Разгон митинга на площади Независимости

Вечером в Минске на площади Свободы силовики отвели ждавших начала акции журналистов в микроавтобус. Видеозапись этого момента опубликовал телеграм-канал Антона Мотолько.
Журналистов отвезли в Октябрьское РУВД.
Среди задержанных оказались журналисты Станислав Шаршуков и Вадим Замировский (TUT.BY), Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дмитрий Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).
Пресс-служба МВД утверждает, что журналистов не задержали, а доставили в РУВД для проверки документов.
«Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», — сказано в сообщении.
Около 19:30 на площади Независимости в Минске начались первые задержания. В прямом эфире был задержан журналист "Радыё Свабода" Олег Груздилович. Оператор между тем остался один и продолжил стрим.
Перед задержанием Груздилович успел сообщить о первых задержанных.
В Бресте возле ЦУМа задержан корреспондент TUT.BY Станислав Коршунов, сообщает издание. Коршунов делал репортаж о сборе подписей за отзыв депутата.
Исправлено в 20:09. Изначально сообщалось, что Коршунов задержан в Минске.
Силовики по одному отводят демонстрантов в автозак. Часть протестующих стоит в сцепке перед Красным костелом и кричит «Позор!».
В прямом эфире задержан оператор «Радыё Свабода» Андрей Рябчик.
TUT.by сообщает, что пока на площади идут задержания, силовики подошли к корреспонденту издания и требуют не снимать происходящее.
Силовики окружили протестующих на площади. Люди просят дать им уйти, передает «МБХ Медиа».
«Белсат» пишет, что ОМОН возле Красного костела отпускает женщин и задерживает мужчин.
Вот так сейчас на площади Независимости.
Onliner сообщает о задержании десяти журналистов на площади Независимости, в том числе своего фотографа Александра Ружечки.
На площади Свободы и Независимости задержано много журналистов. Всех их доставили или еще доставят в РУВД для проверки документов. Почему-то это не коснулось журналистов RT.
Игорь Жданов в своем телеграм-канале написал, что его и оператора после предъявления пресс-карт силовики отпустили.
Полностью перекрыто движение в сторону площади Независимости, передает Onliner. Общественный транспорт едет без остановок, а станция метро площадь Ленина со стороны Независимости закрыта.
Задержали журналиста «Радыё Свабода» Алеся Дащинского, передает издание.
Белорусская ассоциация журналистов сообщает о задержании еще нескольких журналистов. Среди них Алексей Судников, Павел Добровольский, Татьяна Коровенкова (БелаПАН) Александра Богуславская (DW), Лиза Верейкина (BBC), и еще двое журналистов BBC.
9 журналистов, среди которых корреспондент TUT.by Алексей Судников, Александра Богуславская из DW и другие отвели в микроавтобус проверять документы, сообщает TUT.by
«Уважаемые журналисты, чтобы не было никакого недопонимания между вами и нами, мы просим вас выключить телефоны. Вас доставят в соответствующие органы внутренних дел, проверят ваши документы, сверят ваши документы и вас отпустят. Давайте не будем создавать никаких претендентов», — сказал силовик в микроавтобусе.
На вопрос журналистов, куда их везут, силовик просит проехать молча «минут семь». В итоге журналистов привезли в Октябрьское РУВД.
С площади Независимости уезжают автозаки и микроавтобусы, передает TUT.by. Оцепление все еще стоит. Люди возле Красного костела начинают петь «Тры чарапахi».
В Бресте в 19.45 отпустили журналиста TUT.BY Станислава Коршунова, сообщает издание. Он рассказал, что вместе с ним в милицию доставили 5 человек, которые стояли у входа в ЦУМ.
Активист Антон Мотолько опубликовал видео из автозака, которое прислал читатель.
Более 40 человек задержаны сегодня в Минске во время акций протеста, сообщает «Вясна».
Силовики в зеленой форме уходят с площади, остался только ОМОН; автобусы с задержанными уехали, передает TUT.by. С подземных переходов убрали металлические ограждения, но людей в переходы не пускают.
Вот так с площади уходят женщины, которых не задержали.
С площади Независимости от крыльца Красного костела практически ушел ОМОН, передает TUT.by. Люди кричат «Позор!» и «Каждый день!», и тоже начинают расходиться. Сейчас на площади остается примерно пара десятков человек. Также на площади была замечена группа волонтеров Красного Креста.
Список задержанных, который ведет правозащитный центр «Вясна», обновился — теперь в нем 70 имен.
Задержанных журналистов «Белта», Sputnik и ТАСС посадили в автобус, вывезли из РУВД и освободили, пишет «Белсат».
Задержанных журналистов понемногу отпускают, пишет TUT.by.
На данный момент отпущены Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Елена Васильева (Sputnik), Евгений Одиноков (РИА Новости).
Тех, кто встречает задержанных журналистов, возле РУВД попросили «уйти из прямой видимости». По информации издания, освобождены все российские журналисты.
К РУВД также приехали два российских консула. Один из них сказал, что, по данным МВД, те, у кого аккредитация, остаются и работают, у кого нет, остаются с ними и «возможно, поедут в Смоленск».
Внутри Октябрьского РУВД, по словам отпущенных, остается около 20 журналистов, пишет TUT.by.
«Все сидят в актовом зале, по одному вызывают в кабинет и просят показать последние фото в телефоне. Записывают фамилию, все данные и отпускают», — рассказал изданию журналист Олег Груздилович.
К Октябрьскому РУВД приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, пишет TUT.by. Посол сказала, что знает об одном задержанном журналисте — гражданине Швеции. Она попросила сотрудника РУВД, стоявшего на воротах, пропустить ее внутрь, чтобы она узнала судьбу задержанного журналиста.
Журналистку «Нашай Нiвы» Надежду Бужан отпустили без составления протокола, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Ее принудили удалить фотографии с камеры и сказали, что в случае отказа «камера может случайно упасть». Силовики объяснили, что сейчас оказывается давление на сотрудников силовых органов, а у нее могут быть их снимки.
В списке задержанных 27 августа на площади Независимости в Минске, который ведет «Вясна», уже около 180 человек.
Корреспондент «Радыё Свабода» Алесь Дащинский выпущен на свободу после трех часов пребывания в РУВД, сообщает издание.
По его словам, сотрудники милиции просмотрели фотогалерею на его смартфоне и удалили несколько фото, на которых среди прочего фигурировали сотрудники ОМОН.
Из РУВД вышел журналист Naviny.by Павел Добровольский, сообщает TUT.by. Он рассказал, что внутри остается около 15 журналистов, они разделены на две группы.
«Тех, кто не соглашается показать мобильники, отправляют в актовый зал и не отпускают. А если показываешь телефон, то отпускают сразу», — говорит Добровольский.
Шведского журналиста Пола Хансена освободили, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. К Октябрьскому РУВД, где находятся задержанные журналисты, ранее приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.
По информации БАЖ, Пол Хансен завтра должен покинуть страну. Ему запрещен въезд в Беларусь на 5 лет.
В Минске задержана съёмочная группа немецкого канала ZDF — продюсер Юрий Рылов и оператор Сергей Ткаченко, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Журналистов задержали в 20:00 возле здания Главпочтамта. Где они сейчас — неизвестно.
Журналистка «Белсат» Екатерина Андреева смогла позвонить своему мужу и сообщила, что на нее и ее коллегу Максима Калитовского (Горченок) оформляют протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и повезут на Окрестина. Об этом сообщает БАЖ. После этого милиционеры вырвали телефон из рук журналистки.
На журналиста Александра Васюковича также составлен протокол по 23.34 КоАП, пишет «Белсат».
Скорая увезла в 3-ю больницу журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову, пишет БАЖ. У нее поднялось давление. Вместе с ней поехала главред БелаПАН Ирина Левшина.
Журналистка «Белсат» Екатерина Андреева опубликовала запись в фейсбуке. В сообщении она перечисляет журналистов, которые до утра останутся в Октябрьском РУВД. Помимо ранее названных, там указан Андрей Ярошевич.
«У всех протоколы 23.34. Завтра суды нам нужны адвокаты! Самочувствие нормальное», — пишет Андреева.
Из РУВД отпустили журналистов Александру Богуславскую (Deutsche Welle), Вадима Замировского (TUT.by) и Уладзя Грыдина («Радыё Свабода»), пишет TUT.by.
Богуславской заявили, что по ней начат административный процесс по ст. 22.9 КоАП — милиционеры объяснили это тем, что она работала без аккредитации. Однако аккредитация МИД у Александры есть. Также у журналистки забрали телефон.
У Уладзя Грыдина забрали телефон, ноутбук, технику — их ему, как и остальным журналистам, пообещали вернуть завтра утром. Также в отношении Грыдина начат административный процесс в связи с работой без аккредитации, при томхотя аккредитация МИД у него есть)
У Вадима Замировского забрали фотоаппарат, флэшки и телефон.
По данным правозащитного центра «Вясна», вчера в Минске было задержано 260 человек. Около 50 из них — журналисты. 5 человек задержаны в регионах.