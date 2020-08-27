Разгон митинга на площади Независимости

27.08.2020 19:26 Вечером в Минске на площади Свободы силовики отвели ждавших начала акции журналистов в микроавтобус. Видеозапись этого момента опубликовал телеграм-канал Антона Мотолько. Журналистов отвезли в Октябрьское РУВД. Среди задержанных оказались журналисты Станислав Шаршуков и Вадим Замировский (TUT.BY), Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дмитрий Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС). Пресс-служба МВД утверждает, что журналистов не задержали, а доставили в РУВД для проверки документов. «Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», — сказано в сообщении.

27.08.2020 19:29 Около 19:30 на площади Независимости в Минске начались первые задержания. В прямом эфире был задержан журналист "Радыё Свабода" Олег Груздилович. Оператор между тем остался один и продолжил стрим.



Перед задержанием Груздилович успел сообщить о первых задержанных.

27.08.2020 19:32 В Бресте возле ЦУМа задержан корреспондент TUT.BY Станислав Коршунов, сообщает издание. Коршунов делал репортаж о сборе подписей за отзыв депутата.



Исправлено в 20:09. Изначально сообщалось, что Коршунов задержан в Минске.

27.08.2020 19:33 Силовики по одному отводят демонстрантов в автозак. Часть протестующих стоит в сцепке перед Красным костелом и кричит «Позор!».

27.08.2020 19:36 TUT.by сообщает, что пока на площади идут задержания, силовики подошли к корреспонденту издания и требуют не снимать происходящее.

27.08.2020 19:38 Силовики окружили протестующих на площади. Люди просят дать им уйти, передает «МБХ Медиа».

27.08.2020 19:41 «Белсат» пишет, что ОМОН возле Красного костела отпускает женщин и задерживает мужчин.

27.08.2020 19:42 Вот так сейчас на площади Независимости.

27.08.2020 19:44 Onliner сообщает о задержании десяти журналистов на площади Независимости, в том числе своего фотографа Александра Ружечки.

27.08.2020 19:47 На площади Свободы и Независимости задержано много журналистов. Всех их доставили или еще доставят в РУВД для проверки документов. Почему-то это не коснулось журналистов RT.



Игорь Жданов в своем телеграм-канале написал, что его и оператора после предъявления пресс-карт силовики отпустили.

27.08.2020 19:50 Полностью перекрыто движение в сторону площади Независимости, передает Onliner. Общественный транспорт едет без остановок, а станция метро площадь Ленина со стороны Независимости закрыта.

27.08.2020 19:58 Белорусская ассоциация журналистов сообщает о задержании еще нескольких журналистов. Среди них Алексей Судников, Павел Добровольский, Татьяна Коровенкова (БелаПАН) Александра Богуславская (DW), Лиза Верейкина (BBC), и еще двое журналистов BBC.

27.08.2020 20:04 9 журналистов, среди которых корреспондент TUT.by Алексей Судников, Александра Богуславская из DW и другие отвели в микроавтобус проверять документы, сообщает TUT.by «Уважаемые журналисты, чтобы не было никакого недопонимания между вами и нами, мы просим вас выключить телефоны. Вас доставят в соответствующие органы внутренних дел, проверят ваши документы, сверят ваши документы и вас отпустят. Давайте не будем создавать никаких претендентов», — сказал силовик в микроавтобусе.



На вопрос журналистов, куда их везут, силовик просит проехать молча «минут семь». В итоге журналистов привезли в Октябрьское РУВД.

27.08.2020 20:09 С площади Независимости уезжают автозаки и микроавтобусы, передает TUT.by. Оцепление все еще стоит. Люди возле Красного костела начинают петь «Тры чарапахi».

27.08.2020 20:11 В Бресте в 19.45 отпустили журналиста TUT.BY Станислава Коршунова, сообщает издание. Он рассказал, что вместе с ним в милицию доставили 5 человек, которые стояли у входа в ЦУМ.

27.08.2020 20:13 Активист Антон Мотолько опубликовал видео из автозака, которое прислал читатель.



27.08.2020 20:18 Более 40 человек задержаны сегодня в Минске во время акций протеста, сообщает «Вясна».

27.08.2020 20:25 Силовики в зеленой форме уходят с площади, остался только ОМОН; автобусы с задержанными уехали, передает TUT.by. С подземных переходов убрали металлические ограждения, но людей в переходы не пускают.

27.08.2020 20:28 Вот так с площади уходят женщины, которых не задержали.

27.08.2020 20:33 С площади Независимости от крыльца Красного костела практически ушел ОМОН, передает TUT.by. Люди кричат «Позор!» и «Каждый день!», и тоже начинают расходиться. Сейчас на площади остается примерно пара десятков человек. Также на площади была замечена группа волонтеров Красного Креста.

27.08.2020 20:40 Список задержанных, который ведет правозащитный центр «Вясна», обновился — теперь в нем 70 имен.

27.08.2020 20:45 Задержанных журналистов «Белта», Sputnik и ТАСС посадили в автобус, вывезли из РУВД и освободили, пишет «Белсат».

27.08.2020 21:05 Задержанных журналистов понемногу отпускают, пишет TUT.by. На данный момент отпущены Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Елена Васильева (Sputnik), Евгений Одиноков (РИА Новости). Тех, кто встречает задержанных журналистов, возле РУВД попросили «уйти из прямой видимости». По информации издания, освобождены все российские журналисты. К РУВД также приехали два российских консула. Один из них сказал, что, по данным МВД, те, у кого аккредитация, остаются и работают, у кого нет, остаются с ними и «возможно, поедут в Смоленск».

27.08.2020 21:22 Внутри Октябрьского РУВД, по словам отпущенных, остается около 20 журналистов, пишет TUT.by.



«Все сидят в актовом зале, по одному вызывают в кабинет и просят показать последние фото в телефоне. Записывают фамилию, все данные и отпускают», — рассказал изданию журналист Олег Груздилович.

27.08.2020 21:34 К Октябрьскому РУВД приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, пишет TUT.by. Посол сказала, что знает об одном задержанном журналисте — гражданине Швеции. Она попросила сотрудника РУВД, стоявшего на воротах, пропустить ее внутрь, чтобы она узнала судьбу задержанного журналиста.

27.08.2020 21:49 Журналистку «Нашай Нiвы» Надежду Бужан отпустили без составления протокола, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Ее принудили удалить фотографии с камеры и сказали, что в случае отказа «камера может случайно упасть». Силовики объяснили, что сейчас оказывается давление на сотрудников силовых органов, а у нее могут быть их снимки.

27.08.2020 22:23 В списке задержанных 27 августа на площади Независимости в Минске, который ведет «Вясна», уже около 180 человек.

27.08.2020 22:29 Корреспондент «Радыё Свабода» Алесь Дащинский выпущен на свободу после трех часов пребывания в РУВД, сообщает издание. По его словам, сотрудники милиции просмотрели фотогалерею на его смартфоне и удалили несколько фото, на которых среди прочего фигурировали сотрудники ОМОН.

27.08.2020 22:46 Из РУВД вышел журналист Naviny.by Павел Добровольский, сообщает TUT.by. Он рассказал, что внутри остается около 15 журналистов, они разделены на две группы. «Тех, кто не соглашается показать мобильники, отправляют в актовый зал и не отпускают. А если показываешь телефон, то отпускают сразу», — говорит Добровольский.

27.08.2020 23:22 Шведского журналиста Пола Хансена освободили, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. К Октябрьскому РУВД, где находятся задержанные журналисты, ранее приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. По информации БАЖ, Пол Хансен завтра должен покинуть страну. Ему запрещен въезд в Беларусь на 5 лет.

27.08.2020 23:46 В Минске задержана съёмочная группа немецкого канала ZDF — продюсер Юрий Рылов и оператор Сергей Ткаченко, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Журналистов задержали в 20:00 возле здания Главпочтамта. Где они сейчас — неизвестно.

27.08.2020 23:49 Журналистка «Белсат» Екатерина Андреева смогла позвонить своему мужу и сообщила, что на нее и ее коллегу Максима Калитовского (Горченок) оформляют протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и повезут на Окрестина. Об этом сообщает БАЖ. После этого милиционеры вырвали телефон из рук журналистки.



На журналиста Александра Васюковича также составлен протокол по 23.34 КоАП, пишет «Белсат».

27.08.2020 23:55 Скорая увезла в 3-ю больницу журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову, пишет БАЖ. У нее поднялось давление. Вместе с ней поехала главред БелаПАН Ирина Левшина.

28.08.2020 01:23 Журналистка «Белсат» Екатерина Андреева опубликовала запись в фейсбуке. В сообщении она перечисляет журналистов, которые до утра останутся в Октябрьском РУВД. Помимо ранее названных, там указан Андрей Ярошевич. «У всех протоколы 23.34. Завтра суды нам нужны адвокаты! Самочувствие нормальное», — пишет Андреева.

28.08.2020 01:34 Из РУВД отпустили журналистов Александру Богуславскую (Deutsche Welle), Вадима Замировского (TUT.by) и Уладзя Грыдина («Радыё Свабода»), пишет TUT.by. Богуславской заявили, что по ней начат административный процесс по ст. 22.9 КоАП — милиционеры объяснили это тем, что она работала без аккредитации. Однако аккредитация МИД у Александры есть. Также у журналистки забрали телефон. У Уладзя Грыдина забрали телефон, ноутбук, технику — их ему, как и остальным журналистам, пообещали вернуть завтра утром. Также в отношении Грыдина начат административный процесс в связи с работой без аккредитации, при томхотя аккредитация МИД у него есть) У Вадима Замировского забрали фотоаппарат, флэшки и телефон.