Женский гранд‑марш солидарности в Минске. Онлайн

16:38 29 августа в Минске проходит акция, которую организаторки назвали женский гранд-марш солидарности. Участвующие в нем женщины собрались на площади Победы и пошли колонной на площадь Независимости. На площади Победы — автозаки, силовики сообщают собравшимся, что акция не санкционирована. Милиция задержала как минимум троих мужчин, которые тоже пришли поучаствовать в акции, сообщает «Радыё Свабода» в своем стриме.

16:38 В прямом эфире задержан журналист «Радыё Свабода» Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рябчик.



16:41 ОМОН не дал демонстранткам пройти к Октябрьской площади, заблокировав проспект Независимости. Женщины возвращаются к площади Победы.



16:44 Закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы», сообщает телеграм-канал минского метрополитена.

16:47 Вот столько женщин собралось на марше. Они двигаются в сторону станции метро площадь Якуба Коласа, сообщает «Наша Ніва».

16:54 Мария Колесникова присоединилась к женскому маршу, передает «Еврорадио».

17:03 Корреспондент Onliner сообщает, что голова колонны дошла до Якуба Коласа. Женщин сопровождает спецтехника силовиков.

17:05 В 16:47 открылись станции метро «Площадь Ленина» и «Площадь Победы», но закрылась станция «Площадь Якуба Коласа», куда пришли протестующие женщины.

17:16 В 17:07 метрополитен открыл станции «Октябрьская» и «Купаловская», но закрыл «Академию наук» — следующую на маршруте демонстранток.

17:20 На марше задержан журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский. Его везут в Октябрьское РУВД, пишет в фейсбуке его жена Ольга Быковская.

17:27 Фотографа «КП» Святослава Зоркого задержали и отпустили, передает TUT.by. «До РУВД не доехали. Как фотокорреспондента аккредитованого СМИ отпустили. Рекомендовали больше не снимать», — написал Зоркий.

17:35 БАЖ сообщает, что корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского отпустили. Ассоциация пишет также, что во время освещения акции в Минске пропали журналисты «Белсат» Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич.

17:43 Колонна женщин вернулась на площадь Якуба Коласа. Пройти дальше им не позволяет ОМОН, перегородивший дорогу возле ЦУМа.

17:46 В 17:38 станция метро «Академия наук» снова открылась.

17:49 TUT.by пишет, что силовики полностью перекрыли проспект Независимости в районе улицы Козлова. Там стоят военные грузовики. Также сообщается, что проспект Независимости перекрыт на въезд в районе станции метро «Восток».

18:15 Силовики пытались задержать журналиста в жилетке «Пресса», но женщины его отбили.

18:16 Колонна женщин движется к Комаровскому рынку.



18:38 Демонстрантки идут по Веры Хоружей. Они, по информации TUT.by, движутся к Немиге. «Наша Ніва» сообщает, что омоновцы пытаются тем или иным способом разделить колонну. Станция метро «Площадь Якуба Коласа» тем временем снова открылась.

19:05 Журналист «Белсат» Александр Любенчук вышел на связь, сообщает БАЖ. Его не задерживали, участницы протеста помогли журналисту выйти в безопасное место. Связи с Дмитрием Мицкевичем по-прежнему нет.

19:07 Телеграм-канал активиста Антона Мотолько опубликовал видео задержания парня и девушки в районе бульвара Шевченко в Минске.



На другом видео, которое обнародовал телеграм-каналом Nexta Live, видно, как неизвестные в гражданском вытаскивают парня и девушку из троллейбуса №22 и относят их за руки и за ноги в белый микроавтобус.



19:33 Из РУВД Октябрьского района отпустили журналистов «Радыё Свабода» Алеся Пилецкого и Андрея Рябчика. В том же РУВД, пишет БАЖ, находится журналист «Белсата» Дмитрий Мицкевич.

19:35 Протестующие передумали идти на Немигу и пошли в сторону площади Бангалор. Ее перекрыли силовики, поэтому женщины отправились к универсаму «Рига». Туда же на автозаках едут омоновцы.