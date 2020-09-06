Марш единства. Онлайн

11:54 Как минские власти готовятся к маршу единства: По центру города проехались водометы. В районе футбольного манежа (рядом с резиденцией Александра Лукашенко) замечены БТРы. Площадь Независимости оцеплена. На Октябрьской площади разворачивают колючую проволоку.

12:32 В Минск продолжает стягиваться военная техника. TUT.by заметил колонну БРДМ, которые направляются в сторону Дворца независимости.

12:48 Платформа «Голос» посчитает людей на воскресных протестах. Своей целью они заявляют «показать реальный масштаб белорусского протеста». Для этого они снова открыли регистрацию на свою платформу. На данный момент там зарегистрировано более 1 200 000 человек. Платформа «Голос» была создана перед президентскими выборами. С ее помощью планировалось организовать параллельный подсчет итогов президентских выборов. Глава ЦИК Лидия Ермошина назвала «Голос» «политической аферой» и преступным проектом, направленным на организацию массовых беспорядков. 20 августа платформы «Голос», «Честные люди» и «Зубр» представили итоговый отчет. Согласно ему результаты на 30% избирательных участках были сфальсифицированы.

12:51 Минский метрополитен закрыл несколько станций в центре. Как следует из сообщения «в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа». В 12:47 на вход и выход закрыли и станцию метро «Пушкинская». Обновлено в 12:55. Добавлена информация про станцию метро «Пушкинская».

13:02 На проспекте Независимости стоят силовики со щитами. Пока людям дают пройти в обоих направлениях, передаёт TUT.by. Фото: TUT.by

13:13 Около станции метро «Борисовский тракт» начались задержания, сообщает «Наша ніва». На видео, опубликованном в телеграм-канале издания, милиционер задерживает молодого парня с бело-красно-белым флагом. Женщины, которые стоят рядом, обращаются к сотрудникам правоохранительных органов «за что вы хватаете их», «они просто идут» и «фашисты».

13:24 «Белсат» публикует видео жительницы Минска, на котором запечатлено жесткое задержание человека в районе станции метро «Пушкинская». На видео мужчину крутят не менее шести силовиков, у большей части лица скрыты балаклавами.

13:32 Силовики перекрыли Партизанский проспект, сообщает «Наша ніва». Фото: «Наша ніва»

13:42 Оцепление на Октябрьской площади в центре Минска выглядит так. Фото: TUT.by

13:48 В Минске рядом с «Мотовело» силовики перекрывают Партизанский проспект, сообщает TUT.by. На видео люди в военной форме выстроились колонной на пешеходной части, рядом военные автомобили и бусики.

13:51 Жители Гродно с 12 часов дня собираются в разных частях города и двигаются в центр колоннами. Возле стекольного завода и филармонии одну из колонн встретили силовики, которые задержали «много людей», приводит «Радыё Свобода» данные очевидцев; на видео, которое публикует TUT.by, одного из протестующих выносят за руки и ноги.

14:01 Колонна протестующих идет в центр города по проспекту Дзержинского, сообщает «Еврорадио». На видео люди несут большой бело-красно-белый флаг, на пешеходных переходах пропускают автомобили.

14:11 Около Пушкинской площади силовики разогнали колонну людей. На видео, опубликованном «Нашей Нивой», несколько человек отвели в автозак, остальные ушли во дворы. Были слышны крики.

14:19 В Гродно силовики разгоняют протестующих. Люди разбегаются, закашливаясь, возможно, был распылен газ. В другом месте, по данным TUT.by, силовики задерживают людей, стоящих в цепке, судя по видео, в переднем ряду стоят девушки.

14:24 На улице Чеботарева колонна протестующих встретилась с силовиками, сообщает TUT.by. Люди в военной форме перекрыли проезжую часть. Протестующие скандировали «выпускай» и «пустите нас домой».

14:56 Корреспонденты «Медиазоны» сообщают, что в Минске не работает мобильный интернет у операторов МТС, life :) и А1.

15:19 Колонна протестующих подошла к стеле «Минск — город герой», сообщает «Радыё Свабода». Проспект Победителей занят людьми, по оценкам издания их столько же, сколько и в предыдущие недели.

15:30 Силовики перекрыли проспект Победителей недалеко от Дворца независимости, сообщает TUT.by Для перекрытия использована колючая проволока и спецтехника.

15:41 В Бресте возле ЦУМа на проспекте Машерова прошли жесткие задержания, передает TUT.by. Силовики заводят людей в автозак, некоторых грубо тащат и душат. Наблюдающие за задержаниями кричат представителям правоохранительных органов «бандиты», «позор», «фашисты», «бессовестные», «за бабло продались» и «отпустите их».

15:49 Издание Onliner передает, что несколько молодых людей в спецодежде, на которой написано МОМОН, раздают прохожим драники. «Уважаемые граждане, ваш голод несанкционирован», — говорят активисты Колонна протестующих дошла до перекрытия в районе Дворца независимости. «Здесь очень много силовиков и спецтехники, колючая проволока натянута от гостиницы "Виктория" до парка. Силовики включили сирену на машине с водометом, а протестующие подошли к щитам вплотную. Конца шествия не видно, люди продолжают приходить к ограждению», — передает Onliner.

16:13 Во время разгона демонстрантов на улице Чеботарева в Минске был задержан журналист «Радыё Рацыі» Артём Сизинцев, передает БАЖ. Он успел сообщить, что находится в автозаке. Его везут в милицию.

16:18 В Минске по громкой связи Дворца спорта включили радиопередачу про «фашизм, Гитлера, гетто и отношение бело-красно-белого флага к нацистам». Об этом сообщает TUT.by. Ранее о подобной аудиотрансляции передавало «МБХ медиа». ТАСС публиковал видео, на котором слышно, как мужской голос рассказывает про события 9 августа 1942 года и «нашего земляка».

16:49 В Минске пошел дождь, протестующие остаются возле Дворца независимости. Они скандируют «Пусти к себе погреться!», «Караева под суд», «Нам никто не платит», «Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!».

16:52 В Могилеве на марше единства задержали журналиста «БелаПАН» Алеся Асипцова. Об этом сообщает Kyky. TUT.by добавляет, что Асипцов работал на акции — у журналиста была аккредитация. Как можно рассмотреть на фотографии, корреспондент был в жилете с надписью «Пресса».

17:02 Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что в Минске во время марша единства задержали более 80 человек. На момент написания новости, правозащитники пишут о 82 задержанных. Силовики задерживали протестующих с бело-красно-белыми флагами возле станций метро «Пушкинская» и «Восток». Кроме того, по данным правозащитников, задержания проходили и в других городах — Бресте, Могилеве, Гродно, Барановичах.

17:13 TUT.by сообщил, что сегодня в гостиницу «Виктория», которая находится напротив оцепления у Дворца независимости, не пускают журналистов, сообщается в телеграм-канале издания. В прошлые выходные журналисты бронировали там номера, чтобы снимать кадры с высоты. У журналиста TUT.by произошел такой разговор с охранником гостиницы: — Мы сняли номер. — Я потеряю работу, если впущу вас, — сказал охранник, указав на четверых крепких мужчин в масках и кепках.

17:34 Издание TUT.by опубликовало таймлапс, в котором уместило полтора часа шествия по проспекту Победителей в 20 секунд.

17:50 Журналист Алесь Асипцов вышел из Ленинского РОВД, сообщает правозащитная волонтерская группа MAYDAY. По его словам, он был задержан рядом с могилевским главпочтамтом. Его «просто закинули в микроавтобус и завезли в отдел». Там у него переписали все вещи, сделали копию документов, в том числе журналистского удостоверения. В отделе на журналиста пытались давить, говорили, что он «неугомонный». В какой-то момент сотрудники заявили, что он им «неинтересен», и выпустили его.

18:02 TUT.by передает, что силовики выстроились в оцепление на улице Ленина.

18:07 Около Дворца независимости силовики пустили газ в протестующих. По информации «МБХ медиа», кто-то написал на щитах кордона «Лука уходи». На последней букве «и» силовики через щели распылили газ. Протестующие жалуются на то, что у них начался кашель и текут слезы из глаз, перадает Onliner. TUT.by сообщает, что у Дворца осталось несколько сотен человек. Видео с распылением газа выложил канал «Беларусь головного мозга». Обновлено в 18:28. Исправлена надпись, после которой был применен газ. Добавлено видео.

18:26 Onliner сообщает, что толпа протестующих, возвращавшихся от Дворца Невазисимости, уперлась в несколько рядов силовиков в районе улицы Ленина. После того как люди стали подходить ближе, силовики, стуча по щитам дубинками, разогнали собравшихся.

18:35 Силовики задержали не менее 20 протестующих у резиденции Лукашенко, передает ТАСС. Как сообщает Onliner, силовики начали задерживаться протестующих, которые небольшими группами возвращаются домой.

18:49 МВД отчиталось о задержании более 10 человек во время сегодняшней акции протеста в Витебске. Как сообщается в телеграм-канале ведомства, один из участников акции ударил милиционера по голове и распылил слезоточивый газ. При задержании к нему применили силу и спецредства, признают в ведомстве. Возбуждено уголовное дело. Всего задержали десятерых человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. «Необходимо отметить, что действиями "мирных протестующих" активно руководили модераторы регионального телеграмм-чата, призывая становиться в "сцепку" и провоцируя тем, что "мирными протестами ничего не решить" . В действительности в видео со скриншотами переписки в основном, говорится, о необходимости сцепки; показано лишь одно сообщение участника чата, который ставит под сомнение мирные протесты, но ни к чему при этом не призывает», отмечает телеграм-канал МВД.

18:54 В Беларуси 6 сентября задержали несколько сотен человек. Про это агентству Sputnik Беларусь заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова: «По состоянию на настоящий момент по всей Беларуси уже сотни задержанных. То есть это не одна и не две сотни. Кого отпустят, а кто останется в качестве задержанных до суда, информация будет только завтра утром».

19:13 В Минске на Немиге разбили витрину в кафе O'Petit, сообщает TUT.by. По словам читательницы издания, витрину разбили люди в гражданской одежде в капюшонах, масках и с дубинками. Позже издание опубликовало видео, на котором мужчины разбивают витрину. По информации TUT.by, таким образом они пытались попасть в заведение, чтобы схватить людей внутри. Администратор кафе рассказал ТАСС, что девушек люди с дубинками не трогали — «только парней, но тоже не всех забрали». Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что «Не знаю, кто это был, будем разбираться», перадает «Радыё Свабода». Обновлено в 19:35. Добавлен комментарий МВД.

19:21 В 19:15 минский метрополитен открыл все станции. С 12:47 на вход и выход не работали 6 станций, в 17:20 закрыли станцию метро «Немига».

20:00 Только в Минске на протестных акциях 6 сентября задержали более 170 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». На своем сайте они приводят список задержанных. Среди них российский блогер Алексей Романов, освещающий протесты в Беларуси. Известно о задержанных в Гродно, Бресте, Могилеве, Витебске, Браславах, Пинске, Барановичах и Щучине. Количество задеражанных по всей стране пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова оценивает в «Сотни задержанных. Не одна и не две сотни».

20:38 Среди людей, которые разбивали витрину в кафе на Немиге, оказался глава ГУБОПиКа полковник Николай Карпенков, сообщает «Наша Ніва». На вопрос «Радыё Свабоды» бил ли Николай Карпенков стеклянные двери в кафе, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сказала, что «ни подтвердить, ни опровергнуть» это пока не может. Фото: Onliner

22:00 Люди прыгали в Свислочь, чтобы их не схватили силовики, передает TUT.by. Когда около Дворца независимости осталось несколько сотен человек, протестующих начали жестко разгонять. Некоторых гнали до набережной парка Победы, где некоторые протестующие предпочли броситься в воду и пытались переплыть реку.