Марш героев в Беларуси

По сообщению TUT.by, в Минске по проспекту Независимости едут автозаки и машины с колючей проволокой.
На Октябрьскую площадь привезли колючую проволоку и поставили заборы, передает Onliner. Читатели издания сообщают о спецтехнике в разных концах города.
Недалеко от Дроздов — элитного района, где находится одна из резиденций Лукашенко, — куда сегодня собираются протестующие, читатель Onliner заснял толпу с красно-зелеными национальными флагами и несколько автобусов.
Силовики в течение дня перекроют проспекты в Минске, сообщила «Интерфаксу» представитель МВД Ольга Чемоданова. Она не уточнила, какие именно улицы и когда будут перекрыты.
«В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер. Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД», — добавила представитель ведомства.
В Минске не работает торговый центр «Замок», расположенный напротив резиденции Лукашенко, передает корреспондент «Медиазоны».
В районе ГУМа силовики досматривают у прохожих сумки, передает Onliner.
На улице Маяковского силовики грубо задерживают людей с бело-красно-белыми флагами, сообщает The Village Беларусь.
Как отмечают «Наша Нива» и «Радые Свабода», задержания проводят вооруженные люди в масках и без опознавательных знаков.
Силовики проводят массовые задержания у отеля «Ренессанс» на проспекте Дзержинского, передает Onliner.
«Девушки плачут и просят у силовиков не задерживать мужчин. В ответ на это девушек тоже отводят в бусы», — пишет издание.
Как отмечает Tut.by, микроавтобусы без номеров, куда уводят задержанных, выстроились вдоль проспекта Дзержинского. Часть протестующих окружена силовиками, а также людьми в балаклавах, но без опознавательных знаков.
На тротуарах от Немиги до Дворца спорта идут несколько сотен демонстрантов и выкрикивают «Жыве Беларусь!», передает «Радыё Свабода». Еще колонна людей идет от улицы Якуба Коласа к площади Победы.
По оценке издания «Наша Нiва», в районе торгового центра «Галерея» на Немиге собралось около 2 тысяч человек.
Марш героев начался и в Гомеле, передает «Радыё Свабода». Многие пришли с красно-бело-красными флагами.
В Гродно на улице также вышли протестующие, сообщает «Радыё Свабода».
По оценке РС, несколько сотен митингующих с бело-красно-белыми флагами вышли к молодежному центру «Гродно» на Советской улице и маршем прошли к площади Ленина. Люди скандировали: «Жыве Беларусь», «Верым, можем, пераможам». Рядом с протестующими в шеренгу выстроились омоновоцы.
Протестующих задерживают у площади Победы, передает Onliner.
Также были задержаны активисты, которых силовики блокировали у торгового центра Galleria, некоторые протестующие укрылись внутри ТЦ, впоследствии его закрыли.
Корреспондент «Медиазоны» передает, что часть демонстрантов, образовавших колонну на улице Мельникайте, разбежались, потому что к ним подъехали автозаки и микроавтобус. Позже начались задержания и там.
В Минске на вход и выход закрыты семь станций метро: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига и Фрунзенская, сообщает TUT.by. Поезда не останавливаются на этих станциях.
Мобильный интернет стал сильно хуже работать в Минске. Onliner передает, что у операторов А1 и МТС он не работает полностью.
«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания», — прокомментировали в А1.
Незадолго до этого информация об отключении интернета появилась в телеграм-канале активиста Антона Мотолько. «Переключайте телефон в 2G чтобы сохранилась минимальная связь (и перезагрузите)», — советует он.
Корреспондент «Медиазоны» передает, что сразу после отключения интернета военные побежали за протестующими на улице Мельникайте.
В Могилеве милиционеры задержали двух молодых человек перед торговым центром «Атриум», где обычно начинаются марши протестующих, сообщает «Радыё Свабода». Милиционеры подходят к «подозрительным» группам людей и требуют уйти.
В итоге около сотни протестующих объединились в сцепку и стали скандировать: «Позор», «Это наш город», «нацисты».
В Минске на проезжей части проспекта Победителей около 10 тысяч человек, сообщает TUT.by. Люди идут в стороны стелы «Минск — город-герой», еще часть людей движется в сторону улица Тимирязева.
Так же численность протестующих в этом районе оценило «Радыё Свабода».
Кроме того, TUT.by отмечает, что несколько колонн идут в сторону Дроздов, элитного района, где живут высокопоставленные чиновники. Телеграм-канал «Кулуары КУКУ» утверждает, что Дрозды огораживают колючей проволокой.
МВД оценивает число участников акций по всей стране меньше, чем в три тысячи человек, передает РИА «Новости», зафиксировано «17 очагов протестной направленности».
При этом утверждается, что в Минске задержаны 250 человек. «Все они использовали флаги и иную символику,незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — говорится в пресс-релизе ведомства.
«Учитывая, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минка, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов», — добавили в МВД.
В Гродно начались задержания протестующих, сообщает TUT.by. «К колонне подъехало несколько автозаков и автобусов с силовиками. Люди стали разбегаться, их хватают во дворах», — пишет издание.
Тысячи людей продолжают идти к элитному поселку «Дрозды».
Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщает, что в «Дрозд» уже перебросили силовиков.
В 15:40 открыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, сообщает телеграм-канал Минский метрополитен. Станции были недоступны час. Остаются закрытыми на вход и выход станции метро Немига и Фрунзенская.
В Минске сотрудниками ГАИ задержан корреспондент «Белсата» Артем Лява, сообщает телеграм-канал издания. Сейчас он находится в Октябрьском РУВД. У него изъяли ноутбук и смартфон.
Обновлено в 18:50. Добавлена информация, что Артема Ляву задерживали сотрудники ГАИ.
В Минске возобновились задержания.
«Большая колонна сотрудников МВД подошла к митингующим у минского района Дрозды, начались задержания, демонстранты разбегаются», — передает РИА «Новости».
«Наша Нива» передает, что протестующих задерживают и у ТЦ «Арена Сити» на пути к «Дроздам». Из центра в эту сторону едут автозаки и микроавтобусы.
Мост через реку Свислочь перекрыт.
Оператор МТС подтвердил, что ограничил доступ к сети интернет в рамках «мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности».
Одна из колонн, приближающаяся к «Дроздам», дошла до установленной силовиками преграды в районе Нововиленской улицы.
Onliner передает, что расстояние между оппозиционерами и силовиками составляло около 50 метров, и в какой-то момент раздался выстрел в воздух.
«Наша Нива» не подтверждает информацию о выстреле. Протестующие ищут другие пути подхода к элитному поселку.
В Жодино милиционер ударил женщину в лицо, сообщает «Радыё Свабода». На видео женщина подходит к милиционеру с мобильным телефоном, тот одной рукой убирает телефону, а другой бьет ей в лицо.
Протестующие попробовали подойти к потерпевшей. После короткой стычки милиционер пригнулся. Позже он ушел в припаркованный рядом бусик. Люди начали скандировать «позор».
В Гомеле на акцию протеста вышли несколько тысяч человек. Бойцы ОМОНа замечены около облисполкома на проспекте Ленина. Колонна прошла по Советской улице, перешла на Ленина и идет по проспекту Победы к цирку.
В Минске у «Арены Сити» протестующие приблизились к силовикам, расстояние между ними — около 20 метров, передает TUT.by,
По оценкам издания, сейчас там около 300 демонстрантов. Силовики согласились провести с ними переговоры и выбрали двоих человек.
В Бресте против протестующих использовали водометы, передает журналист Максим Хлебец.
В Минске у «Арены Сити» протестующие попытались обойти силовиков через здание торгового центра, передает TUT.by. В ответ силовики перекрыли несколько входов в ТЦ.
На место приехали четыре водомета и несколько автозаков.
В Могилеве задержан журналист 6tv.by Алесь Соболевский, сообщает TUT.by. Журналиста задержали в 17:30 около кинотеатра «Космос».
В Минске на Нарочанской улице начались задержания, передает «Радыё Свабода».
Протестующие обошли силовиков на проспекте Победителей, пошли по Нарочанской улице и там их встретили бойцы ОМОН.
В Дроздах, куда дошла часть протестующих применили светошумовые гранаты, сообщает «Еврорадио». Людей жестко задерживают.
Исправлено в 18:02. Уточнено место, где, по данным «Еврорадио», применяли гранаты.
TUT.by публикует видео, которое, по данным издания, сняла женщина, избитая милиционером в Жодино.
На записи видно, что женщина снимает милиционеров. Сначала она просит одного из них показать лицо, тот ей что-то отвечает и уходит. Затем она подходит к другому силовику — камера резко начинает трястись. Вероятно, именно в этот момент сотрудник ударил женщину.
В МВД отрицают, что в Дроздах против протестующих применили светошумовые гранаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
О применении светошумовых гранат сообщали «Еврорадио» и «Наша Нiва».
В 18:25 закрыты станции метро Спортивная, Пушкинская и Молодежная, сообщает телеграм-канал «Минский метрополитен». С 14:40 закрыты станции метро Немига и Фрунзенская.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова объяснила использование водомета в Бресте.
Как пишет Чемоданова в своем телеграм-канале, около 16:50 на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов протестующие «блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения». Это выразилось в том, что они водили хороводы, пели песни и выкрикивали лозунги.
«С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет», — отмечает пресс-секретарь МВД.
Колонна протестующих дошла до пересечения проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, сообщает «Радыё Свабода». Часть людей осталась около места памяти Александра Тарайковского. Остальные расходятся.
В 19:17 минский метрополитен открыл все станции на вход и выход, сообщает «Минский метрополитен». Сегодня в разное время были закрыты 10 из 29 минских станций метро.
Пресс-служба МВД сообщает, что в Витебской области во время акций протеста задержали 14 человек.
В ведомстве утверждают, что в Витебске один из задержанных сорвал с милиционера жетон и видеорегистратор.
В Новополоцке, добавляют в МВД, во время столкновений силовиков с протестующими повредили три служебные машины.
Обновлено в 19:32. Изначально в после со ссылкой на МВД сообщалось о 18 задержанных. Позднее ведомство отредактировало пост.
В милиции Минска сказали РИА «Новости», что сегодня во время протестов в городе никто не пострадал.
Мобильные операторы восстановили доступ к мобильному интернету. Эта услуга была недоступна во время протестного марша.
Около станции метро «Пушкинская» в Минске начались задержания, пишут «Наша Нiва» и TUT.by.
Как передают корреспонденты, около 50 бойцов ОМОН поднялись к магазину «Хит». Задержаны примерно 10 человек.
В Минске сегодня задержали более 400 протестующих, пишет в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, около 18:00 силовики задерживали «несколько активных участников на проспекте Победителей». Другие протестующие пытались их отбить, поэтому силовики сделали предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.
Светошумовые гранаты милиция не применяла, уверяет Чемоданова. Об их применении сообщали «Еврорадио» и «Наша Нiва».
Во время протестов в воскресенье, 13 сентября, по всей Беларуси было задержано 774 человека, более 500 — в Минске. 544 человека остались в изоляторах временного содержания до суда. Об этом сообщает официальный телеграм-канал пресс-службы МВД.
По данным МВД, всего в акциях по стране участвовало 22 тысячи человек, в Минске ведомство насчитало 15 тысяч демонстрантов.