Суд над журналистами после освещения акции студентов

11:28 1 сентября в Минске протестовали студенты. Участники акции выступали за отставку Александра Лукашенко, прекращение милицейского насилия, наказание виновных в пытках, освобождение политзаключенных и новые выборы президента. По данным правозащитного центра «Вясна», силовики задержали в этот день как минимум 75 человек, среди них шесть журналистов, которые по-прежнему находятся в РУВД. Это корреспонденты TUT.BY Алексей Судников и Надежда Калинина, Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич из «Комсомольской правды в Беларуси», а также Андрей Шавлюго из информагентства «БелаПАН». Задержанных журналистов будут судить как участников несанкционированного мероприятия по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Об этом TUT.by рассказал начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович.

11:31 К зданию Октябрьского РУВД, где находятся задержанные журналисты, приехала Мария Колесникова, передает TUT.by. «Это невероятное давление и запрет на профессию», — прокомментировала происходящее она.

13:06 Тем временем в Минске около здания Минского государственного лингвистического университета проходит студенческая акция солидарности, сообщает TUT.by. Силовики начали задержания.

13:58 Около Министерства информации собрались девушки в костюмах котиков, передает Onliner. Они скандируют «Даешь честные СМИ!». Когда журналисты подошли к девушкам, они начали мяукать. Видео: Onliner

14:16 Расписание заседаний по делам задержанных журналистов до сих пор не известно, сообщает корреспондент «Медиазоны» из суда Октябрьского района. Материалы в отношении журналистов TUT.by Алексея Судникова и Надежды Калининой и корреспондента «БелаПАН» Андрея Шавлюго рассмотрит судья Александр Руденко. Дела журналистов «Комсомольской правды в Беларуси» Сергея Щеголева, Никиты Дуболеко и Марии Элешевич будет рассматривать судья Ольга Неборская.

14:57 Дела журналистов TUT.by Надежды Калининой и Алексея Судникова суд возвращает в РУВД «для устранения недостатков». Об этом адвокат Валерий Зинкевич сообщил корреспондентке «Медиазоны». Адвокат напоминает, что милиция вправе удерживать задержанных в РУВД до 72 часов.

15:05 Адвокат журналиста «БелаПАН» Андрея Шавлюго Сергей Зикрацкий ушел общаться с подзащитным, передает корреспондентка «Медиазоны» из Октябрьского районного суда. Заседание по его административному делу назначено на 15:00. Рассмотрение следующего дела — Марии Элешевич из «Комсомольской правды в Беларуси» — начнется уже в 15:10.

15:12 Дела журналистов «Комсомольской правды в Беларуси» Сергея Щеголева и Никиты Дуболеко также отправлены обратно в милицию для устранения недостатков, передает корреспондент «Медиазоны».

15:19 В суде Октябрьского района Минска началось рассмотрение дела журналиста «БелаПАН» Андрея Шавлюго, сообщает «Радыё Свабода». Заседание проходит по видеосвязи, журналиста в суд не доставляли.

15:22 Адвокат Андрея Шавлюго Сергей Зикрацкий заявил ходатайство о возвращении дела в Октябрьский РУВД, сообщает «Беларуская асацыяцыя журналістаў» (БАЖ). Адвокат утверждает, что обнаружил противоречия «в материалах дела и рапорте командира группы ОМОН, протоколе опроса»: в разных документах указано разное место задержания — вход на стадион Динамо и улица Кирова, 8, расстояние между этими точками — около ста метров, отмечает БАЖ. Суд отклонил ходатайство защитника.

15:25 Суд отклонил ходатайство адвоката Андрея Шавлюго о вызове свидетелей — журналистов TUT.by Алексея Судникова и Надежды Калининой, которые сейчас находятся в Октябрьском РУВД, сообщает БАЖ.

15:29 Одновременно начинается заседание по делу журналистки «Комсомольской правды в Беларуси» Марии Элешевич, сообщает корреспондент «Медиазоны». Оно тоже проходит в формате видеоконференцсвязи. Адвокат Элешевич — Андрей Мочалов.

15:33 На заседании по делу Андрея Шавлюго журналист рассказал, что в 16:55 сотрудники ОМОНа попросили его пройти в служебный автомобиль, чтобы проверить аккредитацию, сообщает БАЖ. Силовики не представились. В темный микроавтобус позже посадили также журналистов КП, TUT.by и «РИА Новости».

15:37 Адвокат журналиста Алексея Судникова Александр Хаецкий говорит TUT.by, что его подзащитный, как и еще один журналист TUT.BY Надежда Калинина, до сих пор остается задержанным. Адвокаты намерены добиваться, чтобы журналистов освободили. Административные материалы в отношении них суд вернул в РУВД Октябрьского района для устранения недостатков.

15:41 На заседании по делу Андрея Шавлюго допрашивают свидетеля Ковалева — он сотрудник ОМОН, сообщает БАЖ. По словам Ковалева, 1 сентября он сопровождал «несанкционированное шествие студентов» и отслеживал их действия. Свидетель утверждает, что журналиста задержали, потому что он был координатором шествия, призывал студентов «не расходиться, идти дальше, был в толпе». «Якобы журналист координировал действия протестующих по маршруту ул. Немига — ул. Свердлова, потому что на нем была синяя жилетка с надписью "пресса"», — приводит БАЖ рассуждение свидетеля Ковалева.

15:47 В протоколе журналистки КП Марии Элешевич указано, что она «призывала участников шествия продолжать участие в несанкционированном мероприятии», сообщает корреспондентка «Медиазоны» из суда. «Я находилась на улице Кирова недалеко от стадиона "Динамо", там, где проходило шествие. Я выполняла свое редакционное задание. Фиксировала происходящее, отправляла [в редакцию]», — пояснила Элешевич. Она не признает вину и говорит, что держалась в стороне от протестующих и делала свою работу. Единственный случай, говорит журналистка, когда она могла оказаться в толпе — когда протестующие шли по узкой улице. По словам Элешевич, во время задержания милиционеры сказали, что «поступил какой-то приказ забрать журналистов и проверить их аккредитацию». «Нас посадили в микроавтобус. Там снова повторили — проверить аккредитацию. Вот под таким предлогом нас задержали», — говорит Элешевич. Из-за чего на журналистку составили протокол по статье 23.34 КоАП, в РУВД ей не объяснили. «Никаких четкий объяснений не было. Первые несколько часов говорили, что проверяют аккредитацию, ждут информацию от разных ведомств. Приблизительно на протяжении трех часов так было. А вечером нам сказали, что составляют протокол по статье 23.34. Почему так резко переквалифицировалась проверка аккредитации [нрзб], нам не пояснялось», — рассказывает Элешевич. Адвокат Мочалов спрашивает, кто из коллег находился рядом с ней в момент задержания. Элешевич называет фамилии еще двух задержанных журналистов КП — Никиты Дуболеко и Сергея Щеголева. Адвокат заявляет ходатайство о допросе свидететелей, которые видели момент задержания журналистки, и предлагает суду посмотреть видео задержания. Объявляется технический перерыв, чтобы подготовиться к просмотру видео, хотя судья и не уточняет, удовлетворила ли она ходатайство.

15:55 Параллельно продолжается заседание по делу Андрея Шавлюго. Журналист утверждает, что сотрудник ОМОНа Ковалев к нему не подходил, он его не помнит, пишет БАЖ. Выступает свидетель защиты Елизавета Хадаковская, студентка юрфака БГУ. Она рассказывает, что находилась около стадиона Динамо, видела задержания журналистов, они были в жилетах с надписью «Пресса» и с бейджами. Хадаковская спросила у сотрудников милиции, на каком основании те задержали журналистов, омоновцы ответили, что им нужно проверить аккредитацию. Свидетельница рассказывает, что до задержания журналистов силовики брутально задерживали студентов. Журналистов вблизи протестующих не было, они держались чуть поодаль. Те силовики, которые задерживали журналистов, приехали на место событий позже — спустя минут пять после задержания студентов, отмечает Хадаковская.

15:59 На заседании у Андрея Шавлюго свидетельница защиты юрист Дарья Финевич рассказывает о задержании журналистов, сообщает БАЖ. На парковке остановились три микроавтобуса, один был без номеров, вспоминает девушка. Из них вышли около десяти омоновцев и мужчина в штатском с рацией в руках. Он указал на журналистов, омоновцы их тут же задержали. По ее словам, «журналисты были обозначены» (вероятно, свидетельница имеет в виду, что на них были жилеты со словом «Пресса»). Финевич подчеркивает, что журналисты не выкрикивали никаких лозунгов и не координировали действия протестующих.

16:06 На заседании у Андрея Шавлюго выступает свидетель защиты Кирилл Рубцов, сотрудник информационного агентства «Россия Сегодня», передает БАЖ. По его словам, сотрудники ОМОН пригласили журналистов в автобус, чтобы проверить их аккредитацию. Рубцова и его коллегу из России после проверки отпустили, других журналистов оставили в РУВД. Рубцов подчеркивает, что Шавлюго фотографировал события.

16:18 На заседание к Марии Элешевич приглашают свидетельницу Натальяю Галезник — генерального директора ЗАО «БелКП-Пресс», компании, издающей «Комсомольскую правду в Беларуси», сообщает корреспондент «Медиазоны». «У Марии было несколько заданий редакционных, одно из них — встреча с послом Российской Федерации в Беларуси, а также освещение студенческих акций, которые были 1 сентября. Мне известно, что моих сотрудников задержали при исполнении, препятствуют производственному процессу. Расцениваю это как давление на СМИ. На сегодняшний день кроме Марии задержаны еще два человека. У нас серьезные технологические проблемы, потому что эти люди незаменимы, у нас небольшой штат», — говорит Галезник. По ее словам, сотрудники издания никогда не участвуют в уличных акциях, они только освещают их. Издательница сравнивает задержание работающих на акции журналистов с задержанием милиционеров, которые на них так же работают. Галезник рассказывает, что обращалась в Мининформ и пресс-службу РУВД, но не получила ответов. Свидетельница настаивает, что действия сотрудников милиции идут вразрез с озвученной позицией главы МВД Юрия Караева. Характеризуя Марию Элешевич, Галезник отмечает, что журналистка — «более чем уравновешенный человек», и выражает уверенность, что та не совершала никаких правонарушений.

16:20 Пресс-секретарь футбольного клуба «Минск» Павел Остроух выступает свидетелем в суде Андрея Шалюго, передает БАЖ. Он говорит, что журналисты выполняли свои профессиональные обязанности, а не координировали протестующих, как утверждают милиционеры.

16:23 Следующим свидетелем на заседании у Марии Элешевич вызвана студентка юрфака Елизавета Хадаковская. Сегодня она уже давала показания на заседании по делу Шавлюго. Хадаковская говорит, что видела вчерашнее задержание журналистки, передает корреспондент «Медиазоны». «Журналисты старались держаться [в стороне] от основной волокиты. После основных задержаний осталось шесть человек, я тоже осталась <...>. Приехало три микроавтобуса темных, один был точно без номеров. Через минут пять-семи оттуда вышли сотрудники ОМОНа и начали двигаться в сторону журналистов. Я подошла к ним и спросила, что происходит. Сотрудник сказал, что они хотят проверить аккредитацию», — рассказывает Хадаковская. После, говорит она, журналистов отвели в микроавтобусы и увезли. Свидетельница, по ее словам, выяснила у других милиционеров, что журналистов повезли в РУВД Октябрьского района. Она подтверждает, что на журналистах были синие жилеты с надписью «Прэса». В суде объявляется перерыв на пять минут — нужно выяснить, сможет ли дать показания сотрудник ОМОНа.

16:25 Тем временем на заседании по делу Андрея Шавлюго судья удалился для вынесения постановления, передает корреспондент «Медиазоны».

16:34 Суд над журналисткой TUT.by Надеждой Калининой все же пройдет сегодня, сообщает издание. В милиции, куда вернули дело, уже «устранили недостатки»: по словам адвоката, там были «только грамматические ошибки». Также готово к рассмотрению в суде дело журналиста Алексея Судникова. Его адвокат уже едет в суд.

16:50 На заседании по делу Марии Элешевич суд приступает к допросу сотрудника ОМОНа Александра Ковалева, передает корреспондент «Медиазоны». Свидетеля очень плохо слышно, он выступает по видеосвязи в балаклаве. Отвечая на вопрос о месте жительства, Ковалев ограничивается тем, что называет город — Минск. Адвокат журналистки говорит, что свидетель, возможно, не Ковалев, а «некое лицо, находящееся в черной маске», и заявляет ходатайство об установлении личности свидетеля. В суде объявляют перерыв.

17:19 Заседание по делу журналистки КП Марии Элешевич продолжается, передает корреспондент «Медиазоны». В суде допрашивают следующего свидетеля — сотрудника ОМОНа Сергея Игнатьева. Его тоже плохо слышно, в зале не видно экрана, но, судя по реакции защиты, лицо омоновца скрыто маской. Адвокат полагает, что этот свидетель — тот же человек, который чуть раньше представился Ковалевым. Он говорит, что такого понятия, как «секретный свидетель», не существует, и требует, чтобы свидетель снял маску для установления личности. Вместе со свидетелем, выступающим по видеосвязи, в трансляции слышен голос сотрудницы милиции, которая удостоверяет личность Игнатьева. Судья просит, чтобы та подписала и направила в суд «все соответствующие документы», а затем переходит к допросу свидетеля.

17:26 На суде над Марией Элешевич свидетель Игнатьев говорит, что вчера, находясь на службе и выполняя обязанности по охране правопорядка на улице Кирова, он задержал журналистов и доставил их в Октябрьское РУВД. Голос свидетеля едва слышно из динамиков, передает корреспондент «Медиазоны». «Данные граждане... [нрзб] Я слышал, как они шли в толпе и призывали студентов и других граждан [нрзб] не расходиться», — говорит Игнатьев. Элешевич спрашивает у свидетеля, где ее задержали. Игнатьев отвечает, что на улице Кирова, 8. Элешевич утверждает, что это не так — ее задержали на пересечении Кирова и Ленина. «Слишком было мало времени, чтобы понять, где кого задержали. Да, троих задержали на пересечении Кирова и Ленина», — поясняет свидетель. Адвокат просит уточнить, что конкретно говорила журналистка, координируя, как утверждает Игнатьев, шествие. «Люди, продолжайте дальнейшее [нрзб], идите вперед, не расходитесь», — говорит свидетель.

17:29 Одновременно проходит заседание по делу журналистки TUT.by Надежды Калининой, сообщает издание. В протоколе сказано, что журналистка «приняла активное участие в шествии группы лиц», «призывала участников шествия продолжать участие в мероприятии». Калинина с этим не согласна. Она говорит, что выполняла свою работу и никого ни к чему не призывала. Кроме того, журналистка обращает внимание, что на момент ее задержания шествие уже закончилось. Свидетелем по делу Калининой будет сотрудник ОМОН Ковалев — скорее всего, тот же человек, личность которого вызвала сомнения у защиты другой журналистки, Марии Элешевич. Судья объявляет перерыв «для установления связи с Ковалевым».

17:31 Допрос свидетелей по делу Марии Элешевич закончился, сообщает корреспондент «Медиазоны». Адвокат ходатайствовал о допросе еще нескольких человек, в том числе коллег Элешевич — задержанных журналистов КП Сергея Щеголева и Никиты Дуболеко — но суд это ходатайство отклонил и перешел к изучению письменных материалов.

17:34 Судья объявляет перерыв для принятия решения по делу Элешевич, сообщает корреспондентка «Медиазоны».

17:41 По делу Надежды Калининой показания дает свидетель Ковалев, пишет TUT.by. Он говорит, что Калинина «координировала действия митингующих», «призывала следовать дальше, не останавливаться», указывала «направление движения толпы, куда идти дальше». Омоновец также утверждает, что у Калининой была фотокамера. — Фотокамера была в руках? — уточняет журналистка. — Я не разбираюсь в этом. — Она была у меня в руках? — Нет, она висела на шее. После этого выступает свидетель Игнатьев, он тоже сотрудник ОМОНа. Игнатьев вслед за Ковалевым говорит, что Калинина координировала толпу, указывала, куда идти — направо или налево, и призывала не останавливаться.

17:50 В суде по делу Надежды Калининой выступили несколько свидетелей стороны защиты, которые видели момент задержания, передает TUT.by. Свидетели дали похожие показания: журналисты были обозначены жилетками и бейджами, стояли на улице, некоторые смотрели в смартфоны. После Калинину и ее коллег задержали, они не сопротивлялись. Одной из свидетельниц судья Руденко сделал замечание за то, что она преждевременно подписала расписку — до того, как судья попросил ее об этом. «За что вы расписались? Кто-то вам разъяснил? Никогда так не делайте», — отчитал судья свидетельницу.

18:02 Суд объявил перерыв для вынесения постановления по делу Надежды Калининой, сообщает корреспондентка «Медиазоны». Судя по расписанию заседаний, ее дело должны были рассмотреть за 20 минут, но в этот срок судья Руденко не уложился.

18:12 В суде начинается заседание по делу журналиста TUT.by Алексея Судникова, сообщает корреспондентка «Медиазоны».

18:17 Суд постановил вернуть дело журналистки «Комсомольской правды в Беларуси» Марии Элешевич в РУВД Октябрьского района для устранения недостатков, передает корреспондент «Медиазоны». На вопрос о том, освободят ли теперь Элешевич, судья ответила, что «это вопрос не к суду».

18:21 Протокол Алексея Судникова повторяет протоколы других журналистов: «принимал участие в шествии», «призывал продолжать», пишет TUT.by. Судников с протоколом не соглашается и говорит, что выполнял свою работу.

18:27 Суд приступил к рассмотрению дела журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Никиты Дуболеко, передает корреспондент «Медиазоны».

18:33 На заседании по делу Алексея Судникова свидетель-сотрудник ОМОНа Ковалёв даёт показания — для него это уже третий раз за день, пишет TUT.by. Свидетель говорит то же, что и о других журналистах: «призывал толпу не останавливаться, двигаться дальше». — Как именно я призывал людей? — спрашивает Судников. — Не останавливаться, идти дальше. — Это то, что я говорил? — Да.

18:39 На суде по делу Никиты Дуболеко, Адвокат ходатайствовал о вызове в суд свидетелей — судья удовлетворила его частично, сообщает корреспондент «Медиазоны». Как и на суде Марии Элешевич, в заседании решено посмотреть видеозапись, на которую попал момент задержания Дуболеко. В протоколе Дуболеко, как и Элешевич, указано, что он призывал участников шествия продолжать участие в несанкционированном мероприятии. Сам Дуболеко говорит, что он в акции не участвовал, а работал на ней по заданию редакции вместе с коллегами Марией Элешевич и фотографом Сергеем Щеголевым.

18:44 В суде по делу Никиты Дуболеко в качестве свидетеля выступает генеральный директор компании, издающей «Комсомольскую правду в Беларуси» ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Наталья Галезник, передает корреспондент «Медиазоны». Галезник также свидетельствовала по делу Марии Элешевич. Она уверена, что Дуболеко не участвовал в акции и говорит, что он был направлен на акцию по редакционному заданию. Галезник рассказывает, что пресс-секретарь МВД и начальник в Октябрьском РУВД говорили ей, что журналистов задержали для проверки аккредитации. Свидетель возражала, потому что «аккредитация не нужна журналистам, которые работают в Беларуси». Вечером Галезник узнала, что на ее сотрудников составлены протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.

18:53 На заседании по делу Алексея Судникова продолжился опрос свидетеля Игнатьева, пишет TUT.by. — А как вы поняли, что именно Судников призывал людей не расходиться во время шествия? — спрашивает адвокат. — Потому что я там его видел, — поясняет омоновец. — Вы могли его спутать? — Не мог. У него был при себе рюкзак и телефон. — Как вы поняли, что я призывал людей? — спрашивает омоновца журналист. — Вы произносили данные фразы, что я сказал: не расходиться, показывали, куда поворачивать, вправо или влево.

18:55 В суде по делу Алексея Судникова о задержании журналистов рассказывают свидетели, которые оказались на улице Кирова, возле стадиона «Динамо», вчера около 17 часов, пишет TUT.by. Одна из свидетельниц говорит, что подъехали микроавтобусы без номеров, «постояли минут пять», после чего вышли к журналистам, которые были заметны своими синими жилетами «Пресса», и увели их в транспорт. Сопровождал людей в балаклавах командир в гражданском, он был одет в деловой костюм, с рацией в руке. По словам свидетелей, журналисты не митинговали и не высказывали ни лозунгов, ни призывов. При задержании сопротивления не оказывали. Одной из свидетельниц сотрудники ОМОН сказали, что задержали журналистов для проверки документов и доставят их для этого в Октябрьское РУВД. «Судникова я наблюдала в течении часа. Обратила внимание, потому что симпатичный парень. За это время ничего он не выкрикивал, никого не призывал», — пояснила свидетельница Дарья Финевич.

18:58 На суде по делу Никиты Дуболеко свидетельствует Кирилл Рубцов, журналист «Россия сегодня», сообщает корреспондент «Медиазоны». Рубцова тоже задерживали вчера на акции студентов, но вскоре отпустили. Судья спрашивает, участвовал ли Дуболеко в несанкционированном мероприятии . «Я думаю, я бы это заметил, так как это грубо противоречит журналистской этике», — говорит Рубцов. Свидетель добавляет, что когда видел Дуболеко, тот держался поодаль от протестующих. На журналисте, в отношении которого ведется административный процесс, была манишка с надписью «Пресса» и бейдж. Суд хочет допросить свидетелей-омоновцев Ковалева и Игнатьева. Женский голос с другой стороны монитора сказал, что нужно уточнить, могут ли данные сотрудники дать показания. После этого суд объявил перерыв на пять минут.

19:01 В заседании по делу Алексея Судникова объявлен перерыв для вынесения постановления, сообщает корреспондент «Медиазоны».

19:14 На заседании по делу журналиста КП Никиты Дуболеко выступает свидетель-сотрудник ОМОН Сергей Игнатьев, передает корреспондент «Медиазоны». Свидетеля снова практически не слышно. Корреспонденту удалось разобрать, что журналистов задержали для «удостоверения личности, проверки аккредитации и дальнейших разбирательств». Дальше связь немного улучшилась. «Немига — Городской вал — Интернациональная — проспект Независимости», — называет маршрут движения толпы свидетель и говорит, что на этих улицах Дуболеко координировал шествие. «Не расходимся, двигаемся дальше, никого не боимся, идем вперед <...> Указывал, где повернуть направо, где налево», — свидетель объясняет, как Дуболеко, по его наблюдениям, направлял колонну протестующих.

19:25 На заседании по делу Никиты Дуболеко суд приступает к опросу свидетеля-сотрудника ОМОН Александра Ковалева. Адвокат отмечает, что выступающий — не Ковалев. «Высокий суд, у защиты снова есть заявление до начала опроса Ковалева. Хочу обратить внимание, что это снова не гражданин Ковалев — это во-первых. А во-вторых, это не тот Ковалев, который в предыдущем заседании по делу Элешевич Марии якобы представлялся Ковалевым. Это уже третье лицо», — говорит защитник. Судья распоряжается продолжить заседание.

19:30 Дело фотокорреспондента БелаПАН Андрея Шавлюго суд вернул в РУВД для устранения недостатков. То же самое относится к делам журналистов TUT.by Алексея Судникова и Надежды Калининой, пишет TUT.by.

19:36 На заседании по делу Никиты Дуболеко свидетель Ковалев говорит, что Дуболеко призывал протестующих студентов «идти и не останавливаться», передает корреспондент «Медиазоны». Адвокат попросил Ковалева рассказать, какие именно фразы говорил журналист — свидетель ответить не смог. «Скажите пожалуйста, свидетель, вот у вас дата рождения 15 мая. А кто вы по знаку Зодиака, скажите быстро?», — спрашивает адвокат. Судья снимает вопрос. Адвокат ходатайствовал о направлении дела на доработку. Судья объявила перерыв на пять минут для принятия постановления. После перерыва по делу Никиты Дуболеко вынесено постановление — вернуть дело в РУВД для устранения недостатков.

19:39 В суде начинается заседание по делу фотокорреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Сергея Щеголева, сообщает корреспондент «Медиазоны».

19:47 В протоколе у Щеголева так же, как и в протоколах на его коллег, сказано, что он призывал участников акции продолжать участие в несанкционированном мероприятии, передает корреспондент «Медиазоны». Фотограф говорит, что в акции не участвовал. «Никаких разговоров с протестующими я не вел», — настаивает Щеголев. Он подчеркивает, что на уличных акциях в принципе избегает контактов с демонстрантами — только если нужно представиться и назвать СМИ, в котором он работает.

19:54 Свидетель Наталья Галезник, генеральный директор компании, издающей «Комсомольскую правду в Беларуси», выступает на заседании Щеголева, передает корреспондент «Медиазоны». Она говорит, что к Щеголеву, гражданину Украины, не пускали консула. В остальном она повторяет те же показания, что и на предыдущих заседаниях по делам журналистов «Комсомольской правды».

20:02 Следующий свидетель по делу Щеголева — журналист МИА «Россия сегодня» Кирилл Рубцов — говорит, что не видел, чтобы журналист призывал протестующих продолжать шествие, передает корреспондент «Медиазоны». По словам Рубцова, Щеголев на акции выполнял свою работу.



Студентка юрфака Елизавета Хадаковская, которая уже свидетельствовала на судах других журналистов и видела их задержание, снова повторяет: журналисты вели себя тихо, держались в стороне от протестующих, при задержании не оказывали сопротивления.

20:32 На заседании по делу Сергея Щеголева стороны допрашивают сотрудника ОМОНа Игнатьева, сообщает корреспондент «Медиазоны». Свидетель говорит, что видел Щеголева на улице Интернациональной. Щеголев спрашивает: «У вас стопроцентный слух и стопроцентное зрение?». Свидетель отвечает утвердительно. Щеголев просит Игнатьева описать, как он выглядел при задержании — например, указать длину волос. Свидетель ничего не помнит. Щеголев спрашивает, мог бы омоновец опознать его на расстоянии сорока метров, не помня, во что журналист был одет. «Конкретно вы видели, что я указывал протестующим направление руками, говорил не расходиться и к чему-то призывал, махал руками?» — спрашивает Щеголев. «Да, вы это говорили. "Не расходитесь, идем дальше, не боимся" и так далее», — отвечает Игнатьев. Щеголев говорит, что слова — «откровенная ложь». Он не общался с протестующими, кроме тех случаев, когда нужно было представиться и объяснить, из какого он издания. На вопрос о том, где его задерживали, свидетель отвечает — «напротив [Исполнительного комитета] СНГ». Щеголев не соглашается — он был задержан возле дома на пересечении улицы Ленина и улицы Кирова. Игнатьев поясняет, что путаница с местом задержания возникла из-за того, что он с другими сотрудниками задерживал журналистов в нескольких местах, поэтому и ошибся. Ошибся омоновец и с числом задержанных журналистов: сказал, что их было восемь, а на самом деле — шесть. Адвокат просит свидетеля описать человека, которого он задерживал — Щеголева. Игнатьев отказывается, сославшись на то, видит его перед собой на мониторе. «Я не художник, чтобы кого-то описывать», — отвечает Игнатьев.

20:40 На заседании по делу Сергея Щеголева показания дает свидетель Александр Ковалев, передает корреспондент «Медиазоны». Адвокат снова говорит, что это не Ковалев, а неизвестный, который представляется его именем. «По каким признакам вы его узнали?» — спрашивает у свидетеля адвокат Щеголева. «По тому, что он мужчина», — отвечает сотрудник ОМОН. «Спасибо большое за комплимент», — благодарит задержанный фотограф. Суд рассматривает материалы дела и объявляет перерыв для вынесения постановления. Итог — дело Сергея Щеголева отправлено в РУВД на доработку.

21:14 Задержанных журналистов только что вывезли из РУВД на микроавтобусе, сообщает корреспондент «Медиазоны» со ссылкой на очевидцев. Журналисты, которые это видели, говорят, что задержанные коллеги помахали им из окон. Корреспондентка TUT.by, которая находится около Октябрьского РУВД, сообщает, что, по словам пресс-секретаря ГУВД, задержанных журналистов увезли на Окрестина.