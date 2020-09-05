Женские марши мира и скорби в Беларуси

15:26 В Минске возле Комаровского рынка собрались сотни левушек, пришедших на марш мира. Об этом сообщает TUT.by. Девушки пришли с бело-красно-белыми флагами, а также с флагами других стран: Канады, Литвы, Латвии, Украины, Великобритании, США и других стран. Собравшиеся кричат «Собачку», «Каждый день» и «Жыве беларусь». По информации, к рынку пришли силовики, которые пытаются разгонать демонстранток, те в ответ кричат им «Позор!»

15:51 Колонна демонстранток двинулась маршем от Комаровского рынка. Трансляцию происходящего ведет «Белсат». Как уточняет «Наша Нiва», колонна растянулась примерно на полтора километра: ее начало находится в районе Академии МВД, хвост — возле улицы Веры Хоружей. Участницы акции скандируют «Мы подождем» и «Жыве». Одна из пришедших раздает демонстранткам шоколадные конфеты в виде монет — «оплату за митинг».

16:31 В Гомеле также проходит женская мирная акция, передают Nexta и «Сильные новости». По информации «Сильных новостей», колонна демонстранток прошла маршем по улице Советской дошла до драмтеатра, а затем повернула на проспект Ленина. Митингующие скандируют «Один за всех и все за одного», «Пока мы едины, мы непобедимы», «Не чапай дзяцей», «Трусость отцов — рабство детей». Протестующих сопровождают милицейские автомобили.

16:36 В Гродно около 50 человек встали в «цепочку солидарности» возле торгового центра «Старый город», а затем прошли маршем по городу, передает «Радые Свабода».

16:42 В Минске во время работы на женском марше задержаны журналисты «Белсата» Максим Калитовский и Алена Дубовик, сообщает телеканал.

17:00 По оценке корреспондента TUT.by, в Минске в женском марше участвуют около десяти тысяч человек. По информации корреспондента TUT.by, ГАИ запрещает автомобилям ехать по проспекту Независимости. Тем временем, участницы акции вышли на проезжую часть, перекрыли проспект и кричат «Это наш город!». Издание отмечает, что участницы марша взяли с собой игрушечным панд в знак солидарности с IT-компанией PandaDoc. После того, как топ-менеджеры этой компании предложили помощь учителям и силовикам, которые хотят поддержать протесты, на них завели уголовное дело.

17:16 Во время женского марша задержана журналистка «Зеленого портала» и автор блогов на «Радыё Свабода» Наста Захаревич, сообщает БАЖ.

17:27 Колонна демонстранток дошла до площади Независимости, передает ТАСС.



18:08 В Минске на площади Независимости появились силовики в черной форме с экипировкой, передает TUT.by. Протестующие не расходятся. По громкоговорителям участниц акции предупреждают об ответственности и требуют разойтись, передает Nexta. По данным Onliner, подход к Дому правительства перекрыт тремя десятками силовиков в зеленой форме.

18:43 На площади Независимости в Минске остается несколько сотен женщин, передает TUT.by. Силовики оттеснили оставшихся демонстранток к костелу. Людей в балаклавах окружили женщины и скандируют «Нас не надо охранять». Часть женщин ушла в сторону Немиги. «KYKY» передает, что некоторые участницы акции вернулись с площади обратно на проспект.