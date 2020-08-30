Марш мира и независимости в Минске

В Минске силовики перекрыли площадь Независимости, где планируют собраться участники марша мира и независимости.
Судя по фотографии, опубликованной активистом Антоном Мотолько, площадь перекрыли еще ночью. На видео «Белсата», снятом возле проспекта Независимости, можно рассмотреть много военной техники и автобусов.
Президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, передает телеграм-канал «Пул Первого».
РИА «Новости» передает, что они договорились встретиться в Москве «в ближайшие недели». Кроме того, Путин и Лукашенко «подтвердили в телефонном разговоре обоюдный настрой на расширение сотрудничества по всем направлениям». Также Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.
Обновлено в 12:30. Добавлены подробности разговора.
К оцепленной площади Независимости подошли девушки в национальных костюмах, сообщает «Белсат». Они спели песню об «очень некрасивом деде» и выкатили на площадь несколько тыкв.
«Есть такая беларуская народная традиция. Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыкву, и это было большим оскорблением. Получить тыкву для парня очень нежелательно. Поэтому мы решили выкатить тыквы для самого нежеланного парня, точнее, деда», — рассказала Onliner одна из девушек.
Колонны протестующих из разных концов города — жилой комплекс «Новая Боровая», Партизанский проспект, станции метро Михалово и Пушкинская — направляются в центр, сообщает TUT.by.
Милиция порекомендовала журналистам работать во время митингов на расстоянии 100 метров от протестующих и силовиков. Об этом сообщают Naviny.by и Onliner.
Встреча представителя МВД с редакторами и журналистами нескольких крупных изданий прошла возле парка имени Максима Горького.
«Майор Иосик рекомендовал журналистам "находиться на безопасном расстоянии от милиции и участников акции". "Безопасным" майор считает расстояние "примерно 100 метров"», — передает Naviny.by.
В минском метрополитене закрыли на вход и на выход станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы», сообщает «Sputnik Беларусь».
В Минске силовики начали задерживать людей. Об этом сообщает TUT.by.
Издание опубликовало видео, в котором можно рассмотреть, как силовики задерживают человека с бело-красно-белым флагом на улицах Минска.
Корреспондент «МБХ медиа» передает, что задержаны уже семь человек.
ТАСС и Baza публикуют видеозаписи машин с приваренными решетками.
«В центре Минска развернули заградительные комплексы "Рубеж" — такие ранее использовали для защиты резиденции Лукашенко от протестующих», — уточняет «Медуза».
Силовики заблокировали несколько тысяч человек на проспекте Независимости между зданием КГБ и улицей Ленина, пишет «Наша Нива».
«МБХ Медиа» передает, что на проспекте «зажаты» около тысяч протестующих.
В Минске возле стелы «Минск — город-герой» сотрудники ГАИ перекрыли движение по проспекту Победителей в сторону проспекта Независимости. Об этом сообщает TUT.by.
Милиционеры пропускают только общественный транспорт, уточняет издание.
Корреспондент «Медиазоны», который находится примерно в трех километрах от центра Минска, сообщает, что интернет перестал работать у операторов life:) и МТС.
Корреспондент «МБХ Медиа» тоже сообщает о проблемах с интернетом.
Активист Антон Мотолько написал, что, по его информации, «в 15.00 ± обрубят мобильную связь у всех операторов (возможно домашний интернет тоже)».
В Минске задержали корреспондента агентства ТАСС Ивана Колыганова. Об этом сообщает само агентсво.
«Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, Колыганов уже доставлен в РУВД Октябрьское. Он только в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил», — передает ТАСС.
Марши мира и независимости проходят и в других городах.
В Бресте местные жители собрались с флагами на улице Пушкинская недалеко от площади Ленина. TUT.by передает, что милиция перекрыла площадь турникетами.
Жители Гомеля, Гродно, Лиды, Барановичей, Молодечно и других городов также вышли на мирные марши мира и независимости. Горожане кричат «Саша, ты уволен», «Жыве Беларусь» и другие лозунги.
Корреспондент «Медиазоны» передает, что многотысячное шествие двигается по проспекту Победителей в сторону стелы. В центре Минска снова начались перебои с интернетом.
В Минске вновь открыли все станции метро на вход и на выход, передает TUT.by.
Onliner передает, что протестующие от стелы направились к Дворцу Независимости, где находится резиденция Александра Лукашенко.
В МВД отчитались о задержании 125 человек за первые два часа протестов в Минске, передает РИА «Новости».
TUT.by опубликовал видео, на котором можно рассмотреть, как едет военная техника. По информации издания, техника движется в сторону дворца Независимости, куда направились протестующие.
Оператор A1 подтвердил, что снизил пропускную способность мобильного интернета «по распоряжению госорганов». Об этом сообщает РИА «Новости».
Протестующие дошли до Дворца Независимости, там дорогу перегородили силовики со щитами.
Корреспондент «Медиазоны» передает, что оцепление перед резиденцией Александра Лукашенко усиливают. Омоновцев и военных заметно больше, чем в прошлую воскресную акцию. Возле оцепления находится Мария Колесникова.
Силовики требуют отойти подальше от оцепления, передает TUT.by. «Уважаемые журналисты и госпожа Колесникова, пожалуйста, отойдите подальше, иначе к вам будет применена сила и спецсредства», — говорит один из них.
Колесникова попросила протестующих отойти на 10 метров от оцепления, они сделали это, сообщает TUT.by. «У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации», — сказала она.
К оцеплению у резиденции Александра Лукашенко подошел человек в костюме смерти, передает корреспондент «Медиазоны». Люди хлопают и кричат «За тобой пришли!».
Пловчиха Александра Герасименя и баскетболистка Елена Левченко также подошли к оцеплению возле дворца Независимости. Спортсменки кричат «Мы играем честно» и «Народ победил», передает Onliner.
Ранее Tribuna опубликовала обновленный список беларуских спортсменов, потребовавших честных выборов. Открытое письмо подписали 363 спортсмена.
В Минске собравшиеся возле дворца Независимости включили фонарики на телефонах и поют песни. Как пишет TUT.by, протестующие также зажгли свечки и кричат «Саша, задувай!».
По информации издания, демонстранты принесли к резиденции Лукашенко «игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы — все это сложили на асфальте».
Корреспондент «Медиазоны» передает, что начался дождь, однако протестующие не расходятся. Они кричат: «Саша, не плачь!».
Корреспондента ТАСС Ивана Колыганова отпустили из минского РОВД после проверки документов, сообщает само агентство.
Пошел сильный дождь, люди с задних рядов колонны начали уходить от резиденции, сообщает корреспондент «Медиазоны». Onliner пишет, что «большая часть людей повернула назад». Антон Мотолько передает, что часть людей от дворца пошла в сторону стелы.
В Минске задержали троих человек после стычки между протестующими и силовиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Сегодня, 30 августа, около 14.40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. <…> С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины», — говорится в релизе.
МВД отчиталось о задержании троих человек — 34-летнего тренера по футболу, 26-летнего участника «фанатского движения известного футбольного клуба» и еще одного 42-летнего минчанина. Тренер и болельщик, по данным ведомства, «неоднократно привлекались к административной ответственности», 42-летний минчанин был судим. По какой статье, не уточняется. Ведомство проводит проверку по факту случившегося.
Пресс-служба также опубликовала оперативное виде с задержанными. В ролике один из них неразборчиво говорит, что шел пьяный по городу. Почему он бил машину, минчанин объяснить не может.
Ранее протестующие окружили автобус, в который завели задержанных, и попытались отбить соратников. В ролике, опубликованном МВД слышно, как некоторые демонстранты кричат: «Это провокаторы, аккуратнее».
«Наша Нiва» сообщает, что к протестующим вышел человек, представившийся помощником Александра Лукашенко Николаем Латышенком. По информации издания, помощник Лукашенко сказал собравшимся: «Он все равно останется, а здесь собралась молодежь». О ком идет речь, неизвестно. Латышенок добавил, что «нужна мирная Беларусь».
Как пишет TUT.by Латышенок объяснил протестующим, что верит в честность выборов. «Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию, — добавил он.
— Единственный, кто признал выборы, это Путин, — передает TUT.by слова одного из демонстрантов.
— Си Цзиньпин был первым, — ответил Латышенок.
Лукашенко назначил Латышенка своим помощником по общим вопросам в 2018 году. До этого он с 1995 года работал службе безопасности президента Беларуси.
В Минске во время марши мира и независимости задержали 140 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Ранее ведомство отчитывалось о 125 задержанных за первые два часа акции.
В Гродно начались задержания, передает TUT.by.
«Белсат» со ссылкой на своего корреспондента называет имена нескольких задержанных. Это Андрей Янкович, Лиза Мерляк. Павел Мамуль, Виктор Шикут, Дмитрий Розмысел, Павел Дораш и Станислав Васюховский.
В Минске задержали футболистов «Крумкачы» Сергея Козеко и Павла Рассолько. Как сообщает «Прессболл», они находятся в Ленинском РОВД.
Представитель футбольного клуба сказал «Радио Свобода», что спортсмены не участвовали в акции протеста, а возвращались с тренировки. По его словам, при задержании силовики избили футболистов.