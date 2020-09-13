Марш героев в Беларуси

13.09.2020 10:33 По сообщению TUT.by, в Минске по проспекту Независимости едут автозаки и машины с колючей проволокой.

13.09.2020 11:25 На Октябрьскую площадь привезли колючую проволоку и поставили заборы, передает Onliner. Читатели издания сообщают о спецтехнике в разных концах города.

13.09.2020 12:35 Недалеко от Дроздов — элитного района, где находится одна из резиденций Лукашенко, — куда сегодня собираются протестующие, читатель Onliner заснял толпу с красно-зелеными национальными флагами и несколько автобусов.

13.09.2020 12:47 Силовики в течение дня перекроют проспекты в Минске, сообщила «Интерфаксу» представитель МВД Ольга Чемоданова. Она не уточнила, какие именно улицы и когда будут перекрыты. «В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер. Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД», — добавила представитель ведомства.

13.09.2020 12:49 В Минске не работает торговый центр «Замок», расположенный напротив резиденции Лукашенко, передает корреспондент «Медиазоны».

13.09.2020 12:52 В районе ГУМа силовики досматривают у прохожих сумки, передает Onliner.

13.09.2020 12:58 На улице Маяковского силовики грубо задерживают людей с бело-красно-белыми флагами, сообщает The Village Беларусь. Как отмечают «Наша Нива» и «Радые Свабода», задержания проводят вооруженные люди в масках и без опознавательных знаков.

13.09.2020 13:48 Силовики проводят массовые задержания у отеля «Ренессанс» на проспекте Дзержинского, передает Onliner. «Девушки плачут и просят у силовиков не задерживать мужчин. В ответ на это девушек тоже отводят в бусы», — пишет издание. Как отмечает Tut.by, микроавтобусы без номеров, куда уводят задержанных, выстроились вдоль проспекта Дзержинского. Часть протестующих окружена силовиками, а также людьми в балаклавах, но без опознавательных знаков.

13.09.2020 14:09 На тротуарах от Немиги до Дворца спорта идут несколько сотен демонстрантов и выкрикивают «Жыве Беларусь!», передает «Радыё Свабода». Еще колонна людей идет от улицы Якуба Коласа к площади Победы. По оценке издания «Наша Нiва», в районе торгового центра «Галерея» на Немиге собралось около 2 тысяч человек.

13.09.2020 14:23 Марш героев начался и в Гомеле, передает «Радыё Свабода». Многие пришли с красно-бело-красными флагами.

13.09.2020 14:27 В Гродно на улице также вышли протестующие, сообщает «Радыё Свабода». По оценке РС, несколько сотен митингующих с бело-красно-белыми флагами вышли к молодежному центру «Гродно» на Советской улице и маршем прошли к площади Ленина. Люди скандировали: «Жыве Беларусь», «Верым, можем, пераможам». Рядом с протестующими в шеренгу выстроились омоновоцы.

13.09.2020 14:50 Протестующих задерживают у площади Победы, передает Onliner. Также были задержаны активисты, которых силовики блокировали у торгового центра Galleria, некоторые протестующие укрылись внутри ТЦ, впоследствии его закрыли. Корреспондент «Медиазоны» передает, что часть демонстрантов, образовавших колонну на улице Мельникайте, разбежались, потому что к ним подъехали автозаки и микроавтобус. Позже начались задержания и там.

13.09.2020 14:54 В Минске на вход и выход закрыты семь станций метро: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига и Фрунзенская, сообщает TUT.by. Поезда не останавливаются на этих станциях.

13.09.2020 15:06 Мобильный интернет стал сильно хуже работать в Минске. Onliner передает, что у операторов А1 и МТС он не работает полностью. «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания», — прокомментировали в А1. Незадолго до этого информация об отключении интернета появилась в телеграм-канале активиста Антона Мотолько. «Переключайте телефон в 2G чтобы сохранилась минимальная связь (и перезагрузите)», — советует он. Корреспондент «Медиазоны» передает, что сразу после отключения интернета военные побежали за протестующими на улице Мельникайте.

13.09.2020 15:08 В Могилеве милиционеры задержали двух молодых человек перед торговым центром «Атриум», где обычно начинаются марши протестующих, сообщает «Радыё Свабода». Милиционеры подходят к «подозрительным» группам людей и требуют уйти. В итоге около сотни протестующих объединились в сцепку и стали скандировать: «Позор», «Это наш город», «нацисты».

13.09.2020 15:19 В Минске на проезжей части проспекта Победителей около 10 тысяч человек, сообщает TUT.by. Люди идут в стороны стелы «Минск — город-герой», еще часть людей движется в сторону улица Тимирязева. Так же численность протестующих в этом районе оценило «Радыё Свабода». Кроме того, TUT.by отмечает, что несколько колонн идут в сторону Дроздов, элитного района, где живут высокопоставленные чиновники. Телеграм-канал «Кулуары КУКУ» утверждает, что Дрозды огораживают колючей проволокой.

13.09.2020 15:23 МВД оценивает число участников акций по всей стране меньше, чем в три тысячи человек, передает РИА «Новости», зафиксировано «17 очагов протестной направленности». При этом утверждается, что в Минске задержаны 250 человек. «Все они использовали флаги и иную символику,незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — говорится в пресс-релизе ведомства. «Учитывая, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минка, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов», — добавили в МВД.

13.09.2020 15:33 В Гродно начались задержания протестующих, сообщает TUT.by. «К колонне подъехало несколько автозаков и автобусов с силовиками. Люди стали разбегаться, их хватают во дворах», — пишет издание.

13.09.2020 15:41 Тысячи людей продолжают идти к элитному поселку «Дрозды». Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщает, что в «Дрозд» уже перебросили силовиков.

13.09.2020 15:47 В 15:40 открыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, сообщает телеграм-канал Минский метрополитен. Станции были недоступны час. Остаются закрытыми на вход и выход станции метро Немига и Фрунзенская.

13.09.2020 16:02 В Минске сотрудниками ГАИ задержан корреспондент «Белсата» Артем Лява, сообщает телеграм-канал издания. Сейчас он находится в Октябрьском РУВД. У него изъяли ноутбук и смартфон. Обновлено в 18:50. Добавлена информация, что Артема Ляву задерживали сотрудники ГАИ.

13.09.2020 16:22 В Минске возобновились задержания. «Большая колонна сотрудников МВД подошла к митингующим у минского района Дрозды, начались задержания, демонстранты разбегаются», — передает РИА «Новости». «Наша Нива» передает, что протестующих задерживают и у ТЦ «Арена Сити» на пути к «Дроздам». Из центра в эту сторону едут автозаки и микроавтобусы. Мост через реку Свислочь перекрыт.

13.09.2020 16:30 Оператор МТС подтвердил, что ограничил доступ к сети интернет в рамках «мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности».

13.09.2020 16:38 Одна из колонн, приближающаяся к «Дроздам», дошла до установленной силовиками преграды в районе Нововиленской улицы. Onliner передает, что расстояние между оппозиционерами и силовиками составляло около 50 метров, и в какой-то момент раздался выстрел в воздух. «Наша Нива» не подтверждает информацию о выстреле. Протестующие ищут другие пути подхода к элитному поселку.

13.09.2020 16:56 В Жодино милиционер ударил женщину в лицо, сообщает «Радыё Свабода». На видео женщина подходит к милиционеру с мобильным телефоном, тот одной рукой убирает телефону, а другой бьет ей в лицо. Протестующие попробовали подойти к потерпевшей. После короткой стычки милиционер пригнулся. Позже он ушел в припаркованный рядом бусик. Люди начали скандировать «позор».

13.09.2020 17:13 В Гомеле на акцию протеста вышли несколько тысяч человек. Бойцы ОМОНа замечены около облисполкома на проспекте Ленина. Колонна прошла по Советской улице, перешла на Ленина и идет по проспекту Победы к цирку.

13.09.2020 17:18 В Минске у «Арены Сити» протестующие приблизились к силовикам, расстояние между ними — около 20 метров, передает TUT.by, По оценкам издания, сейчас там около 300 демонстрантов. Силовики согласились провести с ними переговоры и выбрали двоих человек.

13.09.2020 17:19 В Бресте против протестующих использовали водометы, передает журналист Максим Хлебец.

13.09.2020 17:41 В Минске у «Арены Сити» протестующие попытались обойти силовиков через здание торгового центра, передает TUT.by. В ответ силовики перекрыли несколько входов в ТЦ. На место приехали четыре водомета и несколько автозаков.

13.09.2020 17:45 В Могилеве задержан журналист 6tv.by Алесь Соболевский, сообщает TUT.by. Журналиста задержали в 17:30 около кинотеатра «Космос».

13.09.2020 17:51 В Минске на Нарочанской улице начались задержания, передает «Радыё Свабода». Протестующие обошли силовиков на проспекте Победителей, пошли по Нарочанской улице и там их встретили бойцы ОМОН.



13.09.2020 17:59 В Дроздах, куда дошла часть протестующих применили светошумовые гранаты, сообщает «Еврорадио». Людей жестко задерживают. Исправлено в 18:02. Уточнено место, где, по данным «Еврорадио», применяли гранаты.

13.09.2020 18:12 TUT.by публикует видео, которое, по данным издания, сняла женщина, избитая милиционером в Жодино. На записи видно, что женщина снимает милиционеров. Сначала она просит одного из них показать лицо, тот ей что-то отвечает и уходит. Затем она подходит к другому силовику — камера резко начинает трястись. Вероятно, именно в этот момент сотрудник ударил женщину.

13.09.2020 18:16 В МВД отрицают, что в Дроздах против протестующих применили светошумовые гранаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. О применении светошумовых гранат сообщали «Еврорадио» и «Наша Нiва».

13.09.2020 18:37 В 18:25 закрыты станции метро Спортивная, Пушкинская и Молодежная, сообщает телеграм-канал «Минский метрополитен». С 14:40 закрыты станции метро Немига и Фрунзенская.

13.09.2020 18:59 Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова объяснила использование водомета в Бресте. Как пишет Чемоданова в своем телеграм-канале, около 16:50 на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов протестующие «блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения». Это выразилось в том, что они водили хороводы, пели песни и выкрикивали лозунги. «С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет», — отмечает пресс-секретарь МВД.

13.09.2020 19:15 Колонна протестующих дошла до пересечения проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, сообщает «Радыё Свабода». Часть людей осталась около места памяти Александра Тарайковского. Остальные расходятся.

13.09.2020 19:24 В 19:17 минский метрополитен открыл все станции на вход и выход, сообщает «Минский метрополитен». Сегодня в разное время были закрыты 10 из 29 минских станций метро.

13.09.2020 19:26 Пресс-служба МВД сообщает, что в Витебской области во время акций протеста задержали 14 человек. В ведомстве утверждают, что в Витебске один из задержанных сорвал с милиционера жетон и видеорегистратор. В Новополоцке, добавляют в МВД, во время столкновений силовиков с протестующими повредили три служебные машины. Обновлено в 19:32. Изначально в после со ссылкой на МВД сообщалось о 18 задержанных. Позднее ведомство отредактировало пост.

13.09.2020 19:31 В милиции Минска сказали РИА «Новости», что сегодня во время протестов в городе никто не пострадал.

13.09.2020 19:35 Мобильные операторы восстановили доступ к мобильному интернету. Эта услуга была недоступна во время протестного марша.

13.09.2020 19:38 Около станции метро «Пушкинская» в Минске начались задержания, пишут «Наша Нiва» и TUT.by. Как передают корреспонденты, около 50 бойцов ОМОН поднялись к магазину «Хит». Задержаны примерно 10 человек.

13.09.2020 19:43 В Минске сегодня задержали более 400 протестующих, пишет в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По ее словам, около 18:00 силовики задерживали «несколько активных участников на проспекте Победителей». Другие протестующие пытались их отбить, поэтому силовики сделали предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Светошумовые гранаты милиция не применяла, уверяет Чемоданова. Об их применении сообщали «Еврорадио» и «Наша Нiва».