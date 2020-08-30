Марш мира и независимости в Минске

10:32 В Минске силовики перекрыли площадь Независимости, где планируют собраться участники марша мира и независимости. Судя по фотографии, опубликованной активистом Антоном Мотолько, площадь перекрыли еще ночью. На видео «Белсата», снятом возле проспекта Независимости, можно рассмотреть много военной техники и автобусов.

11:46 Президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, передает телеграм-канал «Пул Первого». РИА «Новости» передает, что они договорились встретиться в Москве «в ближайшие недели». Кроме того, Путин и Лукашенко «подтвердили в телефонном разговоре обоюдный настрой на расширение сотрудничества по всем направлениям». Также Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Обновлено в 12:30. Добавлены подробности разговора.

12:09 К оцепленной площади Независимости подошли девушки в национальных костюмах, сообщает «Белсат». Они спели песню об «очень некрасивом деде» и выкатили на площадь несколько тыкв. «Есть такая беларуская народная традиция. Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыкву, и это было большим оскорблением. Получить тыкву для парня очень нежелательно. Поэтому мы решили выкатить тыквы для самого нежеланного парня, точнее, деда», — рассказала Onliner одна из девушек.

13:13 Колонны протестующих из разных концов города — жилой комплекс «Новая Боровая», Партизанский проспект, станции метро Михалово и Пушкинская — направляются в центр, сообщает TUT.by.

13:37 Милиция порекомендовала журналистам работать во время митингов на расстоянии 100 метров от протестующих и силовиков. Об этом сообщают Naviny.by и Onliner. Встреча представителя МВД с редакторами и журналистами нескольких крупных изданий прошла возле парка имени Максима Горького. «Майор Иосик рекомендовал журналистам "находиться на безопасном расстоянии от милиции и участников акции". "Безопасным" майор считает расстояние "примерно 100 метров"», — передает Naviny.by.

14:04 В минском метрополитене закрыли на вход и на выход станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы», сообщает «Sputnik Беларусь».

14:09 В Минске силовики начали задерживать людей. Об этом сообщает TUT.by. Издание опубликовало видео, в котором можно рассмотреть, как силовики задерживают человека с бело-красно-белым флагом на улицах Минска. Корреспондент «МБХ медиа» передает, что задержаны уже семь человек.

14:19 ТАСС и Baza публикуют видеозаписи машин с приваренными решетками. «В центре Минска развернули заградительные комплексы "Рубеж" — такие ранее использовали для защиты резиденции Лукашенко от протестующих», — уточняет «Медуза».

14:33 Силовики заблокировали несколько тысяч человек на проспекте Независимости между зданием КГБ и улицей Ленина, пишет «Наша Нива». «МБХ Медиа» передает, что на проспекте «зажаты» около тысяч протестующих.

14:36 В Минске возле стелы «Минск — город-герой» сотрудники ГАИ перекрыли движение по проспекту Победителей в сторону проспекта Независимости. Об этом сообщает TUT.by. Милиционеры пропускают только общественный транспорт, уточняет издание.

14:49 Корреспондент «Медиазоны», который находится примерно в трех километрах от центра Минска, сообщает, что интернет перестал работать у операторов life:) и МТС. Корреспондент «МБХ Медиа» тоже сообщает о проблемах с интернетом. Активист Антон Мотолько написал, что, по его информации, «в 15.00 ± обрубят мобильную связь у всех операторов (возможно домашний интернет тоже)».

15:03 В Минске задержали корреспондента агентства ТАСС Ивана Колыганова. Об этом сообщает само агентсво. «Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, Колыганов уже доставлен в РУВД Октябрьское. Он только в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил», — передает ТАСС.

15:06 Марши мира и независимости проходят и в других городах. В Бресте местные жители собрались с флагами на улице Пушкинская недалеко от площади Ленина. TUT.by передает, что милиция перекрыла площадь турникетами. Жители Гомеля, Гродно, Лиды, Барановичей, Молодечно и других городов также вышли на мирные марши мира и независимости. Горожане кричат «Саша, ты уволен», «Жыве Беларусь» и другие лозунги.

15:50 Корреспондент «Медиазоны» передает, что многотысячное шествие двигается по проспекту Победителей в сторону стелы. В центре Минска снова начались перебои с интернетом.

16:07 В Минске вновь открыли все станции метро на вход и на выход, передает TUT.by.

16:09 Onliner передает, что протестующие от стелы направились к Дворцу Независимости, где находится резиденция Александра Лукашенко.

16:14 В МВД отчитались о задержании 125 человек за первые два часа протестов в Минске, передает РИА «Новости».

16:16 TUT.by опубликовал видео, на котором можно рассмотреть, как едет военная техника. По информации издания, техника движется в сторону дворца Независимости, куда направились протестующие.

16:21 Оператор A1 подтвердил, что снизил пропускную способность мобильного интернета «по распоряжению госорганов». Об этом сообщает РИА «Новости».

16:25 Протестующие дошли до Дворца Независимости, там дорогу перегородили силовики со щитами.

16:42 Корреспондент «Медиазоны» передает, что оцепление перед резиденцией Александра Лукашенко усиливают. Омоновцев и военных заметно больше, чем в прошлую воскресную акцию. Возле оцепления находится Мария Колесникова. Силовики требуют отойти подальше от оцепления, передает TUT.by. «Уважаемые журналисты и госпожа Колесникова, пожалуйста, отойдите подальше, иначе к вам будет применена сила и спецсредства», — говорит один из них. Колесникова попросила протестующих отойти на 10 метров от оцепления, они сделали это, сообщает TUT.by. «У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации», — сказала она.

17:02 К оцеплению у резиденции Александра Лукашенко подошел человек в костюме смерти, передает корреспондент «Медиазоны». Люди хлопают и кричат «За тобой пришли!».

17:05 Пловчиха Александра Герасименя и баскетболистка Елена Левченко также подошли к оцеплению возле дворца Независимости. Спортсменки кричат «Мы играем честно» и «Народ победил», передает Onliner. Ранее Tribuna опубликовала обновленный список беларуских спортсменов, потребовавших честных выборов. Открытое письмо подписали 363 спортсмена.

17:20 В Минске собравшиеся возле дворца Независимости включили фонарики на телефонах и поют песни. Как пишет TUT.by, протестующие также зажгли свечки и кричат «Саша, задувай!». По информации издания, демонстранты принесли к резиденции Лукашенко «игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы — все это сложили на асфальте».

17:21 Корреспондент «Медиазоны» передает, что начался дождь, однако протестующие не расходятся. Они кричат: «Саша, не плачь!».

17:26 Корреспондента ТАСС Ивана Колыганова отпустили из минского РОВД после проверки документов, сообщает само агентство.

17:33 Пошел сильный дождь, люди с задних рядов колонны начали уходить от резиденции, сообщает корреспондент «Медиазоны». Onliner пишет, что «большая часть людей повернула назад». Антон Мотолько передает, что часть людей от дворца пошла в сторону стелы.

17:45 В Минске задержали троих человек после стычки между протестующими и силовиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД. «Сегодня, 30 августа, около 14.40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. <…> С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины», — говорится в релизе. МВД отчиталось о задержании троих человек — 34-летнего тренера по футболу, 26-летнего участника «фанатского движения известного футбольного клуба» и еще одного 42-летнего минчанина. Тренер и болельщик, по данным ведомства, «неоднократно привлекались к административной ответственности», 42-летний минчанин был судим. По какой статье, не уточняется. Ведомство проводит проверку по факту случившегося. Пресс-служба также опубликовала оперативное виде с задержанными. В ролике один из них неразборчиво говорит, что шел пьяный по городу. Почему он бил машину, минчанин объяснить не может. Ранее протестующие окружили автобус, в который завели задержанных, и попытались отбить соратников. В ролике, опубликованном МВД слышно, как некоторые демонстранты кричат: «Это провокаторы, аккуратнее».

18:11 «Наша Нiва» сообщает, что к протестующим вышел человек, представившийся помощником Александра Лукашенко Николаем Латышенком. По информации издания, помощник Лукашенко сказал собравшимся: «Он все равно останется, а здесь собралась молодежь». О ком идет речь, неизвестно. Латышенок добавил, что «нужна мирная Беларусь». Как пишет TUT.by Латышенок объяснил протестующим, что верит в честность выборов. «Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию, — добавил он. — Единственный, кто признал выборы, это Путин, — передает TUT.by слова одного из демонстрантов. — Си Цзиньпин был первым, — ответил Латышенок. Лукашенко назначил Латышенка своим помощником по общим вопросам в 2018 году. До этого он с 1995 года работал службе безопасности президента Беларуси.

18:59 В Минске во время марши мира и независимости задержали 140 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Ранее ведомство отчитывалось о 125 задержанных за первые два часа акции.

19:40 В Гродно начались задержания, передает TUT.by. «Белсат» со ссылкой на своего корреспондента называет имена нескольких задержанных. Это Андрей Янкович, Лиза Мерляк. Павел Мамуль, Виктор Шикут, Дмитрий Розмысел, Павел Дораш и Станислав Васюховский.