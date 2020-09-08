Акция в поддержку Марии Колесниковой. Онлайн

В понедельник, 7 сентября, в Минске люди в масках посадили в микроавтобус с надписью «Связь» члена Координационного совета Марию Колесникову и увезли ее в неизвестном направлении. Вскоре после этого еще несколько членов Координационного совета перестали выходить на связь. Утром 8 сентября государственное агентство «Белта» сообщило, что Колесникова задержана пограничниками при попытке пересечь границу Украины. До сих пор местонахождение политика неизвестно. Протестующие вышли к Комаровскому рынку в Минске, чтобы выразить солидарность с задержанной Колесниковой.