Суд над журналистами, освещавшими акцию студентов. Продолжение

03.09.2020 14:19 1 сентября в Минске протестовали студенты. Участники акции выступали за отставку Александра Лукашенко, прекращение милицейского насилия, наказание виновных в пытках, освобождение политзаключенных и новые выборы президента. Суд над журналистами после освещения акции студентов Кроме студентов силовики задержали в этот день шестерых журналистов: корреспондентов TUT.BY Алексея Судникова и Надежду Калинину, журналистов «Комсомольской правды в Беларуси» Сергея Щеголева, Никиту Дуболеко и Марию Элешевич, а также Андрея Шавлюго из информагентства «БелаПАН». Журналисты провели ночь в Октябрьском РУВД. 2 сентября в суде Октябрьского района Минска прошли заседания по административным материалам в отношении журналистов; им вменяют статью 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Журналисты оставались в РУВД и выступали в суде по видеосвязи, как и свидетели из числа сотрудников ОМОНа — последние давали показания в масках, что дало защите повод усомниться, те ли они люди, за которых себя выдают. Омоновцы Сергей Игнатьев и Александр Ковалев утверждали, что задержанные «координировали действия митингующих» и призывали их «не расходиться». Журналисты отрицали это, настаивая, что просто выполняли свою работу; их слова подтвердили студенты и корреспонденты других изданий, выступившие свидетелями защиты. В результате административные материалы всех шестерых журналистов суд вернул в Октябрьский РУВД для устранения недостатков. Самих задержанных доставили в ИВС в переулке Окрестина. 3 сентября дела журналистов в суде не рассматривались — задержанные пробыли еще одну ночь в ИВС на Окрестина. Их коллеги провели акцию около здания МВД, требуя разговора с главой ведомства Юрием Караевым. Журналисты не получили ответов, но одного из присутствующих — фотографа TUT.by Дмитрия Брушко — неизвестные увезли на автомобиле. Позже выяснилось, что Брушко доставили в Октябрьский РУВД. Журналисты прошли шествием к зданию, дождались освобождения фотографа, на которого милиция составила протокол по статье 17.1 (мелкое хулиганство), и разошлись.

04.09.2020 10:37 В суде Октябрьского района Минска появилось расписание заседаний по делам журналистов, передает корреспондент «Медиазоны». Ранее утром дела журналистов доставили в суд.

04.09.2020 10:52 В суде началось заседание по делу журналиста «БелаПАН» Андрей Шавлюго, передает «Беларуская асацыяцыя журналістаў» (БАЖ). Судья Руденко допрашивает журналиста через скайп на ноутбуке. Звук очень тихий, в зале почти ничего не слышно. Адвокат Сергей Зикрацкий просит обозреть в судебном заседании документы из дела, которое отправляли на доработку. Суд удовлетворяет ходатайство. Адвокат просит обозреть снимки со смартфона и фотокамеры журналиста. Суд отклоняет — нет оснований. Адвокат просит допросить свидетелей, которые были с журналистом на акции. Судья удовлетворяет ходатайство.

04.09.2020 10:55 На заседании по делу Андрея Шавлюго оглашают протокол, передает БАЖ. Журналиста по-прежнему обвиняют в участии в шествии студентов 1 сентября. Шавлюго не согласен с протоколом и утверждает, что в акции не участвовал.

04.09.2020 10:58 На заседании Шавлюго объявлен перерыв на 2 минуты для установления связи со свидетелями-сотрудниками ОМОНа — их тоже будут допрашивать по скайпу, передает БАЖ.

04.09.2020 11:02 Параллельно в суде начинается заседание по делу журналистки «Комсомольской правды в Беларуси» Марии Элешевич, передает корреспондент «Медиазоны». Сразу же после начала заседания судья объявила перерыв на одну минуту, причины неизвестны.

04.09.2020 11:09 Суд над Анреем Шавлюго продолжается, передает БАЖ. На заседании допрашивают свидетеля-сотрудника ОМОНа. Адвокат Зикрацкий не уверен, что личность свидетеля установлена. Он еще раз просит назвать ФИО свидетеля. Суд отказал. Свидетель говорит, что «обратил внимание на несвойственные действия некоторых сотрудников прессы», передает TUT.by. По словам свидетеля, Шевлюго «голосом показывал» участникам, куда идти и где остановиться.

04.09.2020 11:21 Свидетель-сотрудник ОМОН в суде над журналистом «БелаПАН» Андреем Шавлюго говорит, что преследовал колонну пешком от Немиги, передает «Радыё Свабода». В первый раз он увидел Шавлюго на Городском Валу. «Он перемещался по толпе. Он призывал людей продолжать шествие», говорит свидетель, чье имя в зале так и не расслышали из-за низкого качества звука. Конкретный адрес, где это происходило, свидетель не может назвать, как и количество участников студенческого марша — их, по его словам, было «достаточно». Суд отклоняет вопросы адвоката один за другим.

04.09.2020 11:26 На заседании по делу Марии Элешевич адвокат Андрей Мочалов ходатайствует о прекращении производства по делу об административном правонарушении, передает корреспондент «Медиазоны». Защитник напоминает, что суд отправил дело Элешевич на доработку. Вместо этого, говорит Мочалов, «орган [РУВД] начал новый административный процесс». «Составлен новый протокол, [там] содержатся новые факты, подлежащие отдельному доказыванию», — говорит адвокат. Адвокат заявляет сразу несколько ходатайств: просит приобщить к делу два ходатайства, поданные в Октябрьское РУВД 3 сентября; отправить дело на доработку; дать время на ознакомление с материалами дела и вызов свидетелей. Судья Ольга Неборская зачитывает протокол, составленный на Элешевич. В нем указано, что в период с 15:30 по 16:20 она приняла активное участие в несанкционированном мероприятии и периодически призывала его участников не останавливаться.

04.09.2020 11:30 На заседании по делу Андрея Шевлюго адвокат пытается уточнить место, где свидетель из ОМОНа видел, как журналист координировал протестующих, передает TUT.by. После долгого уточнения расположения зданий и пешеходных переходов в суде установили, что сотрудник видел два случая: на улице Городской вал и на пересечении Интернациональной и Комсомольской. Свидетель говорит, что журналист находился во главе колонны. — Каким образом он давал указания колонне? — Вербально. — Какие слова он говорил? — Продолжать движение, не останавливаться. Свидетель запомнил фотографа, потому что он был в жилете «Пресса», а ещё «с бородой и аккуратной стрижкой».

04.09.2020 11:37 На заседании по делу Андрея Шевлюго свидетелем выступает Антон Трофимович, журналист «Радыё Свабода», передает TUT.by. Он рассказывает, что Шевлюго двигался рядом с колонной, делал фотографии и не делал никаких призывов. «Он работал, фотографировал, вот и всё», — говорит Трофимович.

04.09.2020 11:45 На заседании по делу журналистки «Комсомольской правды в Беларуси» Марии Элешевич суд переходит к допросу свидетеля Анатолия Млечко. Это прапорщик милиции, который работает в ОМОНе. На прошлом процессе по делу Элешевич этот сотрудник не свидетельствовал. Свидетель говорит, что 1 сентября осуществлял охрану общественного порядка в городе Минске. Он находился в колонне и был в гражданской одежде. Работать начал в районе Немиги и Городского Вала, оттуда — на Интернациональную и проспект Независимости. По словам свидетеля, по маршруту следования колонны было множество журналистов. «Из них очень сильно выделялась девушка. Она не то что призывала, а общалась с участниками и говорила, чтобы продолжали следовать, не останавливались», — говорит свидетель. Элешевич уточняет, что именно она делала в колонне. «Вы находились и в колонне, и сбоку, и возглавляли, и шли сзади. Я подходил к вам, девушка, со спины— может быть, вы меня не заметили» , — отвечает свидетель. «Я говорила всем участникам громко или кому-то одному конкретно?», — уточняет Элешевич . Свидетель говорит, что журналистка обращалась ко всем участникам со словами «продолжаем движение», «не останавливаемся». Элешевич говорит, что не общалась в указанное время (с 15:30 до 16:20, согласно протоколу) с колонной, не брала интервью у участников. Журналистка рассказывает, что интервьюировала в другое время и на других улицах. Адвокат повторяет, что свидетеля невозможно идентифицировать из-за маски — такого понятия, как «секретный свидетель» не предусмотрено законодательством. Судья отклоняет вопросы адвоката о том, является ли названное имя настоящим именем свидетеля.

04.09.2020 12:01 На суде по делу Марии Элешевич адвокат продолжает разъяснение по поводу засекреченности свидетелей. Он зачитывает протокол опроса свидетеля. «Я хочу обратить внимание, что в материалах дела, а вернее в опросе свидетеля, имеется его личное заявление. Якобы из-за некоего давления на него он просит установить личность по паспорту», — говорит адвокат. Допрос свидетеля продолжается. «Наблюдали ли вы, чтобы Мария Михайловна призывала участников шествия продолжать участие в несанкционированном мероприятии?» — судья. «Да, данная гражданка привлекала внимание именно тем, что призывала людей двигаться дальше, не останавливаться. При этом у нее в руках был мобильный телефон, она что-то там писала — не знаю что» — говорит свидетель-сотрудник ОМОНа Млечко. Вопросы Млечко задает адвокат. — Испытываете ли вы неприязненные отношения к участникам шествия? — Нет. — Проявляете ли вы к ним уважение как к людям? — Это не имеет отношения к делу. Адвокат ходатайствует о приобщении к материалам дела протокола об изменении анкетных данных.

04.09.2020 12:06 На суде над Андреем Шавлюго свидетелем выступает сотрудник ОМОНа Анатолий Млечко. Сначала он назвал отчество Михайлович, потом Аркадьевич, пишет TUT.by. — Это ваша настоящая фамилия? — спрашивает адвокат. — Вопрос снимается, — говорит судья. Сотрудник ОМОНа говорит, что обратил внимание на «не свойственную манеру для прессы». По его словам, человек с фотоаппаратом говорил «не останавливайтесь, продолжайте движение». Свидетель говорит, он что видел и слышал это один раз. При этом в протоколе допроса этого свидетеля говорится, что журналист «периодически» координировал действия протестующих, сообщает TUT.by.

04.09.2020 12:13 На суде по делу журналистки КП Марии Элешевич адвокат Андрей Мочалов ходатайствует о личной явке свидетелей-сотрудников ОМОНа и о личной явке Элешевич. Суд рассмотрит ходатайства на другой стадии процесса. Суд объявляет перерыв до 15:00. Такой же перерыв объявлен в заседании по делу Андрея Шавлюго, передает БАЖ.

04.09.2020 12:16 Атмосфера в коридоре Октябрьского суда Минска.

04.09.2020 12:20 Адвокат Андрей Мочалов, защищающий журналистку «Комсомольской правды в Беларуси» Марию Элешевич, ушел знакомиться с материалами дела другого журналиста КП — Никиты Дуболеко, передает корреспондент «Медиазоны».

04.09.2020 12:27 В суде началось рассмотрение дела журналиста TUT.by Алексея Судникова, передает TUT.by.

04.09.2020 12:38 В суде начинается заседание по делу журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Никиты Дуболеко, передает корреспондент «Медиазоны».

04.09.2020 12:42 На заседании по делу Алексея Судникова выступает свидетель-сотрудник ОМОНа. Он представился как Александр Летковский и выступает по видеосвязи в балаклаве, передает TUT.by.

04.09.2020 12:49 На заседании по делу журналиста TUT.by Алексея Судникова свидетель-сотрудник ОМОНа говорит, что журналист призывал участников шествия продолжать движение, передает TUT.by. На пересечении улиц Городской вал и Интернациональной «он подбадривал людей из шествия». «Говорил: продолжаем, ребята, движение дальше», — утверждает омоновец.

04.09.2020 12:53 На заседании по делу журналисты КП Никиты Дуболеко адвокат Андрей Мочалов заявляет несколько ходатайств, передает корреспондент «Медиазоны». Он просит приобщить ряд документов. Судья это удовлетворяет. Кроме того адвокат ходатайствует о прекращении производства по данному делу и о возвращении дела на доработку в РУВД. Суд рассмотрит данные ходатайства позже. В суде в качестве свидетеля будет допрошен корреспондент «Радыё Свабода» Антон Трофимович.

04.09.2020 13:00 В суде над Алексеем Судниковым происходит диалог адвоката со свидетелем-омоновцем, передает TUT.by. — Вы знаете, где конкретно на улице Комсомольской Судников просил участников продолжать шествие? — спрашивает адвокат. — Я ответил на этот вопрос: конкретно на улице Комсомольской. — На каком расстоянии от Судникова вы стояли? — Это не имеет отношения к делу. — Вы откатываетесь отвечать на вопрос? — Без комментариев! Вопрос снимается! — вмешивается судья.

04.09.2020 13:07 В протоколе допроса Никиты Дуболеко, который зачитала судья Неборская, указано, что он участвовал в несанкционированном мероприятии и призывал участников шествия идти дальше и не останавливаться, передает корреспондент «Медиазоны». В документе указаны конкретные адреса, где, по протоколу, Дуболеко координировал протестующих. Никита Дуболеко говорит, что снимал на тех улицах, которые указаны в протоколе. Видео есть на его камере, которую осматривали милиционеры. Как утверждает Дуболеко, на видеозаписях, которые он снимал, слышно, что он не выкрикивал лозунгов. «На видео видно, что я держался в стороне, не препятствовал сотрудникам милиции», — говорит Дуболеко. По его словам, на его камере было примерно 68 коротких фрагментов видео. В зале заседания присутствует сотрудник милиции в форме и медицинской маске, отмечает корреспондент «Медиазоны». На заседании по делу Марии Элешевич милиционеров не было. Судя по всему, милиционер снимает присутствующих на камеру-регистратор.

04.09.2020 13:11 На заседании по делу журналиста Алексея Судникова выступает свидетель из ОМОНа Анатолий Млечко, передает TUT.by. По его словам, журналист на пересечении улиц Интернациональная и Городской вал «подбадривал толпу, предлагал идти вперёд». Шел пешком «за колонной, рядышком». Где конкретно — свидетель не помнит. — Как вы поняли, что Судников обращался именно к протестующим, а не к другим журналистам? — спрашивает адвокат. — Они были обозначены как пресса. — Но как, по каким признакам вы поняли, что он обращался не к журналистам? — Вопрос снимается, — прерывает диалог судья.

04.09.2020 13:17 На заседании по делу Никиты Дуболеко суд присупает к допросу свидетелей, сообщает корреспондент «Медиазоны». Первым свидетельствует омоновец Александр Летковский. Он повторяет, что 1 сентября осуществлял охрану правопорядка, находясь в колонне людей в гражданской форме одежды. «[Во время движения толпы] данный гражданин привлек внимание по поводу своего нахождения и поведения в толпе. Помимо того, что он выполнял свои служебные обязанности, он еще и подсказывал, куда идти толпе <...> Путем вербального общения он подсказывал, как нужно двигаться», — пояснил свидетель. Адвокат попросил свидетеля рассказать в какой конкретно форме он осуществлял службу по охране правопорядка. Свидетель оказался, потому что, по его словам, он работает в спецподразделении, и в следующей раз может быть рассекречен, если расскажет об одежде.

04.09.2020 13:22 В суд над Алексеем Судниковым пришёл свидетель по фамилии Новаш, передает TUT.by. На заседании он находится в кепке и маске. По его словам, он шёл мимо из торгового центра и увидел журналистов на улице Интернациональной. Новаш утверждает, что парень в жилетке «Пресса» «людей с флагами подзывал» и направлял потоки людей «вправо, вверх, вперёд». С ним была «женщина эта, худощавая, горбоносая». «Я ещё подумал «Что это за пресса, которая руководит всем?» И ещё у него рюкзак, кто знает, что в рюкзаке этом?», — рассказал свидетель.

04.09.2020 13:25 На заседании по делу Никиты Дуболеко свидетель Млечко говорит, что журналист громко говорил мимо проходящим гражданам, чтобы они двигались по направлению к проспекту, передает корреспондент «Медиазоны». Свидетель сомневается, что журналист руководил шествием — он «скорее координировал». Адвокат ходатайствует об обеспечении личной явки свидетелей-сотрудников милиции для установления личности. Суд отклоняет ходатайство, так как личность свидетелей установлена. Суд приступает к допросу свидетеля Антона Трофимовича, журналиста «Радыё Свабода». Антон Трофимович говорит, что Дуболеко «не координировал и не руководил шествием». Он вспоминает, что студенческая колонна двигалась хаотично, сворачивая в другую сторону каждый раз при виде милиционеров или ОМОНа.

04.09.2020 13:28 На заседании по делу Алексея Судникова адвокат уточняет у свидетеля Новаша, реальное ли это имя, передает TUT.by. Тот отвечает, что реальное. «Высокий суд, согласно протоколу об изменении анкетных данных, свидетель носит совершенно другую фамилию», — говорит адвокат. «Личность свидетеля установлена по документам, которые предоставил свидетель», — отвечает судья. По словам свидетеля, он нигде не работает.

04.09.2020 13:32 На заседании по делу журналиста КП Никиты Дуболеко суд перешел к изучению письменных материалов дела, сообщает корреспонент «Медиазоны». До перерыва адвокат заявил несколько ходатайств, в том числе о вызове сотрудника Октябрьского РУВД, который составлял протокол об изменении анкетных данных. Судья рассмотрит ходатайства позже.



Обновлено в 13:36. Добавлена информация о ходатайствах, заявленных адвокатом Андреем Мочаловым.

04.09.2020 13:34 На заседании по делу Никиты Дуболеко объявлен перерыв до 15:20, передает корреспонент «Медиазоны».

04.09.2020 13:42 На заседании по делу Алексея Судникова суд отказался опросить свидетелей, которые видели работу журналиста на акции, «поскольку были опрошены свидетели, которые поясняли весь маршрут движения», передает TUT.by. Ранее на заседании по делу Судникова опрашивали сотрудников ОМОН и свидетеля Олега Новаша, который пришел в маске и кепке.

04.09.2020 13:50 На заседании по делу Алексея Судникова просмотрели видеозапись, пишет TUT.by. Судя по ней, на пересечении улиц Интернациональная и Городской вал журналисты просто шли, протестующих в тот момент не было рядом. TUT.by отмечает, что, по словам выступавших сотрудников ОМОН, журналисты именно в этой точке «голосом подбадривали протестующих». Ранее свидетель Новаш говорил, что журналисты руками показывали участникам акции, куда идти.

04.09.2020 13:55 В суде начинается заседание по делу журналистки TUT.by Надежды Калининой, передает корреспондент «Медиазоны».

04.09.2020 14:09 Согласно протоколу, 1 сентября с 15:30 по 16:20 журналистка TUT.by Надежда Калинина «приняла активное участие в несанкционированном мероприятии», передает корреспондент «Медиазоны». В протоколе указано, что Калинина периодически призывала участников шествия продолжать участие в несанкционированном массовом мероприятии, продолжать движение, не останавливаться и двигаться в сторону проспекта Независимости. Калинина говорит, что в акции участия не принимала — она выполняла свои профессиональные обязанности, была обозначена бейджем и синим жилетом с надписью «Пресса». «Начала работать в час дня возле Академии искусств, потом проследовала за небольшой группой людей, которые были возле Академии искусств. Потом эта группа присоединялась к более масштабной колонное на проспекте Независимости. Я работала до 16:50, пока не была задержана сотрудниками милиции», — рассказывает Калинина о своей работе 1 сентября.

04.09.2020 14:19 На заседании по делу журналистки Надежды Калининой адвокат Валерий Зинкевич спрашивает у подзащитной, призывала ли она участников шествия к чему-либо на улице Интернациональной. Калинина отвечает, что не призывала, равно как и на других улицах. В суде по делу Калининой в качестве свидетеля начинает выступать сотрудник ОМОН Анатолий Млечко.

04.09.2020 14:35 На заседании по делу журналистки Надежды Калининой свидетель-сотрудник ОМОНа Млечко повторяет то, что говорил на судах других журналистов: он заметил Калинину, она «направляла колонну», сообщает корреспондент «Медиазоны». После него выступает второй свидетель-омоновец Александр Летковский. Он рассказывает, что его работа 1 сентября заключалась в том, чтобы выявлять «наиболее активных граждан» в колонне протестующих. Тогда он заметил группу журналистов, в числе которых была и Калинина. «Занимались нетипичной для себя деятельностью — подбадривали двигаться дальше, не останавливаться», — рассказывает омоновец «Давайте продолжать движение», — такую фразу, по словам Летковского, он слышал от Калининой.

04.09.2020 14:46 На заседании по делу журналистки TUT.by Надежды Калининой свидетель-сотрудник ОМОНа Летковский говорит, что слышал, как она призывала двигаться к проспекту Независимости на улице Комсомольской, сообщает корреспондент «Медиазоны». Адвокат замечает, что в протоколе опроса свидетелей написано, что Калинина «периодически призывала» участников шествия. Свидетель поясняет несостыковку с периодичностью призывов тем, что прошло уже три дня и он «запамятовал».

04.09.2020 15:08 Следующим на заседании по делу Калининой выступает свидетель Олег Новаш, он присутствует лично, передает корреспондент «Медиазоны». Он рассказывает, что первого сентября возвращался из торогового центра на Немиге через улицы Комсомольскую и Интернациональную, чтобы пройти к станции метро «Купаловская». На Интернациональной он увидел мужчину, Алексея Судникова, и женщину рядом с ним. Позже он узнал, что это Калинина. Он обратил на нее внимание, потому что на ней была жилетка прессы, а ее волосы были зачесаны. На ней был белый гольф и красная ленточка с бейджиком — тогда Новаш подумал «как интересно, российский триколор получается». По его словам, Калинина вместе с Судниковым «звала к себе людей, которые ходили, махала руками, направляла их вперед по улице Интернациональной и Комсомольской в сторону проспекта Независимости». Судья снимает ряд вопросов адвоката Зинкевича о том, что хотел приобрести в торговом центре свидетель и на чем он туда добирался. На вопрос о том где точно находились журналисты, Новаш отвечает — около кинотеатра «Победа». Судья Александр Руденко снимает вопросы о том, действовали ли журналисты согласованно, по мнению свидетеля, и видел ли тот колонну студентов. На вопрос адвоката, когда его опросили, он отвечает — вчера [3 сентября]. Адвокат отмечает, что в протоколе указано, что опрос проходил 1 сентября. На это Новаш отвечает, что давал объяснения два раза.

04.09.2020 15:14 Показания в суде дают свидетели Павел Остроух, пресс-секретарь ФК «Минск», и Кирилл Рубцов, корреспондент МИА «Россия Сегодня», сообщает корреспондент «Медиазоны». Они рассказывают, что видели Калинину на шествии студентов. Журналистка, по словам свидетелей, ни к чему не призывала, не участвовала в шествии, а выполняла свои профессиональные обязанности. Суд переходит к рассмотрению материалов дела. После этого судья объявляет перерыв до 15:40.

04.09.2020 15:31 Судья оглашает решение по делу журналистки КП Марии Элешевич, передает корреспондент «Медиазоны». Журналистка признана виновной, ей назначен арест на трое суток.

04.09.2020 15:42 Продолжается заседание по делу журналиста «БелаПАН» Андрея Шавлюго, пишет «Радыё Свабода». В суде удалось посмотреть видео, которое ранее не включалось — предполагается, что оно должно выступать доказательством того, что журналист шел не в колонне. Адвокат Шавлюго Сергей Зикрацкий обращает внимание на серьезные процессуальные нарушения: дело не «доработали», а составили новый протокол. Свидетельства сотрудников ОМОН, по словам Зикрацкого, не могут быть приняты судом, поскольку их личности не были установлены.

04.09.2020 15:44 На заседании по делу Никиты Дуболеко из «Комсомольской правды в Беларуси» объявлен перерыв для принятия решения, сообщает корреспондент «Медиазоны».

04.09.2020 15:54 Судья оглашает решение по делу журналиста КП Никиты Дуболеко, передает корреспондент «Медиазоны». Он также признан виновным. Журналисту назначен арест на трое суток.

04.09.2020 15:59 На заседании по делу журналиста «БелаПАН» Андрея Шавлюго Адвокат Сергей Зикрацкий заявляет, что представленная видеозапись опровергает свидетельства сотрудников ОМОНа, сообщает «Радыё Свабода». На видео видно, сообщает издание, что Шавлюго не был в колонне протестующих и не руководил людьми. По словам Зикрацкого, необходимо рассматривать уголовное дело о препятствовании журналисткой деятельности.

04.09.2020 16:11 Судья Александр Руденко оглашает решение по делу журналиста «БелаПАН» Андрея Шавлюго, сообщает корреспондент «Медиазоны». Шавлюго признан виновным, ему тоже назначен арест на трое суток.

04.09.2020 16:16 Судья оглашает решение по делу фотографа КП Сергея Щеголева, передает корреспондент «Медиазоны». Щеголеву также назначен арест на трое суток.

04.09.2020 16:20 Суд оглашает решение: журналист TUT.by Алексей Судников также получил арест на трое суток, сообщает корреспондент «Медиазоны».

04.09.2020 16:27 Журналистке TUT.by Надежде Калининой суд также назначил трое суток ареста, передает корреспондент «Медиазоны».

04.09.2020 16:52 Журналисты TUT.by Надежда Калинина и Алексей Судников выпущены на свободу — они уже отсидели трое суток, начиная с момента задержания, передает корреспондент «Медиазоны».