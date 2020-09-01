1 сентября в Минске. Студенческие протесты

11:30 Колонна студентов БГУИР и БНТУ прошла по проспекту Независимости до МГЛУ, где встретилась со студентами этого университета. Студенческий телеграм-канал «Отчислено» сообщает, что к лингвистическому университету приехал ОМОН, он оттесняет колонну студентов.

11:38 В прямом эфире задержаны журналисты «Еврорадио» Мария Войтович и Роман Годун.

11:43 Колонна студентов попыталась пройти к цирку по проспекту Независимости, но там их встретил ОМОН и заблокировал проход, передает корреспондент «Медиазоны». Троих студентов задержали, один из них был с бело-красно-белым флагом.

11:49 Минский метрополитен в своем телеграм-канале сообщает, что закрыта станция метро «Площадь Победы».

11:53 Корреспондент «Медиазоны» говорит, что было задержано около 10 человек. Из-за задержаний студенты разбежались.

12:06 Телеграм-канал «Отчислено» пишет, что ОМОН оттеснил студентов от главного корпуса БГУ к юрфаку.

12:09 Возле главного корпуса БГУ задерживали студентов, передает TUT.by.

12:29 Колонна студентов БГУ и БГУИРа и Академии управления при президенте двигается в сторону площади Победы по проспекту Независимости, передает корреспондент «Медиазоны».

12:45 Возле МТЗ и МЗКТ в Минске также собрались люди, сообщает TUT.by.



12:50 Студенты, которые направлялись к площади Победы, остановились в парке Горького, передает корреспондент «Медиазоны».

13:02 Студенты БГУКИ тоже вышли на протест.

13:17 Колонна студентов снова вышла на проспект Независимости, сообщает корреспондент «Медиазоны». Туда подъехали три микроавтобуса. Студенты встали в сцепку и продолжили движение. Микроавтобусы медленно следуют за ними.

13:22 Возле Академии искусств в Минске в 13 часов студенты и поддерживающие их устроили перформанс, сообщает TUT.by. В нем участвовало более 50 человек. Протестующие заклеили рты черным скотчем.

13:46 Возле главного корпуса БНТУ две колонны студентов соединились, передает корреспондент «Медиазоны».

14:00 Как минимум 17 человек задержаны сегодня на студенческих протестах, сообщает правозащитный центр «Вясна». Их доставили в РУВД Советского района Минска.

14:23 Студенты пытаются обыграть ОМОН и выбирают неожиданные маршруты, передает корреспондент «Медиазоны». Сейчас они идут по улице Первомайской и скандируют «Медики с народом», приветствуя машину скорой помощи.

14:50 В студенческом издании БНТУ опубликована заметка, объясняющая присутствие силовиков возле университета. Их пригласил ректорат для «для обеспечения правопорядка» на линейке.



Сообщают, что была задержана студентка архитектурного факультета. Пока причина задержания неизвестна.

14:56 Колонна студентов идет возле пересечения улиц Карла Маркса и Янки Купалы, передает корреспондент «Медиазоны». Студенты спрашивают у ОМОНа, стоящего на другой стороне дороги, сколько стоит совесть и скандируют «ОМОН, иди учиться!».

15:06 ОМОН перекрыл улицу Интернациональную, сообщает корреспондент «Медиазоны» с места событий. Студенты идут на улицу Зыбицкую под лозунг «Мы гуляем».

15:31 Студенты вышли с улицы Зыбицкой, сообщает корреспондент «Медиазоны». На остановке возле метро Немига их встретили милиционеры в сцепке, не давая пройти вверх по улице Немига к Романовской Слободе. Тогда студенты перебежали через дорогу по проезжей части.

15:48 Бойцы ОМОН перегородили проход по улице Городской Вал, передает корреспондент «Медиазоны». Студенты встали напротив силовиков и скандируют: «Мы не уйдем!», «Нас больше!».

15:50 Задержанные на студенческом марше журналисты Мария Войтович и Роман Годун на свободе, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. По информации «Еврорадио», всех задержанных сегодня на площади Победы студентов отпустили из РУВД Советского района Минска.

16:01 Протестующие студенты снова вышли на проспект Независимости и идут в сторону площади Независимости, сообщает корреспондент «Медиазоны» с места событий. Путь им перегородили милиционеры. Студенты перебежали на другую сторону проспекта — милиция перебежала за ними. Студентам удалось прорваться через цепочку милиционеров.

16:21 Возле дома №22 по улице Свердлова бойцы ОМОН побежали за студентами. Одного их них жестко задержали.

16:58 На улице Кирова возле стадиона «Динамо» ОМОН задержал около 10 человек, передает корреспондент Медиазоны. Сейчас студенты планируют расходиться по домам. TUT.by сообщает, что двух журналистов издания задержали и везут в РУВД «проверить аккредитацию».

17:07 Onliner уточняет, что задержаны журналисты TUT.by Алексей Судников и Надежда Калинина. Также задержали фотографа БелаПАН Андрея Шавлюго и оператора-фрилансера Василия Семашко. БАЖ пишет, что задержали журналистов «Комсомольской правды в Беларуси» Никиту Недоверкова, Святослава Зоркого, Марию Эльяшевич и одного журналиста РИА Новости. Обновлено в 17.19. Добавлена информация БАЖ.

18:30 Возле Лицея БГУ также собрались протестующие; вскоре их разогнала милиция, пишет TUT.by. Несколько человек все же остались у лицея. Во внутреннем дворике учреждения силовики задержали несколько человек. После небольшая колонна людей пошла в сторону центра в сопровождении бусов без номеров. На светофоре, передает TUT.by, из буса вышел человек в штатском и попросил «снять символику и гулять». После этого бусики уехали, а колонна пошла дальше.

18:43 На площади Независимости возле Красного костела собралось около 100 человек, есть несколько милиционеров в полной амуниции и в обычной форме, передает корреспондент «Медиазоны».

19:14 Часть протестующих на площади Независимости села на землю. Поют «Разбуры турмы муры», передает корреспондент Медиазоны с места событий.

19:24 К площади Независимости подъехал автозак. Протестующие женщины на всякий случай окружили мужчин и поют «Купалінку», сообщает наш корреспондент. Вскоре власти включили музыку из динамиков в Мингорисполкоме. Люди начали танцевать и водить хоровод.

19:52 Бойцы ОМОНа на площади Независимости выстроились вокруг протестующих полукругом — на большее оцепление силовиков не хватило, передает корреспондент «Медиазоны».

20:02 Начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович, отвечая на вопрос TUT.by о задержанных сегодня журналистах, сказал, что милиционеры «проверяют информацию через смежное министерство». Смежным министерством оказался Мининформ. Журналистов все еще не отпустили. Ранее сегодня около стадиона «Динамо» были задержаны журналисты TUT.by Алексей Судников и Надежда Калинина, фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго, оператор-фрилансер Василий Семашко, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» Никита Недоверков, Святослав Зоркий, Мария Эльяшевич и один журналист РИА Новости.

20:16 Протестующие в сцепке уходят с площади. ОМОН тоже отходит, передает корреспондент Медиазоны.

21:09 Задержанные журналисты останутся в РУВД Октябрьского района по крайней мере до утра. Об этом по телефону сообщила корреспондентка TUT.BY, которая находится там. Журналистов задержали около стадиона «Динамо» в 16:55. В РУВД останутся журналисты TUT.BY Алексей Судников и Надежда Калинина, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» — Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.