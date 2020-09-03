Акция журналистов за освобождение задержанных коллег

3 сентября журналисты беларуских СМИ вышли к зданию МВД, чтобы получить ответы о задержанных 1 сентября коллегах, которых судили 2 сентября. Дела задержанных журналистов TUT.by, «Белапан» и «Комсомольской правды в Беларуси» отправили на доработку, а самих журналистов — в ИВС на Окрестина. 3 сентября их дела так и не попали в суд — это означает, что они останутся там еще на одну ночь. После того, как журналисты вышли к зданию МВД с плакатами, неизвестные увезли фотографа TUT.by Дмитрия Брушко на легковом автомобиле.

Журналисты прошли шествием от здания МВД к Октябрьскому РУВД, куда доставили задержанного Дмитрия Брушко. Вскоре его освободили, предварительно составив на фотографа протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) — по версии милиции, Брушко толкнул одного из милиционеров из хулиганских побуждений. Сам фотограф утверждает, что случайно задел одного из людей около МВД, чтобы ненарочно не толкнуть беременную женщину. Человек, которого фотограф толкнул, по его словам, «странно себя вел»: не представлялся, находился в маске, и снимал присутствующих около здания МВД на телефон.