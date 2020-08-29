Женский гранд‑марш солидарности в Минске. Онлайн

29 августа в Минске проходит акция, которую организаторки назвали женский гранд-марш солидарности. Участвующие в нем женщины собрались на площади Победы и пошли колонной на площадь Независимости. На площади Победы — автозаки, силовики сообщают собравшимся, что акция не санкционирована.
Милиция задержала как минимум троих мужчин, которые тоже пришли поучаствовать в акции, сообщает «Радыё Свабода» в своем стриме.
В прямом эфире задержан журналист «Радыё Свабода» Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рябчик.
ОМОН не дал демонстранткам пройти к Октябрьской площади, заблокировав проспект Независимости. Женщины возвращаются к площади Победы.
Закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы», сообщает телеграм-канал минского метрополитена.
Вот столько женщин собралось на марше. Они двигаются в сторону станции метро площадь Якуба Коласа, сообщает «Наша Ніва».
Мария Колесникова присоединилась к женскому маршу, передает «Еврорадио».
Корреспондент Onliner сообщает, что голова колонны дошла до Якуба Коласа. Женщин сопровождает спецтехника силовиков.
В 16:47 открылись станции метро «Площадь Ленина» и «Площадь Победы», но закрылась станция «Площадь Якуба Коласа», куда пришли протестующие женщины.
В 17:07 метрополитен открыл станции «Октябрьская» и «Купаловская», но закрыл «Академию наук» — следующую на маршруте демонстранток.
На марше задержан журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский. Его везут в Октябрьское РУВД, пишет в фейсбуке его жена Ольга Быковская.
Фотографа «КП» Святослава Зоркого задержали и отпустили, передает TUT.by.
«До РУВД не доехали. Как фотокорреспондента аккредитованого СМИ отпустили. Рекомендовали больше не снимать», — написал Зоркий.
БАЖ сообщает, что корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского отпустили. Ассоциация пишет также, что во время освещения акции в Минске пропали журналисты «Белсат» Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич.
Колонна женщин вернулась на площадь Якуба Коласа. Пройти дальше им не позволяет ОМОН, перегородивший дорогу возле ЦУМа.
В 17:38 станция метро «Академия наук» снова открылась.
TUT.by пишет, что силовики полностью перекрыли проспект Независимости в районе улицы Козлова. Там стоят военные грузовики. Также сообщается, что проспект Независимости перекрыт на въезд в районе станции метро «Восток».
Силовики пытались задержать журналиста в жилетке «Пресса», но женщины его отбили.
Колонна женщин движется к Комаровскому рынку.
Демонстрантки идут по Веры Хоружей. Они, по информации TUT.by, движутся к Немиге. «Наша Ніва» сообщает, что омоновцы пытаются тем или иным способом разделить колонну. Станция метро «Площадь Якуба Коласа» тем временем снова открылась.
Журналист «Белсат» Александр Любенчук вышел на связь, сообщает БАЖ. Его не задерживали, участницы протеста помогли журналисту выйти в безопасное место. Связи с Дмитрием Мицкевичем по-прежнему нет.
Телеграм-канал активиста Антона Мотолько опубликовал видео задержания парня и девушки в районе бульвара Шевченко в Минске.
На другом видео, которое обнародовал телеграм-каналом Nexta Live, видно, как неизвестные в гражданском вытаскивают парня и девушку из троллейбуса №22 и относят их за руки и за ноги в белый микроавтобус.
Из РУВД Октябрьского района отпустили журналистов «Радыё Свабода» Алеся Пилецкого и Андрея Рябчика. В том же РУВД, пишет БАЖ, находится журналист «Белсата» Дмитрий Мицкевич.
Протестующие передумали идти на Немигу и пошли в сторону площади Бангалор. Ее перекрыли силовики, поэтому женщины отправились к универсаму «Рига». Туда же на автозаках едут омоновцы.
На Сурганова женщины решили закончить марш. «Еврорадио» сообщает, что силовики мешают демонстранткам разойтись.