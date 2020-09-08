Акция в поддержку Марии Колесниковой. Онлайн
Акция в поддержку Марии Колесниковой. Онлайн
Онлайн
8 сентября 2020, 18:12
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Фото: EPA / ТАСС

 
 
 
 
 

В понедельник, 7 сентября, в Минске люди в масках посадили в микроавтобус с надписью «Связь» члена Координационного совета Марию Колесникову и увезли ее в неизвестном направлении. Вскоре после этого еще несколько членов Координационного совета перестали выходить на связь. Утром 8 сентября государственное агентство «Белта» сообщило, что Колесникова задержана пограничниками при попытке пересечь границу Украины. До сих пор местонахождение политика неизвестно. Протестующие вышли к Комаровскому рынку в Минске, чтобы выразить солидарность с задержанной Колесниковой.

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18:12

Около 10 человек были задержаны на акции в поддержку Марии Колесниковой возле Комаровского рынка в Минске, передает «Наша Ніва».

На видео, опубликованном TUT.by, видно, что протестующих задерживают неизвестные в гражданской одежде и силовики в балаклавах и форме без опознавательных знаков.

18:37

По информации TUT.by, сначала силовики пытались задержать одного парня. Его бросились защищать женщины, тогда их начали хватать и затаскивать в бусы.

18:43

Колонна протестующих идет от Комаровского рынка к проспекту Независимости, передает «Радыё Свабода». Тем временем МВД подтвердило ТАСС задержания возле рынка. По словам пресс-секретаря ГУВД Натальи Ганусевич, задержанные доставлены в районное [Советское] РУВД.

19:14

Протестующие повернули на улицу Машерова, туда приехали микроавтобусы без номеров и автозаки. ОМОН начал задержания.

19:27

Задержания на Машерова продолжаются. Протестующие перекрыли проезд автозаку, их просят покинуть проезжую часть.


19:35

Акция в поддержку Колесниковой прошла возле Национального художественного музея, сообщает TUT.by. Когда девушки двинулись от него колонной, силовики начали их оттеснять. В итоге демонстрантки разбежались, никого не задержали.

20:04

На Машерова осталось несколько десятков человек, сообщает TUT.by. Во дворах поблизости силовики задерживают тех, кто ушел.

     
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