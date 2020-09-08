Акция в поддержку Марии Колесниковой. Онлайн

Около 10 человек были задержаны на акции в поддержку Марии Колесниковой возле Комаровского рынка в Минске, передает «Наша Ніва».
На видео, опубликованном TUT.by, видно, что протестующих задерживают неизвестные в гражданской одежде и силовики в балаклавах и форме без опознавательных знаков.
По информации TUT.by, сначала силовики пытались задержать одного парня. Его бросились защищать женщины, тогда их начали хватать и затаскивать в бусы.
Колонна протестующих идет от Комаровского рынка к проспекту Независимости, передает «Радыё Свабода». Тем временем МВД подтвердило ТАСС задержания возле рынка. По словам пресс-секретаря ГУВД Натальи Ганусевич, задержанные доставлены в районное [Советское] РУВД.
Протестующие повернули на улицу Машерова, туда приехали микроавтобусы без номеров и автозаки. ОМОН начал задержания.
Задержания на Машерова продолжаются. Протестующие перекрыли проезд автозаку, их просят покинуть проезжую часть.
Акция в поддержку Колесниковой прошла возле Национального художественного музея, сообщает TUT.by. Когда девушки двинулись от него колонной, силовики начали их оттеснять. В итоге демонстрантки разбежались, никого не задержали.
На Машерова осталось несколько десятков человек, сообщает TUT.by. Во дворах поблизости силовики задерживают тех, кто ушел.