. Добавлена информация hrodna.life

16:20 В торговом центре «Галерея», который находится по пути от проспекта Независимости к гостинице «Планета», объявили об экстренном закрытии, сообщает TUT.by. Сейчас часть протестующих идут в этом направлении.

16:26 В МИД Беларуси прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского, что он на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы. «В этот откровенно непростой.. момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них», — сказал «Белта» пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

16:27 Военные выстроились по периметру вокруг стелы «Минск — город герой», передает «Белта». Сейчас в сторону стелы идет толпа протестующих. Корреспондентка «Медиазоны» передает, что в колонне участники акции спрашивают «Куда идем?» — начала и конца шествия из его середины не видно.

16:34 В акции протеста участвуют члены координационного совета: бывший министр культуры Павел Латушко, представительница объединенного штаба Мария Колесникова и юрист Максим Знак. Фото с ними опубликовал «Белсат».

16:40 Начало колонны прошло торговый центр «Галерея» на проспекте Победителей, передает корреспондентка «Медиазоны».

16:49 У стелы «Минск — город герой» более сотни военных, судя по видео, которое опубликовал TUT.by.

16:59 Акции протеста проходят в Пинске и Волковыске. На видео Nexta из Волковыска видны несколько десятков человек. Часть протестующих стоят с бело-красно-белыми флагами. «Белсат» опубликовал фотографию протестующих на площади в Пинске.

17:02 Корреспондент «Медиазоны» передает, что со стороны Дворца спорта доносятся советские песни на максимальной громкости. Милицейские громкоговорители время от времени начинают стандартное предупреждение: «Уважаемые граждане…», но их тут же заглушает свист и неодобрительные крики.

17:09 Участники митинга в Минске покинули площадь Независимости, там «невероятно чисто, будто ничего и не происходило», отмечает корреспондентка телеканала CNN Мария Илюшина. Голова колонны уже достигла по проспекту Победителей перекрестка, где находятся гостиница «Планета» и стела, сообщает корреспондентка «Медиазоны». Демонстранты скандируют «Жыве Беларусь!», а также «Убийцы!» и «Фашисты!». Вокруг стелы, не только в оцеплении за ограждениями и колючей проволокой, но и в тылу, много силовиков в амуниции. Протестующие держат дистанцию, и между ними и военными есть «полоса отчуждения». При этом некоторые подходили к военным и просили «не стрелять в народ», сообщает корреспондент «Коммерсанта». Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова призвала их отойти. «Мы действуем только в рамках закона. Мы сейчас переходим на другую сторону [проспекта] и не совершаем провокации», — сказала она.

17:23 Корреспондент «Медиазоны» передает, что волонтеры, выстроившиеся между массой протестующих и силовиками, «отправили домой» слегка нетрезвого мужчину, который называл себя бывшим военным и рвался в сторону оцепления. Некоторые из протестующих сели на асфальт в импровизированной «полосе отчуждения». Над колоннами демонстрантов, заметил корреспондент, на этот раз в отличие от предыдущих акций неожиданно много зелено-красных флагов. Об этом же пишет канал «Выборы видишь?»: «Кажется, один из главных трендов 15-го дня протестов в Беларуси — соседство бело-красно-белых флагов и государственных».

17:24 Минский метрополитен открыл для пассажиров станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы». Они не работали на вход и выход с 12:45.

17:28 В Могилеве участники акции пришли с табликами «наркоман из Чехии», «овца из Польши», «куловод из Германии» и «безработный с криминальным прошлым». Видео с ними опубликовал TUT.by. Это отсылка к тому, как Александр Лукашенко обзывал протестующих.

17:39 В городе Молодечно на северо-западе Минской области несколько десятков футбольных фанатов устроили на городском стадионе вечер памяти Никиты Кравцова — участника митингов, которого вчера после долгих поисков нашли мертвым в лесу. Кравцов какое-то время жил в городе и сам болел за клуб «Молодечно». Фанаты поставили его фотографию на трибуны и аплодировали ему, сообщает «Наша Нiва».

17:52 Участники шествия заняли проезжую часть проспектов Машерова и Победителей, передает корреспондентка «Медиазоны». Теперь с военными, стоящими по периметру вокруг стелы, из разделяет только тротуар.

18:06 Участники «Марша новой Беларуси» начали двигаться с перекрестка у стелы и гостиницы «Планета» дальше по проспекту Победителей к площади Государственного флага. Телеграм-канал Nexta назвал ее финальной точкой сбора. Там у выставочного центра «БелЭкспо» находится резиденция Александра Лукашенко Дворец независимости. «Радыё Свабода» вскоре опубликовало кадр, на котором проспект Победителей перекрыли военные на подходе к Дворцу Независимости. Часть протестующих направились от стелы назад в сторону проспекта Независимости, «опасаясь столкновений с силовиками», сообщает корреспондент ТАСС. Обновлено в 18:13. Добавлена информация «Радыё Свабода» и ТАСС.

18:09 TUT.by передает, что военные и силовики натянули возле стелы «Минск — город-герой» спираль Бруно — противокавалерийское и противопехотное заграждение из колючей проволоки.

18:32 Телеграм-канал «#МотолькоПомоги этому городишке от 3% избавиться» опубликовал видео, на котором по территории резиденции Александра Лукашенко ездит БТР.

18:37 Участники марша дошли до оцепления у дворца Независимости, передает корреспондент «Медиазоны». Они скандируют «Жыве Беларусь!» и «Лукашенко трус!». В оцеплении на проспекте Победителей вплотную стоят омоновцы с щитами. Между ними стоят несколько водометов. В оцеплении также находится заградительный комплекс «Рубеж» — он позволяет силовикам вести огонь из-за щита.

19:06 На территории резиденции Александра Лукашенко сел вертолет, передает корреспондентка «Медиазоны». Протестующие говорят друг другу, что нужно «возвращаться обратно» к Дворцу Независимости. Ранее телеграм-канал Nexta со ссылкой на неназванные источники утверждал, что Лукашенко находится в своей резиденции и его хотят эвакуировать.

19:07 В Литве проходит акция солидарности с протестующими Беларуси; люди выстраиваются в цепь от Вильнюса до границы двух стран, среди них экс-президент Даля Грибаускайте. Акция называется Балтийский путь — в память одноименной мирной демонстрации 23 августа 1989 года, когда жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в цепочку длиной 670 км, соединив Вильнюс, Ригу и Таллинн.

19:25 Как передает корреспондентка «Медиазоны», некоторые демонстранты подошли к колючей проволоке и пытаются поговорить с военными. Onliner передает, что возле силовиков осталось стоять «с десяток» людей. По информации издания, «их решили напугать» — несколько военных двинулись в сторону протестующих, и те разбежались. «Схватили несколько людей, начались крики, но задержанных сразу отпустили. После этого шеренга начала хлопать и стучать в щиты. Сейчас шестеро силовиков стоят и слушают речь нескольких человек о выборах, но никого не трогают», — пишет Onliner.

19:30 Согласно кадрам газеты «Наша Нiва», у дворца Независимости сел вертолет Ми-172 с бортовым номером EW001DA. На этом вертолете Александр Лукашенко прилетал на Минский завод колесных тягачей 17 августа. По данным пользователей afiaforum.ru, он пользовался им и ранее.

19:39 Телеграм-канал «Пул Первого» утверждает, что Александр Лукашенко «час назад прилетел на место событий» — во дворец Независимости. «Пул Первого» публикует видео, на котором можно рассмотреть, как Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета с автоматом в руке. Видно, что автомат без рожка. Телеканал ОНТ опубликовал другое видео, на котором Лукашенко идет возле Дворца Независимости, а на фоне слышен шум вертолета. Лукашенко говорит кому-то: «Отстань», а затем спрашивает: «Там никого не осталось, да?» О чем идет речь, неизвестно. По версии «Новой газеты», в руках у Лукашенко — АКС-74У с откинутым прикладом, на который переброшен ремень. «На нем не бронежилет, а разгрузка, в которой просматриваются магазины в кармашках», — отмечает газета. Обновлено в 20:09. Добавлена информация «Новой газеты».

19:48 Onliner передает, что люди возле дворца Независимости начали расходиться. «Все закончилось мирно. По наблюдениям нашего корреспондента, никого не задержали», — пишет издание.

20:16 Провайдер A1 подтвердил, что в Минске блокировали интернет по требованию властей « в связи с обеспечением национальной безопасности». Об этом сообщает Onliner со ссылкой на пресс-службу провайдера. «С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», — говорится в ответе А1.

20:35 Государственное агентство «Белта» опубликовало несколько видео с Александром Лукашенко во время его прилета во Дворец Независимости. На одном из них видно, как Лукашенко летит на вертолете прямо над протестующими, проходящими по проспекту Независимости. «Ближе к проспекту», — говорит он. Вертолет подлетает ближе, становится возможно рассмотреть людей, колоннами идущих внизу по улице. «Как крысы разбежались», — произносит Лукашенко, глядя на проспект Победителей, с которого протестующие уже разошлись. Затем Лукашенко разговаривает с одетым в военную форму юношей, внешне похожим на его сына Николая. — А где они? — спрашивает молодой человек. — Побежали! Ха-ха. Они узнали, что ты будешь… [неразборчиво] — отвечает Лукашенко.

21:11 Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал еще одно видео с Александром Лукашенко во Дворце Независимости. В ролике Лукашенко подходит к оцеплению силовиков, которые хлопают и кричат: «Мы с вами до конца!» Можно заметить, как один из помощников Лукашенко быстро убирает бело-красно-белый флажок, вставленный в клумбу с цветами. В этом ролике в автомат Лукашенко уже вставлен рожок. Лукашенко благодарит силовиков: «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Спасибо вам, спасибо. Вы красавцы, спасибо, спасибо. Мы с ними разберемся».

21:25 На совещании в «ситуационном центре во Дворце Независимости» 15-летний сын Лукашенко Николай сидел за столом с автоматом и в бронежилете. Видео совещания опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». «Еще хотелось бы добавить, что, как и обещал президент, он никуда не бежал. Как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы. И дети его также были с ним: на кадрах вы, наверное, можете увидеть его младшего сына [Николая]», — произносит за кадром пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

21:40 Ведущие государственного телеканала «Беларусь 1» объявили, что на сегодняшний «Марш новой Беларуси» вышло около 20 тысяч человек. Об этом сообщает TUT.by.