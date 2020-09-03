Акция журналистов за освобождение задержанных коллег

Журналисты беларуских СМИ вышли к зданию МВД, чтобы получить ответы о задержанных 1 сентября коллегах, которых судили 2 сентября. 3 сентября их дела так и не попали в суд — это означает, что они останутся там еще на одну ночь. После того, как журналисты вышли к зданию МВД с плакатами, неизвестные увезли фотографа TUT.by Дмитрия Брушко на легковом автомобиле.
2 сентября Суд Октябрьского района Минска рассмотрел административные дела журналистов, задержанных 1 сентября при освещении студенческих протестов. Среди них корреспонденты TUT.by Алексей Судников и Надежда Калинина, Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич из «Комсомольской правды в Беларуси», а также Андрей Шавлюго из агентства «БелаПАН». Журналистам вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП); согласно протоколам, они координировали протестующих, призывали их не расходиться и указывали демонстрантам направление. Суд вернул материалы в РУВД для устранения недостатков, а самих задержанных отвезли в ИВС на Окрестина.
Вот так неизвестные увезли фотографа TUT.by Дмитрия Брушко.
Журналисты направляются к зданию Мининформа, чтобы задать вопросы там, сообщает TUT.by. Корреспондент «Медиазоны» передает, что журналисты уже на Городском Валу, примерно в ту же сторону едет автозак.
Задержанный Дмитрий Брушко находится в Октябрьском РУВД Минска, где ранее ночевали шестеро задержанных журналистов TUT.by, «Белапан» и «Комсомольской правды в Беларуси», сообщает TUT.by.
Журналисты с плакатами идут по Немиге, сообщает TUT.by. Машины сигналят в поддержку.
Журналисты с плакатами в поддержку коллег дошли до проспекта Независимости, передает TUT.by.
Колонна журналистов идет к Октябрьскому РУВД в Минске, передает TUT.by.
Журналисты пришли к Октябрьскому РУВД, передает TUT.by. Там находится фотограф TUT.by Дмитрий Брушко, которого задержали около здания МВД.
Замначальника милиции общественной безопасности Октябрьского РУВД Виталий Ярош пообещал, что задержанного фотографа Дмитрия Брушко скоро освободят, пишет TUT.by.
«Полчаса разбираемся, и его отпускаем», — сказал Ярош.
Задержанного около здания МВД фотографа Дмитрия Брушко отпустили, пишет TUT.by.
На фотографа Дмитрия Брушко составили протокол за мелкое хулиганство, сообщает «Еврорадио». Причина — «толкнул сотрудника милиции».
«В той толпе, в которой я находился, случилось так, что кого-то задел. Потом оказалось, что это человек, который очень странно себя ведет: не представляется, находится в маске, снимает очень близко каким-то телефоном. Я бежал, сфотографировал его. Там, по-моему Лена Зуева — девушка, которая беременная, стояла. Я попытался ее не задеть, видно, задел этого человека еще раз. Потом они выскочили через пять минут, забрали меня в машину, привезли сюда. Разговаривали и относились адекватно, составили протокол. Мне вменяют 17.1 [КоАП (мелкое хулиганство)]», — рассказал Брушко.